Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 4.11.2020

Toto86-1 Viidellä peräkkäisellä voitolla 3-vuotiaana aloittanut 1 Hitman River palasi yli kahden vuoden tauolta tositoimiin muutama viikko sitten Jägersrossa, mutta joutui tyytymään keulapaikalta lopussa rahasijaan. Taipumisesta huolimatta sen ravi pysyi varsin hyvin läjässä loppuun asti ja startti kropassa veto voi kantaa nyt samalla taktiikalla perille asti. Täysin ruunaan ei voi kuitenkaan vielä keskenkuntoisena luottaa. Varsana sen viimeisin voitto tuli E3-karsinnassa johtavan rinnalta, mutta tyyli ei ollut erityisen hyvä. Finaalissa entistä huonommin ravannut Muscle Hillin poika laukkasi takana lopussa.

Jos suosikilla ei ole vielä paras päivänsä, todennäköisesti sen takana makoisan juoksun saava 2 Ready Doc voi ohittaa sen kirissä. Vahvalla kirillä Solvallassa ratkaissut ruuna laukkasi viimeksi jo alkumatkalla paineen alla keulasta. Kim Erikssonilla nousee vahvistuksena rattaille. Sisäradalle niin ikään ryhmittyvä 3 Quattro Töll pystyy myös lopussa ärhäkkään kiriin. Tauon jälkeen sen juoksu meni toissa kerralla liian vaativaksi, mutta viimeksi veto takaa kantoi jo pirteästi toiseksi.

Avauskurvin laukkansa viimeksi hyvin paikannut 6 Daytona ja johtavan rinnalta totosijalle punnertanut 4 Racing Ribb voivat myös pienessä lähdössä riittää korkealle. Niille kummallekin on mitä ilmeisimmin tiedossa toista rataa.

Juoksunkulku: Hitman River lähtee paalulta vetämään porukkaa. Racing Ribb on todennäköisin hevonen toisen radan vetäjäksi ja määrittelee tempollaan myös muiden mahdollisuuksia kirivaiheessa.

Pelijakauma: Hitman River (43%) on liian suuri suosikki. Kaikki muut pelihevoset ansaitsisivat enemmän kannatusta.

Ranking: A) 1, 2, 3 B) 6, 4 C) 5, 7 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 1, 2, 3, 6, 4 Suuri: 1, 2, 3, 6, 4

Toto86-2 Tasokkaan 3-vuotislähdön selkeä suosikki on viimeksi vaikutuksen tehnyt 4 Chiru. Mukavasti uransa aloittanut ori ei ehtinyt ikäluokkakisoihin, mutta viimeksi suljetummalla päävarustuksella sen otteet muuttuivat täysin. Keulahevosta mankeloinut Jorma Kontion ajokki marssi kärkeen ennen päätöspuolikkaan alkamista ja meni reippaasta matkavauhdista huolimatta vielä 10-lopetuksella menojaan. Samanlaisella suorituksella hyvätasoiset vastustajat voivat olla sen kanssa ongelmissa, mutta yhden kisan perusteella Chirun suosikkiasema tuntuu kuitenkin liian suurelta.

Isompaan systeemiin otetaan muitakin. 6 Sidney Celeberin osalta matsauksen tilanne on suosikin kaltainen ja eväitä edetä urallaan tuntuisi löytyvän jonkin verran. Viime voitto tuli hallittuun tyyliin johtavan rinnalta. Kovimmissa lähdöissä jo kilpailemaan ehtinyt 5 Hunt Am on myös kova tekijä, vaikkei pystynytkään Kriterium-karsinnassa parhaaseen suoritukseen. Viime startti osoitti vireen olevan edelleen tallella, loppu johtavan takaa kulki juosten.

Yllättäjien mahdollisuudet voittoon asti eivät tunnu kovan trion takana erityisen herkullisilta, mutta Kriteriumissa erittäin hyvän vaikutelman jättänyt 1 Black And Quick ansaitsee hyvältä lähtöpaikalta huomion. Gävlen 75-divisioonassa se ei pystynyt nousemaan takaa kärkeen kun juoksussa riitti vauhtia alusta loppuun.

Myös 11 Powerbank on erittäin hyvä 3-vuotias, mutta näistä asemista voitto on silti tiukassa. Kevyellä tyylillä viime starttinsa ratkaissut ruuna menee tällä kertaa kengät jalassa.

Juoksunkulku: Koko suosikkikolmikko käynnistyy keskeltä hyvin, mutta Chirulla on niistä tietysti sisimpää parhaat mahdollisuudet keulaan.

Pelijakauma: Chirun (54%) peliosuus on paisunut liian isoksi, vaikka sen selvähkö suosikki kuuluu ollakin. Black And Quick (4%) voisi olla enemmän pelattu.

Ranking: A) 4 B) 6, 5, 1, 11, 9, 8 C) 3, 2, 10, 12 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 4 Suuri: 4, 6, 5, 1

Toto86-3 Tämä ja viides kohde ovat 2-vuotiaiden Uppfödningslöpning-karsintoja, joista molemmista kuusi parasta etenee 21. marraskuuta Jägersrossa ajettavaan finaaliin tavoittelemaan 700 000 kruunun ykkösrahoja. Kun loppukilpailuun on reilusti paikkoja jaossa, ei kilpaa ajeta luultavasti aivan hampaat irvessä ja laukkoja pyritään välttämään sijoitustenkin kustannuksella. Varsojen ollessa asialla kaikkea voi silti sattua.

2 Match'emin pohjat ovat vielä katsomatta, sillä molemmat voitot ovat tulleet reippaalla askeleella. Vastus kovenee tuntuvasti, mutta nähdyn perusteella Southwind Frankin poika pystyy vastaamaan huutoon. Oriilla harjoiteltiin auton takana jo Rättvikissä ja sen perusteella Erik Adielssonin ajokki voi päästä reippaastikin matkaan. Keulasta tai sen tuntumasta voittosarja voi jatkua.

5 Good Vibes on ehtinyt osoittaa nopeutensa auton takaa jo tositilanteessakin. Muutenkin tasapainoisen oloisesti esiintynyt varsa voitti toissa kerralla johtavan rinnalta, muttei voinut viimeksi lopussa mitään toisessa karsinnassa suosikkina starttaavalle Mellby Jinxille. Korkealle nytkin.

3 Cool Kronos puristi Örebron Svampenissa johtavan rinnalta sitkeästi toiseksi ja kuuluu tämänkin lähdön parhaimmistoon. Solvallan kiihdytyksessä tullut laukka menee kuskin piikkiin. Balanssia kevennetään tällä kertaa ja ori ottelee taas kärkipäässä.

7 Aquarius Face on ottanut molemmat voittonsa johtavan ulkopuolelta, joten kyseessä on vahva kilpailija. Örebrossa jo ennen lähtölinjaa laukannut ori joutuu tässäkin luultavasti töihin ja karsinnassa revittelyä tärkeämpää on finaalipaikan varmistaminen ja siinä menestyminen. Siksi vain haastaja.

Kaikkien edellä mainittujen lyöminen voi olla ulkoa vaikea tehtävä, mutta 8 Igor Sisun viime startti oli makea. Se kipusi takajoukoista kirikierroksella vahvasti Aquarius Facen kupeelle kulkien viimeiset 600 metriä 11,8-lukemiin. Ei unohdeta täysin. Elokuun starteissa jo alussa laukannut 1 Tyrion piti viimeksi johtavan rinnalta mukavasti toiseksi. Mitään supervaikutelmaa ori ei kuitenkaan Italiassa vielä jättänyt.

Juoksunkulku: Tyrion lähti kahdessa ensimmäisessä startissa liukkaasti. Arvaamattomasta kuskista huolimatta sille kelvannee kuitenkin selkäjuoksu? Match'em ja Good Vibes ovat vakavimmat keulapaikan tavoittelijat. Aquarius Face voi edetä toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Match'emin (35%) kannatus voi kohota päivän mittaan liian isoksi. Igor Sisu (3%) on liian vähän pelattu.

Ranking: A) 2, 5 B) 3, 7, 8, 1, 6 C) 4, 12, 10, 9, 11 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 2, 5 Suuri: 2, 5, 3, 7, 8

Toto86-4 Ulkoradan lähtöpaikasta huolimatta neljännessä kohteessa löytyy uskoa vahvaan 8 Everest Sisuun. Toissa kerran pronssifinaalissa kuolemanpaikka oli liikaa, mutta viimeksi ruuna ratkaisi samalta paikalta lopussa varsin rennolla askeleella. Vastus on tällä kertaa taas aavistuksen kovempi, mutta Daniel Olssonin ajamalla 6-vuotiaalla on silti hyvät mahdollisuudet voittoon vaativammallakin reissulla. Alustavasti vasta kolmossuosikkina Everest Sisu on houkutteleva pelikohde ja jää varmaksi!

Rommessa keulapaikalta viimeisellä takasuoralla laukalle sotkeutunut 2 Rocky Tilly sai viikko sitten sisältä myöhään mahdollisuuden, mutta ehti kuitenkin sisäkautta voittajan rinnalle. Rikard N. Skoglund mielii tällä kertaa keulaan, josta ruuna on voittanut usein, mutta rinnalta kiihdyttävä 3 Give Me Ten voi kyseenalaistaa taktiikan. Everest Sisu tuntuu joka tapauksessa Rocky Tillyä kovemmalta.

Alustavasti lähdön selväksi suosikiksi luotettu 7 Anthara Bi on tehnyt hyvää työtä pääosin tammalähdöissä vaikkei viimeksi yltänytkään parijonosta Breeders Crown -finaaliin. Ainakin suosikkiasema on ylimitoitettua tässä seurassa. Toki onnistuneella juoksulla tässäkin on menestyssaumoja.

Parhaat edellytykset yllätykseen omaa 9 Västerbo Highscore jonka viimeisimmät startit ovat olleet lopun osalta erittäin vahvoja. Jos Mats E. Djuse löytää Rocky Tillyn takaa asemat suhteellisen läheltä kärkeä, ei voitto ole tässäkään mahdoton.

Give Me Tenin juoksu meni viimeksi tauon jälkeen liian vaikeaksi, mutta ori on kuitenkin nollapitoista tulosriviään kyvykkäämpi. Klaus Kern panostaa varmasti alkuun tosissaan.

Juoksunkulku: Rocky Tilly lähtee hyvin, mutta rinnalta sen haastaa tiukasti Give Me Ten. Myös Anthara Bi voi tulla ulkoa heti eteenpäin, mutta hankkinee vain asemat toiselta radalta. Everest Sisu kiertää vauhdin tasoituttua johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Everest Sisun (17%) peliosuudessa on vielä kosolti nousuvaraa. Anthara Bi (38%) on selvästi ylipelattu.

Ranking: A) 8, 2 B) 7, 9, 3, 4, 1, 6 C) 10, 5, 11 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto86-5 Toisen Uppfödningslöpning-karsinnan melko selkeä ykkösmerkki on ulkoakin 8 Mellby Jinx. Parissa avauskisassa ruunalla oli epäonneakin, mutta viimeksi se osoitti luokkansa ratkaisten alle 12-vauhtisessa lopetuksessa varsin eleettömästi kuolemanpaikalta. Erik Adielsson ottanee tässä alun tarkkaillen, mutta kiertänee kuitenkin vauhdinjaon salliessa heti eteenpäin. Kun voitto ei ole finaalin suhteen välttämättömyys varsinkaan tällaiselle vahvalle hevoselle, huomioidaan pari muutakin.

9 Chipper Kronos oli vielä viime kerralla Mellby Jinxiä vastaan selvä suosikki ja lopun ruuna pistelikin tämän kanssa melko lailla tasatahtia. Juoksupaikka oli vain sen osalta jäänyt taaemmas, eikä aivan kärkeen ollut reippaassa vauhdissa enää saumaa. Åbyn ykkönen tuli johtopaikalta. Juoksun juontuessa paremmin sillä on eväät suosikin lyömiseenkin.

Kolmantena mukaan vielä lähdön todennäköinen keulahevonen 6 Manual Fact, vaikka riittävyys edellisiä vastaan onkin hieman kysymysmerkki. Örebron tasokkaassa kisassa sen eväät riittivät johtopaikalta kolmossijaan, mutta juuri sitä ennen Conrad Lugauerille siirtynyt varsa voi parantaakin tähän.

2 Seventh Heaven on mennyt mukavasti, mutta alustava peliosuus tuntuu silti turhan suurelta kovia hevosia vastaan. Viimeksi se tavoitti johtavan takaa 13,8-lopetuksella keulassa ravanneen 5 Felix Orlandon maalilinjalla. Jos lähtöön hakee yllätystä, ehkä sellaiseen voisi olla pieniä saumoja suomalaisomistuksessa kilpailevalla 3 Islay Mist Sisulla. Peter Ingvesin taakseen saava tamma ratkaisi viimeksi johtavan rinnalta hallitusti ja kokeilee nyt jenkkikärryjä.

Juoksunkulku: 4 Dowhatyoudodowell avaa hyvin, mutta Manual Flight on kaikkein nopein ja nappaa keulat. Siitä sillä myös ajettaneen, ellei Mellby Jinx satu ilmestymään heti kovin vaateliaana rinnalle. Todennäköisemmin sillä otetaan alku hieman tasaisemmin.

Pelijakauma: Pelihevosten osalta muuten melko kohdallaan, mutta Seventh Heaven (16%) on liikaa luotettu.

Ranking: A) 8 B) 9, 6, 2, 3, 10, 11, 5 C) 7, 1, 4 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 8, 9, 6 Suuri: 8, 9, 6

Toto86-6 3-vuotias 1 Hefner Am voitti syyskuun kilpailunsa keulasta melko vaivattomaan tyyliin, mutta lokakuun Breeders Crown -lähdöissä rima oli vielä liian korkealla. Örebrossa ori meni 3. sisältä minkä pystyi, viimeksi kengittä sen ravi ei käynyt aivan parhaalla lailla ja seurauksena oli laukka viimeisellä takasuoralla. Vanhempia hevosia vastaan tehtävä on tietysti hieman tiukka, mutta Oskar J. Andersson ajokki piti kokeneemmat loitolla viimeisimmässä voittokisassaan. Toki sarja oli silloin suosiollisempi. Ykkösmerkki muttei varma.

13 Ready To Roll ei ole saanut urallaan onnistumisia isommissa lähdöissä, vaikka ruunan kyvyt kyllä riittävät. Hyvä puoli asiassa on se, että 5-vuotias on edelleen melko edullisissa sarjoissa. Björn Goopin käsistä se aloitti kakkossijalla johtavan rinnalta, mutta laukkasi viimeksi keulapaikalta kovassa seurassa viimeisellä takasuoralla. Näistäkin asemista korkealle.

11 Estelle Nordiquen kunto vaikuttaa edelleen hyvältä, vaikkei aivan kärkisijoja olekaan viime startteihin tullut. Vastuskin on ollut usein tasokas, ja ehkä tällä kertaa lähtö on vahvalle tammalle hieman sopivampi. Ei unohdeta siis.

4 Nika ei ehtinyt viime kerralla suurena suosikkina takajoukoista voittoon asti, mutta 11-vauhtinen loppuveto kieli kuitenkin hyvästä vireestä. Lähdön suurin kysymysmerkki on 9 Cobbys Nana, jolla on ollut kevään vahvojen suoritusten jälkeen kaikenlaisia ongelmia. Jos veriarvojen takia kerran syyskuussakin pois jääneen tamman asiat ovat kelien viilennyttyä mallillaan, voittokaan ei olisi minkäänlainen yllätys.

Vähän pelatuista mukaan nostetaan vielä 8 Lennart Sjöhammar, jolla on mahdollisuudet takamatkan juoksuradalta suotuisiin juoksuasemiin. Viimeksi taktiikka osoittautui liian optimistiseksi, mutta lokakuun alussa ruuna kulki lopun ulkokautta mallikkaasti.

Juoksunkulku: Hefner Am lähtee paalulta viemään porukkaa ja pitää yllä tasaista vauhtia. Cobbys Nanalle, Estelle Nordiquella ja Ready To Rollilla on edellytykset toisen radan vetäjän töihin.

Pelijakauma: Hefner Amin (45%) pinnat ovat liian koholla. Ready To Roll (8%) on edullinen.

Ranking: A) 1, 13 B) 11, 4, 9, 8, 3 C) 2, 12, 7, 6, 5, 10 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 1, 13, 11, 4, 9, 8 Suuri: 1, 13, 11, 4, 9, 8

Toto86-7 Duon avauskohde on tasoltaan varsin kirjava. Loukkaantumistauolta palaava 9 Demon Ima voi olla takarivistäkin heti selityksittä paras, sillä 4-vuotiaan luokka on kova. Sitä se ehti esitellä jo viime syksynä voittaen mm. pahan laukan jälkeen lokakuussa Kalmarissa. Tammikuun kakkonen tuli johtavan rinnalta. Treeniraportit ovat varsin positiivisia, joten Johan Untersteinerin suojatti voi niputtaa pääosin kevyet vastustajat.

Jos suosikki ei ole notkeimmillaan tai sortuu toisinaan aiemminkin tulleeseen laukkaan, keulaan todennäköisesti kiiruhtava 5 Spotlight Vixi on vahvoilla. Kehnomman jakson jälkeen se on ottanut taas pari voittoa, joista Tingsrydin ykkönen tuli vaivattomasti takaa, ja Halmstadissa toissa sunnuntaina ruuna hallitsi keulasta. Vaikka vastuksesta ei kannata noissa puhua, on 4-vuotiaalla kykyjä menestymiseen vähän kovempiakin vastaan ja keulasta se voi tarjota Demon Imallekin haasteen. Tämä kaksikko lapulle.

Myös 10 Sobel Nils on pitänyt paussia useamman kuukauden oltuaan kevään viimeisimmissä starteissaan vaisu. Voittaminen tässä vaatii kuitenkin ehkä edellisiltä normaalia huonompaa suoritusta.

