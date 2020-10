Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 28.10.2020

Toto86-1 Tasaisessa avauskohteessa ykköshevoseksi kohoaa 3 Jaxon V.S., jonka kunto on parista vaatimattomammasta sijoituksesta huolimatta edelleen mallillaan. Hampurissa ruuna laukkasi pahoin lähdössä (merkki puuttuu tuloksista) ja nousi sitten sisärataa pitkin vielä hyvin viidenneksi. Myös Färjestadin 75-kisassa Sofia Aronssonin suojatti kulki ulkoratoja pitkin aivan juosten. Lähempää kärkeä paluu voittokantaan on nyt mahdollinen.

8 Romantico ei ole onnistunut elokuun lopun keulavoiton jälkeen, mutta viime suorituskin oli takana aivan asiallinen. Kärkiporukassa paremmin viihtyvällä ruunalla satsattaneen nyt eturivistä heti eteenpäin, ja jos alku ei mene liian vaativaksi, voittokin on täysin mahdollinen. Peliosuus on ainakin vielä aamupäivällä aivan liian matala.

5 Utah Brolinen nimi merkittiin viime startin jälkeen monen ”tipsivihkoon” huutomerkkien kera, sillä alussa taustalle pakitellut ori nousi vielä lopussa hyvin kolmanneksi. On kuitenkin syytä huomioida, että matkavauhtikin oli sillä kertaa takahevosia suosiva ja Utah Broline kulki kirissä vain hieman alle 13-vauhtia. Jos tasainen avaaja onnistuu löytämään suotuisan juoksupaikan, ei voitto tietysti yllättäisi. Sitä edullisemmalta tuntuu luultavasti paremmat asemat löytävä 4 Easy Winner. Norjan Derby-karsinnassa oriilla ajettiin rohkeasti eteenpäin matkalla, mutta eväät eivät riittäneet loppuun asti. Viime startin nollasta huolimatta vire on hyvä, sillä Sörlandetissa loppupuolikas takaa kulki 11,2-vauhtia. Carl Johan Jepson nousee nyt vahvistuksena rattaille. Myös 9 Radio Gaagaa kuponkihevosia, vaikka jääneekin alussa porukan perälle. Johtavan rinnalta viimeksi päätöspuolikkaan alkaessa keulaan myllyttänyt ruuna oli kuitenkin niin vahva, ettei se ole nytkään vailla mahdollisuuksia. Isompaan systeemiin nostetaan vielä vähän pelatut 1 Jockes Abbot, 7 Bugatti Miles ja 10 Rosie Access. Kaksi ensin mainittua kärsi viimeksi keulahevosen heitettyä pyyhkeen kehään jo takasuoralla, Rosie Access puolestaan laukkasi samassa kisassa loppusuoralle tultaessa ahtaassa paikassa.

Juoksunkulku: Tasainen ja vaikeasti arvioitava kiihdytys. Jockes Abbot ja 2 Milos Ganador avaavat sisältä hyvin, mutta kumpikin kärkkynee open stretch -paikkoja. Keskeltä lataa reippaasti Easy Winner ja ulompaa vielä Bugatti Miles sekä luultavasti pisimpään keulapaikan eteen vedättävä Romantico. Myös Jaxon V.S. voi olla välistä mukana kärkikuvioissa.

Pelijakauma: Romantico (8%) ja Easy Winner (6%) ovat edullisia. Jaxon V.S. (37%) on liian tanakka suosikki.

Ranking: A) 3, 8, 5, 4, 9 B) 1, 7, 10 C) 2, 6 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 3, 8, 5, 4, 9 Suuri: 3, 8, 5, 4, 9, 1, 7, 10

Toto86-2 Tauolta voittovireessä palannut 1 Jaques Noir avasi heinäkuussa samalta paikalta erittäin ryhdikkäästi ja voi ”hyvällä jalalla” lähtiessään torjua rinnalta kiihdyttävän 2 Smokey Hermanin, joka kylläkin on normaalisti hieman terävämpi lähtijä. Parempana ja enemmän allround-hevosena Timo Nurmoksen valmennettava on tasaisesti pelatusta kaksikosta pelivalinta, sillä Jaques Noir ei tarvitse voittaakseen välttämättä keulapaikkaa. Pari viikkoa sitten ruuna punnersi 2. ulkoa kärkihevosten ohi maalisuoralla ja vastasi takaa yrittäneelle Vichy Grifille. Mailerityyppinen Smokey Herman vastaili viimeksi 09,5-vauhtisessa lopetuksessa hallittuun voittoon, mutta temppunsa toistaakseen ruunan olisi päästävä keulassa rauhoittamaan vauhtia toisella puolikkaalla.

