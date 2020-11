Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 11.11.2020

Toto86-1 Kierros käynnistyy erittäin tasaisesti pelatulla lyhyellä ryhmällä. Todennäköisin juoksuskenaario lienee se, että sisimmältä radoilta starttaavat valtaavat parhaat juoksupaikat ja ilman hurjaa alkuvauhtia ratkaisevat sen jälkeen keskenään myös voiton.

3 Redneck Woodland nousee todennäköisimpänä keulahevosena rankingin kärkeen. 4-vuotiaan suoritukset ovat hieman heitelleet, mutta taipumiset ovat usein olleet seurausta liian kovista alkurevityksistä. Ainakin sisäpuolelta starttaavat mielivät kommenttien mukaan tällä kertaa selkäjuoksua, joten saumat suht' sujuvastikin keulaan etenemiselle ovat olemassa.

Samalla tavalla paukkujaan liikaa tuhlaamatta myös sen taakse pyrkivien kiriruuti voi olla lopussa kuivaa. Vahvaa virettä syksyllä esittänyt 2 Bianca Sisa teki urhean juoksun Örebron tammalähdössä, vaikka kova Kantens Rose väänsikin viime metreillä edelle. Viikkoa myöhemmin se ei ollut 2. ulkoa aivan yhtä terävä, mutta jos vireystila on taas normaali, pystyy se kärjen tuntumasta voittamaankin.

1 Echelonille viime metrit ovat olleet toisinaan tahmeita, mutta toissa kerralla 75-lähdössä kiri kantoi open stretchiä pitkin ykköseksi. Jägersron vauhtikisassa sen paukut eivät riittäneet 3. sisältä, mutta asetelmat ovat nyt jo auton takana erittäin suotuisat.

Jos ulompien ratojen hevoset haluavat osallistua paikkojen jakoon aktiivisesti, voi alkuvauhti mennä sen verran reippaaksi, että moni muukin saa mahdollisuuden. Kelpo kirin Åbyssä takaa tehnyt 7 Global Venture laukkasi viimeksi avauskurviin, mutta muuten sen suunta on ollut viime aikoina nousujohteinen. 5 Fredric Palemalla voltista lähteminen oli viimeksi erittäin vaikeaa, eikä ruuna rauhoittunut toisten takana selkään. Kyvyt riittävät, mutta Redneck Woodlandin ulkopuolelta keulaan pääseminen on vaikeaa ja tehtävä sen myötä hieman problemaattinen.

4 Mamba on esittänyt kelpo virettä ja tällä kertaa takakengät on tarkoitus riisua. Pelkästään positiivinen vaikutus ei ole silti sanottua, sillä ruunan ravissa on varsinkin lähtöjen loppuvaiheessa ollut toivomisen varaa. Jos vauhti kärjessä menee aivan hurjaksi, eivät 10 Arquana As ja 11 Iwan Boko ole ulkona kuvioista ratkaisuhetkillä.

Juoksunkulku: Reippaasti lähtevät Echelon ja Bianca Sisa hakevat selkäjuoksua, joten Fredric Paleman ja muut ulompaa kiihdyttävät todennäköisesti torjuvalla Redneck Woodlandilla on hyvä sauma päästä kärkeen.

Pelijakauma: Ei suurempaa huomauttamista.

Ranking: A) 3, 2, 1 B) 7, 5, 4, 10, 11, 6, 8 C) 9, 12 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 3, 2, 1 Suuri: 3, 2, 1

Toto86-2 6 Västerbo Pokerfacen syyskausi on ollut tähän asti lähestulkoon täydellinen. Toissa kerralla ruuna jyräsi 75-voittoon hallitusti johtavan rinnalta, viimeksi Örebrossa ykkössija tuli johtopaikalta ilman että läheskään kaikkea tarvitsi laittaa peliin lopussa. Asiallista lähtönopeuttakin muutaman kerran esitellyt 6-vuotias hakenee tässä vetotyöt haltuunsa, eikä tappio vaikuta sen jälkeen kovin todennäköiseltä. Voittaakseen se ei tosin tarvitse edes keulapaikkaa, kuten nähty on. Varma.

