Ravivihje: Toto64 Åby 5.11.2020

Toto64-1 4 Global Benchmark tahkoi kauden ensimmäiset kahdeksan starttia ilman ainuttakaan kaksarisijaa, mutta kyse oli enemmän kivikovista vastuksista ikäluokkalähdöissä kuin hevosen huonoudesta. Åbyn taulussa näkyvissä kisoissaan se kohtasi hieman helpommat porukat ja tamma oli niissä mainio, varsinkin voittostartissaan. Myöskään Solvallan viime kisaa Breeders' Crownin semifinaalissa ei voi moittia, sillä Johan Untersteinerin suojatti pinkoi neljännestä sisältä 09,8-kyytiä viimeiset 700 metriä, mutta kovassa lopetuksessa sijoitusta oli vaikea petrata. Global Benchmark päässee nopeana lähtijänä keulaan ja saa ykkösvihjeen. 3 Global Wonderful tuntuu saaneen muutaman vaisumman startin jälkeen taas juonen päästä kiinni. Varsinkin viimeksi Åmålissa se lennähti niin tyylikkäästi ykköseksi kolmannesta ulkoa, että huippuvire alkaa olla jälleen käsillä ja kovissakin lähdöissä riittävyyteensä osoittanut tamma on kärkipään hevosia tässä tehtävässä. Bergsåkerissa lähtöön ja Axevallassa noususta viimeisellä takasuoralla laukannut 10 Omega Superstarin tulosrivistö ei liikoja lupaile ja uran voittotilikin on vielä avaamatta, mutta keväällä Robert Berghin talliin siirtynyt tamma on tehnyt ravatessaan vahvoja juoksuja. Varsinkin Åbyssa syyskuun alussa se oli niin hyvä kirittäessään huippulupaavaa Ahura Mazda Fontia, että pitkään kuparinen ei voi olla rikkoutumatta. 6 Happy Celebration sijoittuu jatkuvasti kärkipäähän ja on perusmerkkejä. Sen valmentaja Peter Untersteinerin hevosiin on nyt suhtauduttava vähintään pienellä varauksella, sillä varsinkin toissa päivänä Axevallassa miehen treenattavat floppasivat yksi toisensa jälkeen. Jättiyllätysmerkkinä lapulle täysin pelaamattomaksi jäänyt 2 Our Girl, joka irrottaa terävän kirin tarkan juoksun jälkeen ja sellainen voi olla kakkosradalta tiedossa. Pari tuoreinta starttia voi unohtaa, sillä viimeksikin Färjestadissa se revitteli keulapaikalla avauskierroksen aivan liian lujaa. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, jossa Global Benchmark etenee lopulta keulaan. Matkavauhti tuskin tulee kävelyksi menemään missään vaiheessa. Pelijakauma: Omega Superstar (8%) on todella maistuva merkki. Samoin Our Girl (1,5%). IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 3, 10, 6, 2 Suuri: 4, 3, 10, 6, 2