Muu joukko vaikuttaa suhteellisen vaatimattomalta. 3-vuotiskisoissa ilman kaksarisijoja jäänyt 6 Nocturnally kokee kuskinvahvistuksen. 4 Wrecking Ball lähtee reippaasti ja voi saada hyvän juoksun Spotlight Vixin takana. 7 Falm ei ole näppärästä taulustaan huolimatta ollut erityisen vakuuttava syksyn starteissaan.

Juoksunkulku: Wrecking Ball lataa keskeltä selvästi parhaiten liikkeelle ja keulaan. Myös Spotlight Vixi pääsee hyvin liikenteeseen hakien vetotyöt avauspuolikkaan aikana. Vauhdin salliessa Demon Ima voi tulla viimeiselle ringille lähdettäessä johtavan ulkopuolelle.

Pelijakauma: Oikeat suosikit, mutta Demon Iman (49%) ja Spotlight Vixin (24%) välinen ero on hieman liian iso.

Ranking: A) 9, 5 B) 10, 6, 4, 8, 7 C) 3, 2, 1, 12, 11 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 9, 5 Suuri: 9, 5

Toto86-8 Illan toinen läpivarma löytyy tasaisesti pelatusta päätöskohteesta. Oaks-karsinnassa suosikkeihin lukeutunut 5 Samaritana ei saanut ravirytmistä kiinni ja laukkasi lähtösuoran päässä. Viime kerralla ravi kävi huomattavasti paremmin ja tuloksena oli hallittu voitto johtavan ulkopuolelta. Timo Nurmoksen suojatti osoitti kovia vauhtivarojaan jo kesällä tehden hankalilta paikoilta äkäisiä lopetuksia. Mika Forssin ajokki voi olla tälläkin kertaa yksinkertaisesti kilpasiskojaan parempi ja saa luottamuksen.

Omassa Oaks-karsinnassaan yllätysvoittoon kirinyt 1 Heloise Am jätti finaalissakin virkeän vaikutelman, eikä saanut kunnon mahdollisuutta lopussa. Viimeksi Breeders Crown -välierässä se oli jo matkalla hieman enemmän ohjalla ja lopussa vain tasainen.

Svante Båthin kaksikosta 8 Babsan Kronos on ehkä aavistuksen parempi, mutta pykälää sisempi lähtöpaikka voi tietää 7 Beware Kronokselle onnistuneempaa reissua. Se meni Oaksissa ihan pirteästi loppuun asti, mutta ravi ei ollut aivan sataprosenttista. Babsan Kronos jäi kelpo esityksestä huolimatta Oaks-finaalin ulkopuolelle, mutta kuittasi viimeksi voiton johtavan rinnaltakin.

Nopea 2 Make My Dream iski toissa kerralla johtavan takaa päätössatasella terävästi voittajan rinnalle ja otti Färjestadissa sen jälkeen suhteellisen varman voiton keulasta. Juoksusta tulee hyvä nytkin. 3 Queen Ratzeputzin ongelmana on verkkainen lähtönopeus, 11 Alien Hillillä lähtöpaikka. Kumpikin on ehtinyt osoittaa hyvää kapasiteettia ja useampia merkkejä tähän laittaessa ne kannattaa huomioida.

Juoksunkulku: Heloise Amin nopeus ei ehkä riitä Make My Dreamia vastaan, mutta jälkimmäiselle voi kelvata hyvä selkä. Samaritana lähtee asiallisesti, mutta Beware Kronos voi olla sitä nopeampi. Juoksunkululle on joka tapauksessa monia mahdollisuuksia.

Pelijakauma: Samaritanan (23%) kuuluisi olla selkeähkö suosikki. Heloise Am (25%) ja Beware Kronos (17%) ovat keränneet liikaa peliä.

Ranking: A) 5 B) 1, 8, 7, 2, 3, 11, 10, 4 C) 9, 6 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 5 Suuri: 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 1, 2, 3, 6, 4

Toto86-2: 4

Toto86-3: 2, 5

Toto86-4: 8

Toto86-5: 8, 9, 6

Toto86-6: 1, 13, 11, 4, 9, 8

Toto86-7: 9, 5

Toto86-8: 5

Hinta: 18,00 €



Suuri

Toto86-1: 1, 2, 3, 6, 4

Toto86-2: 4, 6, 5, 1

Toto86-3: 2, 5, 3, 7, 8

Toto86-4: 8

Toto86-5: 8, 9, 6

Toto86-6: 1, 13, 11, 4, 9, 8

Toto86-7: 9, 5

Toto86-8: 5

Hinta: 180,00 €



