Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 7.11.2020

Toto75-1 7 Dwayne Zetiltä odoteltiin jossain kohtaa nousua ihan ikäluokan kärkikastiin, mutta ori ei ole löytänyt otteisiinsa siihen vaadittavaa tasapainoa. Toki se teki Derbyn karsinnassa hyvän suorituksen kestettyään Powerin rinnalta kolmanneksi, eikä viime kerralla Breeders Crownin välierän esityksessäkään ollut moittimista, vaikka rahkeet eivät 2. ulkoa riittäneetkään Hail Marya ja kumppaneita vastaan. Startti alla parempaa lienee tiedossa, ja ainakin keulaan päästessään 4-vuotias on erittäin lähellä voittoa. Takaa se on kohdannut toisinaan ongelmia, ja kun kärkipaikka ei ole aivan saletissa, jää Dwayne Zet vain pienemmän systeemin varmaksi.

2 Galileo Am on edellisen tapaan kyvykäs 4-vuotias ja ehtinyt osoittaakin sen ikätovereitaan vastaan muutamaan otteeseen. Suoritus Solvallan BC-välierässä oli takana vain tasainen, mutta pieneltä huililta palanneelta oriilta ei tosin 12-lopetuksessa vaadittukaan. Jos se ei jää voltin kakkosradalta liikaa, voi paremmilla otteilla kärkisija irrota.

10 Dark Roadster on jäänyt alustavasti aivan liian vähälle huomiolle. Viime startissa se jäi jostain syystä ratkaisevasti jo ennen lähtölinjaa, mutta osoitti kuitenkin sen jälkeen vireen edelleen pitävän. Ajoittain hieman ailahtelevasti esiintynyt 4-vuotias voi parhaana päivänään voittaakin.

11 Dream Creationin suhteen oli odotuksia Gävlen 75:ssä, mutta liian ahne panostus alkuun kostautui laukkana. Matkaa saisi olla sille ehkä enemmän, varsinkin kun lähtöpaikka on kovimpien vastustajien takana. Kesällä nappireissulla 75-voiton napannut 3 Pine Muscle teki tauolta ok-suorituksen Färjestadissa ja voi sisäratajuoksulla venyä hyvään sijoitukseen. Hyvässä vireessä kilpaileva 6 Qvidja's First ei myöskään ole juoksuradan hyödyntäessään aivan pihalla. Toissa kerralla sisältä kevyesti voittoon kirinyt 4 Global Viscount meni viimeksi loppusuoran alussa peitsille, johon sillä on ollut taipumusta aiemminkin. Voltin nelosrata ei ole suoranainen toivepaikka.

Juoksunkulku: 1 Åsens Aragorn käynnistyy parhaiten, mutta hakee selkää. Qvidja's First voisi nappionnistumisella päästä juoksuradalta ensimmäisenä kysymään keuloja, mutta ehkä Magnus A. Djuse haluaa mieluummin Dwayne Zetin eteensä. Se on todennäköisin keulahevonen, vaikka kärkeen eteneminen saattaa ottaa tovin. Pine Muscle voi myös välistä olla mukana kärkikuvioissa alkumatkalla.

Pelijakauma: Dwayne Zet (32%) voisi olla aavistuksen enemmänkin pelattu. Dark Roadster (5%) on myös edullinen, Global Viscount (14%) on ylipelattu.

Ranking: A) 7 B) 2, 10, 11, 3, 6, 4 C) 5, 8, 12, 9, 1 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 7 Suuri: 7, 2, 10

Toto75-2 Alimmassa 75-sarjassa ykköshevoseksi nousee ulkoakin 7 Amorcer Levallo, joka on ollut voitoissaan varsin vakuuttava. Keulasta tulleen edellisen Eskilstunan-voiton tapaan ruunalta otetaan nyt kaikki kengät pois, joka toi ainakin silloin vielä vähän lisäpotkua menoon. Reilu viikko sitten Petri Salmelan suojatti viimeisteli tähän kisaan hallitulla voitolla Solvallassa kierrettyään takaa päätöskierroksen alkupuolella johtavan ulkopuolelle. Kohtalaiselle lähtijälle ei ole luultavasti tiedossa aivan helppoa juoksua nytkään, joten 75-tasolla muutkin saavat mahdollisuuden.