Toto64-2 Toinen kohde on tasoltaan todella vaatimaton montelähtö. 9 Terracotta Face teki Mantorpissa lupauksia herättävän debyyttistartin David Perssonin treenistä. Ensimmäistä kertaa montessa juossut ruuna laukkasi 1100 metriä ennen maalia jääden kauas pääjoukosta ja kiri täysin toivottomista asemista vielä lujaa totoon. Viimeiset 800 metriä se tuli 12,4-vauhtia, josta ensimmäiset 400 metriä kulkivat kymppiä. Tuon kisan perusteella Emilia Leon ajokki on ylikylän hevonen tähän lähtöön ja pahin vastus lieneekin laukka. Sille askellajille 5-vuotias on sortunut urallaan valitettavan usein, mutta luotetaan ravaamiseen ja Terracotta Face jääkin systeemien ensimmäiseksi tukipilariksi. 4 Reef Snapperilla näkyy taulussa kaksi voittoa ja se on kova meriitti tähän porukkaan. Toki ne ovat tulleet vielä tätäkin helpommista lähdöistä ja ennätystä pitää parantaa reilusti mikäli meinaa kukistaa ravaavan Terracotta Facen. Selvä ykköshaastaja ruuna toki on. 3 Zenith L.B. on kyvykäs ja äärimmäisen epävarma tapaus. Olennaisen kertoo, että kahdeksasta kisastaan se on pysynyt vain kerran ravilla, ja kyseinen startti päättyi voittoon Axevallan montessa. Toki tuosta kisasta on aikaa jo puoli vuotta, jonka jälkeen ruuna on vaihtanut pari kertaa valmentajaa ja kunto on nyt arvoitus. Juoksunkulku: Reef Snapper etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla tuulenhalkojaksi. Terracotta Facella ajettaneen aggressiivisesti. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. Terracotta Facen (47%) prosenteissa ei tosin nousun varaa ainakaan ole. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-3 5 Jeppas Tarpon palasi Kalmarissa neljän kuukauden tauolta valmiissa kunnossa radoille, kun kovavauhtisessa juoksussa johtavan takana matkannut ruuna kiri toiseksi ihan tasokkassa lähdössä. Kari Lähdekorven kesäkuussa ostama 4-vuotias parantaa lähes takuuvarmasti tähän kisaan saatuaan yhden startin kroppaansa ja läpi lyhyen uransa hyviä otteita esittänyt ahvenanmaalaiskasvatti on jäänyt niin kummallisen paljon suosikin varjoon, että Jeppas Tarponista leivotaan systeemien ideavarma. Lähdön suursuosikiksi pelattu 10 Conrads Janne juoksi Halmstadissa ja Jägersrossa ylikovissa lähdöissäkin, mutta ei ruunan otteissa ollut muutenkaan parasta potkua. Nyt lähtö näyttää huomattavasti sopivammalta ja juoksuradan paikalta Robert Berghin suojatti voi päästä takamatkasta huolimatta keulaan. 3 Vogue Facen uran avausvoitto roikkuu ilmassa, mutta nyt sarjamääritys ei suosi paalun hevosia, sillä takamatkan huomattavasti enemmän tienanneet ovat heti hengittämässä niskaan. Jos lähtöön ottaa enemmänkin tavaraa, niin 7 Twins Zabaidee on mahdollinen jättiyllättäjä. Tamma aloitti Johanna Brostorpin treenistä Axevallassa hienolla esityksellä marssiessaan toiselta ilman vetoapua tyylikkäästi ykköseksi. Tuon jälkeen se on pilannut kahdesti laukkaan ja on sen vuoksi jäänyt aivan pelaamattomaksi. Juoksunkulku: Vogue Face tai Conrads Janne etenee ensimmäisellä takasuoralla keulaan. Pelijakauma: Conrads Janne (50%) on esityksiin nähden aivan liikaa pelattu. Jeppas Tarpon (17%) maistuu todella paljon. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-4 Neljännen kohteen suosikiksi erottuu 13 Kick The Dust Ås. Kalmarissa se kiitti nappijuoksusta toisessa ulkona kirimällä ilmavalla tyylillä ykköseksi. Åbyssa ori pääsi ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja irtosi jäätävän hienon näköisenä ylivoimavoittoon. Johan Untersteinerin suojatti jatkaa optimibalanssiin ilman kenkiä ja kolmannesta rivistäkin 4-vuotias nousee korkealle. Hiljattain Robert Berghille siirtynyt 8 Vikens Dome sai onnistumisen uudesta tallista viimeksi Åbyssa, kun noin 1700 metriä ennen maalia keulat hakenut ruuna hallitsi varmoin ottein perille asti kukistaen muun muassa nytkin vastassa olevan 7 Love Hålerydin. Juoksunkulusta voi tulla tänäänkin samankaltainen, 2640 metrin matkalla kukaan tuskin uskaltaa lähteä urheilemaan Berghia ja Vikens Domea vastaan. 4 Booze on tauluaan paremmassa tikissä ja ansaitsisi jo onnistumisen. Kivikovissa ikäluokkalähdöissä juossut ori on kärsinyt epäonnesta jäädessään muun muassa Derby-karsinnassa umpipussiin johtavan taakse ja finaalipaikan se menetti maalilinjalla. Myös Örebron Breeders' Crownin alkuerässä 4-vuotias jäi täysin pakettiin. Solvallan semifinaaleissa Booze jäi alussa roikkumaan kolmannelle, jatkoi matkaa toisessa ulkona ja oli asiallinen kuudes kovalla tuloksella 11,8ake. Nopeana lähtijänä Adrian Kolgjinin ajokki saa namureissun. Juoksunkulku: Booze ja Love Håleryd kamppailevat alussa keulapaikasta. Jatkossa tuulenhalkojaksi etenee Vikens Dome. Pelijakauma: Vikens Dome on jäänyt niin omituisen vähälle huomiolle (7%), että siinä olisi ainesta ideavarmaksikin. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 13, 8, 4 Suuri: 13, 8, 4