Muutamia ihan kelvollisia haastajiakin suosikille toki löytyy. Juoksunkulku arvioiden lähimpänä maalissa voi olla 3 Optimum Terminator, joka otti voittonsa viime kuun alussa kuolemanpaikalta, mutta viimeksi kiritilat johtavan kannasta löytyivät siinä vaiheessa kun voittaja oli jo päässyt karkuun. Ensimmäiset keulat katsoessaan sillä on mahdollisuus luovuttaa vetotyöt suosikille, josta kakkossija olisi haarukassa.

Hevosena sitä aavistuksen parempi voi olla 4 Young King. Se voitti toissa kerralla niin ikään johtavan rinnalta, mutta esiintyi viimeksi kengät jalassa takaa nihkeämmin. Loppusuoran ruuna kylläkin tuli taas mukavasti, eikä kunnossa ole vikaa. Per Lennartssonin suojatti on tottunut tarpomaan toista rataa, mutta suosikin kukistaminen sillä tavalla voi olla hankalaa.

11 Arden Wise As kiritti elokuussa Rommen 75-kisassa hyvin voittanutta Viscountia, mutta syyskuun startit menivät penkin alle. Voiton suhteen tehtävä takaa vaikuttaa tukalalta, vaikka kykyjä onkin. Keulassa viihtyvän 7 Nyhetin lähtönopeus ei todennäköisesti riitä ulkoa mielipaikan hankkimiseen, joten voitto on senkin kohdalla tiukassa.

Juoksunkulku: Optimum Terminator lähtee hyvin ja torjunee 5 Maverick Dreamin alussa. Young King voi yrittää välistä päästä kyselemään keulaa, mutta Ulf Ohlsson luultavasti haluaa eteensä vain Västerbo Pokerfacen.

Pelijakauma: Västerbo Pokerface (81%) on hieman liian suuri suosikki. Optimum Terminator (2%) on haastajista liian vähän pelattu.

Ranking: A) 6 B) 3, 4, 11, 7, 5, 10 C) 9, 1, 2, 8 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-3 2 Joker Of Steel on voittanut kovalla prosentilla lähtöjä, mutta suursuosikin asema tuntuu silti hieman epäilyttävältä. 4-vuotiaassa on kyllä eväitä, mutta meno on vielä jokseenkin epävarmaa. Mm. toissa kerralla se tuli alkulaukan jälkeen viimeiset sadat metrit takaa 11-vauhtia kuskin vain hollailtua hevosta. Voitto keulasta irtosi viimeksi suvereeniin tyyliin 12,5-lopetuksella ja ravilla voitto on tietysti tässäkin ulottuvilla.

Pelillisesti eniten ideaa on 5 Honorissa. Lundenissa kiritilat johtavan takaa aukenivat vasta päätössatasella ja tamma tuli pirteästi. Åbyssä sille kävi 2. ulkoa huonommin ja pussin suu pysyi maaliin asti kiinni. Vapaata saadessaan se olisi luultavasti kukistanut nytkin pelihevosiin lukeutuvan 3 M.T.Oberonin. Johan Untersteinerin ruuna on tehnyt viime starteissa takaa hyvät loppuvedot ja ottelee samanlaisena tässäkin kärkipään sijoituksista.

4 O.M.Gemmalle vastus on hieman kovanpuoleinen, mutta tamma on esiintynyt voittostarteissaan napakasti ja pääsee luultavasti tälläkin kertaa sisäradalle hyviin asemiin. Ei mahdoton siis. 1 Imani ratkaisi toissa kerralla takaa 12-vauhtisella loppuvedolla varsin vaivattomasti, mutta laukkasi viimeksi keulasta yllättäen puolimatkassa ilmeisesti säikähdettyään jotain sisäkentällä. Jos Wilhelm Paal onnistuu pitämään sen ykkösradalta suhteellisen lähellä kärkeä, menestymismahdollisuudet ovat olemassa.

Isompaan systeemiin vielä mukaan sen tallikaveri 9 Golden Evasion, jonka aloitus uusista käsistä sujui viimeksi varsin tasaisesti, mutta tällä kertaa tehdään runsaasti virityksiä kenkien riisumisen, jenkkikärryjen ja vetolappujen muodossa. Kuskikin paranee.

