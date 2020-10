Ravivihje: Toto75 Solvalla 25.10.2020

Toto75-1 Avauskohteessa rankingin kärkeen nousee 9 Selected News. Ori oli mukana tasokkaimmassa Kriterium-karsinnassa, mutta oli epäonninen jäätyään täysissä voimissa pussiin. Örebrossa Hans-Owe Sundbergin suojatti kiri kolmannesta ulkoa päätöstuhannen 12,5-kyytiä ja tuli asiallisesti maaliin asti. Tällä kertaa eturivi vaikuttaa sellaiselta, että lähtöön voi tulla reipas matkavauhti, mikä suosisi vahvasti Torbjörn Janssonin ajokkia. 7 Revelationin kausi on ollut pettymys ja ori hakee uutta vauhtia Robert Berghin valmennuksesta. Kriterium-karsinnassa se taipui jo varhain johtavan rinnalta. Juoksu voi mennä ulkoa haastavaksi, mutta huippuhevosen kapasiteetti on niin korkea ja parannuspotentiaalia riittää, joten ori on pakko huomioida aikaisin mukaan systeemeille. 3 Armani Degato on rajussa iskussa, mutta meneväisen ruunan päivän mielialaa on vaikea ennakoida etukäteen. Solvallassa se taipui hurjaan alkuvauhtiin, mutta Solängetissä se kesti rajun kyydin maaliin asti. Rommessa Svante Båthin suojatti pysyi johtopaikalta rauhallisena ja voitti helposti. Erik Adielssonin ajokki joutui poisjääntien myötä sisäradalle, mikä saattaa hankaloittaa kiihdytystä. Neljäs merkki systeemeihin on 4 Marre's Dreamboy. Jörgen Westholmin suojatti ei matalasta voittosummasta huolimatta juurikaan kalpene suosikeille ja kehittyy jatkuvasti starttien myötä. Kriterium-karsinnassa se paranteli joukon hänniltä komeasti kolmanneksi. Solängetissä ori kesti johtavan rinnalta hienosti toiseksi. Jörgen Westholmin suojatti juoksee nyt ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja on yksi päivän mielenkiintoisimpia 75-merkkejä. 8 Custom Cheval oli Norjan Derbyssä kakkonen, mutta ulkoradalta juoksu tuskin onnistuu voittoa ajatellen riittävän hyvin. Juoksunkulku: Armani Degato pystynee pitämään johtopaikan. Revelationilla tuskin pakitellaan avausstartissakaan, joten se etenee johtohevosen rinnalle. Matkavauhti on arvoitus. Pelijakauma: Marre's Dreamboy (6%) on kiinnostava merkki. Suosikkien osalta ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 9, 7, 3, 4 Suuri: 9, 7, 3, 4

Toto75-2 Nelivuotiaiden tammojen karsinnassa 2 Mascate Match on huippupaikalta vaikeasti voitettavissa. Raviliiga HIFK:n ylpeys on ollut viime ajat arvontakoneiden suosiossa, eikä ole Derbyä lukuunottamatta joutunut antamaan pitkään aikaan parastaan. Derbyssä se pääsi hakemaan johtopaikan ja piti lopun hiljentämisestä huolimatta ykköseksi. Keulavoitto on tässäkin lähdössä selvästi todennäköisin lopputulos. Suomalaistamman selvä ykköshaastaja 7 Milady Grace on löytänyt menestysputken siirryttyään Daniel Redénin valmennukseen. Tammaderbyn finaalissa se kamppaili huippuhyvällä esityksellä kakkoseksi johtavan Diana Zetin rinnalta ja kamppaili voitosta aivan loppumetreille asti. Viimeksi Kalmarissa se jäi kaikki tallella pussiin, joten sen startin voi unohtaa. Örjan Kihlströmin ajokki joutuu tekemään työt jälleen vaikeimman kautta, mutta kunto on täyttä rautaa. 1 Tonique taipui Örebrossa pahoin johtavan takaa, mutta märät olosuhteet ja kenkäbalanssi selittänevät vaisua esitystä. Solvallassa se näytti olevan voimissaan loppukaarteessa, mutta ei pystynyt rytminvaihtoon väylien avautuessa. Åke Lindblomin suojatti väläytteli alkuvuodesta läpimurtoa ikäluokan tammahuipulle ja kamppailee Mascate Matchin takaa tiukasti finaalipaikoista. 4 Gina Mearas oli Åbyssa suuri pettymys johtopaikalta. Voitto vaatisi huimaa parannusta kovia suosikkeja vastaan. 6 La Plus Belle on kapasiteetiltaan erittäin väkevä tamma, mutta kankea kiihdyttäjä antaa näin kovissa lähdöissä liikaa tasoitusta lähtöhetkellä. Finaalipaikka olisi hyvä suoritus. Juoksunkulku: Mascate Match avaa keulaan ja saa Toniquen taakseen. Milady Grace kiertyy rinnalle. Pelijakauma: Mascate Match on (76%) todennäköinen voittaja, mutta ei ihan näin reilu suosikki kuitenkaan. Milady Grace (16%) on alipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2 Suuri: 2, 7

Toto75-3 Kolmannesta kohteesta poimitaan varmaksi nappipaikalle arvottu 2 Elegant Ima. Geir Vegard Gundersenin valmennettava ei jaksanut Kriteriumin finaaliin johtavan rinnalta, mutta ei karsinnan esitystä suuremmin pääse moittimaankaan. Viimeksi oriilla ajettiin suursuosikkina passiivisesti joukon hänniltä, josta 10,5-vauhtinen päätösrinki riitti nostamaan kakkoseksi. Nyt latinki on taatusti täysin eri luokkaa ja ori juoksee tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan. Huippupaikalta se pääsee hakemaan nopeasti johtopaikan, jonka jälkeen sen ohittaminen edellyttää aivan maailmanluokan suoritusta. 7 Brambling nappasi arvokkaan Kriterium-voiton komealla esityksellä johtopaikalta ja jatkoi hienoa kehityskaartaan. Tällä kertaa keulaan ei ole asiaa Elegant Iman ulkopuolelta ja ulkopuolelta lyöminen vaatisi hirmuesitystä. 11 Manny Musclen juoksu meni Kriteriumin finaalissa liian vaikeaksi, mutta Ulf Ohlssonin ajokin 11,3-vauhtinen päätöskierros kolmatta rataa ei ollut silti lainkaan hullumpi suoritus. Karsinnassa se lopetti kanuunakirillä hänniltä kakkoseksi. Lähtöpaikka on voittoa ajatellen todella hankala, mutta finaalipaikoille Laakkosten huippuhevosella on kaikki saumat. 3 Despot Power on rakettiavaaja ja ottaa ensimmäisenä keulapaikan lähtöauton irrotessa. Kalmarissa vastus oli heppoinen ja Thomas Madsenin suojatti nappasi rutiinivoiton parijonosta. Ori kamppaili keulasta Kriteriumin finaalipaikoista viimeiselle 100 metrille asti, mutta joutui antautumaan. Tässäkin voitto tiukassa. 6 Bandido Gar on varmistunut tälle kaudelle ja napsinut voittoja kevyemmissä tehtävissä. Viimeksi vastusta oli riittävästi, mutta ori laukkasi heti alkuun ja kilpailukyky huipputasolla jäi arvoitukseksi. 5 Furies Rainin juoksu meni pieleen Kriterium-karsinnassa, eikä hänniltä ollut asiaa aivan kärkikamppailuun. Ori paranteli kuitenkin 13,4-vauhtisella 700 metrin kirillä kärjen tuntumaan ja osoitti kunnon pitävän. Mantorpissa se ei pysynyt keulasta voittaneen Elegant Iman puserossa maaliin asti. Juoksunkulku: Despot Power on nopein, mutta luovuttanee paikkansa Elegant Imalle. Brambling saattaa kiertää johtavan rinnalle. Pelijakauma: Elegant Iman (32%) kuuluisi erottua suosikiksi. Brambling (34%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-4 3 Barbro Kronos on ikäluokan kärkitammoja ja neljännen kohteen perusmerkki. Tammakriteriumin finaalissa se tuli kolmannesta ulkoa 12,5-päätöstuhannen ja nousi arvokkaalle kolmossijalle. Karsinnan se voitti hulppealla tyylillä keulapaikalta. Lähtö on sopiva ja Svante Båthin suojatti olisi kärkipaikalle edetessään lähellä voittoa. 2 Bank Wise Ås tykitti Örebrossa hienon loppuvedon neljännestä ulkoa ja nousi vahvasti kolmanneksi. Tamma kellotti viimeisen 800 metriä 11-kyytiä märällä radalla. Samanlaisena jatkaessaan Reijo Liljendahlin suojatti pystyy lopussa heittämään kovan haasteen lähdön suosikille. 1 Circus on parantanut hurjasti loppusyksystä. Viimeksi se löi suursuosikki Beauty Kronosin sen rinnalta ollen jäätävän hyvä. Tammakriteriumin finaalissa se tuli sisäratajuoksulla hienosti perille ja eteni halukkaasti väylien avautuessa. Björn Goopin suojatti ei pysty alussa puolustamaan sisärataansa, mutta juoksun onnistuessa kärkisijat eivät yllättäisi. 5 Keira de Veluwe kiri viimeksi vahvasti kakkoseksi Hill's Angelin perässä ja on parantanut selvästi. Timo Nurmoksen suojatti on nopea kiihdyttäjä ja saanee hyvät juoksuasemat kärkipäästä. 6 M.T.Perette laukkasi Oaksin karsinnassa viimeisellä takasuoralla johtavan takaa. Mattias Djusen suojatti on paljastanut kykynsä sijoittumalla muun muassa E3-finaalin kakkoseksi ja juoksun onnistuessa voittokaan ei yllättäisi. 10 Maroma Wibbin Tammakriteriumin karsintaesitystä ei pääse lainkaan moittimaan, vaikka se jäikin finaalista niukasti rannalle. Johan Untersteinerin ajokki joutui kiertämään avauspuolikkaan kolmatta päästäkseen johtavan rinnalle ja siitä se kamppaili viimeiselle sadalle metrille asti finaalipaikasta. Tamma juoksee alustavan ilmoituksen mukaan ilman etukenkiä, eikä todellakaan kuuluisi olla alle prosentin merkki tähän kohteeseen. 12 No Business on tehnyt vahvaa työtä, mutta tältä paikalta voitto vaatisi hirmuesitystä. Se juoksee ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä ensimmäistä kertaa urallaan. 9 Honey Mearas hävisi Oaksin karsinnasta selityksittä Barbro Kronosille tämän rinnalta. Täältä tuskin voittaa. Juoksunkulku: Barbro Kronos ja Keira de Veluwe erottuvat kiihdytyksessä, joista ensin mainittu on todennäköisempi keulahevonen. Pelijakauma: Barbro Kronos (55%) on turhan selvä suosikki. M.T.Perette (4%) ja Maroma Wibb (1%) ovat parhaat yllätyshaut. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 3, 2, 1, 5, 6, 10 Suuri: 3, 2, 1, 5, 6, 10

Toto75-5 Nelivuotiaiden tammojen karsinnassa rankingin kärkeen nousee 8 Ghostintheshell. Timo Nurmoksen valmennettavan tilipussi on edelleen käsittämättömän pieni sen kapasiteettiin nähden. Tamma on ollut jatkuvasti epäonnekas ja laukat ovat tulleet arvokkaisiin paikkoihin, kuten StoChampionatetin ja Tammaderbyn karsintoihin. Toissa kerralla Solvallassa se voitti ikätoverit aivan pystyyn toisesta ulkoa. Viimeksi se joutui urakoimaan kilometrin kirin kolmannella ilman selkää, mutta runnoi silti kiihtyvässä vauhdissa aivan keulasta voittaneen Ganga Baen tuntumaan. Paikka on jälleen synkkä, mutta Rikard N Skoglundin ajokki pystyy jyräämään kaikilta juoksupaikoilta voittomatsiin mukaan. 10 Golden Tricks oli viimeksi suuri pettymys keulapaikalta, mutta palaa tähän kilpailuun kuuden viikon lataustauolta ja siltä voi odottaa paljon parempaa. Solvallassa se voitti hurjalla kirillä Big Noon Pokalenin, vaikka juoksunkulku ei suosinut lainkaan Daniel Redénin valmennettavaa. Einari Vidgrenin omistama 5 Grande Diva Sisu on nelivuotiaiden kärkitammoja ja nopea avaaja pyrkii alussa kohti johtopaikkaa. Tammaderbyn finaalissa se tuli väkivahvan 700 metrin 08,4-vauhtisen kirin kolmatta ilman selkää ja puristi neljänneksi. Juoksun onnistuessa jälleen yksi kovista. 1 Mellby Harissa voitti Tammaderbyn karsinnan johtopaikalta, mutta finaalissa hyppy yllätti avauskaarteeseen. Robert Berghin suojatti laukkasi myös StoChampionatetin karsinnassa, mutta paikkasi sen niin väkevällä tyylillä, että olisi ollut kova luu finaalissakin. Tamma avaa reippaasti ja on suosikki keulapaikalle, josta Robert Bergh ei suosiolla luovu. 6 Ies Elisabet räväytti hirmukirin Gävlessä ja voisi kykyjensä puolesta pärjätä tälläkin tasolla. Tammalla ei voi kuumumisriskin takia ladata alkuun, mutta tuurien käydessä se voi iskeä lyhyellä kirillä yllätykseen. Otetaan yllättäjäehdokkaana mukaan systeemeille. 9 Galant Sisu on parantanut hurjasti siirryttyään Björn Goopille, mutta voitot ovat näin kovia vastaan tiukassa. Nopea avaaja pääsee Mellby Harissan takaa hyviin juoksuasemiin. Juoksunkulku: Mellby Harissa pyrkii puolustamaan ulkoa tulevan Grande Diva Sisun ohitusyritykset. Myös Ies Elisabeth lähtisi lujaa, mutta sillä tuskin satsataan. Johtavan rinnalle ei ole tunkua, mutta Ghostintheshell kiertänee avauspuolikkaalla sinne. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Ies Elisabet (2%) on yllättäjaosaston kiinnostavin. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 8, 10 Suuri: 8, 10, 5, 1, 6

Toto75-6 Huippulahjakasta 7 Mister Herculesia pidettiin ennakkoon Daniel Redénin tallin vahvimpana Kriterium-toivona, mutta sen taival tyssäsi jo karsintajuoksuun. Esitystä johtavan rinnalta ei sinänsä voi suuremmin moittia, mutta tasokkaimmassa karsintalähdössä se ei riittänyt loppukilpailuun. Örebrossa ori nappasi helpon voiton johtopaikalta. Örjan Kihlströmin ajokilla on jälleen riski ajautua johtavan rinnalle, mutta hyvänä päivänä se voi runnoa siitäkin parhaaksi. 11 San Moteur jäi Kriteriumin tasaisessa maalisuorakamppailussa hopealle, mutta ruunan esitys toisesta ulkoa oli silti täyden kympin arvoinen. Jo karsintajuoksu oli äärimmäisen vakuuttava suoritus oriin kapasiteetista. Tuolloin Björn Goop kierrätti valmennettavansa johtavan rinnalle kaksi kierrosta ennen maalia ja ori eteni siitä suvereenilla tyylillä ykköseksi. Takarivi on hankala paikka, kun muut suosikit miehittävät lähdön parhaat juoksupaikat. 6 Head Run voitti Kriterium-karsintansa koko matkan johdon jälkeen, mutta finaalissa potku ei riittänyt johtavan takaa. Taustavoimien kommenttien mukaan rata oli tuolloin ruunalle epäsopiva. Robert Berghin suojatti on kehittynyt harppauksin ja olisi johtoon päästessään kova luu lyötäväksi. 12 Henry Flyer Sisu on kehittynyt huimin harppauksin syksyä kohti tultaessa ja oli lähellä napata Kriteriumin jättipotin. Jorma Kontion ajokki hyökkäsi loppukaarteessa ahnaasti kärkirintamaan, mutta maalisuoran haparointi saattoi viedä siltä voiton. Tältä lähtöpaikalta Timo Nurmoksen suojatti on täysin juoksunkulun armoilla ja voitto yllättäisi. 