Ravivihje: Toto64 Gävle 10.11.2020

Kaksi viime starttiaan lähtölaukkoihin pilanneen 1 Deede Starin tulosrivistö on päässyt murheelliseen kuntoon, mutta hevosen luokka ei edelleenkään ole pitkän tauon aikana mihinkään hävinnyt ja myös valmentaja Timo Nurmos on kehunut treenattavaansa. Viime kaudella kivikovia pronssidivisioona-lähtöjäkin voitellut ruuna on saanut nyt nappiasetelmat ja voltista laukkariski tuskin lienee niin iso kuin auton takaa. Varsinkin jos se onnistuu torjumaan alussa pahimmalta haastajalta vaikuttavan 7 Kaptahin, ja pääsemään tuulenhalkojaksi, niin Deede Startin kuuluu olla lähellä. Repaleisen taulun takia Mika Forssin ajokki on jäänyt niin maistuvaksi merkiksi, että se jää systeemien ideavarmaksi.

10 Doctor Doxey Zenz on ollut mainio tuoreimmissa kisoissaan ja sekä Bollnäsissä että Solängetissä ori voitti todella helposti kevyet lähdöt. Takamatkasta huolimatta luokkaori nousee korkealle.

Juoksunkulku: Deede Star pystyy pitämään sisäradan turvin keulapaikan.

Pelijakauma: Deede Star (17%) on oudon vähän pelattu.