3 Global Above All on ollut laukattomissa starteissaan aina kärjessä ja vahvalle ruunalle juostava matka on pelkästään plussaa. Autolähdössä se on eturivistä molemmilla kerroilla laukannut, mutta alun selvittäessään Anders Erikssonin 4-vuotias pystyy kyllä tekemään itse juoksuaan. Ei ulkona.

Klass II:sta jo kosolti rutiinia kerännyt 6 Shut Up And Dance ei myöskään moiti normaalia pidempää matkaa ja kokemuksesta lauantaitasolla on myös usein hyötyä kun moni hevonen saattaa tulla viivalle suoraan varsin heppoisistakin lähdöistä. Gävlessä Robert Dunderin valmennettava menetti paikkansa johtavan rinnalla jo takasuoralla, muttei luovuttanut kuitenkaan kokonaan. Edellisellä kerralla loppu sujui kärjen kanssa tasatahtia.

Aikaisin lapulle kuuluu myös 4 Timetomakeitrite, joka haastoi syyskuussa Eskilstunassa Amorcer Levallon tosissaan avauspuolikkaalla ja tuli lopun tämän kanssa samaa tahtia johtavan takaa. Varmasti keulasta viimeksi voittanut ruuna pyrkii nopeana lähtijänä samalle paikalle nytkin ja on aivan mahdollinen menestyjä.

Paljon peliä kerännyt 5 Del Done Zet askeltaa vielä varsin kulmikkaasti, eikä kenkien riisuminen tuonut menoon sanottavampaa sulavuutta. 4-vuotias jaksaa mennä, eikä sitä voi tässä täysin sivuuttaa vaikka se tuntuukin lauantailähtöön vielä aavistuksen vihreältä.

2 Pappajonnys Ilse on tehnyt muutaman mukavankin suorituksen näissä ympyröissä ja hyvältä paikalta huippukuskin myötä odotukset ovat nyt korkeammalla. Kengittä ja jenkeillä mahdollinen, mutta peliosuus tuntuu muutokset huomioidenkin aika isolta.

Pommiosastolta isompaan systeemiin nostetaan 9 Selfie Brodde, jota monté-tulosrivin takia ehkä vierastetaan. Kyseessä on kuitenkin pohjimmiltaan hyvä hevonen, joka piti mm. uran avausvoitossaan Viking Brodden takanaan. Nuorempana ruuna kärsi raviongelmista, mutta viime aikojen montélähdöissä tyyli on ollut parempi.

8 Opulent Tilelle paikka ja juostava matka eivät ole puoltavia tekijöitä, mutta suotuisiin asemiin päästessään senkään ei tarvitse olla aivan pihalla voittokuvioista. Örebrossa ruuna oli takana vähän pussissakin lopussa, mutta tuli päätössatasen pirteästi.

Juoksunkulku: Timetomakeitrite on keskeltä keulasuosikki, mutta myös 1 Mr Julian pystyy avaamaan hyvin ja sillä halutaan ajaa vapaalta radalta. Sen onnistuessa keulapaikan puolustamisessa juoksusta voi tulla värikäskin. Opulent Tile pystyy panostettaessa ulkoakin heti kärkipäähän. Amorcer Levallo suuntaa myös heti eteenpäin.

Pelijakauma: Timetomakeitrite (5%) on aivan liian vähän pelattu, myös Shut Up And Dance (7%) ja aivan unohdettu Selfie Brodde (1%) maistuvat. Deal Done Zet (23%) on selvästi yliarvostettu.

