Ravivihje: Toto75 Jägersro 31.10.2020 – jättipottikierros

Toto75-1 Kierroksen avaavassa Klass I:ssä 4 Royce Rolls on yllättävänkin selvä suosikki. Elokuussa Solvallassa kovalla tuloksella vakuuttanut ruuna teki kelpo esityksen myös Jägersron 75-kisassa syyskuun alussa, mutta kovan avauskierroksen jälkeen Rackham tuli lopussa selityksittä ohi. Pari viikkoa sitten Gävlessä 5-vuotiaan suoritus oli hyvä, vaikkei se Speedy Tillylle pystynytkään vastaamaan. Viimeisellä takasuoralla väkevällä pätkällä keulaan singahtanut ruuna hyytyi aavistuksen lopussa. Keulasta voitto olisi tässä ulottuvilla, mutta aivan sanottua kärkeen pääseminen ei ole.

Prosenttien valossa 1 O'Man Flax on kiinnostava tapaus ja nousee suosikin ohella kupongille. Ruuna oli jo pari vuotta sitten lähellä 75-voittoa johtavan rinnaltakin ja on nyt vaisumman jakson jälkeen taas noussut lauantaitasolle. Vuoden molemmat voitot ovat keulasta ja siitä Ulf Ohlssonin ajokki olisi tässäkin vahvoilla. Jenkkikärryillä ja puolilapuilla yritetään saada lisäterävyyttä alkuun, eikä suosikin torjuminen sisältä ole aivan mahdoton ajatus.

Jos avauskohteeseen uhraa enemmän merkkejä, edellisten välistä suhteellisen reippaasti lähtevä 3 Gazoline Mearas tulee kyseeseen varhain. Viime starteista poiketen keulaan sen nopeus ei tällä kertaa luultavasti riitä, mutta suotuisalla juoksulla se voi kamppailla kärkisijoituksesta. Kesällä Axevallassa hurjan 08,5-vauhtisen avauskierroksen jälkeen keulasta lopussa romahtanut 5 Hummer Scott voi osallistua myös kiihdytykseen. Syyskuussa Wolvegassa ruuna nousi 2. sisältä jo maalisuoralla johtaneen Gustafsonin edelle, mutta taipui viime metreillä toiseksi. Ohlsson, Adielsson ja Goop sisäpuolella voivat tietää tässä Dion Tesselaarille ongelmia.

Suurempiin revityksiin harkittavia merkkejä ovat ainakin lievää nousuvirettä osoittanut 6 Global Venture sekä kyvykäs 12 Oscar L.A., joka hallinnoi Hampurin suurkilpailua lokakuun alussa keulasta.

Juoksunkulku: O'Man Flax avaa sisältä hyvin, mutta Jägersrossa keskiradat ovat parhaita kiihdyttää, joten Royce Rolls voi ehtiä edelle. Myös Hummer Scott ja Global Venture pystyvät avaamaan, mutta pääsevät tuskin Royce Rollsin ohi. Keulassa 4 tai 1.

Pelijakauma: Royce Rollsin (55%) prosenteista osa kuuluisi O'Man Flaxille (12%). Gazoline Mearas (5%) on myös hieman aliarvostettu, Hummer Scott (11%) lievästi ylipelattu.

Ranking: A) 4, 1 B) 3, 5, 6, 12, 9, 10 C) 11, 7, 8, 2 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4, 1 Suuri: 4, 1

Toto75-2 Peter Untersteiner marssittaa tammalähtöön peräti neljä osallistujaa joista löytyvät myös lähdön todennäköisimmät menestyjät. Ykkösvihje miehen itsensä kuskaamalle 10 Darah Bibolle, joka päässee voltista tallikavereita reippaammin matkaan. Toissa kerralla tosin tuosta reippaudesta oli lopulta vain haittaa, sillä alku meni keulaan revitellessä pitkäksi ja 5-vuotias romahti pahoin lopussa. Kovavauhtisen kisan voitto keulapaikalta Jägersrossa osoitti kuitenkin vireen pitävän edelleen.

