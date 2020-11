Ravivihje: Toto64 Färjestad 9.11.2020 – 114 675 euroa ekstraa

Toto64-1 Rivin avauskohde näyttää ennakkoon niin sopivalta tehtävältä 6 Hazard Bokolle, että se luotetaan vihjesysteemien pankiksi. Per Lennartsonin suojatin kunto pitää viime kerran epäonnistumisesta huolimatta. Tehtävästä muodostui Eskilstunassa täysin toivoton ohjastajan ajaessa ensimmäiset 600 metriä kolmatta kohti kärkeä, mutta joutuen lopulta peruuttelemaan pitkän letkan hännille. Ori lopetti vielä asiallisesti kärkiryhmään mukaan ja hevonen ansaitsi juoksusta täysin puhtaat paperit. Sitä ennen Solvallassa se teki rankan juoksun johtavan rinnalta ja Eskilstunan voitossa ori pisteli johtavan takaa 08,5-kyytiä viimeiset 700 metriä lyöden maalisuoralla kovia hevosia. Tällä kertaa vastus on napsun tai kaksi kesympää luokkaa ja ori on valmis palaamaan voittokantaan. 8 M.T.Joinville on kapasiteetiltaan edellisen veroinen, mutta ruuna on hakenut huippukuntoa tauon jälkeen. Viimeksi se tyytyi hyvän juoksun jälkeen vain seurailemaan. Startit vievät toki eteenpäin Susanne Richterin valmennettavaa, mutta suosikin lyöminen näistä lähtöasetelmista vaatisi reipasta parannusta. 2 Furious Francis on kerännyt alustavasti paljon kannatusta, vaikka ruunan vire on täysi arvoitus yhdeksän kuukauden kilpailutauon ja pitkän Ranskan kiertueen jälkeen. Björn Goopin suojattia ei tunnettu Ruotsin vuosinakaan minään erityisenä voittokoneena, vaan pikemminkin kelpo sijoittujana hyvien juoksujen jälkeen. Ennen Ranskan kiertuetta hevosella oli allaan 19 startin voitoton putki ja edellinen Ruotsin voitto on peräisin marraskuulta 2016. Suosikin lyöminen tulisi yllätyksenä. 7 Demon Onthe Hill on juossut kovia lähtöjä, eikä ole riittänyt. Solvallassa vetoköysi katkesi pahoin sisäratajuoksun jälkeen. Keväällä hienossa kunnossa kilpaillut 9 Test Drive seuraili paluussaan asiallisesti porukan hänniltä. Huippuonnistumisella molemmat pystyvät kamppailemaan totosijoituksista suosikin takana. Juoksunkulku: Furious Francis hakee ensimmäiset keulat, mutta Hazard Bokokin avaa hyvin ja edennee joukon johtajaksi. Suosikki saa säädellä matkavauhdin mieleisekseen. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-2 6 Golden Avenue saa ykkösvihjeen matalatasoisessa kakkoskohteessa. Magnus Jakobssonin suojatti ei ollut parhaimmillaan taukoa edeltäneessä Färjestadin kisassa, mutta uran muut lähdöt kielivät hyvästä kapasiteetista. Heinäkuussa se oli pelattu selväksi suosikiksi kovaa Hemisphereä vastaan, mutta jäi siinä kamppailussa selvästi hopealle. Toissa kerralla vastassa ori seuraili sisäratajuoksulla maksimisijoitukseen Bandido Garin voittamassa lähdössä. Tällä kertaa vastus on sopivaa luokkaa ja ennakkokommentien mukaan vireen pitäisi olla heti kohdillaan. 12 Honey's Miracle on kyvykäs tamma tähän lähtöön ja kuski vahvistuu Björn Goopin hypätessä rattaille. Halmstadin kakkosessa se spurttasi johtavan takaa tulisesti keulasta voittaneen Ace Gar Gion tuntumaan ja varaakin näytti jäävän. Rata 12 on tukala paikka Färjestadin nopealla ovaalilla, mutta Goop jos joku osaa ajoittaa kotiradallaan kirin oikein. 