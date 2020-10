Ravivihje: Toto64 Gävle 29.10.2020

Kolmannessa kohteessa pitää ensimmäisenä huomioida kyseessä olevan volttilähtö. 7 Elian Web oli komean Suur-Hollola voittonsa jälkeen tasapaksumpi Rättvikin ja varsinkin Rommen kultadivareissa, ja ruuna saikin jäädä hetkeksi vetämään henkeä. Tässä tapauksessa pieni huili on varmastikin tehnyt pelkästään hyvää, sillä Elian Web juoksi yli puolitoista vuotta kilpaa ilman isompia taukoja. Katja Melkko ei tuo silmäteräänsä huonona radoille ja vastus on nyt perin arkinen verrattuna siihen missä Elian Web on tottunut juoksemaan.

Volttilähtöjä on uralla vähän, mutta se osaa lähteä lujaa myös tällä lähetystavalla ja juoksuradan paikalta Jorma Kontion ajokki on todennäköisin keulahevonen. Varsinkin sinne päästessään Elian Web on liki voittoa ja ruuna jääkin systeemien ensimmäiseksi tukipilariksi.

3 Ural on tulosrivistöään paremmassa iskussa, viimeksikin Gävlen kultadivarissa ori saattoi jäädä jopa voittovoimissaan pussiin johtavan taakse. Elokuun Rommen startissa se kukisti kuolemanpaikasta huolimatta Elian Webin, joka ei tosin enää tuossa startissa ollut lainkaan oma itsensä. Paljon ratkeaa lähtökiihdytyksessä, sillä jos Ural onnistuisi pääsemään keulaan, niin voimasuhteet tasoittuvat huomattavasti.

Jos suosikkikaksikon lisäksi ottaa enemmän merkkejä, niin Daniel Rédenin kovaluokkainen kaksikko 5 Hill Street & 11 Bucks To Burn ovat tietysti perusmerkkejä. Rankingissa niiden yläpuolelle nousee kuitenkin 10 Going For Gold Zaz. Ennakkoinfon mukaan 12-vuotiaalta veteraanilta otetaan tänään kaikki kengät pois ja viimeksi kyseisellä balanssilla juostessaan ori oli todella hyvä voittaessaan näyttävällä kirillä noteeraten hienon tuloksen 12,5ke.

Juoksunkulku: Elian Web nakkaa juoksuradalta keulaan ja vauhdinvaatijat lienevät vähissä.

Pelijakauma: Elian Web (46%) on oikein pelattu. Going For Gold Zazin (3%) prosentit ovat liian pienet.