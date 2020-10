Ravivihje: Toto64 Örebro 30.10.2020 – 113 043 euroa ekstraa

4 Opalis on tehnyt hieman vaisumman jakson jälkeen vahvasti nousuvirettä henkivät esitykset Solvallan starteissaan. Toissa kerran montelähdössä tamma laukkasi pahoin lähtöön ja kiri jo toivottomilta näyttäneistä asemista vahvasti voittotaistoon, kunnes laukkasi uudelleen 50 metriä ennen maalia. Viimeksi se sai toisesta ulkoa sata metriä ennen maalia kiritilat ja spurttasi hyvätasoisessa lähdössä pirteästi toiseksi tullen voimia tallella maaliin. Per Lennartssonin ajokki lähtee liukkaasti matkaan ja varsinkin keulasta Opalis olisi paha ohitettava. Se on päässyt Ruotsissa tuulenhalkojaksi kolme kertaa voittaen niistä jokaisen. Opalis osaa tulla toki muualtakin ja aamupäivän peliprosenteissa tamma on jäänyt niin maistuvaksi tapaukseksi, että jää pienempään systeemiin ideavarmaksi.

5 Dexter Brick teki vaikutuksen Rommen voitossaan. Ruuna oli vielä 300 metriä ennen maalia kaukana kärjestä, mutta kiskoi loppua aivan omia vauhtejaan ja ehti maalilinjalla ykköseksi. Heikkoon kilometriaikaan ei pidä tuijottaa, sillä rata alkoi olla ravien loppupuolella jo raskas. Kolmanteen starttiin tauolta parannusta voi olla yhä luvassa.

7 Deede Star on saanut taulunsa murheelliseen kuntoon, mutta kuten jo statistiikka kertoo, niin kyseessä on varsin kovakapasiteettinen tapaus. Tänään ruunalle laitetaan jenkkikärryt perään ja hurjassa iskussa olevan Timo Nurmoksen tallin edustaja on perusrasteja kehnosta lähtöradasta huolimatta. 3 Fonda Boko tekee jatkuvasti vahvoja lopetuksia ja rehti ruuna ansaitsisi jo kauden avausvoittonsa.

11 Uno Piccolino menee hienosti montessa, mutta kärryt perässä se on voittanut viimeksi yli kolme vuotta sitten, jonka jälkeen kärrylähtöjä on ajettu yli 20. Siihen nähden alustava selvä suosikkiasema tuntuu perin oudolta, kun lähtöpaikkakin on surkea. 6 Cool Canadian on voitokas norjalaisruuna, joka tekee nyt mielenkiintoisen debyytin taitavan Stian Eilefsenin treenistä.

Ruotsissa aloittava 1 Isabella J.E. ei viime starttien perusteella tässä porukassa tule riittämään, vaikka viimeksi Mönchengladbachissa voittovoimissaan pussiin jäikin. Se on juossut Saksan ja Hollannin pienipalkintoisissa lähdöissä, mutta ei sentään ihan niin pienissä kuin käsiohjelmatietojen tämän vuoden voittosumma 234 euroa antaa ymmärtää. Oikea luku on 2425 euroa.

Juoksunkulku: 2 Yoghurt Composite, Opalis ja Cool Canadian taistelevat keulapaikasta. Maililla vauhti tuskin rauhoittuu missään vaiheessa.

Pelijakauma: Opalis (12%) voisi olla kymmenenkin prosenttia enemmän pelattu. Uno Piccolinon (28%) isot pinnat ihmetyttävät.