6 Reigning Monin vire on hieman epäselvä, sillä lähtösuoran päässä viimeksi laukannut ori hyytyi Gävlessä turhan aggressiivisen taktiikan seurauksena. Jos edellä mainittu kaksikko yltyy hurjempaan välienselvittelyyn alkumatkalla, nousevat Ulf Ohlssonin ajokin osakkeet. Toistaiseksi se on kuitenkin vain väläytellyt silloin tällöin. 3 Rocky Tilly kadotti viimeksi ravinsa vähän yllättäen johtopaikalta viimeisellä takasuoralla. Ruuna on voittanut usein juuri keulasta, mutta tällä kertaa sisäpuolelta lähdetään liian liukkaasti. Juoksu voi muotoutua kuitenkin mukavaksi, eikä hyvä sijoitus ole mahdottomuus. Kyvykkään 10 Önas Nougatin debyyttiä uusista käsistä seurataan mielenkiinnolla, mutta takarivistä tehtävä on voiton suhteen vielä varsin tiukka. 7 Betting Rebel on vääntänyt lokakuussa hyvin johtavan rinnalta, vaikka ravi onkin heikentynyt loppua kohti.

Juoksunkulku: Kolmelta sisimmältä radalta avataan parhaiten. Smokey Herman on triosta normaalisti nopein, mutta rinta rinnan Jaques Noir voi pystyä sille vastaamaankin.

Pelijakauma: Jaques Noirin (31%) pitäisi olla selvempi suosikki Smokey Hermaniin (30%) nähden.

Ranking: A) 1 B) 2, 6, 3, 10, 7 C) 5, 11, 4, 9, 8 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto86-3 Kolmannessa 86-kohteessa monen kohdalla on hieman kysymysmerkkejä. Pelivalinta kohdistuu 5 Beckeriin, vaikkei senkään tilanne täysin selkeä ole. Hyvää kapasiteettia osoittaneen ruunan treenitiedot ovat nyt varsin lupaavia ja Peter Untersteinerin ollessa kyseessä ne yleensä jalostuvat hyväksi suoritukseksi myös tosipaikassa. Kahdesti kuolemanpaikaltakin urallaan voittanut 4-vuotias oli kesällä 75-tasolla ensin kotiradalla vaikeista asemista asiallinen neljäs, mutta laukat sotkivat seuraavat yritykset. Huoltotauolta se voi olla nyt riittävän hyvä voittaakseen heti. Pari vastustajaakin erottuu melko selvästi, mutta koska ne ovat keränneet myös melko lailla peliä, ei koko kolmikon rastaaminen houkuttele. Kesällä neljä kertaa voittanut 7 Joule V.S. oli Tingsrydin ja Solvallan keulavoitoissaan hyvä, mutta hengettömämpi takaa Axevallassa. Hampurissa 4-vuotias oli stressannut jo matkustamista, eikä itse kisassa jaksanut johtavan rinnalta kärkeen. Jos vire on normaali, menestyminen on mahdollista. Tauon jälkeen parissa volttilähdössä heti alkuun laukannut 3 Cassius Ima teki viime kerralla johtavan rinnalta sinnikkään suorituksen. Ravilla pysyessään sillä on tässäkin sanansa sanottavanaan, mutta idealamppu loistaa kirkkaana nyt monen pelaajan kohdalla ja peliosuus uhkaa kohota epävarmuuteen nähden aika isoksi. Laukkoja on tullut myös autolähdöissä. Vähemmälle huomiolle jääneistä mukavia suorituksia Tanskassa tehnyt 9 Jolie voisi omata parhaat edellytykset edellä mainittujen haastamiseen. Viime kaudella uransa neljällä peräkkäisellä voitolla avanneesta 6 Victory Highnessista ei ollut ikäluokkalähtöihin ja nyt ruuna yrittää uutta tulemista vuoden tauolta Lars Brindeborgin käsissä. Ruotsissa aloittava 10 Jersey Muscles laukkasi viime startissaan johtavan rinnalta lopussa ehkä kakkossijan. Syyskuun alussa tamma tuli sisäratareissulla juosten kolmanneksi.

Juoksunkulku: 4 Boston Bore voi päästä sisäpuolelta kiihdyttävien edelle, mutta toissa kerran keulavoitosta huolimatta selkäjuoksukin voi kelvata. Myös Victory Highness osaa avata, mutta hakenee vielä nättiä reissua. Becker tai Joule V.S. lopulta kärkeen?

Pelijakauma: Ei suurempaa huomauttamista.

Ranking: A) 5, 7, 3 B) 9, 6, 12, 10, 4 C) 1, 2, 11, 8 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto86-4 2 Mellby Hurricanen kiihdytys pari viikkoa sitten ykkösradalta ei mennyt odotetun sutjakasti, ja lopulta johtavan rinnalla taivaltanut ruuna ei voinut mitään keulassa juosseelle Shapesille. Alle 10-vauhtisessa lopetuksessa 4-vuotias pisteli kuitenkin reippaasti maaliin saakka ja kaksi starttia kropassa huippuvire on lähellä. Kun asetelmat ovat taas varsin mukavat, saa Mellby Hurricane uuden mahdollisuuden systeemien tukipilarina. Kuskikin on lähtöön paremmasta päästä.

3 Come Together nappasi lokakuun alussa pari hallittua voittoa, ensin johtavan kannasta ja viimeisimmän 2. ulkoa 11,5-vauhtisella kirillä. Kärjen lähettyviltä se voi kamppailla nytkin voitosta. Kelpo esityksiä tehnyt 1 Unarmed Face työntyi viimeksi sisältä lopussa Mellby Hurricanen takana kolmanneksi ja juoksusta tullee suotuisa tälläkin kertaa. Totosija on taas ulottuvilla, eikä voittokaan ole aivan mahdoton sopivilla väylillä. Vahvoja juoksuja Ruotsissa tehnyt 11 Zoccoloduro O.P. epäonnistui viimeksi, muttei täysin omaa syytään. Toki juoksukin muodostui raskaaksi, mutta ilman loppusuoran häirintää 5-vuotias olisi ollut vielä totomatsissa mukana. Tällä kertaa ori menee ainakin Ruotsissa ensimmäistä kertaa kengät jalassa ja sen myötä taktiikkakin voi olla vaativa viime juoksu huomioiden maltillisempi. Ei siis erityisen kiehtova pelillisesti tällä kertaa.

7 Mr Can Trix ei ole mennyt odotusten mukaisesti, mutta kakkossija kuun puolivälissä 2. ulkoa oli kuitenkin askel parempaan suuntaan. Myös 4 Pretty Boy Floyd oli keskinkertaisesta sijoituksesta huolimatta viimeksi kaukaa takaa aivan asiallinen. Katja Melkon tallista aloittavalla 12 Big Shotilla on myös edellytyksiä, mutta huonolta paikalta kengät jalassa suurempi menestys jäänee vielä tuleviin koitoksiin.

Juoksunkulku: Mellby Hurricane pystyy avaamaan viimekertaista selvästi paremmin ja sellaisena voisi pitää muut ulkopuolellaan ja edetä sujuvasti keulaan. 6 Appreciated lähtee ulompaa hyvin. 8 Zenone Barilla saatetaan ajaa ulkoradaltakin aktiivisesti johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Zoccoloduro O.P. (27%) tuntuu selvästi ylipelatulta. Unarmed Face (9%) ansaitsisi muutaman lisäpinnan.

Ranking: A) 2 B) 3, 1, 11, 7, 4, 12, 6, 8, 10 C) 5, 9 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto86-5 3-vuotiaiden Breeders Course -lähtö ei ole niin selvä tapaus kuin alustavista peliprosenteista voisi päätellä. 5 Beauty Wind on toki ymmärrettävä pelipohja, sillä liukas tamma menee nyt ensimmäistä kertaa kengittä. Kovin paljon nopeutta se ei tarvitse lisää kukistaakseen ikätoverinsa, sillä toissa kerralla 3. ulkoa Muscle Hillin tytär esitteli 09,6-vauhtisen 600 metrin kirin. Viimeksi keulasta se tuli yhden ohittamaksi lopussa. Kolmella voitolla aloittanut 8 Ready Tonight osoitti luokkansa syyskuun Kriterium-karsinnassa nousemalla kaukaa takaa 09,4-vauhtisella päätöspuolikkaalla Önas Princen ja Manny Musclen jälkeen kolmanneksi. Örebrossakaan se ei ollut vielä tyhjä laukatessaan takana loppusuoran alussa. Huollon jälkeen varustuksessa nyt hieman pakitetaan, mutta edellytykset voittotaistoon ovat silti olemassa ulkoakin.