5 Emir Diamond jatkoi Åbyssa hyviä esityksiään kirimällä porukan hänniltä neljänneksi ja kellottaen viimeiset 700 metriä 13,5-kyytiä. Syyskuun voitoissa se sai tehdä molemmissa oman juoksunsa johtopaikalla. Ulf Ohlsson vahvistaa rattailla ja taktiikka lienee jälleen kohti kärkipaikkaa. 2 Klara de Lux sijoittui Åbyssa edellä mainittua paremmin, mutta toki juoksukin sujui taloudellisemmin. Viimeksi se jatkoi hyviä esityksiään voittamalla toisesta ulkoa. Nappipaikalta tässäkään lähdössä pärjääminen ei yllättäisi. 4 Bona Fide on aloittanut uransa kelpo tavalla, mutta se palaa vuoden tauolta suurena kysymysmerkkinä. Reipas avaaja saa onnistuneen juoksun kärjen tuntumassa, mutta voitto tulisi yllätyksenä. 10 Bara Du Chene kilpaili vuodenvaihteessa hyvässä iskussa ja napsi pari totosijoitusta kovemmistakin lähdöistä. Kymmenen kuukauden tauolta uran avausvoiton nappaaminen olisi kova suoritus. 1 Seaside Future oli loppukesästä asiallisessa vireessä, mutta viime aikoina on ollut tahmeampaa. Tuskin voittaa hyvältä paikaltakaan. Juoksunkulku: Bona Fide nappaa ensimmäiset keulat, mutta luovuttanee paikkansa ensimmäisenä tulevalle Emir Diamondille tai Golden Avenuelle. Pelijakauma: Emir Diamond (28%) on väärä suosikki. Myös Bona Fide (15%) on ylipelattu. Honey's Miracle (10%) on kiinnostava merkki. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6, 12, 5, 2 Suuri: 6, 12, 5, 2

Toto64-3 Kolmannesta kohteesta poimitaan vihjesysteemien toiseksi varmaksi hyvälle lähtöpaikalle arvottu 2 Vici Volantes. Kuluva kausi ei tarjonnut ikäluokkakisoista suurempaa menestystä, mutta ori väläytteli ajoittain hyvää kapasiteettiaan, eikä tuuritkaan aina olleet myötä. Viimeksi Breeders' Crownin välierässä tehtävä oli todella vaikea joukon hänniltä ja kirivaiheessa ori menetti taipuvan takana vielä hieman vauhtiaankin. Juoksunkulku ei suosinut Kriteriuminkaan karsinnassa, jossa se ei pystynyt hänniltä parantelemaan finaalipaikoille. Nyt sillä olisi sopivassa porukassa mahdollisuudet keulajuoksuun ja silloin voittokantaan paluu olisi erittäin lähellä. 7 Beauty Wind on Björn Goopin tallin kovaa italialaiskalustoa. Åbyssa tamma puristi toisesta ulkoa vahvasti keulavoittajan tuntumaan kellotellen 11-vauhtia viimeiset 800 metriä. Solvallassa se joutui antautumaan keulasta toiseksi. Tamma pääsee satsatessa melko lujaa liikkeelle, mutta johtopaikalle pääsy on tiukassa ja muualta voitto vaatii laadukkaita haastajia vastaan kovaa suoritusta. Alustava peliosuus on reippaasti yläkantissa. 1 Hopeusteponalego on nakutellut tasaisen varmasti rahasijoille kovissa porukoissa. Rommessa se polki hyvällä tyylillä maaliin, vaikka ei 09-vauhtisella päätöspuolikkaalla suuremmin ohitellutkaan. Kauden toistaiseksi ainoa ykkönen tuli Åbyssa toisesta ulkoa tasaisen voittokamppailun jälkeen. Ykkösrata ei sinänsä suosi tasaista avaajaa, mutta siitä on luvassa tarkka juoksu ja sellaisella pärjääminenkään ei yllättäisi. 5 Fantaghiro Brick paikkaili viimeksi positiivisesti pahan alkulaukkansa ja voi startti alla parantaa huomattavastikin. Pierre Nyströmin ajokki juoksee ennakkotietojen mukaan ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan, eikä sitä kannata unohtaa jos kohteeseen ottaa useampia merkkejä. Tammalla on viimeisissään ollut paljon huonoja lähtöpaikkoja, joilta se ei ole päässyt hyödyntämään hyvää lähtönopeuttaan. 