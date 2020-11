Ravivihje: Toto64 Halmstad 2.11.2020

3 First One In on kohonnut huippuvireeseen ja nousee ansaitusti neljännen kohteen perusmerkiksi. Ruuna oli Åbyn 75-kisassa pitkään vailla kiritiloja, mutta esitti hienon loppuvedon väylien avauduttua ja ehti vielä kärkikaksikon tuntumaan. Vaggerydissä se kiri viidennestä ulkoa varmasti ykköseksi. Juoksunkulkuun liittyy jälleen pieniä kysymysmerkkejä, mutta vähänkään onnistuneella reissulla Tony Jönssonin suojatti kamppailee tiukasti voitosta.

7 Quantum Roc ei häviä kapasiteetiltaan edelliselle, oikeastaan päinvastoin, mutta päivän vireessä on selvä etu suosikin hyväksi. Hanna Lähdekorven suojatin meno oli Åbyssa tahmeaa suoraan tauolta, mutta luonnollisesti startti vei iskukykyä parempaan suuntaan. Valmentajan ennakkokommenttien mukaan syksy on allergioista kärsivälle hevoselle parasta aikaa, joten huippukuntoa lienee tähdätty juuri loppuvuoteen. Hyvä avaaja pystyy hyödyntämään juoksuradan lähtöpaikan ja saattaa hakea kärkipaikan jo varhain haltuunsa.

11 Julia af Solnäs on juossut viime ajat huomattavasti kovemmissa lähdöissä ja lähtöpaikoissakin on ollut paljon toivomisen varaa. Aiemmin kyvykkäänä, mutta epävarmana tunnettu tamma on varmistunut siirryttyään Veronica Hagglundin talliin ja suosikkien epäonnistuessa se pystyisi pitkästä aikaa kamppailemaan lähdön voitostakin.

2 Floydside Am kerää jatkuvasti paljon peliä, mutta voittaa harvakseltaan. Halmstadin viime esitys oli puhditon johtopaikalta ja ruuna jäikin sen jälkeen tauolle. Ruunan päivän vire on nyt arvoitus. 5 Karibean Dreamsin uran avausvoittoa on odoteltu jo pitkään. Viimeksi sitä tarjoiltiin lähes kultatarjottimella, kun Karl Stoltin suojatti sai tulla kiertelemättä toisesta ulkoa, mutta lopun puristus jäi vajaaksi. Toissa kerralla se teki hienon kirin voittaneen Digital Crunchin tuntumaan.

Juoksunkulku: Quantum Roc on kiihdytyksen onnistuessa nopeasti keulassa ja tuskin luopuu paikastaan. First One Inillä on riski jäädä johtavan rinnalle.

Pelijakauma: First One In (52%) on turhan selvä suosikki. Quantum Roc (16%) on alipelattu. Yllättäjäosastolta kiinnostaa Julia af Solnäs (2%).