Toto64-5 5 Vikens High Yield laukkasi Åbyn 86-lähdössä voiton tai kakkossijan loppukurvissa ja otteissa oli suvantovaiheen jälkeen samanlaista rähinää kuin alkukaudella. Robert Berghin suojattia on pidettävä tässä porukassa suosikkina, mutta ennakkotiedon mukaan ruunalla ajettaisiin tänään pitkästä aikaa kengät jalassa ja se lienee laskettava miinukseksi. Kovaluokkainen 4 Andre Ward eteni Billundissa kierros ennen maalia keulaan ja voitti miten tahtoi. Jos ruuna pääsee tänäänkin keulaan, niin Flemming Jensenin suojatti on paha ohitettava. 10 Can Lanen otteista puuttui paras ruuti Vaggerydissa, vaikka ennätystuloksensa menikin. Ruuna onkin saanut huilata hetken tuon kisan jälkeen. Johan Untersteinerin suojatti kykenee parhaimmillaan nousemaan takarivistäkin kärkitaistoon. 6 Ribauden taulussa ei näy kärkisijoja, mutta viimeksi Åbyssa ruuna jäi umpipussiin ja sitä ennen Solvallassa porukan hänniltä oli vaikea nousta neljättä sijaa korkeammalle. Lapulle vielä kovaluokkaiset 1 Nero Maximus sekä 2 Ganyboy, jolle laitetaan tänään ensimmäistä kertaa jenkkikärryt Leif Witaspin treenissä. Juoksunkulku: 3 Gandhi Boko on alussa nopein. Sille kelvannee selkäjuoksu ja jatkossa todennäköisin keulahevonen on Andre Ward. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5, 4, 10, 6, 1, 2 Suuri: 5, 4, 10, 6, 1, 2

Toto64-6 Hienotasoisen päätöskohteen selvä suosikki on 2 Mellby Granat, joka hurmasi viimeksi Solvallassa. Kolmannesta ulkoa viimeisellä takasuoralla keulaan kiskaissut ruuna voitti ylivoimaisesti tullen viimeiset 800 metriä 10,9-kyytiä. Samanlaisena Robert Berghin suojatti on nappipaikaltaan liki jatkaa voittokannassa. Pienempään systeemiin se jää varmaksi, herkällä mailin matkalla suurempaan systeemiin varmistuksia. Hyvin montessa mennyt 5 Taiga Woodland suoritti Kalmarissa vaihteeksi hyvin myös kärrylähdössä tapellessaan keulasta tiukasti voitosta kovaa Devs Daffodilia vastaan. Tulinen avaaja voi keskeltä rataa pommittaa nytkin keulaan ja maili suosii. 3 Bordeaux S. on juossut tuoreimmat starttinsa kovissa 4-vuotislähdöissä, joissa se on tehnyt vähintään asialliset kirit. Nyt rahasarjassa ruuna on huomioitava aikaisin, vaikka kuski heikkeneekin. 10 Victory's Club teki todella kovan juoksun Färjestadin Klass I-karsinnassa, kun alussa lähes 600 metriä kolmatta kiertänyt ruuna runnoi hienoa juoksupäätä osoittaen väkisin voittoon. Viimeksi Solvallassa otteissa ei ollut samanlaista puhtia, mutta yhden startin perusteella ei pidä tuomita ja nyt Kajsa Frickin ajokki saa ainakin Ruotsissa ensimmäistä kertaa jenkkikärryt peräänsä. 4 Victory Lee teki rehdin esityksen johtavan rinnalle kierrettyään viime Åbyn vierailullaan. Örebrossa ruuna jäi pussiin. Seuraavana lapulle näyttävät kirivoitot Halmstadista ottaneet 1 Joyride Cane ja 6 The Real Star. Juoksunkulku: Victory Lee ja Taiga Woodland kamppailevat keulapaikasta. Matkavauhti tulee pysymään reippaana läpi kisan. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2, 5, 3, 10, 4, 1, 6

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 3, 10, 6, 2

Toto64-2: 9

Toto64-3: 5

Toto64-4: 13, 8, 4

Toto64-5: 5, 4, 10, 6, 1, 2

Toto64-6: 2

Hinta: 9,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-11-05&track=Åb&race=4&pool=T64&selections=[4,3,10,6,2],[9],[5],[13,8,4],[5,4,10,6,1,2],[2]&stake=0,1&price=9



Suuri

Toto64-1: 4, 3, 10, 6, 2

Toto64-2: 9

Toto64-3: 5

Toto64-4: 13, 8, 4

Toto64-5: 5, 4, 10, 6, 1, 2

Toto64-6: 2, 5, 3, 10, 4, 1, 6

Hinta: 63,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-11-05&track=Åb&race=4&pool=T64&selections=[4,3,10,6,2],[9],[5],[13,8,4],[5,4,10,6,1,2],[2,5,3,10,4,1,6]&stake=0,1&price=63

PieniToto64-1: 4, 3, 10, 6, 2Toto64-2: 9Toto64-3: 5Toto64-4: 13, 8, 4Toto64-5: 5, 4, 10, 6, 1, 2Toto64-6: 2Hinta: 9,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 4, 3, 10, 6, 2Toto64-2: 9Toto64-3: 5Toto64-4: 13, 8, 4Toto64-5: 5, 4, 10, 6, 1, 2Toto64-6: 2, 5, 3, 10, 4, 1, 6Hinta: 63,00 €Tästä kupongille: