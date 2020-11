Ravivihje: Toto64 Axevalla 3.11.2020

Toto64-1 5 Atlas Font pilasi mielenkiintoisen Ruotsin debyyttinsä Mantorpissa alkulaukkaan ja vire jäi siltä osin arvoitukseksi. Muuten ori näytti hienolta ja niin hyviä juoksuja italiaano teki kotimaassaan, että voittosumma tulee todennäköisesti kasvamaan nopeasti. Björn Goopin suojatti onkin itseoikeutettu ykkösrankkaus. Lähes 70 prosenttia lähentelevät pinnat ovat kuitenkin liikaa. 8 Samson aloitti uransa lupaavasti ottamalla kuudesta ensimmäisestä startistaan viisi kakkossijaa ja se kepitti hyviäkin hevosia. Tulosrivistö on päässyt nyt kehnompaan kuntoon, mutta 3-vuotiaan juoksutkaan eivät ole onnistuneet. Tänään ori tekee debyyttinsä Robert Berghin valmennustallista ja vaikka Samson oli ennenkin huipputreenarilla, niin ei olisi ensimmäinen kerta, kun Berghin tallissa loihdittaisiin hevoseen pari lisävaihdetta. Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla kaksikolla. 6 Emerick nakkelee tasaisen varmasti kärkisijoille ja on todennäköinen totohevonen nytkin, mutta 42 startista vain yksi voitto ei ole sattumaa. 9 Montego Bay ei ole Norjan starttiensa perusteella aivan nolo tapaus ja Ole Johan Östren treenistä debyyttinsä tekevää ruunaa ei kannata unohtaa, jos lähtöön ottaa useamman merkin. Juoksunkulku: 2 Guardian tai 3 Rally Hjälten lähtee vetämään joukkoa. Todennäköisesti Atlas Font pääsee tuulenhalkojaksi alkumatkasta. Pelijakauma: Atlas Fontin (66%) ja Samsonin (10%) prosentit kuuluisivat olla lähempänä toisiaan. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 8 Suuri: 5, 8

Toto64-2 5 Wiki Waki Woo oli hyvä etenkin toissa kerran Åbyn startissaan, kun tamma kiri tämänkertaista tasokkaammassa lähdössä kolmannesta ulkoa sitkeästi toiseksi. Viimeksi Axevallassa valmentajansa ajamana se häirittiin alussa laukalle, jonka jälkeen 4-vuotias teki asiallisen nousun neljänneksi. Nyt rattaille palaa jälleen Peter Ingves ja sopivan näköisessä koitoksessa Wiki Waki Woo saa ykkösvihjeen. 3 Legendaria Zon ei ole esittänyt toistaiseksi urallaan mitään leijonan otteita. Nyt aiempaa helpommassa lähdössä juokseva tamma debytoi Björn Goopin treenistä ja nopeana lähtijänä se päässee keulaan, josta vetänee maililla pitkään. 9 Juni Rapid on tehnyt nousuvirettä henkivät esitykset viime starteissaan. Årjängissa tamma tuli rehdisti perille toiselta ilman vetoapua ja samoin Axevallassa se kamppaili keulasta totoon, vaikka sai toisella puolikkaalla kovaa painetta. Uran ensimmäinen voitto tulee pikapuolin ja ainakin vastuksen puolesta se voisi tulla jo tänään. 10 Magic Sea palasi Åbyssa pieneltä tauolta ja ruuna kiri kolmannesta sisältä ihan pirteästi neljänneksi, eikä hävinnyt kakkossijaakaan paljoa. Oletettavasti 5-vuotias aloittelija parantaa saatuaan startin kroppaansa. 4 Tobeanunorasinnerilla ei sattumalta ole ikinä sijoittunut kahden parhaan joukkoon, viimeksikin Åbyssa se hiljensi heti, kun kuski näytti tammalle vapaata rataa. Illan tehtävässä se saa todennäköisesti loistoreissun ja Ulf Stenströmerin laatutallista tuleva 4-vuotias otetaan yllätysmerkkinä mukaan systeemeihin. Juoksunkulku: Legendaria Zon torjuu alussa Wiki Waki Woon lähentelyt ja pääsee keulaan. Pelijakauma: Juni Rapid (7%) ja Magic Sea (5%) ovat turhan unohdettuja. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5, 3, 9 Suuri: 5, 3, 9, 10, 4

Toto64-3 2 Vinci I.M. teki loistoesityksen Jägersron voitossaan, kun tamma veti koko matkan reippaalla tempolla voittaen helposti uudella ennätystuloksellaan 12,0aly. Kalmarissa se oli suursuosikkina pieni pettymys, mutta Peter Untersteinerin suojatti joutui alussa revittelemään osin kolmannenkin radan kautta keulaan ja se näkyi lopussa eikä esitystä voi liikaakaan moittia. Illan tehtävässä moni asia puoltaa, loistopaikaltaan Vinci I.M. on hyvin todennäköinen keulahevonen, pahimmista haastajista 4 Inez Alki ja 11 Polly Avenue palaavat tauolta ja 7 Alexi Quick ei ole ollut parhaimmillaan, joten Vinci I.M. jää systeemien läpivarmaksi. Jos yllätystä etsii niin 9 Call Me Brodda on tauluaan paremmassa tikissä ja pitkään se ei voi välttyä voitolta. Viimeksi Kalmarissa tamma jäi rapsakassa ylisarjassa hienon näköisenä pussiin johtavan taakse Juoksunkulku: Vinci I.M. ottaa keulat ja matkavauhti voi olla ainakin ensimmäisen kierroksen osalta rauhallista. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-4 6 Luringen La Ma on aloittanut uransa lupaavasti, eikä 3-vuotias ole vielä viiden startin jälkeen totosijoilta erehtynyt. Jatkuvasti starttien myötä parantanut ruuna voitti Vaggerydissa toisesta ulkoa ajamatta ja viimeksi Halmstadissa se tuli kolmannesta ulkoa pitkän kirin ilman vetoapua rehdisti perille asti tullen viimeiset 700 metriä 13,7-vauhtia. Samanlaisena André Eklundhin suojatin totosijaputki saa jatkoa ja se saa ykkösvihjeen. 9 Hindenburg Am oli vakuuttava Mantorpissa, kun ruuna paiskasi toisesta ulkoa omille teilleen. Raamikas 3-vuotias vaikuttaakin siltä, että voittosumma tulee kohentumaan nopealla vauhdilla. 11 Profit Tilen kyvyistä kertoo olennaisen, että se karsiutui niukasti Norjan Kriterium-finaalista ja seuraavassa startissa polki täyden matkan tähän lähtöön hienoon tulokseen 13,9ake. Åbyn viime startissa orilla ei ollut paras päivänsä, mutta siihen on reagoitu nyt liikaakin. 4 Charlotta S.H. on tulosrivistöään paremmassa kunnossa. Viimeksi Mantorpissa tamma pummasi lähdön ja teki kulisseissa varsin pirteän kirin. Sitä ennen Halmstadissa se kiri johtavan takaa aivan voittaneen La Sassicaian rinnalle. 5 Holdfast Am menee ennakkotiedon mukaan tänään ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja sillä balanssilla ori on perusmerkkejä. Isompaan systeemiin kohteeseen otetaan lähdön kaikki hevoset, sillä varsinaisia statisteja ei ole mukana ainuttakaan kappaletta. Juoksunkulku: Charlotta S.H. avaa keulaan, jotka saattavat olla tarjolla esimerkiksi Holdfast Amille tai Luringen La Ma’lle. Pelijakauma: Charlotta S.H. (3%) ja Holdfast Am (6%) ovat kohteen parhaat merkit. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6, 9, 11, 4, 5 Suuri: 6, 9, 11, 4, 5, 3, 1, 12, 10, 2

Toto64-5 Viidennen kohteen ykkösvihjeen saa takamatkasta huolimatta 12 Eldorado Mearas. Luokkaruuna on tottunut juoksemaan huomattavasti kovatasoisimmissa lähdöissä ja näin sopivassa seurassa sen on oltava kärkikamppailussa. Toissa kerran Halmstadin kisan voi unohtaa, sillä Peter Untersteinerin suojatti jäi alussa roikkumaan kolmannelle ja lopun taipuminen oli ymmärrettävää. Axevallan montedebyytissään se kiri takajoukoista pirteästi ja peri kakkossijan vastustajan laukattua maaliin. 6 Explosive Class ei viimeksi Åbyssa säkenöinyt vaikka uudet ennätysnumeronsa menikin. Toissa starttinsa ruuna voitti keulasta, jonne sillä on hyvät saumat myös tänään juoksuradan paikaltaan. 1 Nisse Roc on luokkahevonen, joka on kahdessa viime Färjestadin startissaan tehnyt nousuvireiset esitykset. Toissa kerralla alussa joukon hännille pakitellut ruuna teki sijoitustaan paljon paremman kirin ja viimeksi alussa lyhyesti laukannut 7-vuotias esitti sisäpareista pirteän loppuvedon. Se jätti taakseen nytkin vastassa olevat ja aamupäivän pelijakaumassa enemmän pelatut 10 Wir Idealin ja 11 Milordin. 5 Googal ei ole hanakka voittamaan, mutta keikkuu jatkuvasti kärkipäässä. Viimeksi Jägersrossa kakkossijan pussiinjäämisen takia menettänyt ruuna kohtaa aiempaa helpomman vastuksen ja 4-vuotias on lappukamaa. Jättiyllätysmerkkinä kupongille vielä 9 Arc en Ciel, joka leiskautti Axevallassa näyttävällä tyylillä ykköseksi. Juoksunkulku: Explosive Class ottaa juoksuradalta joukon komentoonsa. Matkavauhti voi olla hiljaista ainakin ensimmäisen kierroksen osalta. Pelijakauma: Nisse Roc (7%) voisi olla tuplastikin enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 12, 6, 1 Suuri: 12, 6, 1, 5, 9

Toto64-6 100 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettava lämminveristen avoin mailin ryhmä on illan herkkupala. 4 Generaal Bianco on juossut viime starteissa kivikovissa lähdöissä ja ruuna on ollut mainio, vaikka voittoja ei ole tullutkaan. Toissa kerralla Solvallassakin se tuli sisäratajuoksulla pirteästi perille ja jätti taakseen muun muassa Milligan's Schoolin ja Milliondollarrhymen. Gävlen kultadivarissa oli senteistä kiinni, että Generaal Bianco olisi päässyt keulaan ja lopulta toisessa ulkona matkannut ruuna jäi passiivisen ajosuorituksen jälkeen voittovoimaisen näköisenä pussiin. Illan tehtävässä Peter Untersteinerin suojatilla on rakettiavaajana hyvä sauma päästä keulaan, josta sen kuuluu olla lähellä voittoa. Varmaksi. 6 Pastore Bob on suosikin pahin uhka heti ensimetreistä lähtien, sillä Kari Lähdekorven osaomistama ruuna osaa lähteä todella lujaa matkaan. Jägersrossa se jäi keulasta hurjavireisen Wild Loven jyrän alle, mutta Pastore Bobia rasitti 08,1-vauhtinen avaus. 8 Tycoon Conway Hall palasi vaisumman Örebron startin jälkeen tasolleen Skivessa, jossa ori voitti keulajuoksun jälkeen näytöstyyliin. Kasiradalta juoksunkulkuun liittyy paljon kysymysmerkkejä. Jos oikein jättiyllätystä hakee, niin 1 Breidabliks Nubbe voisi olla sellainen. Kovaluokkainen ruuna on saanut välivuoden jälkeen pari starttia kroppaansa ja liukkaana lähtijänä ykkösradalta tiedossa lienee loistoreissu kenties Generaal Biancon takana. Juoksunkulku: Generaal Bianco lataa keulaan ohi Breidabliks Nubben. Pastore Bob tai Tycoon Conway Hall etenee rinnalle. Matkavauhti lienee tasaisen reipasta läpi kisan. Pelijakauma: Breidabliks Nubbe (2%) on liian unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4 Suuri: 4