Ranking: A) 7, 3, 6, 4 B) 5, 2, 9, 8 C) 11, 12, 10, 1 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 7, 3, 6, 4 Suuri: 7, 3, 6, 4, 5, 2, 9, 8

Toto75-3 Tammaeliitti ratkaistaan tällä kertaa 2640 metrin matkalla, eikä keulaan suurella todennäköisyydellä pääsevän 2 Mellby Freen voittoa voi sen takia pitää aivan läpihuutojuttuna. Ruotsin mestaruudessa Björn Goop luovutti kärkipaikan yllättäen pois kierros ennen maalia vaikeuttaakseen ehkä Conrads Rödluvan tehtävää, mutta manööveri ei tuottanut toivottua tulosta Mellby Freen haparoitua ulos käännettäessä kovassa vauhdissa hieman loppusuoralla. Tällä kertaa Goop pitänee keulapaikasta kiinni ja suotuisalla vauhdinjaolla suosikki voi vetää perille. Muutama vastustaja kuitenkin hyötyy normaalia pidemmästä matkasta sitä enemmän.

Niihin lukeutuu rinnalta kiihdyttävä 3 Racing Brodda, joka nousi Åbyssä takajoukoista 08-lopetuksella kärjen tuntumaan. Eturivistä sille on tullut kahdella edellisellä yrittämällä lähtölaukka, joten suosikin haastamisesta alussa tuskin kannattaa haaveilla. Juoksu voi kuitenkin juontua hyvin toisella radalla jolloin Rikard N. Skoglundin ajokki nousisi matsiin.

7 Hevin Boko ei antanut viimeksi muiden enää yllättää itseään maalisuoralla kun oli saanut haettua vetotyöt Mellby Freeltä päätöskierroksen alkaessa. Väkevää kuntoa jo aiemminkin esittänyt tamma voi joutua tällä kertaa taas toisen radan vetotöihin, mutta jos vire on entisellään, osallistunee se taas kamppailuun kärkisijoista.

Vähemmän pelatuista paikan vihjesysteemeissä saa 1 Tessy d'Ete, joka kiri Örebrossa kaukaa takaa vahvasti toiseksi. Juoksu voi juontua nyt paremmin, eikä tilojen löytyessä italialainen ole vaaraton. Sen viimeksi kirissä takanaan pitänyt 10 Activated joutunee tälläkin kertaa yrittämään ulkoratoja pitkin, eikä voittoon ole ilman kärjen ylivauhtia helppo nousta.

6 Dear Friend on vaikuttanut kahdella viime kerralla taas varsin virkeältä hieman vaisumpien suoritusten jälkeen, mutta voitto vaatii siltäkin näissä lähdöissä nappionnistumista.

Juoksunkulku: Mellby Free ottanee kakkosradalta suoraan keulapaikan hallintaansa. Dear Friend voi panostettaessa haastaa sen alussa, mutta Johan Untersteinerin tavoitteena on selkäjuoksu. Hevin Boko kiertyy ulkoa toisen radan kärkihevoseksi.

Pelijakauma: Mellby Free (49%) on liian selvä suosikki. Racing Brodda (10%) on haastajista edullisin.

Ranking: A) 2, 3 B) 7, 1, 10, 6, 9 C) 4, 5, 8 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2, 3, 7, 1 Suuri: 2, 3, 7, 1

Toto75-4 Kolmen kilometrin tasoitus on etukäteen ehkä kierroksen haastavin kohde. Niukka ykkösrankkaus on ensimmäistä kertaa urallaan kengittä kokeileva 4 Gazza B.R. Se ei ole pystynyt lunastamaan odotuksia kahdella aiemmalla kerralla 75:ssä laukattuaan keväällä Mantorpissa keulasta loppukaarteeseen ja taivuttuaan syyskuussa Färjestadissa samalta paikalta selvästi lopussa. Ruunalla on kuitenkin kykyjä ja keulaan selvitessään se voi johtaa nyt ehkä perille asti?

9 Global Winner ei jaksanut viime kerralla vastata keulasta kahdelle kovalle loppuun asti, mutta valmentajan mukaan odotettavissa on nyt parempi suoritus. Voltti voi tuoda sille ongelmiakin, toisaalta yksi poisjäänti sisäpuolelta tietää alkuun lisää tilaa. Ravilla ylös.

