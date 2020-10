Ravivihje: Toto75 Örebro 24.10.2020

Suosikki: Vakuuttavaan menoon Robert Berghin tallista äitynyt 7 Kantens Rose on tammojen lyhyen ryhmän suuri suosikki. Vastus ei ole erityisen paha, mutta monet nopeat hevoset ja eteenpäin pyrkivät oppilaskuskit sisäpuolella voivat tietää avauskurviin kovaakin kiertelyä, eikä hyvällä suorituksellakaan voittosarjan jatkaminen ole päivänselvää. Toki 5-vuotias pystyi viimeksi ratkaisemaan johtavan rinnaltakin, joten juoksun vähimmissäkin määrin onnistuessa voitto on tässäkin ulottuvilla. Juoksunkulku voi kuitenkin tarjota mahdollisuuksia muillekin.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Mission Beach on hyvistä asemista todennäköisin keulahevonen, ja hyvävireinen tamma voikin viedä lähtöä pitkään, ehkä maaliin asti? Viime viikolla se vastaili keulasta voittajaksi helpommassa lähdössä ja seurasi Solvallassa Eddy Westin takana toiseksi. Prosenttien valossa lähdön houkuttelevin tarjous on 8 Bianca Sisa. Erinomaiseen lentoon syksyllä jenkkikärryillä virinnyt tamma laukkasi kengän irrottua viimeksi lopussa kolmossijan noustuaan kaukaa takaa kärkiparin tuntumaan. Tällä kertaa kenkiä on tarkoitus riisua jo etukäteen. Jos juoksu ei mene ulkoa tuhottoman vaikeaksi, on yllätys mahdollinen. 3 Pastorns Ladyn juoksun onnistumiselle on paremmat edellytykset. Kotiradan 6-vuotias tulee tauolta, mutta teki keväälläkin vastaavassa tilanteessa 75-tasolla hyvän suorituksen venyttyään johtavan takaa heti totoon, ja vieläpä tätä kovemmassa seurassa.

5 Loes paransi menoaan syksyllä ja on ollut hyvä kolmeen viimeiseen kisaan, vaikka saldona onkin vain yksi voitto. Lievän kuumeen takia se jäi pari viikkoa sitten yhdestä startista pois, mutta jos kaikki on mallillaan, ei kärkisija ole tässä mahdoton ajatus. Vaikeista asemista huolimatta mukaan myös 11 Make More Cider, jonka otteista puuttui vielä Åbyssä paras terävyys, mutta startin alle saatua tilanne voi korjaantua. Eturivin mahdollinen kilvanajo auttaisi kovasti sen asiaa. 6 Frequency Amilla on myös potentiaalia, mutta valmentajan mukaan 5-vuotias ei ole aivan samassa iskussa kuin voittaessaan keväällä suoraan tauolta.



Juoksunkulku: Mission Beach ja Pastorns Lady avaavat reippaasti ottaen sisäradan etummaiset paikat hallintaansa, vaikka neljältä uloimmalta radaltakin osataan lähteä. Kantens Rose pyrkii vähintään johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Kantens Rose (50%) on liian selvä suosikki. Bianca Sisa (4%) on erittäin maistuva tapaus, myös Make More Cider (3%) voisi olla enemmän pelattu.



Ranking: A) 7 B) 2, 8, 3, 5, 11, 6 C) 1, 9, 10, 12, 4