6 Cup of Tea oli heinäkuussa hyvässä vireessä ja voitti muun muassa yhden Kriterium-sarjan koko matkan johdon jälkeen. Sittemmin meno on ollut nahkeampaa ja menestys yllättäisi tässäkin. Juoksunkulku: Ladybug Lara ja Fantaghiro Brick avaavat hyvin, mutta molemmille kelpaa selkäjuoksu. Vici Volantes pystyy satsatessa reippaaseen avaukseen ja hakee johtopaikan. Pelijakauma: Vici Volantes (21%) on kakkossuosikkina huippumaistuva merkki. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-4 Vaikeasti arvioitavan kylmäverisarjan perusmerkki on nappipaikalle arvottu 1 Valle Borka. Kolmevuotias tamma nappasi Östersundissa varman voiton edettyään takamatkasta huolimatta varhain keulaan. Tällä kertaa rattaille hyppää Björn Goop, joka parantaa entisestään karkumatkan onnistumismahdollisuuksia, mutta näkyy toki korkeana peliosuutenakin. Nuorella hevosella on aina omat epäonnistumisriskinsä ja vihjesysteemeissä päädytäänkin reippaaseen rastitukseen. 13 Mjölner Marius on kyvykäs ori, mutta vaivojen takia se ei ole päässyt viime vuosina kunnon starttirytmiin. Syyskuun alussa se nappasi niukan voiton toisesta ulkoa. 15 Dämrö Kjempenillä on edessään kova työmaa pitkältä takamatkalta, mutta ehjällä juoksulla se pystyy jyräämään korkealle. Ruuna debytoi lokakuussa Göran Antonsenilta ja meni kovan tuloksen jääden niukasti kakkoseksi. Seuraavassa kilpailussa se laukkasi maalisuoralla hylkäykseen kamppaillessan kärkisijoituksista. 14 Acksjökungen on laukkaillut pariin viimeiseen, mutta ravilla sekin pystyisi tässä lähdössä korkealle. Ruuna oli elokuun alussa Dannerossa kovassa porukassa oikein hyvä neljäs ja meni kovan tuloksen. 8 Xenon Gel on tasaisen varma suorittaja ja vahvistuu Jorma Kontiolla. 3 Mc Vilja saa Carl Johan Jepsonin rattailleen ja pystyy kärkipäähän. Viime aikoina tamman suorittaminen on ollut aika tasaista, joten voitto on tiukassa. Juoksunkulku: Valle Borka ottaa joukon komentoonsa ja lähtee vetämään tasaista vauhtia. Pelijakauma: Valle Borka (50%) on liian reilu suosikki. Parhaat merkit tulevat yllättäjäosastolta Dämro Kjempenin (4%) ja Acksjökungenin (3%) johdolla. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 13, 15 Suuri: 1, 13, 15, 14, 8, 3

Toto64-5 Tasaisessa viidennessä kohteessa rankingin kärkeen kohoaa 10 Grandfather Bill. Lähtöasemat takamatkalla eivät toki suosi johtopaikalta parhaat esityksensä tekevää ruunaa, mutta startti alla, optimibalanssilla ja sopivassa lähdössä menestystä voi odottaa muualtakin. Eskilstunan paluussa se kamppaili kelvollisesti johtohevosen ulkopuolelta, vaikka taipuikin melko pahoin viimeisellä satasella. Startti vei kilpailuvirettä varmasti eteenpäin ja Björn Goop kykenee rattailla monipuolisiin taktisiin ratkaisuihin. 12 Vien Icin on kolunnut tällä kaudella kovia 75-tehtäviä ja väläytellyt niissäkin ajoittain. Viimeksi ruuna ei innostunut parhaimpaansa Mantorpin kuraisissa olosuhteissa. Gävlen 75-lähdössä se jäi taipuvan taakse pahoin pussiin. Ulf Stenströmerin suojatti juoksee tämän kisan kengät jalassa, mikä on pieni miinus, mutta ei vie mahdollisuuksia kokonaan. Kesäkuun alussa sillä balanssilla irtosi 75-lähdöstä ykkönen. 11 McGarret kilpaili viime vuoden loppupuoliskolla hienossa iskussa. Ruunaa on rakenneltu tämän syksyn starteissa kilteillä sisäratajuoksuilla, mutta nyt rattaille hyppää Per Lennartson ja yritys voi olla eri luokkaa. Viimeksi Eskilstunassa se tuli johtavan takaa täysissä voimissa maaliin. 9 Your Dreamlove on perusmatkan kovimpia ja pystyy pärjäämään, mikäli takamatkalaiset eivät ole terävimmillään. Bollnäsissä se oli huomattavasti sijoitustaan parempi johtavan rinnalta, mutta tasainen rintama ehti vyörymään aivan loppumetreillä edelle. Viimeksi tamma seuraili kiertelemättä maksimisijoitukseen. Nyt se pääsee kisaan lyhyemmällä starttivälillä. 6 Amigo Racer on napakka avaaja, joten juoksuradan lähtöpaikka sopii. Kunto on ollut jo pitkään mallillaan, eikä pärjääminen suuremmin yllättäisi tässäkään. 13 Dusktodawn Sisu on kapasiteetiltaan laatutamma, mutta tällä kaudella on ollut vaikeaa. Fredrik Wallinin suojatti sai Solvallasta startin alle tauon jälkeen ja ravilla se pystyisi kamppailemaan lähdön kärkisijoista. Juoksunkulku: Amigo Racer ampuu juoksuradalta keulaan. Grandfather Bill saattaa onnistuneella startilla tehdä varhaisen iskun kohti keulapaikkaa ja Goop nauttii Färjestadissa yleensä suurta kunnioitusta. Pelijakauma: Amigo Racer (15%) ja Your Dreamlove (15%) ovat hieman liikaa pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 10, 12, 11 Suuri: 10, 12, 11, 9, 6, 13

Toto64-6 Päätöskohteessa 2 Mellby Hawaii kohtaa viime aikoja huomattavasti kesymmän vastuksen ja on ehjällä juoksulla vaikeasti lyötävissä. Björn Goopin suojatti on juossut kauden mittaan kovia ikäluokkalähtöjä ja selvitti tiensä StoChampionatetin finaaliin, mutta pilasi siellä laukkaan. Viimeksi Åbyssa se oli johtopaikalta suuremmin loistamatta kakkonen, mutta taustavoimien mukaan rata ei ollut tuolloin parhaimmillaan. Ravatessaan tamma hakee nopeasti johtopaikan ja vetää sopivassa lähdössä pitkään. 15 Frozen Queen on kyvyiltään lähdön kirkkainta eliittiä, mutta kaikkien kiertäminen tältä lähtöpaikalta on kova haaste Katja Melkon suojatille. Viimeksi tammalla ajettiin passiivinen reissu sisäradalla ja se tuli kaikki voimat tallella maaliin. Örebron kovassa 75-lähdössä se ei kyennyt parantelemaan porukan hänniltä. Aktiivisella ajolla kärkisijoitukset eivät yllättäisi. 13 Veravia As on kiistatta huippuiskussa, mutta juoksee tänään kengät jalassa, mikä on selvä miinus Magnus Dahlénin suojatille. Onnistuneen reissun saaminen on todella vaikeaa näistä asemista, mutta hevonen on kyllä oikein hyvä tähän porukkaan. 5 Smaragd Norrgård on kilpailee kovassa iskussa ja tähyää tarkkaa juoksua kärkipäässä. Eskilstunassa tamma teki vahvan kirin parijonosta ja voitti selvästi. Samat sanat pätevät 4 Pippi Pagadiin, joka pystyy terävään kiriin tarkan juoksun saadessaan. Färjestadissa se iski voittoisaan kiriin maalisuoralle kaarruttaessa. 9 Boiling Point ei ole lainkaan niin nolo hevonen mitä prosentin peliosuus antaa ymmärtää. Tamma on joutunut jatkuvasti kirimään vaikeista asemista, eikä ole pystynyt parhaimpaansa. Tarkemmalla juoksulla se voisi järjestää tässä jymypaukun. 12 Fossens Wally on lähdön kyvykkäintä osastoa, mutta täysi arvoitus yli vuoden tauolta ja lähtöpaikkakin on huonoin mahdollinen. Taktiikka on ennakkokommenttien perusteella passiivinen. Juoksunkulku: Radoilta 4,5 ja 6 avataan parhaiten. Kaikille kelvannee jatkossa Mellby Hawaiin selkä. Frozen Queenillä voidaan tehdä aikaisiakin ratkaisuja. Pelijakauma: Veravia As (15%) ja Fossens Wally (10%) ovat ylipelattuja. Boiling Pointin (1%) ei kuuluisi olla pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 15, 13, 5 Suuri: 2, 15, 13, 5, 4, 9