Pelillisesti lähdön maistuvimmat hevoset starttaavat 40 metrin takamatkalta. 15 Pinto Bob nousi viime syksynä kuin varkain ikäluokan kärkiporukkaan ja voitti pari kertaa juuri pidemmillä matkoilla. Syyskuussa se kukisti mm. Zarenne Fasin kolmella kilometrillä. Tauolta paluussa sen meno oli erittäin vaikean näköistä elokuussa, mutta viime viikon koelähdössä tyyli oli jo selvästi parempi. Robert Bergh kuulosti 5-vuotiaan suhteen erittäin toiveikkaalta perjantai-iltapäivän tv-lähetyksessä, joten ruuna on syytä huomioida heti.

12 Electrical Storm on saanut lokakuun alun kakkossijan jälkeen tulosriviinsä kaksi nollaa, mutta molemmilla kerroilla sen kohtalona on ollut jäädä pussiin. Pitkä matka sopii hyvin kunhan kiriin löytyy vain vetoapua.

Paaluhevosista 2 Västerbo Imtheman tuntuu myös liian vähän pelatulta. Solvallassa 3. ulkoa 12-lopetuksella voittoon punnertanut ruuna on varsin sinnikäs tapaus, eikä matkasta ole sille haittaa. Taitavalla volttikuskilla juoksustakin voisi tulla sopiva. Myös rinnalta lähtevän 3 Come Togetherin kunto vaikuttaa erinomaiselta, mutta kolme kertaa enemmän pelattuna Erik Adielssonin ajokki ei tietysti ole yhtä maistuva.

Tasavauhtinen 10 Hurricane Silas pystyi viimeksi kehittämään takaa jo alle 12-vauhtisen loppuvedon ja saanee kokemuksen myötä lisää kyytiä kroppaansa.

Kuolemanpaikalta selvällä erolla Mantorpissa voittaneen 8 Zizoun ongelmana on verkkainen käynnistyminen voltista. Se mahtuu tasaisessa koitoksessa silti isompaan systeemiin yhdessä tarkkaa juoksua hakevan 1 Hocus Pocuksen sekä Katja Melkolta aloittavan 14 Carat du Goutierin kanssa. Ranskalaisori ei ole esittänyt tämän vuoden starteissaan kovin erikoisia otteita, mutta vaikutti selvästi paremmalta viime kauden voitoissaan.

Juoksunkulku: Västerbo Imtheman ja Gazza B.R. ovat paalulta kiinnostuneimmat keulapaikasta, jälkimmäinen lopulta keulaan? Startin onnistuessa Global Winner suuntaa myös eteenpäin, samoin dieselmäinen Hurricane Silas.

Pelijakauma: Global Winnerin (25%) ja Come Togetherin (12%) kannatus on hieman yläkantissa. Pinto Bob (6%) ja Electrical Storm (6%) ovat aliarvostettuja, samoin paalun Västerbo Imtheman (4%).

Ranking: A) 4, 9, 15, 12 B) 2, 3, 10, 8, 14, 1 C) 7, 5, 13, 11 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 4, 9, 15, 12, 2, 3, 10 Suuri: 4, 9, 15, 12, 2, 3, 10, 8, 14, 1

Toto75-5 Tasaisessa pronssidivisioonassa ratkaisua lähdetään hakemaan juoksunkulkuarvion perusteella. 2 Syoss ei ehkä ole lähdön paras hevonen, mutta nopealla ruunalla on edellytykset ottaa keulapaikka hallintaansa, josta se voisi ilman suurta revitystä vetää maaliin asti. Ruotsissa se on voittanut molemmat starttinsa kun se on kärkeen päässyt. Vastus niissä ei tosin ole ollut hurjan kova, mutta Daniel Wäjerstenin suojatilla on kyllä kelpo esityksiä plakkarissaan myös tätä kovempia hevosia vastaan. Uumajan viime startille ei kannata antaa suurta painoarvoa, sillä takasuoralta startanneet lämminveriset eivät tavoittaneet kärjessä porhaltaneita kylmäverisiä. Kahta selvästi enemmän pelattua vastaan Syoss on kokeilemisen arvoinen ideavarma!

1 Moses oli todella vakuuttava elokuun kilpailuissaan ja samanlaisena se kamppailee voitosta divisioonaa ylempänäkin. Viime kerralla sen tyyli ei ollut yhtä sulavaa ja tuloksena oli laukka avauskurviin. Tällä kertaa ykkösrata voi tuoda ongelmia, vaikka ruuna on toisinaan avannut reippaastikin.

