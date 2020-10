Ravivihje: Toto64 Mantorp 26.10.2020

Toto64-1 Björn Goopin italialaisarmadan uusin tulokas 4 Atlas Font on kerännyt avauskohteessa huomattavan suuren peliosuuden. Ori tulee kilpailuun positiivisten ennakkokommenttien saattelemana ja historia on osoittanut, että Goopille siirtyneet ulkomaalaiset pystyvät heti pärjäämään. Päivän vireeseen ja juoksunkulkuun liittyy kuitenkin sen verran riskejä, että varmistukset ovat ensimmäiseen starttiin paikallaan. Alustavasti kohteen paras peli-idea on hyvistä lähtöasemista kiihdyttävä 3 Son Of Quarcio. Ruuna on räväkkänä avaajana lähes varma keulahevonen lähtöön ja Per Lennartsson tuskin haluaa lyhyellä matkalla luopua paikastaan. Hevosen uran kaikki kolme voittoa ovat peräisin johtopaikalta ja tällä kertaa se varustetaan vielä jenkkikärryillä, joilla on ollut aikaisemmin piristävä vaikutus ruunan menoon. Päivän kuntokin on hyvällä mallilla, toissa kerralla se seuraili Fille Amin takaa kakkoseksi ja voimia saattoi jäädä varastoonkin. Kolmantena mukaan 7 Jetske Beemd, joka palasi Färjestadissa hienossa vireessä tauolta. Tamma matkasi aivan porukan hännillä, josta se paranteli 13,5-vauhtisella 800 metrin kirillä vahvasti kolmanneksi. Kyseessä oli ensimmäinen kilpailu Sofia Aronssonin valmennuksesta, joten parannuspotentiaalia riittää. 5 Glide Devie on rehti kilparuuna ja pystyy kamppailemaan vähintään totosijoituksista. Bergsåkerissa se syöksyi omaan kiriinsä vasta loppusuoran alussa ja tuli vahvasti perille asti. Edelliskisojen perusteella ruuna kestää vähän haastavammatkin juoksunkulut ja on tässä yksi monista mahdollisista. Suurempaan systeemiin jättiyllättäjänä mukaan kengittä ja jenkkikärryillä juokseva 2 Carmen Division. Tamma pilasi Axevallassa laukkaan heti startista, mutta sai sieltä reippaan hiitin alle ja voi tällä kertaa olla jo huomattavasti terävämpi. Juoksunkulku: Son Of Quarcio avaa keulaan, eikä todennäköisesti luovu paikastaan. Pelijakauma: Atlas Font (72%) on reippaasti yliarvostettu. Son Of Quarcio (6%) kiinnostaa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 3, 7 Suuri: 4, 3, 7, 5, 2

Toto64-2 7 Horizon Du Gers voitti Åbyssä varmasti toisesta ulkoa ja toissa kerralla se karkasi keulasta aivan maisemiin. Ruuna vaikuttaa erittäin kyvykkäältä aloittelijalta, joka on kohentanut jatkuvasti starttien myötä menoaan. Kolmivuotias on reipas kiihdyttäjä ja ohjastajan taktiikka lienee aktiivisesti kohti kärkipaikkaa. Siitä voitto olisi erittäin lähellä ja kokeillaan näistä lähtökohdista Robert Berghin suojattia sopivalla pelikannatuksella varmaksi. 9 Apollo Creed voitti viimeisimmän Norjan starttinsa vaivattomasti johtopaikalta. Ori on muuttanut sen jälkeen Björn Goopin valmennustalliin ja tulee debyyttiin positiivisten treenitietojen saattelemana. Vahva esitys ei yllättäisi. 1 Jacoby Keeper ei ole kovin luotettava tapaus, mutta pärjännyt aina ravatessaan. Ruuna on mennyt urallaan kolme kertaa ravia koko matkan ja saldona niistä on kaksi voittoa ja yksi kolmonen. Viimeksi se nappasi yllätysykkösen hyvällä kirillä kolmannesta ulkoa ja jätti taakseen pari kyvykästä aloittelijaa. Kärkipään sijoitus ei yllättäisi ehjällä juoksulla, mutta ykkösradalta vaikeudet voivat kasaantua jo lähtökiihdytyksessä. 10 Tassilo voitti 2-vuotislähdön Hampurissa viime syksynä. Peter Untersteinerin suojatti on tähän lähtöön vaikeasti veikattavissa, mutta kaikesta päätellen kykyjä riittää. 6 Powerbank meni Färjestadin E3-karsinnassa rajun tuloksen, vaikka ei kärkeä siellä uhannutkaan. Ruuna jäi pois yhdestä välistartistaan, mikä tekee päivän vireestä arvoituksellisen. Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys. Powerbank avaa keskeltä rataa hyvin ja samoin tekee Horizon du Gers. Robert Berghin ajokki on todennäköinen keulahevonen. Pelijakauma: Horizon du Gers (36%) voisi olla hieman selvempikin suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-3 Myös illan toinen varmaidea tulee Robert Berghin valmennustallista. 9 Gigaro Am epäonnistui viimeksi selvänä suosikkina, mutta tässä sillä olisi oivat saumat revanssiin. Lähtöpaikka on nopean avaajan takana, josta ruunalla on hyvät mahdollisuudet päästä sujuvasti läpi ja nopeasti joukon johtajaksi. Kunto on mallillaan, Solvallan 75-kisassa se seuraili johtavan takaa neljänneksi ja noteerasi kovan täyden matkan tuloksen. Tällä kertaa lähtö on aika heppoinen tasoltaan ja todennäköinen juoksunkulku suosii Berghin suojattia muita suosikkeja paremmin. 11 Little Brigadoon on kyvyiltään lähdön eliittiä, mutta hankala lähtöpaikka ja kuuden viikon kilpailutauko asettavat kysymysmerkkejä sen ylle. Ori oli huippuhyvä elokuun lopulla Åbyssa, kun se kiersi koko porukan kaukaa kuudennesta ulkoa. Tuolloin se juoksi kengittä ja jenkkikärryillä, mutta tällä kertaa vastaavia varustevirittelyjä ei tehdä. Hyvänä päivänä se kamppailee silti lähdön voitosta. 10 The Trick Vick on piristynyt huomattavasti kenkien riisumisen ja jenkkikärryjen myötä. Viimeksi se lopetti 75-lähdössä kymppiä viimeiset 800 metriä ja puristi sisärataa pitkin maksimisijoitukseen. Axevallan voitto irtosi koko matkan johdon jälkeen sopivassa tehtävässä. Lähtöpaikka on hankala 15 hevosen lähtöön ja juoksu voi äityä vaikeaksi. Suosikkikolmikko erottuu selvästi muista. 15 G.R.J.'s Wolverine on kyvyiltään lähdön parhaimmistoa, mutta voitto yllättäisi tältä lähtöpaikalta ja suoraan tauolta. 1 Morotai Degato on aloittanut asiallisilla juoksuilla Oskar Kylin Blomin valmennuksesta. Suosikit tuntuvat normaaliolosuhteissa liian kovilta. 13 Goodwill Pellini paikkasi viimeksi kelpo tavalla alun laukkansa, vaikka loppumetrien puristus jäikin hieman vajaaksi. Tamma saa tällä kertaa jenkkikärryt perään. Juoksunkulku: Follow the Stream on eturivin nopein ja ottaa ensimmäisen keulapaikan. Gigaro Am yrittää sen takaa nopeasti läpi ja etenee varhain kärkipaikalle. Pelijakauma: Gigaro Amin (23%) kuuluisi olla lähdön suosikki. The Trick Vick (30%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-4 Nuorten ohjastajien lähdössä 5 A Cash Machine on haavereitta vaikeasti lyötävissä. Jim Oscarssonin laadukkaasta tammakatraasta tuleva aloittelija on parantanut jatkuvasti starttien myötä menoaan ja kyvyiltään se on tähän porukkaan todella kova luu. Uran toistaiseksi paras esitys nähtiin toissa kerralla Solvallassa, kun tamma rutisti 12,3-vauhtisella päätöskilometrillä äärimmäisen rehdisti ykköseksi. Viimeksi olosuhteet olivat haastavat ja se tyytyi vain seurailemaan toisesta ulkoa, tosin lähtökin oli hieman tämänkertaista tasokkaampi. Suosikin ykköshaastajan 10 Ganette Amin rasitteena on liki kahden kuukauden kilpailutauko, mutta tamman kapasiteetti riittäisi mainiosti tällaiseen lähtöön. Ennen taukoa se teki jatkuvasti rehtiä työtä kärjen tuntumassa, vaikka voitot jäivätkin uupumaan. Tamma juoksee nyt ilman kaikkia kenkiä ja kärkkyy ensimmäisenä suosikin epäonnistumista. Suosikkikaksikon takana tulee tasainen porukka. 2 Lyssum on kerännyt pelaajien luottamusta viime kisoissaan, mutta voitot ovat jääneet uupumaan. Viimeksi tammalle saattoi jäädä hieman voimia varastoonkin, kun tiloja ei tullut kunnolla. Toissa kerralla se paikkaili erittäin vahvasti avauskaarteen laukkansa ja ehti hänniltä tulisella maalisuoran vedolla viidenneksi. Lähtöpaikka suosii tasaista avaajaa, eikä sen kuuluisi missään nimessä olla aivan pelaamaton. 12 Almagest A.C. on ottanut kaksi peräkkäistä voittoa, mutta tällä kertaa vastus on suosikkien osalta tasokkaampaa luokkaa. Färjestadissa tamma kiersi kierros jäljellä keulahevosen kupeelle ja puristi siitä rehdisti ykköseksi. 11 Classic Gal on asiallinen tamma, mutta selvästi parhaimmillaan keulapaikalta, josta se on ottanut kaikki uransa neljä voittoa. Takarivistä voitto on tiukassa. 7 Thin Lizzy on kelpo hevonen tähän lähtöön. Kalmarissa tamma punnersi parijonosta hienolla kirillä ykköseksi, vaikka kuski ei suuremmin ajokkiaan patistellutkaan. 1 Awkward Situation saa nopeana avaajana nappijuoksun suosikin peesissä ja pystyy sieltä kärjen tuntumaan. 6 Optimum Concinnity avasi uransa Svante Båthilta ja jatkanut tälle kaudelle Svante Ericssonin valmennukseen. Tammalla on allaan kaksi asiallista pistelähdön suoritusta ja kunto kohenee edelleen starttien myötä. Juoksunkulku: Awkward Situation erottuu ensimetreillä, mutta A Cash Machine pääsee hyvin matkaan ja hakee siltä keulapaikan ensimmäisellä takasuoralla. Ganette Amilla saatetaan kiertää keulahevosen rinnalle päätöskierroksen alussa. Pelijakauma: Lyssum (0%) on täysin unohdettuna hieno potinräjäyttäjä. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 10, 2, 12 Suuri: 5, 10, 2, 12

Toto64-5 7 He's Marvelous on luokaltaan kova hevonen ja kuuden viikon tauoltakin niukka ykkösmerkki. Ennan paussia ruuna oli Solvallassa omaa luokkaansa johtavan rinnalta, vaikka vastusta riitti silloinkin. Björn Goopin suojatti ei ole vielä koskaan onnistunut voittamaan normaalia pidemmillä juoksumatkoilla, mutta se lienee enemmän vain sattumaa. Alustava peliosuus on korkealla, eikä lähdön voitto tule tälläkään kertaa ilmaiseksi. 10 Global Unspoked on rutinoitu kovissa lähdöissä ja pystyy juoksun onnistuessa pärjäämään. Viimeksi se kiertyi kierros jäljellä johtavan rinnalle ja hävisi vain Sevillalle ja Usain Hennalle. Färjestadin 75-lähdössä ruuna lopetti toivottomista asemista väkevästi ulkoratoja pitkin ja nousi 11,8-vauhtisella päätöstuhannella neljänneksi. Oskar Svanbergin suojatin kunto on rautaa ja alustava peliosuus mukavan maltillinen. 2 Elmo Ice on perusmatkan mielenkiintoisin. Ori on saavuttanut parhaan menestyksensä nimenomaan stayermatkoilta, kauden kruununa Elitloppet-viikonvaihteen Lilla Harpersin ylivoimavoitto kärkipaikalta. Samanlaisena se voisi yrittää tässäkin karkumatkalle. 4 Vikens Brummer ei ollut viimeksi kovien odotusten veroinen, mutta edelliskisat kielivät huippukunnosta. Toissa kerralla se oli mukana tasokkaassa Solvallan stayerlähdössä, jossa tuli neljännestä sisältä vahvasti maaliin asti pitäen rinnalla kirineet Alonen ja Ble du Gersin lopussa takanaan. Vastusta riittää tälläkin kertaa, mutta alustava peliosuus on mukavan maltillinen. 8 Enzo Am on väläytellyt pitkillä matkoilla ja pystyy tarkalla reissulla nousemaan mukaan kärkikamppailuun. Färjestadin 75-lähdössä se jäi voimat tallella pussiin. Viimeksi se oli selvä kakkonen Anthara Bin takaa. 9 Ganyboy on juossut kovempiakin lähtöjä ja kyvykäs hevonen pystyy onnistuneella reissulla kärkikamppailuun. Samat sanat pätevät myös 11 Young Da Viciin ja 12 Vischio Holziin. Viimeisin on parhaimmillaan hurja jyrä näille pitkille matkoille ja voi parantaa merkittävästi saatuaan startin kroppaan. 1 Gelatiamo kerää paljon peliä, mutta ei ole kovia vastustajia vastaan nyt kovinkaan kiinnostava merkki. Juoksunkulku: Elmo Ice napannee keulapaikan ja lähtee vetämään tasaisen reipasta. He's Marvelous tulee takahevosista ensimmäisenä kohti kärkeä. Myös 40 metrin takamatkalaiset saattavat parannella jo hyvissä ajoin. Pelijakauma: He's Marvelous (55%) on liian selvä suosikki. Global Unspoked (6%) ja Vikens Brummer (3%) kiinnostavat. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 10, 2, 4 Suuri: 7, 10, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 1

Toto64-6 Päätöskohteen ykköshevoseksi nousee viimeisissään kovasti epäonninen 9 Vien Ici. Ulf Stenströmerin valmennettava on jäänyt voimissaan pussiin tasokkaissa 75-lähdöissä ja kunto tuntuu edelleen pitävän. Lähtöpaikka on hyvä nopean avaajan takana ja onnistuneella juoksulla kärkisijat häämöttävät. 10 Moneykeeper on jatkanut kehitystään Robert Berghin valmennuksessa ja voisi pitkästä aikaa palata voittokantaan sopivassa tehtävässä. Åbyssa ruuna tuli hänniltä viimeiset 700 metriä 09,5-vauhtia ja kiri vahvasti kakkoseksi. Ravilla se pystyy tekemään omaa juoksuaan ja jyrää mukaan kärkikamppailuun. Kolmantena mukaan 7 Zizou, joka on ollut jo pitkään huippukunnossa ja ansaitsisi vihdoin kunnon onnistumisen. Vastus on viime kisoihin verrattuna sopivaa luokkaa Henna Halmeen ajokille, mutta juoksunkulkuun tarvitaan ripaus tuuriakin hankalalta paikalta. Onnistuneella juoksulla kunto riittää lähdön voittoon. 12 Young King kerää paljon peliä, mutta piippuhyllyn paikalta ja kengät jalassa se ei ole pelimielessä kiinnostavimpia. Sarja on rahallisestikin epäsopiva. 6 M.T.Nordic Spirit on hakenut viime aikoina uutta virtaa montén puolelta. Kärrylähdöissä meno on ollut tällä kaudella melko tasapaksua ja alustava peliosuus tuntuu korkealta. 2 Dats So Cool on oikein kyvykäs hevonen hyvällä paikalla, mutta suosikit saattavat olla vielä tässä kohtaa liian kovia. Åmalin tauoltapaluussa se otti loppukaarteessa laukan johtavan takaa. 4 Roofparty on mennyt asiallisesti helpommissa lähdöissä, mutta pystyy nappireissulla totosijakamppailuun tässäkin. Viimeksi se tuli kolmannesta ulkoa suuremmin loistamatta kärjen tuntumaan. Juoksunkulku: Dats So Cool on räväkkä avaaja, mutta saattaa luopua paikastaan, jolloin Roofparty tai M.T.Nordic Spirit etenee keulaan. Pelijakauma: M.T.Nordic Spirit (20%) ja Young King (20%) ovat ylipelattuja. Zizou (3%) on maukas merkki. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 10, 7 Suuri: 9, 10, 7

IS-pelisuositus Pieni

Hinta: 14,40 €



Suuri

Hinta: 54,00 €