11 Velegance jäi viime lauantain 75-kisassa viimeiselle kierrokselle lähdettäessä hyökkäysten alkaessa parijonoon ja valui lopulta takasuoralla hännille asti. Loppu kulki kuitenkin tehokkaasti ja samanlaisena sillä on saumat nyt voittomatsiin asti juoksun juontuessa hieman sutjakammin.

9 Don't Be Shylla on ”untersteinerilaisista” ehkä paras kapasiteetti, mutta tyyli ei ole pysynyt aina matkassa. Solvallassa vahvasta noususta laukannut tamma teki viimeksi keulasta hyvän suorituksen, vain lujaa tulittanut Cactus kiri edelle. Don't Be Shy omaa kolmikosta parhaat edellytykset vaativampaan juoksuun. Mahdollinen.

3-vuotiaalle tehtävä tuntuu melko kovalta, mutta keulaan selvitessään 2 Brenda Grifia ei voi silti täysin sivuuttaa peleistä. Italialainen on hieman ajettavaa mallia, mutta viimeksi voitto tuli kuitenkin varmasti. Seura kovenee.

14 Aura S.L:n voittosumma ei ole kasvanut odotetunlaisesti, mutta vire vaikuttaa nyt hyvältä. Viimeksi 4-vuotias latoi parijonosta viimeiset 700 metriä 08,8-kyytiä toiseksi. Tiedossa on luultavasti jääminen alussa aivan porukan perälle, mutta viime suorituksen perusteella italialainen voi silti nousta kärkipäähän lopussa.

Kesällä lupaavasti Ruotsissa esiintynyt 8 Africa Bi kuuluu myös huomioitaviin. Hampurissa viimeisen kierroksen alkaessa johtavan takaa kärkeen siirtynyt 4-vuotias tuli juosten maaliin asti, vaikka toiseksi jäikin. Paikka toiselta radalta löytyy nyt ongelmitta kun ulkopuolelta ei lähde ketään.

Juoksunkulku: Erik Adielssonin vahvistama 6 Amandarin R.D. voi olla juoksuradalta aluksi nopein, myös 5 Oliveria saattaa käynnistyä rivakasti. Paalulta vetotöihin edennee lopulta Brenda Grif, ellei sitten takamatkan pelatuimmista joku ehdi yllättämään sitä jo alkumatkalla. Darah Bibolla on siihen parhaat edellytykset.

Pelijakauma: Brenda Grif (21%) on liikaa pelattu, Velegance (12%) liian vähän.

Ranking: A) 10, 11, 9 B) 2, 14, 8, 12, 3, 13, 5, 6 C) 7, 1, 15, 4 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 10, 11, 9 Suuri: 10, 11, 9, 2, 14, 8

Toto75-3 Hopeadivarin ykköshevonen on 5 Zap Di Girifalco. Kesällä kolme kertaa vastaavan lähdön korkannut ori oli syyskuun lopun finaalissa pettymys raskaasta juoksusta huolimatta, mutta alusta ei ilmeisesti sopinut. Björn Goop vaikuttaa suojattinsa suhteen nyt taas varsin luottavaiselta ja ainakin keulaan päästessään 5-vuotias voisi taas palata voittokantaan, miksei muualtakin. Pienempään vihjesysteemiin ori jää yksin, mutta isompaan otetaan liuta muitakin.

Uutta tulemista tekevän 2 Dragsterin vire on todistetusti hyvä ja tuore. Solvallan-voitossa vauhdinjakokin auttoi asiaa, mutta viimeksi Seismic Waven perässä toiseksi edennyt 8-vuotias jätti erittäin vahvan vaikutelman. Se lähtee normaalisti rivakasti, mutta viime aikojen parhaat suoritukset ovat tulleet nimenomaan selästä, joten ehkä Erik Adielsson jatkaa samalla taktiikalla tässäkin? Zap Di Girifalcon selkä olisi siinä tapauksessa varmasti ykkösvaihtoehto.

6 Night Brodde panostaa myös alkuun, mutta oriilla on kriittinen paikka avauskurviin mentäessä, jossa on tullut usein laukka. Kapasiteettinsa puolesta se pystyy korkealle ja treenitiedotkin ovat positiivisia.

Melko aikaisin lapulle kuuluu myös piippuhyllyn paikalta aloittava 12 Global Undecided, sillä Örjan Kihlström hyödyntänee vahvan menijän rattailla sen, että alkuselvittelyjen jälkeen kuolemanpaikka voi hyvinkin jäädä lähdössä vapaaksi. Eskilstunassa ruuna palasi tauolta vahvalla tyylillä, mutta joutui pienen haavan seurauksena jäämään lokakuun alussa kerran pois. Starttiväli on joka tapauksessa nyt tuntuvasti edellistä lyhyempi.

1 Staro Leonardo nousi Kalmarissa 10,5-lopetuksella pienessä lähdössä takaa Born Unicornin tuntumaan ja saanee asemat lähempää kärkeä tällä kertaa. Huippuvireinen 11 Mily kohtaa entistä kovemman vastuksen, mutta viime esitysten perusteella tamma ei ole nytkään täysin vailla mahdollisuuksia.

Pitkään vaatimattomasti esiintynyt 9 Jula Downton on ollut kahdessa viime kisassa melko hyvä johtavan rinnalta, joten ehkä jenkki voisi nyt nätimmällä juoksulla syttyä vielä parempaan? Myös 3 Franklin Face huomioidaan, sillä paikka on reippaalle avaajalle hyvä ja alla on vahva suoritus johtavan rinnalta.

Juoksunkulku: Dragster voi päästä alussa Staro Leonardon edelle. Zap Di Girifalco ja Night Brodde tulevat keskiradoilta heti kärkeä kohti ja niistä nopeampi voi päästä hakemaan ensin mainitulta johtopaikan.

Pelijakauma: Global Undecided (8%) on jäänyt liian vähälle pelille.

Ranking: A) 5, 2, 6, 12 B) 1, 11, 9, 3 C) 7, 8, 4, 10 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 5 Suuri: 5, 2, 6, 12, 1, 11, 9, 3

Toto75-4 Alimmassa 75-sarjassa on monta mahdollista. Niukka ykkösrankkaus on takaakin 9 High Roller Sox, sillä edestä lähtee vetävä selkä ja 4-vuotiaan omat suoritukset viime starteissa ovat olleet positiivisia. Muutama startti sitten Lundenissa edelle ehti vain kova Elephant, viimeksi Peter Untersteinerin valmennettava paikkasi avauskurvin laukkansa mainiosti nousten 14-vauhdilla toiseksi.

7 Go Peppergirl voi olla ajoituksen onnistuessa ulommalta juoksuradalta lähdön keulahevonen, eikä tamma myisi sen jälkeen nahkaansa helpolla. Uran kaikki voitot ovat tulleet juuri keulasta, ja vaikka kyseessä ovat olleetkin 3-vuotis- tai tammalähdöt, vaikuttaa Jerry Riordanin suojatti riittävän rehdiltä tapaukselta tähänkin.

10 Barnacle ei ole tarvinnut lokakuun voittoihin mitään järisyttäviä loppuvetoja, mutta Björn Goopin vahvistama ruuna on silti pelihevosia tässäkin. Viimeksi se piti kirissä High Roller Soxin takanaan.