6 In Royalty Boko teki erinomaisia juoksuja kesällä Suomessa voittaen mm. Kouvolassa avoimen luokan tammat. Porissakin se kulki tauolta takaa lopun hyvin ja tällä kertaa kenkiä riisutaan. Jos Mika Forss selviää keulaan asti, voitto olisi hyvinkin mahdollinen. Syossin ulkopuolelta se ei välttämättä onnistu.

Jos alkuvauhti menee hurjaksi, ei yllättävämpi voittajakaan ole täysin poissuljettu. 9 Neelix laukkasi Jägersrossa viimeisellä takasuoralla 2. ulkoa, mutta ehti osoittaa sitä ennen kelpo virettä syyskuun lopussa. 11 Cargo Doorille ei ole tullut onnistumisia 75-tasolla tänä syksynä, vaikka odotuksia on hieman ollut. Viimeksi se jäi keulassa ravanneen ja lähelle voittoa yltäneen 7 Payetin taakse voimissaan pussiin. Klaus Kernin ajokille juoksusta voi tulla nyt hankalampi.

Juoksunkulku: Moses ei luultavasti pysty vastaamaan rinnalta liukkaasti lähtevälle Syossille. 4 One Two Beat avaa keskeltä reippaasti, mutta hakee selkää. In Royalty Boko pyrkii ulompaa kärkikamppailuun, mutta Syoss on todennäköisin keulahevonen.

Pelijakauma: Syoss (14%) on jäänyt aivan liikaa kahden enemmän pelatun varjoon.

Ranking: A) 2, 1, 6 B) 9, 11, 7, 3, 10, 5 C) 8, 12, 4 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-6 3 Vagabond Bin selvä suosikkiasema hopeadivisioonassa on perusteltua, mutta peliosuuden kipuaminen päälle 70:n prosentin huimaa. Solvallassa 4. ulkoa voittoon noussut ruuna oli Gävlessä menopäällä, mutta piti liiallisesta virkeydestä huolimatta muut loitolla maaliin asti. Alkumatka yritetään luultavasti ottaa tällä kertaa tasaisemmin yli-innokkuuden välttämiseksi. Suosikki voi voittaa takaakin, mutta sen etupuolella tällä kertaa luultavasti mahdollisuuden saava 2 Coogan houkuttelee tuntuvasti vähemmän pelattuna. Solvallan finaalissa sisältä hyvin toiseksi edennyt jenkki olisi viimeksi tilaa saadessaan olla lopussa melko lähelläkin Vagabond Bitä, ja siinä tapauksessa prosentitkin olisivat luultavasti nyt hieman tasaisemmat. Keulasta Örjan Kihlströmin ajokki voisi olla nyt suursuosikillekin paha pala.

Muiden haastajien mahdollisuudet voittoon tuntuvat oleellisesti pienemmiltä. 5 Randemar R.D. on tehnyt kelvolliset suoritukset lokakuussa ja tällä kertaa Peter Untersteiner on jo alussa aktiivisempi. 6 Jaques Noirin henki loppui viimeksi keulasta liialliseen pitelemiseen, mutta pari viikkoa aiemmin ruuna ehti osoittaa erinomaista virettä. UET GP-finaalissa taustalla loppusuoran alussa laukannut 8 Ubiquarian Face ei noussut BC-välierässä viimeksi takaa kärkeen, mutta kulki hyvävireisen oloisesti. 10 Religiousin esitykset lokakuun molemmissa kilpailuissa olivat positiivisia ja suomalaisori voi taas kohtapuolin olla menestyjä Ruotsin 75-lähdöissäkin. Takarivistä tehtävä on vielä tässä vähän tiukka.

Juoksunkulku: Coogan pyrkii kakkosradalta kärkeen, Randemar R.D. on sen kovin haastaja kiihdytyksessä. Jos Vagabond Bi pysyy rauhallisena, sillä ehkä ajetaan tällä kertaa selästä.