Suurempiin revityksiin huomion arvoisia voivat olla vielä mm. terävästi viimeksi sisältä kirinyt, nyt kengittä menevä 10 Wild Fire Bell sekä kelpo otteita esittänyt 3-vuotias 11 Bolt Challenger. Myös hankalalla 8 Tour Possessionilla olisi kykyjä, jos se oppisi hallinnoimaan voimiaan tasapainoisemmin.

Juoksunkulku: Imani avaa sisältä asiallisesti, mutta O.M.Gemma voi ehtiä sen edelle lähtösuoralla. Myös Honor käynnistyy keskeltä todennäköisesti hyvin ja voi olla seuraava keulahevonen. Joker Of Steelillä alku on luultavasti otettava varman päälle, mutta Peter Untersteiner voi tehdä sen kanssa ratkaisuja aikaisinkin.

Pelijakauma: Joker Of Steel (51%) on liian suuri suosikki, myös M.T.Oberon (21%) on ylipelattu. Honor (3%) on huippumerkki, myös O.M.Gemma (4%) ja Golden Evasion (1%) ovat edullisia.

Ranking: A) 2, 5, 3 B) 4, 1, 9, 10, 11, 8, 12, 6 C) 7 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 2, 5, 3 Suuri: 2, 5, 3, 4, 1, 9

Toto86-4 Myös illan toinen tukipilari tulee Timo Nurmoksen tallista. 8 Mellby Illusion on päässyt aloittamaan uransa vasta nyt syksyllä, mutta otteet ovat olleet erinomaisia ja parantuneet startti startilta. Helpolla keulavoitolla aloittanut ruuna koki toisessa startissa tappion kovalle James Gonzalesille, mutta kiri viime kerralla 3. ulkoa 10-lopetuksella vakuuttavaan voittoon. Lähtönopeuttakin Jorma Kontion ajokilla on sen verran, että se selviytynee useimpien eturivistä lähtevien ohi heti alussa, ja vaikkei keulaan ehkä olekaan asiaa, on voittosauma silti viime esityksen perusteella selvästi lähdön paras.

Positiivisesti Kriterium-karsinnassa esiintyneeltä 5 Capital Gain C.C:ltä odotettiin jopa voittoa toissa kerralla, mutta Oskar Kylin Blomin suojatti juuttui väsyneen keulahevosen taakse pussiin. Viimeksi ruuna punnersi takaa asiallisesti perille ja nyt paremmalta paikalta mahdollisuudet ovat taas paremmat. Keulasta Erik Adielssonilla vahvistuva ruuna voisi tarjota varmallekin tiukan vastuksen, mutta kun sinne ei luultavasti ole asiaa, osakkeet hieman laskevat. Silti kärkipäähän.

4 Mary Amin voittosarake näyttää vielä nollaa, mutta odotuksia oriin suhteen on ollut huomattavasti saatuja tuloksia enemmän. Kriteriumin karsinnassa sillä ajettiin optimistisesti johtopaikalta, mutta eväät eivät riittäneet loppuun saakka. Selkäjuoksuilla kelvollisesti sen jälkeen esiintyneen 3-vuotiaan kohdalla kyseeseen tullee nyt taas aktiivisempi taktiikka.

10 Mallory Square rummutti Färjestadissa avauspuolikkaan jälkeen keulaan saakka ja vastaili 13-vauhtisessa lopetuksessa varmaan voittoon. Kengät jalassa nyt menevä ruuna on takaa vain haastaja.

Jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä, 11 Santos de Castella kannattaa ehkä huomioida. Syyskausi on mennyt laukkaillessa, mutta pohjimmiltaan kyseessä on hyvä aloittelija.

Juoksunkulku: Mary Am ja Capital Gain C.C. lähtevät keskeltä reippaasti, ensin mainittu etenee keulaan. Myös Global Illusion suuntaa ulkoa heti kärkiryhmään.

Pelijakauma: Mellby Illusionin (30%) pitäisi olla selvempi suosikki. Capital Gain C.C. (25%) ja Mallory Square (19%) ovat keränneet liikaa peliä. Mary Am (10%) on vielä hieman aliarvostettu, samoin Santos de Castella (2%).

Ranking: A) 8 B) 5, 4, 10, 11, 12, 3, 9 C) 7, 2, 6, 1 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto86-5 7 Radio Gaagaa on luotettu 2640 metrin Spårtrappa-lähdössä suureksi suosikiksi, joka ei tietysti tulosrivin perusteella yllätä. Johtavan rinnalta lokakuun puolivälissä voittoon marssinut 4-vuotias punnersi viimeksi loppusuoralla kärkeen juostuaan matkalla 3. ulkona. Kehityskäyrä vaikuttaa juuri nyt olevan oikeassa asennossa, mutta ulompaa startatessa voittoa ajatellen Peter Untersteinerin suojatin pitäisi selvitä melko sujuvasti kärkeen tai sen tuntumaan. Ruunan lähtönopeus ei ole ollut mitenkään räjähtävä, tosin nyt sen on ilmoitettu menevän jenkkikärryistä, joka voi auttaa asiaa. Toisaalta normaalia pidemmälle matkalle liikaa virtaakaan ei kärsi tulla. Radio Gaagaalle etsitään maksavampiakin kavereita mukaan.

3-vuotislähdöissä mukavasti menneelle 4 Kurri Jari Bokolle oli ladattu viimeksi odotuksia 75-sarjassa, mutta mahdollisuudet menivät heti lähtölaukkaan. Auton takaa Veijo Heiskasen suojatti selviää luultavasti ravilla matkaan ja voi päästä sisäradallekin. Siinä tapauksessa menestyminen ei ole mahdotonta.

Robert Berghin nelikolle on yhteistä se, että kaikki pystyvät parhaana päivänään vahvaan suoritukseen, mutta niitä päiviä on jokaiselle siunaantunut hieman harvakseltaan. 3 Conrads Janne tuntuu kvartetista paikkansa turvin kiinnostavimmalta, sillä se pääsee kohtalaisen hyvin liikkeellekin. Viime torstaina pieneltä tauolta palannut 4-vuotias laukkasi johtavan rinnalta loppukaarteessa. Ei se siinä kohtaa voittajalta vaikuttanut, muttei aivan lyödyltäkään vielä. Jos startti on vaikuttanut oikeaan suuntaan, ei kengittä tässä menevä ruuna ole ulkona.

2 Gelatiamo eteni Mantorpissa 3. ulkoa selvään voittoon, mutta hyytyi viimeksi ulkoradoille. Lähtönopeus ei riitä parhaille, mutta toisaalta kakkosradalta ruunan ei tarvitse jäädä tuhottoman kauaskaan. 12 Paulino otti vuoden ainoan voittonsa keväällä keulasta tyylillä joka lupasi menestystä jatkossakin.

Rankingissa edellisten väliin kiilaa viime kisan jälkeen valmentajaa vaihtanut 14 Arno Dell'est. Viimeksi keulaan kiertäminen maksoi lopussa, mutta 4-vuotias on tehnyt muutamia tosi vahvojakin suorituksia Ruotsissa.

Täysin pelaamattomista isommalle lapulle nostetaan virkeästi open stretchiä pitkin viimeksi kirinyt 11 Upcoming Artist sekä ikäluokkatasollakin muutaman kerran hyvään suoritukseen yltänyt 15 Bailamos.

Juoksunkulku: Erityisiä raketteja eturivissä ei ole. Conrads Janne ja Kurri Jari Boko käynnistyvät keskeltä luultavasti parhaiten. Radio Gaagaa satsaa ulkoa myös heti eteenpäin keulapaikka tavoitteenaan. Robert Berghin nelikosta löytynee hevonen toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: Radio Gaagaan (53%) peliosuus on selvästi liian suuri. Conrads Janne (4%) on erittäin edullinen.

Ranking: A) 7 B) 4, 3, 14, 2, 12, 11, 15, 13, 8 C) 6, 10, 5, 1, 9 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 7, 4, 3, 14 Suuri: 7, 4, 3, 14, 2, 12, 11, 15

Toto86-6 3 Galileo Journey on palannut viiden kuukauden paussin jälkeen radoille erinomaisessa iskussa ja ottanut kaksi tyylikästä keulavoittoa. Vastus kovenee jonkin verran tällä kertaa, mutta Katja Melkon valmennettavalle on jäänyt varastoonkin viime starteissa ja hyvältä paikalta se on taas ykkössijassa kiinni. Reipas lähtijä torjuu ulkopuolelta kiihdyttävät alussa ja voi viedä keulasta lähtöä maaliin saakka. Varma.

Tauon jälkeen pikkuhiljaa otteitaan parantaneen 6 Cash Cowboyn suhteen oli odotuksia viimeksi 75-lähdössä, mutta liian räväkkä kiihdytys päättyi laukkaan. Päävarustusta ehkä avataan tällä kertaa, eikä suosikin ohittaminen alussa luultavasti onnistu. Silti kärkipäähän.

Ruotsissa aloittava 1 Armstrong Luis on osoittanut Italiassa hyvää lähtönopeutta, mutta ennakkokommentit ovat olleet sen verran varovaisia, että 4-vuotialla tyydyttäneen vielä tällä kertaa nättiin juoksuun. Kesällä se kylläkin menestyi vapaalta radalta, heinäkuun lopussa jopa kuolemanpaikalta.

Visbyssä keulasta ylivoimaisesti voittanut 4 Jonathan Boko sai viimeksi alkulaukan jälkeen sisältä tilaa vasta aivan loppumetreillä ja voimia säästyikin. Hyvät asemat hankkiessaan silläkin on saumat otella kärkipään sijoituksesta.

Vähemmän pelatuista 10 Cherry Oh Baby on erittäin laadukas menijä, mutta suuremmat näytöt ovat vielä antamatta. Esitys tauon jälkeen keulasta oli asiallinen.

Juoksunkulku: Armstrong Louis lähtee hyvin, mutta niin ikään reippaasti avaava Galileo Journey hakenee siltä sujuvasti keulapaikan. Ulompaa Cash Cowboy voi iskeä myös heti eteenpäin, mutta kuolemanpaikkavaara vaanii.

Pelijakauma: Galileo Journey (49%) on oikeutetusti selvä suosikki. Armstrong Louis (18%) ja Jonathan Boko (13%) tuntuvat hieman liikaa pelatuilta. Cash Cowboy (7%) ja Cherry Oh Baby (3%) ovat jääneet alipelatuiksi.

Ranking: A) 3 B) 6, 1, 4, 10, 2, 5, 12, 11 C) 8, 9, 7 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto86-7 Kolmen voiton putkessa Åbyyn saapuva 4 Calamintha on tammalähdön rankingin kärkinimi. 5-vuotias on osoittanut vahvaa lähtönopeutta ja molemmat syksyn Saksan-voitot ovat tulleet johtopaikalta. Lokakuun alussa tamma voitto keulan rinnaltakin. Thomas Bosin ajokki voi vallata kärkipaikan tässäkin, mutta koska hollantilaisvieraan kapasiteettia on hieman vaikea suhteuttaa muihin osallistujiin, otetaan muitakin mukaan.

6 Nanetta Hill on ykkösvastustaja ja lähtöpaikkojen ollessa toisin päin Joakim Lövgrenin suojatti olisi saanut suosikin paineet kantaakseen. Åbyssä sen paukut eivät vielä pitkän tauon jälkeen riittäneet keulasta perille, mutta yhden laukkastartin jälkeen 5-vuotias oli valmis voittamaan lokakuun lopussa Jägersrossa. Se ratkaisi varsin helposti 2. ulkoa, mutta jäi lopussa odottelemaan muita.

Pari kiinnostavaa vähemmälle pelille jäänyttäkin kisasta löytyy. 9 Jersey Musclesin suhteen odotukset eivät vielä viimeksi uusista käsistä debytoidessa olleet erityisen korkealla ja juoksukin meni turhan vaativaksi tamman ajauduttua päätöspuolikkaalla neljännelle radalle. Kelpo esityksen silti tehneeltä 4-vuotiaalta napataan nyt kengät pois ja kuskikin vahvistuu tuntuvasti. Vaarallinen!

Myös 10 Artegna Jet nousee mukaan lapulle. Myöhään 2. ulkoa kiritilaa viimeksi saanut 4-vuotias tuli viime metrit pirteästi, Örebrossa se valui parijonossa väsyvän takana hännille. Åbyssä tiloja tulee yleensä sujuvasti, joten jenkkikärryt peräänsä saava menijä voi yllättää. Toissa kerralla niiden mahdollinen vaikutus jäi edellä mainitusta syystä hyödyntämättä.

Muidenkaan menestyminen ei ole tasaisessa lähdössä mahdotonta, mutta uskotaan voittajan löytyvän em. nelikosta. Lähtöpaikkansa turvin 1 Diva Sisa tulee rankingissa seuraavana. Johtavan rinnalta toissa kerralla voittanut 5-vuotias johti viimeksikin jo loppusuoralla, mutta yksi tuli linjalla edelle.

Juoksunkulku: Calamintha ja Nanetta Hill avaavat hyvin, ensin mainittu lienee sisempää keulahevonen.

Pelijakauma: Oikeat suosikit, mutta Jersey Muscles (9%) ja Artegna Jet (4%) ovat jääneet niiden takana ainakin vielä liian vähälle pelille. Diva Sisa (14%) 5 Joyo (11%) ovat yliarvostettuja.

Ranking: A) 4, 6 B) 9, 10, 1, 2, 11, 12, 5, 8, 3, 7 C) - IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 4, 6, 9, 10 Suuri: 4, 6, 9, 10

Toto86-8 Avoimessa mailin ryhmässä ykkösmerkiksi nostetaan toistaiseksi vielä tänä vuonna voitoitta jäänyt 5 Inti Boko. Ykköstä on toki odoteltu jo useampaankin otteeseen, mutta syystä tai toisesta sellaista ei ole saatu. Hagmyrenissä jo ennen linjaa laukannut ruuna oli kuukausi sitten Rommessa keulasta melko pehmeä, vaikka avauskierros olikin toki reipas. Suoritusten perusteella vire on arvoitus, mutta valmentajan mukaan 5-vuotias tuntuu tuntuvasti aiempaa paremmalta, joten nopealta lähtijältä voi odottaa hyvää suoritusta. Keulasta vuoden avausvoitto?

Täysillä Inti Bokoon ei epäselvän vireen ja toisinaan tulevien hyppyjen takia uskalla luottaa, varsinkin kun ärhäkkä 6 Disco Volante kiihdyttää rinnalta. Sen ärhäkkyys on tosin syksyn starteissa jäänyt vielä lopusta puuttumaan, mutta kilpailujen myötä tilanne voi muuttua. Jos se pääsee edellisen ohi alussa, ei koko matkan johto ole mahdottomuus. Rinnalta sen nykyvire tuskin riittää vielä voittoon.

Tuntuvasti vähemmän pelattuna kupongille tekee mieli ottaa vielä mukaan 7 Nimbus C.D., vaikka riski ongelmille juoksunkulussa onkin nopeiden suosikkien ulkopuolelta ilmeinen, varsinkin kuskille joka ei ole aivan eliittiä. Elokuun 75-lähdössä ruuna oli kipeä, mutta vaikutti viimeksi taas positiiviselta tultuaan taustalla vailla kiritilaa maaliin. Edellä mainittujen kisaillessa sen osakkeet nousivat.

Muiden saumat voittoon eivät tunnu erityisen suurilta, vaikka suosikeillakin on omat kysymysmerkkinsä. 8 Baron Gift on mennyt montéssa asiallisesti, mutta juoksupaikka jäänee nyt liian kauas. Sama tilanne on Axevallassa huonoihin selkiin jääneellä 12 Giveitgasandgolla. Sen kohdalla tosin mielenkiintoa lisää valmentajan nouseminen itse rattaille ensimmäistä kertaa kuudennessa startissa nykytallista.

Juoksunkulku: 2 Star Advisor Joli avaa normaalisti hyvin, mutta hakee ulompaa kiihdyttävien suosikkien selkää. Disco Volante on ehkä Inti Bokoa aavistuksen nopeampi, mutta ei ehkä riittävän paljon päästäkseen ohi?

Pelijakauma: Inti Boko (24%) ja Disco Volante (39%) ovat varsin tasaveroinen pari, joten ensin mainittu on ainakin vielä huomattavasti edullisempi. Myös Nimbus C.D. (5%) on aliarvostettu. 1 Catherine's Chevy (10%) on tuntuvasti ylipelattu.

Ranking: A) 5, 6, 7 B) 8, 12, 3, 11 C) 1, 2, 10, 9, 4 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 5, 6, 7 Suuri: 5, 6, 7