4 Power Lane on vielä monen muun osallistujan tavoin tyyliltään vielä vähän keskentekoinen, mutta kapasiteettia tuntuisi löytyvän. Viimeksi ori oli kirimässä ulkoratoja voittoon, mutta open stretchiä pitkin sisällä kirinyt 3 Global Boom jäi ehkä hevoselta huomioimatta. Myös 1 Viva La Vida Facessa on edellytyksiä, mutta ravin kanssa on vielä työstettävää. Ongelmista huolimatta se kipusi viimeksi hyvällä ajalla parijonosta totoon.

2 Finlandin tyyli on ollut jo hyvä ja kesällä tamma nappasi mm. E3-karsinnan voiton. Jyväskylässä paluu tauolta sujui kelpo tyylillä sen noustua 5. ulkoa kärjen tuntumaan. Lähtönopeus riittää hyviin asemiin. Toissa kerralla 11-lopetuksessa keulasta voittoon erottautunut 6 Mellby Ironman oli paikkaamassa viimeksi pahaa alkulaukkaansa vahvasti, mutta laukkasi uudelleen loppusuoran auetessa. Global Boom, 7 La Sassicaia ja 9 Namaste eivät ole tähän aivan kuumimpia pelihevosia, mutta onnistuneella juoksulla mahdollisia ja saavat kaikki paikan isommasta systeemistä.

Juoksunkulku: Viva La Vida Facea ei pysty vielä päästämään täysillä, joten Finland singahtanee sen ohi kiihdytyksessä. Myös Global Boom, Beauty Wind ja La Sassicaia ovat osoittaneet hyvää lähtönopeutta. Näistä keskimmäinen on varteenotettavin ehdokas keulaan.

Pelijakauma: Beauty Wind (50%) on ainakin vielä liian suuri suosikki, myös Ready Tonightin (23%) peliosuus on hieman koholla. Muut ovatkin kauttaaltaan liian vähän pelattuja.

Ranking: A) 5 B) 8, 4, 1, 2, 6, 3, 7, 9 C) - IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 5, 8, 4 Suuri: 5, 8, 4, 1, 2, 6, 3, 7, 9

Toto86-6 Loistoiskussa kilpaileva 6 Balotelli Crown on keskipitkän tasoituksen ykkösmerkki monia muita pelihevosia paremmalta lähtöpaikaltaan. Ei Emilia Leon ajokinkaan juoksunkulku mitenkään kristallinkirkas ole, muttei ruuna muutamia ylimääräisiä metrejäkään pistä pahakseen, vaikka parissa viime startissa juoksu onkin juontunut sujuvasti sisältä. Bergsåkerissa kiritilat johtavan kannasta aukenivat loppusuoran alussa, eikä Gazoline Mearas voinut mitään.

13 Soul Tan antaa edelliselle tasoitusta lähtöpaikan muodossa, mutta kyvykäs 5-vuotias voi silti nousta voittomatsiin. Solängetin vesikelissä ennen puolimatkaa parijonosta johtavan rinnalle edennyt ruuna ratkaisi lopussa erittäin helposti. Vastus oli toki tätä helpompi, mutta mukana oli silti muutama ihan asiallinenkin hevonen. Kolmantena hevosena systeemeihin nostetaan viime sijoituksiaan parempi 9 Victory Topline, vaikka lähtöpaikka ei olekaan raamikkaalle ruunalle aivan optimaalisin. Kaikissa tauon jälkeisissä kilpailuissa se on tehnyt takaa hyvät suoritukset. Kapasiteettiin nähden juoksematonta rahaa on luultavasti monia tämän lähdön osallistujia enemmän. Melko paljon peliä kerännyt 12 Enriko Ha sinnitteli viimeksi Very Kronoksen peesistä neljänneksi. Vaikka Björn Goopilla onkin toisinaan ilmiömäinen taito luovia hankalilta paikoiltakin ajokkinsa sopiviin iskuasemiin, ei Enriko Ha tunnu tällä kertaa superkiehtovalta pelihevoselta. Vähemmän pelattuna enemmän ajatusta voisi olla 11 Nisse Sånnassa, sillä ruuna voi päästä juoksuradalta nopeasti kärkiporukkaan. Viimeksi paukut eivät raskaalla juoksulla riittäneet, mutta Åbyssä kiri oli virkeä. 15 Vine Vision kulki viimeksi hänniltä kirikierroksen väkevästi 10,2-tahtia ja olisi samanlaisena vakava voittajaehdokas tässäkin. Edellisestä volttilähdöstä on jo lähes kolme vuotta, eikä autolähtöihin keskittyminen ole ollut sen kohdalla pelkkää sattumaa. Uran alussa voltista lähteminen tuotti vaikeuksia. Mahdollinen kenkien lisääminenkään ei paranna sen saumoja.

Juoksunkulku: 3 B.B.S.Balou voi olla ensi metreillä ripein, mutta 4 S.G.Sherman hakee siltä vetotyöt. Takamatkan juoksuradoilta avataan rivakasti, mutta niitä vastaan Kim Eriksson voi puolustaa paikkaansa.

Pelijakauma: Balotelli Crown (34%) ja Enriko Ha (18%) ovat keränneet liian suuren kannatuksen. Edullisia ovat Soul Tan (14%) ja Victory Topline (7%).

Ranking: A) 6, 13, 9 B) 12, 11, 15, 7, 4, 1 C) 10, 14, 8, 5, 2, 3 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 6, 13, 9 Suuri: 6, 13, 9

Toto86-7 Mahti-iskuun noussut 6 Speedy Tilly on varsin tasokkaassakin lähdössä rankingin kärkinimi, ja jos voltin vitosrata ei tuo mitään ongelmia, voi voittokulku jatkua. Solvallassa leikittelevän kevyesti keulasta ykköseksi irrotellut ruuna seuraili Gävlen 75:ssä kärjen edesottamuksia taaempana ratkaisten kirikierroksella pelin vaivatta edukseen. Vaikka edellä juosseet hyytyivätkin, ei alle 10-vauhtinen 700 metrin vetäisy jättänyt muille seliteltävää. Christoffer Erikssonin ajokin ainoa varmistus on tällä kertaa 8 Uncle Töll, joka päässee juoksuratansa ansiosta suosikin edelle ja keulaan. Syyskuun lopun 75-finaalissa André Eklundhin 4-vuotias punnersi voittajaksi johtavan rinnaltakin, joten jos vire on entisellään, ei ruuna olisi kärkipaikalta helppo lyötävä Speedy Tillyllekään. 20 metriä taaempaa starttaa nippu nimekkäitä hopeadivarilaisia, mutta edellisten tavoittaminen ei ole normaalisti helppoa. 15 Sevilla omaa siihen parhaat mahdollisuudet, sillä Joakim Lövgrenin ruuna voi imeä metrejä kiinni heti alussa. Kalmarissa 4. ulkoa viimeiselle ringille lähdettäessä pari pykälää edemmäs kiertänyt 8-vuotias ratkaisi helposti lopussa. Kierrosta lyhyemmällä matkalla juoksun on onnistuttava, jotta voittosauma avautuu. Yllätyspotentiaalia voisi olla 7 Dominic Wibbissä, vaikka ruuna onkin laukannut kahdessa viime startissa lähtösuoralla. Kiihdytyksen onnistuminen on muutenkin avainasemassa juoksuradalta, jotta paikka parijonosta löytyy ennen kuin takaa tulevat täyttävät ne. Powerin ja Gulfstream Amin takana viimeksi kolmanneksi seurannut 3 Quick Lane menee tällä kertaa kengät jalassa. Kuntopuoli on mallillaan. Keväällä voitosta voittoon kulkeneen 12 Vikens High Yieldin päivän vire on sen sijaan hämärän peitossa. Huippuisku katosi kesällä.

Juoksunkulku: 1 Hashtag Onen etumatka ajetaan kiinni nopeasti. Uncle Töll käynnistyy 20 metrin hevosista luultavasti ripeimmin ja on ykkösehdokas keulaan. Pisimmältä takamatkalta Sevilla lienee alkumetreillä reippain.

Pelijakauma: Speedy Tillyn (39%) peliosuus on vahvassa nousussa ja suosikkiasemasta voi muodostua liiankin suuri. Uncle Töll (13%) on alipelattu. Sevillan (21%) prosentit ovat vielä liian suuret, mutta laskemassa. Dominic Wibb (2%) ansaitsisi vähän enemmän huomiota.