Pelijakauma: Vagabond Bi (71%) on kerännyt liian kovan kannatuksen. Coogan (13%) ansaitsisi tuplapinnat.

Ranking: A) 3, 2 B) 5, 6, 8, 10 C) 4, 7, 9, 1, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3, 2 Suuri: 3, 2

Toto75-7 1 Zarenne Fasin voitto parijonosta Örebrossa tuli kaksi viikkoa sitten erittäin helposti monia nytkin mukana olevia hevosia vastaan. Italialaisori on osoittanut aiemminkin selkäjuoksun sopivan erinomaisesti jos toki se teki syksyllä johtavan rinnaltakin hyviä suorituksia. Sisäradan paikka Eskilstunan etusuoralla ei ole paras mahdollinen kiihdyttää, mutta vastaavasti eturivissä ei ole ykkössarjojen parhaita avaajia. Johtopaikan puolustaminen ei ole siis mahdotonta, mutta sen menettäminenkään ei olisi katastrofi. Pussituksen välttäessään Zarenne Fas on liki voittoa ja jää varmaksi.

Jos suosikkiin ei luota, 10 Heavy Sound kannattaa huomioida aikaisin. Gävlessä ruuna kulki takaa viimeiset 700 metriä vahvasti 08,3-kyytiä ja tällä kertaa tiedossa voi olla aktiivisempikin taktiikka. 3 Esprit Sisu hallitsi Solvallassa reipastempoista kisaa keulasta ja olisi samalle paikalle päästessään varteenotettava tekijä tässäkin.

6 Hachiko de Veluwe kesti Gävlessä johtavan rinnalta asiallisesti toiseksi. Starttien myötä sen suunta lienee edelleen parempaan, mutta vaativan juoksun vaara vaanii tälläkin kertaa. 9 Milligan's Schoolin otteista on viime starteissa puuttunut ehkä aivan viimeinen terävyys, vaikka lopetukset takaa ovat olleet aivan kelvollisia.

Loppukaarteessa toisohjaisuuteen vauhtinsa Örebrossa hukannut 2 Romanesque, samassa kisassa pussiin jäänyt 5 Global Welcome ja pirteästi kirinyt 4 Flash Håleryd voivat onnistuneella juoksulla kolkutella totosijoja. 12 Elian Webille takaa menestyminen on tunnetusti vaikeaa.

Juoksunkulku: Mielenkiintoinen ja hankalasti arvioitava kiihdytys. Zarenne Fas voi huippusuorituksella onnistua keulan puolustamisessa, muuten ehkä Esprit Sisu pääsee kärkeen. Myös Hachiko de Veluwella on pienet saumat yltää johtoon, mikäli 4- ja 5-radoilta ei panosteta alkuun. Hyvien paikkojen toivossa nekin luultavasti ovat jollain lailla mukana.

Pelijakauma: Zarenne Fasin (30%) kuuluisi olla selvempi suosikki. Hachiko de Veluwe (20%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 1 B) 10, 3, 6, 9, 2, 5, 4, 12 C) 7, 11 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1 Suuri: 1

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 7

Toto75-2: 7, 3, 6, 4

Toto75-3: 2, 3, 7, 1

Toto75-4: 4, 9, 15, 12, 2, 3, 10

Toto75-5: 2

Toto75-6: 3, 2

Toto75-7: 1

Hinta: 11,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-11-07&track=Es&race=5&pool=T75&selections=[7],[7,3,6,4],[2,3,7,1],[4,9,15,12,2,3,10],[2],[3,2],[1]&stake=0,05&price=11,2



Suuri

Toto75-1: 7, 2, 10

Toto75-2: 7, 3, 6, 4, 5, 2, 9, 8

Toto75-3: 2, 3, 7, 1

Toto75-4: 4, 9, 15, 12, 2, 3, 10, 8, 14, 1

Toto75-5: 2

Toto75-6: 3, 2

Toto75-7: 1

Hinta: 96,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-11-07&track=Es&race=5&pool=T75&selections=[7,2,10],[7,3,6,4,5,2,9,8],[2,3,7,1],[4,9,15,12,2,3,10,8,14,1],[2],[3,2],[1]&stake=0,05&price=96