Kelpo suorituksia ikäluokkatasolla tehnyt 6 Kurri Jari Boko on startin onnistuessa juoksuradalta myös mahdollinen. Åbyssä ori hiillosti keulahevosta johtavan rinnalla ja kesti vaativa reissu huomioiden kunnialla. Tässä epävarmuutta tosin aiheuttaa se että 3-vuotias on ollut viime kisan jälkeen kipeänä.

Vähemmän pelatuista 2 Baron Frontline vaikuttaa kiinnostavimmalta, sillä ruuna pääsee voltista varsin mukavasti matkaan. Viimeksi keulaan eteneminen maksoi 07,9-vauhtisen avauspuolikkaan verran ja päätössatasella pari tuli ohi. Nyt vauhti pysyy tasaisempana.

Melko paljon peliä kerännyt 5 M.T.Oscar omaa 75-tasolle riittävän luokan, mutta 4-vuotiaan suurena ongelmana on ollut ravin häviäminen loppua kohti. Näin on käynyt myös viimeisimmissä voittostarteissa. 1 Red Mile Brodde on esiintynyt enimmäkseen tasaisesti, mutta kenkien riisuminen ja hyvä lähtöpaikka ovat puoltavia tekijöitä tällä kertaa.

Varmaa työtä tehnyt 8 Stenson ja hyvät lopetukset viime starteissa esittänyt 12 Claw mahtuvat myös mukaan isompaan systeemiin.

Juoksunkulku: Baron Frontline voi päästä kakkosradaltakin hyvin matkaan, mutta juoksuradoilta haastetaan heti. Go Peppergirl on osoittanut tähän asti hieman Kurri Jari Bokoa ripeämpiä tahteja ja on ulommalta paikaltakin niukka keulasuosikki.

Pelijakauma: High Roller Sox (11%) ja Baron Frontline (5%) ovat jääneet liian vähälle pelille. Liikaa kannatusta ovat keränneet Kurri Jari Boko (23%) ja M.T.Oscar (15%).

Ranking: A) 9, 7, 10, 6 B) 2, 5, 1, 8, 12 C) 3, 11, 4 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 9, 7, 10, 6, 2, 5, 1 Suuri: 9, 7, 10, 6, 2, 5, 1, 8, 12

Toto75-5 Pronssidivarin ykkösmerkki on keulat todennäköisesti katsova 5 Ingo. Viikko sitten pieneltä tauolta palannut 5-vuotias oli heti yllättävänkin hyvä ja punnersi ulkoratoja pitkin tasaiseen kärkirintamaan asti. Johtopaikka on Christoffer Erikssonin suojatille selvä etu, mutta pari tekijää puhuu hieman ruunaa vastaankin. Vaikka lyhyt starttiväli normaalisti sopiikin, oli viime lauantain startti kuitenkin suhteellisen vaativa. Lisäksi vauhti voi mennä reippaaksi jos virtavalla 7 Zanna Jetillä yritetään ulkoakin alussa eteenpäin.

Loistotikissä syksyn kisannut 6 Farlander Am taipui viimeksi keulasta Franklin Facelle, mutta ruuna joutui menemään lähes koko matkan tyhjällä renkaalla. Ingon ulkopuolelta ei tässä ole asiaa johtoon, mutta tiedossa on asemat toiselta radalta läheltä kärkeä. Koko matkan itse töitä tekemällä voitto voi jäädä haaveeksikin, mutta pienillä avuilla tehtävä olisi taas varsin otollinen.

11 Unoicsdue Gnafa' oli vielä heinäkuun alussa keulasta selkeästi Farlander Amia parempi, mutta kadotti sittemmin kuntonsa. Parissa viime startissa on nähty taas parempaa ja lopun takaa italialainen on tullut kummallakin kerralla 10-vauhtia. Nopeiden suosikkien takaa Björn Goop voi luovia ajokkinsa makoisiinkin asemiin, eikä voittokaan suuresti yllättäisi.