Ranking: A) 6, 8 B) 15, 7, 3, 12, 10, 11, 2, 13, 14 C) 5, 1, 9 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 6, 8 Suuri: 6, 8

Toto86-8 7 Vichy Grif jatkoi huippusuorituksiaan pari viikkoa sitten myös oriita ja ruunia vastaan, joten selvä suosikkiasema tammalähdössä ei tällä kertaa yllätä, varsinkin kun kyse on rahasarjasta. Keulasta ja johtavan rinnalta alkusyksyn voittonsa ottanut 6-vuotias osoitti toissa kerralla täyttävänsä paikkansa myös avoimen luokan tammoja vastaan. Nopealle avaajalle voittosauma on olemassa monenlaisella juoksunkululla, mutta jos keulaan asti ei ole asiaa, ehkä muillakin on mahdollisuutensa. Paljon peliä kerännyt suosikki varmistetaan. Vastustajista eniten väärin pelattu on 3 Vivacious Allie, vaikkei jenkin vuosi olekaan ollut avausvoiton jälkeen kovin hehkeä. Elokuussa se teki johtaneen Cooganin ulkopuolelta kelpo suorituksen, mutta oli taas syyskuussa kerran pois. Sen lähtönopeus riittää suosikkiakin vastaan, eikä normaalivireessä keulaa tarvitse pikamatkalla antaa pois. Epäselvästä vireestä huolimatta kiinnostava merkki!

5 Valettan kunto on sitä vastoin ollut kiviaitaa ja 5-vuotias on ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Ruotsin mestaruudessakin se pisteli takaa juosten perille, eikä hieman sopivammassa porukassa tarvitse ehkä kyttäillä selkiä aivan loppusuoralle saakka? Myös 10 Millie Millionaire saa paikan lapulta oletuksella että vire on startti alla entistä terävämpi. Ei Gävlen suorituksessa mitään vikaa ollut, vaikka edellä vetoavut kirissä tarjonnut Mily jäikin ohittamatta. Päätöskierros sujui 11,1-vauhdilla. Sen sijaan tuntuvasti enemmän pelattu 1 Award Kronos ei mahdu mukaan, vaikka mahdollisuus keulajuoksuunkin on olemassa. Johtavan rinnalta viimeksi loppusuoralla laukannut tamma oli jo siinä vaiheessa alakynnessä. Tehtävä tuntuu 4-vuotiaalle muutenkin aavistuksen kovalta.

Juoksunkulku: Award Kronos ja Vivacious Allie avaavat hyvin, eikä tahtipuikon luovuttaminen suosiolla suosikille tunnu todennäköiseltä, jos vähintään jommankumman vire tuntuu käteen hyvältä. Vichy Grif jää siinä tapauksessa toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: Vichy Grif (47%) ja Award Kronos (20%) ovat keränneet liian suuren kannatuksen. Vivacious Allie (5%) on maistuvin, myös Valetta (8%) ja Millie Millionaire (8%) ovat aliarvostettuja.

Ranking: A) 7 B) 3, 5, 10, 1, 4, 8, 6, 9, 2 C) 11, 12 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 7, 3, 5, 10 Suuri: 7, 3, 5, 10

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 3, 8, 5, 4, 9

Toto86-2: 1

Toto86-3: 5

Toto86-4: 2

Toto86-5: 5, 8, 4

Toto86-6: 6, 13, 9

Toto86-7: 6, 8

Toto86-8: 7, 3, 5, 10

Hinta: 18,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-28&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[3,8,5,4,9],[1],[5],[2],[5,8,4],[6,13,9],[6,8],[7,3,5,10]&stake=0,05&price=18



Suuri

Toto86-1: 3, 8, 5, 4, 9, 1, 7, 10

Toto86-2: 1

Toto86-3: 5

Toto86-4: 2

Toto86-5: 5, 8, 4, 1, 2, 6, 3, 7, 9

Toto86-6: 6, 13, 9

Toto86-7: 6, 8

Toto86-8: 7, 3, 5, 10

Hinta: 86,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-28&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[3,8,5,4,9,1,7,10],[1],[5],[2],[5,8,4,1,2,6,3,7,9],[6,13,9],[6,8],[7,3,5,10]&stake=0,05&price=86,4

PieniToto86-1: 3, 8, 5, 4, 9Toto86-2: 1Toto86-3: 5Toto86-4: 2Toto86-5: 5, 8, 4Toto86-6: 6, 13, 9Toto86-7: 6, 8Toto86-8: 7, 3, 5, 10Hinta: 18,00 €Tästä kupongille:SuuriToto86-1: 3, 8, 5, 4, 9, 1, 7, 10Toto86-2: 1Toto86-3: 5Toto86-4: 2Toto86-5: 5, 8, 4, 1, 2, 6, 3, 7, 9Toto86-6: 6, 13, 9Toto86-7: 6, 8Toto86-8: 7, 3, 5, 10Hinta: 86,40 €Tästä kupongille: