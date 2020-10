Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 27.10.2020 – 171 403 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteen 4-vuotiaiden tammojen lähdössä selväksi suosikiksi erottuu suomalaisvärejä edustava 5 Chicharita. Mikael Kopolan & Teemu Parttimaan omistama ja kasvattama lupaus on päässyt starttaamaan vasta kahdeksan kertaa, ja ravilla se ei ole vielä parempaansa kohdannut. Ilman ongelmia voittosumma olisikin täysin toisenlainen ja sopivan näköisessä tehtävässä Timo Nurmoksen treenattava on lähellä voittoa. Täysin varauksetta Chicharitaan ei tosin nyt uskalla luottaa, sillä viimeksi Solvallassa tamma ei näyttänyt priimalta, vaan ravissa oli paljonkin sanomista. Peliprosentit ovat pilvissä, joten suursuosikki varmistetaan suuremmassa systeemissä. 7 Emma Rae on esittänyt hyvää kuntoa viime starteissaan. Axevallassa se tuli neljännestä ulkoa pitkän kirin kolmatta ilman vetoapua hyvin perille asti ja Mantorpissa esitti kolmannesta ulkoa terävän loppuvedon häviten voitonkin vain niukasti. Vastaavanlaisena Brad De Veluwen tytär pystyy tarjoamaan suosikillekin tiukan haasteen. 6 Charm sai vetää Eskilstunassa avauskierroksen rauhassa keulapaikalla ja lopussa se piti niukkaan voittoon. Ennakkoinfon mukaan tammalle laitetaan tänään ensimmäistä kertaa jenkkikärryt ja se voi tuoda huomattavasti lisäpotkua otteisiin. 1 Bitchie oli kaikissa kolmessa syyskuun Solvallan startissa niin hyvä, että pitkään uran avausvoitto ei voi olla tulematta. Toki Pasi Aikion valmennettava juoksee nyt reilussa ylisarjassa. Jättiyllättäjänä mukaan täysin pelaamattomaksi jäänyt 10 Body Contact, joka vaikutti viimeksi Solvallassa menestyjältä ennen loppukurvin laukkaansa. Juoksunkulku: 2 Breakfast katsoo ensimmäiset keulat, mutta siitä ei välttämättä ajeta. Chicharita osaa lähteä lujaa liikkeelle, mutta laukkariskin pelossa nyt ei välttämättä uskalleta täysillä satsata. Joko se tai Charm on lopullinen keulahevonen. Pelijakauma: Chicharita (71%) on aivan liikaa luotettu. Etenkin Emma Rae (6%) on kiinnostava merkki. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5 Suuri: 5, 7, 6, 1, 10

Toto64-2 Toinen kohde on hankala pelipähkinä ja lisää vaikeusastetta tuo lähdön ollessa rajattu viime vuonna enintään sata starttia ajaneille nuorille kuskeille. 6 Cleopatra Victory teki komean soolon Rommessa, kun tamma veti koko matkan reilulla hajuraolla muihin voittaen murskaavaan tyylin, vaikka luonnollisesti vauhti hidastui loppua kohden. Lähtö oli toki tämänkertaista vaatimattomampi, mutta nytkään ei ole vastassa mitään maailmankaatajia. Kyseisessä kisassa Nadja Vingmyr ajoi uransa ensimmäisen startin ja nuori ohjastajatar nähdään Cleopatra Victoryn rattailla myös tänään. Todennäköisesti taktiikka lienee nytkin aktiivinen. 5 Vega Face on tehnyt molemmissa starteissa Viktor Malmrotin treenistä hyvät kirit ja viimeksi Rommessakin se jätti taakseen aamupäivän prosenttijakaumassa yli neljä kertaa enemmän pelatun 3 Ninepoints Coolmanin. Kunhan 3-vuotiaan ravi alkaa sujumaan paremmin, niin se tulee todennäköisesti päättämään uransa tämän porukan rikkaimpana. 10 Barca Doc pystyy takarivistäkin kärkipäähän jos on samanlainen kuin toissa kerralla Eskilstunassa. Ruuna juoksi johtavan takana lähdössä, jossa kierros hurjasteltiin 12,4-kyytiä. Lopussa askel luonnollisesti painoi, mutta Sandra Luomalan treenattava kesti kuitenkin ihan tasokkaassa lähdössä neljänneksi ja meni tähän lähtöön kovan tuloksen 14,8ake. Viimeksi Eskilstunassa se ei ollut yhtä hyvä ja kakkossija hieman mairittelee. 4 Straight And Level ei ole toistaiseksi säväyttänyt, mutta aiemmin Stefan Melanderilla vaikuttanut 3-vuotias on juossut kovempia Solvallan lähtöjäkin. Tänään Ylva Welénin treenistä debytoiva tamma lähtee hyvin liikkeelle ja tulee saamaan todennäköisesti hyvän reissun. Kuudentena systeemeihin 12 Chenille, joka on toivottoman epävarma ja lähtöpaikkakin on synkkä. Kyvyt ovat kuitenkin porukan eliittiä ja Andreas Lövdal voi hyvinkin olla lähdön paras kuski. Juoksunkulku: Straight And Level ja Cleopatra Victory ovat alussa nopeimmat. Jälkimmäinen on todennäköisin keulahevonen. Juoksunkulusta voi tulla hyvin levoton. Pelijakauma: Vega Face (5%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6, 5, 3, 10, 4, 12 Suuri: 6, 5, 3, 10, 4, 12

Toto64-3 Kolmannen kohteen tasoltaan hyvinkin vaatimattomassa 10 000 kruunun ykköspalkinnossa ajettavassa lähdössä kolme hevosta erottuu muista. 1 Espri Launcher teki pirteän esityksen toissa kerralla Axevallassa, kun tamma tuli kovan avauksen jälkeen keulasta hyvin perille häviten vain Black Caviarialle, joka olisi iso suosikki tähän lähtöön. Viimeksi Mantorpissa esitys oli nappireissusta huolimatta tasapaksumpi. Nyt rattaille palaa jälleen Axevallassa ajanut Linda Sendström, ykkösradalta on hyvä sauma puolustaa keulapaikka ja mailin matka sopinee Espri Launcherin ominaisuuksille parhaiten. 9 Beauty Super Nova aloitti Rättvikissä ihan lupaavalla esityksellä Oskar J Anderssonin treenistä, kun tamma tuli hitaan avauskierroksen jälkeen päätöstuhannen 14,3-vauhtia häviten vain yli 250 000 kruunua tienanneelle Gorgeous Limelle, joka olisi tehnyt hakkelusta muistakin tämän lähdön hevosista. 4-vuotias palasi tuohon kisaan pitkältä tauolta, joten parannusta lienee luvassa. 6 Freckless lienee kyvyiltään lähdön paras menijä, joka on pärjännyt huomattavasti kovemmissakin lähdöissä. Nyt ruunaan on suhtauduttava pienellä varauksella, sillä kahdessa viime startissa ravi ei ole sujunut lainkaan ja kutosradalta juoksu voi mennä hankalaksi. Ennakkoinfon mukaan 4-vuotiaalta napataan tänään ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Juoksunkulku: Espri Launcher pitää kovassa avauksessa sisäradalta keulapaikan. Frecklessilla voidaan ajaa aggressiivisesti kohti paikkaa johtavan rinnalla. Pelijakauma: Frecklessin (27%) prosenteista voisi antaa osan Espri Launcherille ja Beauty Super Novalle. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1, 9, 6 Suuri: 1, 9, 6

Toto64-4 Illan suurimmat setelit ovat jaossa paikallisille hevosille suunnatussa Hästägarekristallen-lähdössä, jossa voittaja kuittaa 75 000 kruunun palkintorahat. 12 Hazard Boko on tehnyt vahvoja juoksuja jo pitkään ja toissa startissa Eskilstunassa ori sai ansaitsemansa vuoden avausvoiton kiriessään johtavan takaa omaa vauhtiaan kärkeen. Viimeksi Solvallan 86-lähdössä se teki todella rehdin juoksun johtavan rinnalta tsempatessaan toiseksi. Nyt vastus helpottuu oleellisesti ja 60 metrin takamatkasta huolimatta Per Lennartssonin suojattia on pidettävä isona suosikkina. Tehtävää helpottaa oleellisesti, kun paalut ovat pieniä ja Hazard Boko päässee etenemään kohtuullisen sujuvasti ilman isompia liikenneruuhkia. Suurempaan systeemiin Hazard Boko saa kaksi varmistusta. Ne ovat paalulta lähtevät 1 Call To The Bar ja 3 Sultan Norrgärd. Molemmat ovat kahden startin kokemuksellaan täysin kääntämättömiä kortteja tähän lähtöön ja onkin mielenkiintoista nähdä miten ne vastaavat takamatkojen hurjille, kun esimerkiksi 1,8 miljoonaa kruunua tienannut Hazard Boko iskee kimppuun. Varsinkin Call To The Bar oli vakuuttava Örebron voitossaan. Aika jäi vaatimattomaksi, mutta 3-vuotias pinkoi maalisuoraa siihen malliin, että ruunasta tullaan vielä kuulemaan. Juoksunkulku: Sultan Norrgård etenee viimeistään ensimmäisen takasuoran alkupuolella keulaan. Matkavauhti pysyy reippaana, ettei takamatkojen hevoset saa mitään ilmaiseksi. Pelijakauma: Call To The Bar (4%) on oudon vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 12 Suuri: 12, 1, 3

Toto64-5 Keväällä 75-lähdöissäkin pärjännyt 2 Ready Doc palasi kesätaukonsa jälkeen mainiossa vireessä radoille Solvallassa, kun neljännessä ulkona matkannut ruuna kiri ilmavalla tyylillä helppoon voittoon. Viimeiset 700 metriä sujuivat 12,2-vauhtia. Jörgen S Erikssonin suojatti parantanee saatuaan startin alle ja paperilla sitä suosii illan tehtävässä moni asia. Paalulta se pääsee keulaan hallinnoimaan juoksua, 2640 metrin matka sopii vahvalle menijälle ja pahimpien vastustajien vire on arvoitus. 3 Zenzero Jet oli niin vakuuttava tulosrivistössä näkyvissä voitoissaan ettei sitä tee mieli jättää pois systeemeistä, vaikka toki niistä alkaa olla jo aikaa. Parissa viime startissa italiaano on kärsinyt oudoista raviongelmista loppumatkasta. Jägersrossa se heitti peitsille loppukurvissa ja pari viikkoa sitten Färjestadissa laukkasi voittonsa hieman ennen maalia. Kahden hylkäyksen myötä koelähtöuhka on nyt päällä ja se voi näkyä ajosuorituksessa. Ennakkoinfon mukaan ainakin kengät pysyvät tänään jalassa. Laakkosten veljesten 6 Mr Marvelous pystyy luokkansa puolesta pärjäämään, mutta hylkystarttien myötä nyt ensisijainen tarkoitus voi olla ajaa vain pitkästä aikaa ehjä startti. Paljon peliä keränneen 11 Grandfather Billin voitto yli neljän kuukauden tauolta tulisi yllätyksenä. Juoksunkulku: Ready Doc lähtee vetämään joukkoa ja se voi saada vetää täysin haluamaansa vauhtia. Pelijakauma: Ready Docin (51%) ja Zenzero Jetin (18%) pinnat voisivat olla hieman lähempänä toisiaan. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 3 Suuri: 2, 3

Toto64-6 2 Eddy West on kohonnut hienoon syysvireeseen ja hakee jo kolmatta peräkkäistä voittoaan. Toissa kerralla Solvallan 86-koitoksessa ruuna latasi keulaan, veti koko matkan tasaisen kovaa ja irtosi lopussa näyttävällä tyylillä muista. Hyvään täyden matkan tulokseen 13,0ake näytti jäävän reilusta varojakin. Viimeksi samalla radalla Göran Westerin ajokki leiskautti kolmannesta ulkoa 08-kyytejä jykevällä tyylillä selvään voittoon. Illan tehtävään 4-vuotias on saanut parhaan mahdollisen lähtöpaikan ja varsinkin keulaan päästessään Eddy West olisi tässä sakissa vahvoilla. Toki nykyvireessään keulapaikka ei ole mikään elinehto, vaan se pystyy pärjäämään miltä paikalta tahansa. Sopivasti pelattuna ruuna jää systeemien tukipilariksi. 6 Frodo S. on suosikin pahin kanto kaskessa heti ensimetreistä lähtien, sillä ruuna on todella liukas lähtijä. Luokkansa puolesta Björn Goopin suojatin ei tarvitse hävetä tässä kenellekään, mutta vire on nyt ainakin pieni arvoitus, sillä Jägersrossa sen ravi hajosi loppumatkasta ja Åbyssa tuli toivoton lähtölaukka. Paljon ongelmista kärsinyt 3 Tiger Journey palasi Eskilstunassa pitkästä aikaa voittokantaan, kun ruuna hallitsi keulajuoksun jälkeen helposti. Nyt keulaan on Eddy Westin rinnalta lähtevänä vaikeampi päästä ja lähtökin on kovempi. 11 Dark Roadster on elämänsä iskussa, mutta vaatisi kurjalta paikaltaan paljon tuurejakin ja ainakin toissa kerralla Solvallassa Eddy West oli selvästi parempi. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, kuten maileilla on tapana olla. Eddy West on niukasti todennäköisin keulahevonen, jos se lähtee yhtä ripeästi kuin toissa kerran startissaan. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5

Toto64-2: 6, 5, 3, 10, 4, 12

Toto64-3: 1, 9, 6

Toto64-4: 12

Toto64-5: 2, 3

Toto64-6: 2

Hinta: 3,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-27&track=Es&race=4&pool=T64&selections=[5],[6,5,3,10,4,12],[1,9,6],[12],[2,3],[2]&stake=0,1&price=3,6



Suuri

Toto64-1: 5, 7, 6, 1, 10

Toto64-2: 6, 5, 3, 10, 4, 12

Toto64-3: 1, 9, 6

Toto64-4: 12, 1, 3

Toto64-5: 2, 3

Toto64-6: 2

Hinta: 54,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-27&track=Es&race=4&pool=T64&selections=[5,7,6,1,10],[6,5,3,10,4,12],[1,9,6],[12,1,3],[2,3],[2]&stake=0,1&price=54

PieniToto64-1: 5Toto64-2: 6, 5, 3, 10, 4, 12Toto64-3: 1, 9, 6Toto64-4: 12Toto64-5: 2, 3Toto64-6: 2Hinta: 3,60 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 5, 7, 6, 1, 10Toto64-2: 6, 5, 3, 10, 4, 12Toto64-3: 1, 9, 6Toto64-4: 12, 1, 3Toto64-5: 2, 3Toto64-6: 2Hinta: 54,00 €Tästä kupongille: