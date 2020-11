Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 8.11.2020

Tasaisessa nuorten ohjastajien lähdössä luotetaan varmaksi rajusti nousukuntoinen 13 Mellby Hoffa . Ruuna oli viimeksi epäonninen jäätyään kaikki voimat tallella pussiin tasokkaassa Breeders' Crownin välierässä. Tilojen löydyttyä se olisi ollut pomminvarma finalisti, niin pito päällä Timo Nurmoksen suojatti tuli maaliin. Ruuna on kehittynyt hienosti syksyä kohden ja kunto tuskin on ainakaan laskusuhdanteessa hevosen päästyä pitkästä aikaa kunnon starttirytmiin. Vastus on tällä kertaa oikein sopiva, eikä lähtöpaikkakaan ole 15 hevosen lähtöön aivan huonoimmasta päästä.

12 Hands Down D.E. jatkaa mainiossa vireessä, vaikka viimeksi johtavan rinnalta taipuikin. Toissa kerralla se teki väkivahvan 09,1-vauhtisen 800 metrin kirin kolmannella radalla. Ruuna jatkaa optimibalanssillaan ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä, mutta lähtöpaikka on melkeinpä huonoin mahdollinen ja juoksunkulkuun liittyy paljon kysymysmerkkejä. Tuurien käydessä se pystyy jyräämään kärkikamppailuun mukaan.

5 Kapten Kidd on mennyt hyvin siirryttyään Robert Berghin treeniin. Örebrossa ruuna tsemppasi rehdisti johtavan rinnalta ja runnoi ohi keulan Self Explosivesta. Kevin Oscarssonin ajokki on kyvykäs menijä ja etenkin keulaan päästessään tarjoaisi muille kovan vastuksen.

7 G.R.J.'s Wolverine palasi tauolta komeassa vireessä häviten voitonkin vasta maalikamerakuvassa. Nyt siltä riisutaan kenkiä pois ja Magnus A Djuse hyppää rattaille. Juoksun onnistuessa yksi mahdollista menestyjistä. 10 Don Cash tuli viimeksi laukan jälkeen 13-kyytiä viimeiset 1900 metriä ja osoitti vireen pitävän. 6 Father Of Sun oli viimeksi keulasta asiallinen kakkonen ja parantaa saatuaan startin alle. Ruunalta riisutaan pitkästä aikaa kaikki kengät pois. 3 The Trick Vick on parantanut paljon jenkkikärryillä ja ilman kaikkia kenkiä. Viimeksi se tosin oli selkeä pettymys johtopaikalta ja vire on nyt arvoitus. 1 Eldorado avasi viimeksi ykkösradalta johtoon ja piti asemansa loppuun asti. Lähtö oli tuolloin tasoltaan selvästi sopivampi.

Juoksunkulku: Sandra Luomalan tallilla on eturivissä nopeat Eldorado ja Father of Sun, joilla saatetaan yrittää jonkinlaista tallipeliä. Kapten Kidd on reipas avaaja ja saattaa hakea alkumatkasta johtopaikan.

Pelijakauma: Mellby Hoffan (23%) kuuluisi olla lähdön suosikki. Kapten Kidd (26%) on liikaa pelattu.