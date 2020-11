Ravivihje: Toto64 Romme 6.11.2020

Viime kaudella kuusi kertaa voittanut 1 Captain My Captain on ollut pettymys tänä vuonna, mutta viime starteissaan ruuna on esiintynyt nousuvireisesti. Viimeksikin Rommen kuraradalla se kiri viidennestä ulkoa rehdisti toiseksi. Nyt kuski vahvistuu Erik Adielssonin hypätessä rattaille ja jos se onnistuisi pitämään sisäradalta keulapaikan, niin kauden avausvoitto voisi hyvinkin tulla tänään.

2 Rudisha on tehnyt muuten hyvät juoksut tuoreimmissa starteissaan, mutta ruunan ravi on kadonnut loppusuoralla ja se on menettänyt siihen sijoituksia. Hurjavireisen Robert Berghin tallin edustaja on voittanut urallaan vasta kerran ja siitäkin on aikaa yli kaksi vuotta, mutta näin helpossa lähdössä se ei ole juossut hetkeen. Pienempi systeemi yritetään selvittää suosikkikaksikolla.

4 Ingemar Palema pärjäisi varmasti samanlaisena kuin oli syyskuun alun Jägersron startissa. Tuon jälkeen ruuna oli todella huono Momarkenissa ja Axevallassa vire jäi hämärän peittoon, kun se laukkasi takajoukoissa viimeisellä takasuoralla.

3 Majet af Djupmyra on hyväluokkainen tamma, jota ei uskalla lapulta poiskaan jättää, vaikka palaakin jälleen tauolta. 7 Diggerman ei voinut olla terve tuoreimmissa Solvallan starteissaan. Kykyjensä puolesta ruuna on täysin riittävä hevonen tähän lähtöön, mutta on toki nyt iso arvoitus. Jättiyllättäjänä mukaan vielä kovan luokan kuskinparannuksen kokeva 10 Okashi Cheri.

Juoksunkulku: Captain My Captain ja Rudisha taistelevat keulapaikasta. Myös Diggerman voi maustaa kiihdytystä.

Pelijakauma: Myöhäisten poisjääntien myötä ”kuolleita” prosentteja on vihjeen kirjoitushetkellä lähes 20. Jos viilataan niin Captain My Captain (19%) voisi olla napsun enemmän pelattu ja suosikki Rudishaa (23%) vastaan.