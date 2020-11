Ravivihje: Toto64 Kalmar 12.11.2020

Avauskohteen avoimessa mailin ryhmässä on mukana kovaluokkaisia hevosia, mutta monella parhaat päivät alkavat olla jo takanapäin tai vire on muuten arvoitus.

9 Ultra Bright on kova tamma, joka on vielä tuore hevonen tähän lähtöön. 7-vuotias on voittanut tällä kaudella kolmesti ja juossut noin 560 000 kruunua rahaa, nämä ovat suurin piirtein yhtä kovia lukuja kuin muilla osallistujilla yhteensä. Toissa kerralla Halmstadissa se kiri neljännestä sisältä pirteästi kovatasoisessa lähdössä ja ehti ohi muun muassa Finlandia-Ajon voittaneesta Zarenne Fasista. Åbyssa tamma pilasi pelinsä toisen kurvin laukkaan. Takarivistä huolimatta Ultra Bright suojatti saa ykkösvihjeen.

2 Yes Mickeyn karriääri Ruotsissa on alkanut ohdakkeisesti, sillä jenkkiruuna on laukannut kaikissa kolmessa kilpailussaan. Edes huili ei ollut auttanut, vaan se näytti epävarmalta myös viime viikon Solvallan kisassaan ja otti lopulta laukan ensimmäisellä takasuoralla. Luokka on kuitenkin olemassa ja Robert Berghin suojatilla on varmistuessaan vielä annettavaa kaviourilla. Sen ruuna näytti heinäkuussa Axevallan kultadivarissa, jossa loppukurvin laukkaan saattoi hyvinkin palaa kärkipään sijoitus. 7 Poet Brolinen tulosrivistö on päässyt surkeaan kuntoon, lähtöpaikka on ulkona ja taukoakin on takana. Kovaluokkainen ori on silti perusmerkkejä tähän tehtävään.

5 Adiago Trot esitti molemmissa lokakuun kisoissaan vahvaa nousuvirettä. Kalmarissa ruuna kiri takajoukoista oikeinkin pirteästi alle 1.10-vauhteja ja Halmstadissa tuli voimissaan maaliin keulasta voittaneen Mellby Draken vanavedessä. Viime viikon Solvallan startissa ruuna kiri kolmannesta ulkoa asiallisesti 12,2-vauhtia päätöskierroksen, vaikka ravi meinasi hukkua loppukurvissa. Nyt sille laitetaan jälleen jenkkikärryt perään ja nopeana lähtijänä Adiago Trot juossee joko keulassa tai ainakin kärjen välittömässä läheisyydessä.

4 Master Crowe on lähdön ainoa voittoon kyennyt hevonen viimeisen neljän kuukauden periodilla. Tuo tapahtui viimeksi Jägersossa, jossa Petri Puron treenattava kiri nappireissulla suuremmin vakuuttamatta ykköseksi todella heikkotasoisessa lähdössä. Aikansa huippulahjakkuuden otteissa alkaa näkymään jo ikä ja vaivat, mutta ei kovan voittoprosentin omaavaa oria tee mieli poiskaan jättää lapulta. 6 Toddler on ollut oudon kesy viime starteissaan, toki lähdötkin ovat olleet kivikovia. Nyt olisi ainakin vastuksen puolesta sauma ottaa kauden ensimmäinen kaksarisija.

11 Mulligan palasi Åbyssa pitkältä tauolta suoraan tammojen Ruotsin mestaruuslähtöön. Se kiri sisäratajuoksulla 09,8-kyytiä viimeiset 400 metriä, mutta ei ehtinyt kovassa porukassa kuin jäämään. Jägersron startissa tamma oli tasapaksu kolmannesta ulkoa, kukistaen kuitenkin nytkin vastassa olevan Toddlerin. Tänään on käsillä kolmas startti tauolta, matkavauhti voi olla reipasta ja ennakkotietojen mukaan Mulliganilta otetaan nyt viime startista poiketen kaikki kengät pois.

Juoksunkulku: 1 Bear Dancer pitää ensimmäiset keulat. Adiago Trot tai Poet Broline on lopullinen keulahevonen.

Pelijakauma: Master Crowen (23%) suosikkiasemuus ihmetyttää. Ultra Bright (20%) ja etenkin Adiago Trot (3%) maistuvat.