3 Victory Island on jäänyt liian vähälle pelille, vaikka ruunan vuosi onkin ollut vaisu. Tällä kertaa kengät napataan taas pois ja Peter Ingvesin ajamana lähtönopeuttakin viimeksi esitellyt ruuna saa hyvät asemat.

4 Sato palasi pitkältä tauolta valmiissa iskussa ja ratkaisi johtavan rinnalta hallitusti maalisuoralla. Edellytyksiä näihin sarjoihin on, mutta ainakin kiertelemällä voitto voi olla liikaa vaadittu. Myös 8 Neelixin kyvyt riittävät pronssitasolle, mutta ulkoa tehtävä on tiukka.

Juoksunkulku: Ingo avaa keskeltä parhaiten ja nappaa keulat. Myös Farlander Am lähtee reippaasti ja ottaa asemat toiselta radalta. Zanna Jetillä ei ole juuri menestymismahdollisuuksia, mutta rivakka avaaja voi sotkea kiihdytystä.

Pelijakauma: Farlander Am (36%) on jonkin verran ylipelattu. Unoicsdue Gnafa' (8%) ja Victory Island (3%) ovat jääneet liian vähälle.

Ranking: A) 5, 6, 11 B) 3, 4, 8, 1, 2 C) 9, 12, 7, 10 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 5, 6, 11, 3 Suuri: 5, 6, 11, 3

Toto75-6 Huippukuntoon syksyllä noussut 15 Indra's Secret vaikuttaa kierroksen todennäköisimmältä voittajalta, vaikka kolmen kierroksen kisassa on muutama muukin vahva menijä. Åbyssä Robert Berghin tamma ratkaisi pitkällä kirillä varsin vaivattomasti, mutta viimeksi edellä kirinyt Born Unicorn jäi niukasti ohittamatta. Suoritus Gävlessä oli silti vielä parempi, sillä maalisuoralla vauhti kiihtyi 09-lukemiin. Tässä Bergh ei luultavasti jätä hommaa kirikierroksen varaan, vaan ajaa eteenpäin jo aikaisemmin. Varma.

13 Dortmund jätti erinomaisen vaikutelman vastaavalla matkalla elokuussa Åbyssä kirittäen Exaudio Vicia maaliin saakka. Kengät jalassa meneväksi tässä ilmoitettu ruuna ei ole ollut erityisen ripeä voltista, joten paikka on hieman kaksijakoinen. Kuski kylläkin osaa juoksuradan. 8 Guillaume Boko voi päästä takamatkan hevosista parhaiten liikkeelle ja ehkä keulaan saakka? Suoritus tauon jälkeen Örebrossa oli toiselta radalta aivan hyvä ja ori on tehnyt kolmella kierroksellakin kelvollisia juoksuja.

Vahva 12 Euskara laukkasi Gävlessä oltuaan kiertymässä johtavan rinnalle avauskierroksen lopussa. Sen jälkeen tamma kulki taustalla muiden mukana asiallisesti ja vire voi olla nousujohteinen. Kärkiryhmään päästessään Örjan Kihlströmin ajokki voi tasaisella tempolla kamppailla hyvistäkin sijoituksista. Myös Indra's Secretin perässä toiseksi Åbyssä noussut 11 Infinitus voi hyvillä vetoavuilla nousta nytkin totokamppailuun.

20 metriä edempää starttaavista 3 Isco Boko ja 5 Digital Crunch menevät kyllä matkan, mutta koville takahevosille riittäminen tuntuu silti turhan vaativalta.

Juoksunkulku: 1 Jumeirah Boko johtaa alkumatkan, mutta 40 metrin hevosten tullessa Thomas Uhrberg tyytynee selkään. Guillaume Boko on luultavasti näistä ensimmäinen, mutta sekin voi luopua kärkipaikasta jollekin vahvemmalle. Indra's Secret kiertänee aikaisessa vaiheessa vähintään johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Indra's Secret (56%) on aavistuksen liikaa pelattu.

