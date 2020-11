Ravivihje: GS75 Östersund 1.11.2020 – 784 024 euroa ekstraa

Kuudennessa kohteessa 13 Shoking Superman on löytänyt kapasiteettinsa puolesta lahjasarjaan ja normaalionnistumisella äärimmäisen vaikeasti lyötävissä. Valmentajan positiiviset ennakkokommentit kielivät oriin palaavan valmiissa kunnossa takaisin kilparadoille. Hevosella on ajettu tauon aikana 14-vauhtinen täyden matkan hiitti ja hevosen terveydentilan pitäisi olla nyt paremmalla mallilla alkukauteen verrattuna. Volttilähtö on selkeä epävarmuustekijä, mutta ehjällä juoksulla Magnus A Djusen ajokki saattaa olla kirivaiheessa mahdoton pideltävä.

Suosikin epäonnistuessa 6 Let's Go Ernie on lähimpänä voittoa. Ruuna osoitti huippukuntoa runnomalla Östersundissa kevyen lähdön ykköseksi johtavan rinnalta. Vire voi olla edelleen nousussa kolmanteen starttiin tauon jälkeen ja tasaisella matkavauhdilla Nicklas Westerholmin ajokki johtaa pitkään. Sen rahkeet eivät kuitenkaan taida riittää ravaavaa suosikkia vastaan edes reilulta etumatkaltakaan.

10 Eder Bob voittaa harvakseltaan, mutta kärkkyy tässäkin totosijoille. Ori tuli Bodenissa 11,5-kyytiä viimeisen tuhannen ja nousi hänniltä vahvasti neljänneksi. Kunto on mallillaan. 11 Importedfrmdetroit on kyvykäs hevonen, eikä kärkipään sijoitus yllättäisi. Solängetissa se oli asiallinen johtavan takaa ja parantanee edelleen lyhyemmällä starttivälillä. 9 Donners Am seuraili Skellefteån 75-lähdössä kiertelemättä perille toisesta ulkoa. Ruuna on kilpaillut viime ajat kovemmissa lähdöissä ja mennyt asiallisesti. Voitot ovat kuitenkin harvassa ja sille laitetaan nyt normikärryt perään. Alustava peliosuus turhan korkealla.

Juoksunkulku: Let's Go Ernie hakee johtopaikan. Shoking Supermanin maisema vaihtuu kunnolla vasta viimeisellä takasuoralla.

Pelijakauma: Shoking Supermanin (23%) pitäisi olla suosikki. Donners Am (15%) on ylipelattu.