2 Hulken Sisu on hurjasti tauluaan kyvykkäämpi hevonen, mutta onnistumiset ovat harvassa. Halmstadissa se oli tekemässä aivan kammoesitystä kankean startin ja kierros jäljellä tulleen pahan laukan jälkeen, mutta toinen laukka 100 metriä ennen maalia pilasi pelin lopullisesti. Jägersrossa se tuli 11-vauhtia lopun 700 metriä ja nousi hänniltä kakkoseksi. Jerry Riordanin suojattia on nyt vaikea arvioida kovimpia ikätovereita vastaan, koska Kriteriumin karsinnassa esitys jäi toivoton lähtöpaikka huomioidenkin aika vaatimattomaksi. Juoksunkulku: Global Bookmaker on nopea, mutta päästää ulkoa tulevasta suosikkikaksikosta nopeamman eteensä. Head Run on todennäköisempi keulahevonen. San Moteurilla saatetaan tehdä terävä isku kohti kärkeä ja tavoitteena paikka johtavan rinnalla. Pelijakauma: Henry Flyer Sisu (14%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 7, 11 Suuri: 7, 11

Toto75-7 4 Guzz Mearas on tehnyt komean nelivuotiskauden, vaikka voitot ovat harvinaista herkkua olleetkin. Derbyssä niukka karsintatappio heitti oriin piippuhyllyn lähtöpaikalle, josta ei ollut asiaa aivan kärkeen huipputason esityksestä huolimatta. UET GP-karsinnassa se kärsi keulasta tappion Aetos Kronosille, mutta oli finaalissa jälleen todella hyvä, vaikka vetikin lyhimmän korren kolmen hevosen maalikamerakamppailussa. Johan Untersteiner tähtää nopealla ajokillaan keulaan, josta se vetää pitkään. 1 Gulfstream Amilla on vielä hurjasti juoksematonta rahaa kapasiteettinsa nähden. UET GP-karsinnassa se olisi edennyt johtaneen Guzz Mearasin takaa heittämällä finaaliin, mutta kiriluukku pysyi loppuun asti tukevasti kiinni. Åbyssa se pääsi etenemään keulapaikalle, mutta tuli lopussa Powerin ohittamaksi. Nopea avaaja saattaisi pystyä puolustamaan sisältä jopa keulapaikan, mutta liian räväkkä satsaaminen voi myös koitua sen kohtaloksi. Huippulahjakas 3 Admiral As on napannut taukonsa jälkeen kaksi voittoa helpoista lähdöistä. Ruuna muistetaan Elitloppet-viikonvaihteen nelivuotiseliitistä, jossa se heitti lopussa kovaa haastetta itse Ecurie D:lle ja laukkasi matalan 09-ajan 100 metriä ennen maalia. Reijo Liljendahlin suojatti ei ehdi alussa nopeimpien matkaan, mutta pystyy tekemään itsekin juoksua ja jyrää ravatessaan voittomatsiin. Kannattaa huomioida aamupäivän kärrymuutos, jossa jenkkikärryt vaihtuivat tavallisiin. Solvallan kanuunaesitys syntyi uran ensimmäisessä jenkkikärryillä ajetussa kisassa. 11 Global Adventure sai tulla Derbyssä kiertelemättä ja eteni toisesta ulkoa totosijojen tuntumaan. Karsinnan se voitti pintakaasulla johtopaikalta. Svante Båthin suojatti on selvästi parhaimmillaan johtopaikalta, eikä lukeudu takarivistä kiinnostavimpiin merkkeihin. 12 Ubiquarian Face selvitti tiensä sitkeällä kirillä UET GP-finaaliin, mutta näistä asemista voitto olisi jättiyllätys. 6 Västerbo Lexington voitti Derby-karsinnan johtopaikalta ja nappasi finaalissa maksimisijoituksen kiertelemättä. Tuskin voittaa näistä asemista. 7 Gooner ja 5 Bordeaux S ovat tehneet hienoja juoksuja rahasarjoissa, mutta nyt vastus on suosikkien osalta liian kova. Juoksunkulku: Gulfstream Am voisi riskikiihdytyksellä puolustaa keulapaikan. Guzz Mearas on kovin haastaja ja todennäköisempi keulahevonen. Admiral As kiertää matkalla rinnalle. Pelijakauma: Global Adventure (14%) ei maistu. Gulfstream Am (14%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 4, 1, 3 Suuri: 4, 1, 3