Ranking: A) 15 B) 13, 8, 12, 11, 3, 5 C) 7, 14, 1, 9, 10, 4, 2 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 15 Suuri: 15

Toto75-7 Kova kolmikko iskee yhteen päivän päälähdössä. Kun trio ryhmittynee myös parhaille juoksupaikoille, eivät yllättäjien mahdollisuudet tunnu erityisen hyviltä. Kaikkien kolmen paljon pelatun rastaaminenkaan ei houkuttele, joten pelivalinta kohdistuu keulaan tällä kertaa porhaltavaan 6 Cyber Laneen. Syyspuolella uuden vaihteen löytänyt ruuna pakeni Färjestadissa kärkipaikalta vastustajiltaan kevyellä jalalla maalisuoralla ja nousi Ruotsin mestaruudessa parijonosta kolmanneksi kulkien viimeiset 700 metriä 09,1-kyytiä. Keulassa silloin askeltanut 7 Very Kronos ei ollut ohitettavissa, mutta tällä kertaa asetelmat voivat kääntyä toisin päin. Hienoon iskuun kohonneella Very Kronoksella on kova työ Cyber Lanen kukistamisessa ulkopuolelta.

Lähdön kolmas kova on 5 Moni Viking, mutta sen yllä on hieman enemmän kysymyksiä. Sundsvall Open Trotissa tehtävä takaa oli aivan mahdoton ja sen jälkeen ori on palannut omistajansa treeniin tähtäimessään Ranskan talven rahakilpailut. Treeniraportit ovat kylläkin positiivisia, mutta löytyykö takakengät jalassa tässä menevältä oriilta kuitenkaan yhtä räjähtävää kiriä kuin keväällä ja kesällä nähtiin?

12 Wild Love on kanuunakunnossa, mutta tehtävä edellä mainittujen kukistamiseksi huomattavasti hankalimmista lähtöasemista tuntuu vaikealta. Viimeksi tamma erkani murskavoittoon johtaneen Pastore Bobin rinnaltakin, mutta tällä kertaa yhtä aggressiivista taktiikkaa on tuskin luvassa.

Pelaamattomista 1 Antonio Trot vaikutti pitkän tauon jäljiltä erittäin hyvävireiseltä jäätyään Solvallassa pussiin, mutta kenkien riisumisesta huolimatta voitto olisi tässä vielä yllätys. Myös ennen lähtölinjaa Gävlessä laukannut ja sen jälkeen loppumatkan 11-vauhtia kulkenut 11 Floris Baldwin on iskussa ja pärjää taas pian jossain sopivammassa lähdössä.

Juoksunkulku: Cyber Lane avaa parhaiten ja ottaa keulapaikan hallintaansa, vaikka Very Kronoskin lähtee nykyisin reippaasti. Sen paikka lienee tällä kertaa johtavan rinnalla, jossa Erik Adielsson pitää tasaista vauhtia yllä, jotta takaa hyökkäyksiltä vältytään matkalla.

Pelijakauma: Tasaisesta suosikkitriosta Cyber Lane (27%) on edullinen.

Ranking: A) 6, 7, 5 B) 12, 1, 11, 9, 10, 4 C) 3, 8 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 6 Suuri: 6

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4, 1

Toto75-2: 10, 11, 9

Toto75-3: 5

Toto75-4: 9, 7, 10, 6, 2, 5, 1

Toto75-5: 5, 6, 11, 3

Toto75-6: 15

Toto75-7: 6

Hinta: 8,40 €



Suuri

Toto75-1: 4, 1

Toto75-2: 10, 11, 9, 2, 14, 8

Toto75-3: 5, 2, 6, 12, 1, 11, 9, 3

Toto75-4: 9, 7, 10, 6, 2, 5, 1, 8, 12

Toto75-5: 5, 6, 11, 3

Toto75-6: 15

Toto75-7: 6

Hinta: 172,80 €



