Ravivihje: Toto64 Kalmar 23.10.2020

Toto64-1 Avauskohteessa 6 Vinci I.M. on omassa kastissaan lähes joka tasolla. Huomattavasti kovempia lähtöjä kolunnut tamma räväytti viimeksi Jägersrossa kovassa avauksessa keulaan ja voitti uudella ennätystuloksellaan 12,0aly, joten kunto on huipussaan ja paperillakin kaikki puoltaa illan koitoksessa. Se on tammoja suosivassa sarjamäärityksessä loistavasti sisällä, näin helpossa lähdössä Vinci I.M. ei ole juossut aikoihin ja vieläpä pahimmista vastustajista 12 Mellby Eye Catcherilla on synkkä paikka, 5 Sobel Photo palaa tauolta ja 4 Xanthis De Roi ei mielellään turpaansa ykköseksi työnnä. Vinci I.M. pääsee hyvin todennäköisesti keulaan ja Peter Untersteinerin suojatin tappiolla on todella vaikea spekuloida. Prosentit ovat pilvissä, mutta niin pitääkin ja Vinci I.M. jää varmaksi. Juoksunkulku: Vinci I.M. etenee viimeistään ensimmäisen takasuoran alussa keulaan. Sobel Photo saanee nopeana lähtijänä asemat sen takaa. Matkavauhti on maltillista. Pelijakauma: Vinci I.M. (80%) on oikein pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-2 Toisessa kohteessa on muutama oikeinkin lupaavan oloinen 3-vuotias. Suosikkikolmikon osalta on lähes makuasia minkä niistä nostaa ykkösvihjeeksi. 9 Son Hugo Pellini on aloittanut uransa lupaavasti ja viimeksi Åbyssa olikin jo uran avausvoiton vuoro. Ruuna haki kovalla spurtilla ensimmäisellä takasuoralla keulat, kierros paineltiin voltista 14,2-vauhtia, mutta Peter Untersteinerin suojatti tsemppasi ykköseksi, vaikka luonnollisesti maitohapot alkoivat jo jyllätä. Maililla takarivi on toki kehno lähtöasetelma, mutta vauhtia lähdöstä tuskin tulee puuttumaan ja Son Hugo Pellini pystyy nousemaan korkealle. 8 Victory Of Life on parantanut kovasti otteitaan kenkien riisumisen myötä. Åbyssa se kiri kolmannesta sisältä tulisesti voittoon, vaikka maalisuoran alussa tilanne vaikutti jo toivottomalta. Viimeiset 400 metriä sujuivat 11,2-kyytiä. Kalmarissa tamma voitti keulasta näytöstyyliin ja hienoon 3-vuotistulokseen 13,0aly näytti jäävän vielä runsaasti varaa. Kasiradalta juoksun sujuminen on tietysti kysymysmerkki. 1 Dennis K. vakuutti molemmissa elokuun voittokisoissaan, eikä ruunaa voi moittia vaatimattomasta sijoituksesta huolimatta viime Halmstadin startistakaan. Avoimessa 3-vuotislähdössä vastus oli kova ja juoksukaan ei mennyt täysin putkeen. Fredrik Perssonin suojatti vaikuttaa siltä, että kun komearaamisen menijän ravi alkaa sujua paremmin, niin Dennis K. liikkuu vielä jonain päivänä lujaa. Sisäradan paikaltaan se voi onnistua pääsemään keulaan. 6 Trollhunter vakuutti Jägersron voittokisassaan, kun se mankeloi johtavan rinnalta tyylikkäästi ykköseksi ollen aiempaa selvästi parempi. Viimeksi Halmstadissa esitys oli jälleen tasapaksumpi. 2 Voyager West hakee jo lyhyen uransa viidettä täysosumaa. Otteiden pitää tässä tehtävässä silti parantua, mutta nyt ruunalta riisutaan ensimmäistä kertaa kengät pois. Juoksunkulku: Dennis K. ja 5 Japiro Star ovat alussa nopeimmat. Jälkimmäisellä tuskin lähdettäisiin keulasta urheilemaan. Trollhunterilla ja Victory Of Lifella ajetaan voimalla eteenpäin. Matkavauhti pysyy reippaana läpi kisan. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9, 8, 1, 6, 2 Suuri: 9, 8, 1, 6, 2

Toto64-3 Kolmas kohde ei tasollaan päätä huimaa. 1 Bang Bang Bi esiintyi pirteästi varsinkin Solvallan startissaan, jossa sai myöhään kiritilat johtavan takaa, eikä aivan ehtinyt voittoon. Viimeksi Halmstadissa tamma näytti vielä loppusuoran alussa olevan toisessa ulkona voimissaan pussissa, mutta lopulta varoja ei tainnut hirveästi jäädä. Jos Jim Oscarssonin ajokki onnistuisi pitämään keulapaikan, niin 3-vuotias olisi lähellä uransa avausvoittoa. Tosin viimeksi sisäradan paikalta Bang Bang Bi ei lähtenyt hyvin liikkeelle, toisin kuin Solvallan startissa. Viimeksi Kalmarissa asiallisen esityksen tehnyt 4 Dixie Dick on hyvä hevonen tähän sakkiin ja kommenttien mukaan tähän lähtöön on tähdätty. Uran toistaiseksi ainoa täysosuma tuli keulasta, joten Kim Eriksson lataa varmasti starttihetkeen ”all-in”. 5 Nydalens Finity lähtee myös liukkaasti matkaan ja se on huomioitava varhain tauosta huolimatta. 11 Oliver Nalan jätti viimeksi Kalmarissa Dixie Dickin taakseen, mutta sai silloin täydellisen reissun. Nyt sellaista tuskin on luvassa ja ruuna jää huonolta paikaltaan varahevoseksi. Jos oikein jättiyllätystä hakee, niin veteraanitamma 3 Josefin B.T. kokee jäätävän tason kuskinvahvistuksen. Juoksunkulku: Jos Bang Bang Bi lähtee yhtä hitaasti matkaan kuin Halmstadissa, niin Dixie Dick rynnistää tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Bang Bang Bi (21%) on liian vähän luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1, 4, 5 Suuri: 1, 4, 5

Toto64-4 9 Benjamin S.H. näytti jossain vaiheessa kesää ikäluokkahevosenkin otteita, mutta nyt se on saanut taulunsa murheelliseen kuntoon. Paljon laukkoihin pilanneen orin kunnossa ei tosin ole vikaa. Toissa kerrallakin se teki Åbyn 86-lähdössä mainion juoksun kierrettyään viidennestä ulkoa kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta hävisi vain piikkiselkäparille. Sopivan näköisessä tehtävässä Fredrik Perssonin suojatti saa ykkösvihjeen. 6 The Gambler ei kyvyiltään häpeä yhtään suosikille, mutta epävarma ruuna käyttää voimiaan turhaan koheltamiseen ja tällä kaudella voittotili onkin vielä avaamatta. Nyt siihen olisi vastuksen puolesta loistosauma, sillä Dante Kolgjinin ajokki on juossut huomattavasti kovempia lähtöjä. 8 Hitthebar on edellisen tavoin myös todella epävarma ja kyvykäs menijä. Huomioitava on, että juuri treenarinsa Peter Untersteinerin ajamana ruuna on laukannut viisi kertaa viimeiseen kuuteen starttiin. 1 Gigantic Star on saanut uutta potkua otteisiin kenkien riisumisen myötä. Kalmarissa ruuna kiri kolmannesta ulkoa helpossa lähdössä näyttävästi omille teilleen. Viime viikon Jägersron startissa se pinkoi viidennestä ulkoa terävällä potkulla maaliin asti tullen viimeiset 700 metriä 09,8-kyytiä. Jim Oscarssonin suojatti jatkaa kengittä ja ykkösradalta tiedossa on loistoreissu. 3 Artemide Zack on puolen vuoden taukonsa jälkeen saanut molemmissa kisoissaan lähes identtiset juoksut toisessa ulkona, josta tamma on tehnyt asialliset kirit. Suosikkeja ravivarmempana menijänä William Ekbergin ajokki on hyvin todennäköinen totohevonen. Kuudentena systeemeihin arvoituksellinen 7 Jeppas Tarpon. Kari Lähdekorpi osti ahvenanmaalaiskasvatin kesäkuussa ja ruuna ehti juosta vain kerran kunnes joutui jäämään pitkälle tauolle. Se vaatinee muutaman startin ollakseen parhaimmillaan, mutta suosikit ovat niin epäonnistumisalttiita, että kyvykkään Jeppas Tarponin voitto ei liian paljon saa yllättää. Lähtöpaikkakin parani oleellisesti kahden poisjäännin myötä. Juoksunkulku: The Gambler etenee voimalla keulaan, jos vain ravaa. Gigantic Star tai Artemide Zack saa asemat sen takaa. Benjamin S.H. voi kiertää matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Benjamin S.H. (46%) on liikaa pelattu. Gigantic Star (4%) on huippumerkki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9, 6, 8, 1, 3, 7 Suuri: 9, 6, 8, 1, 3, 7

Toto64-5 Läpi kauden kovia 3-vuotislähtöjä kolunnut 1 Philomenia näytti kykyjään elokuun lyhyen matkan E3-karkeloissa, jossa oli karsinnassa mainio toinen hienolla 3-vuotisajalla 12,3aly jättäen taakseen koviakin nimiä. Myös finaalissa se meni saman tuloksen, mutta siinä tamma ei ollut parhaimmillaan ja jäikin pienelle huilille. Paluu radoille tapahtui Åbyssa, jossa Joakim Lövgrenin treenattava oli mukana kovassa avauksessa, juoksupaikaksi muodostui lopulta kolmas sisällä, josta myöhään kiritilat saatuaan kiri asiallisesti viidenneksi. Lyhyemmällä starttivälillä parannusta lienee luvassa, kaikki kengät riisutaan ja vastuksen puolesta nyt olisi tuhannen taalan paikka ottaa uran avaustolppa. Kovimmista haastajista 3 d’Amore ja 11 Inspector Gadget palaavat tauolta, 12 Jeans’s Passion on saanut yönmustan lähtöpaikan, 7 Gumman Sisu on juossut huomattavasti helpommissa lähdöissä ja runsaasti ongelmista kärsinyt 9 Ottens Filosof ei näyttänyt lainkaan priimalta Åbyssa. Philomenia jääkin maltillisesti pelattuna systeemien ideavarmaksi. Juoksunkulku: Philomenia ja d’Amore kilvoittelevat johtopaikasta. Pelijakauma: Philomenian (23%) peliosuus on reilusti alakantissa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-6 6 Devs Daffodil otti Åbyn 86-koitoksessa komealla tyylillä kauden avausvoittonsa. Kolmannesta ulkoa 600 metriä ennen maalia kolmannelle ilman vetoapua lähtenyt tamma kiri väkivahvasti ykköseksi, eikä edes perässään seurannut Princess S.W. saanut mitään otetta. Tulos 12,1ake on myös sellainen, josta suurin osa illan vastustajista voi nähdä vain unia. Tammoja suosivassa sarjamäärityksessä Devs Daffodil on loistavasti sisällä ja vastus helpottuukin varsinkin viime starttiin nähden oleellisesti. Conrad Lugauerin suojatti pystyy voittoon vaikka jäisi johtavan rinnalle. Pienempään systeemiin se jääkin varmaksi. 5 L'amour Bonanzan kahden viime startin heikompaan sijoitukseen ei pidä tuijottaa. Jägersrossa mikään ei onnistunut matkan aikana ja Färjestadin pronssidivisioonassa se lopetti 09,6-kyytiä viimeiset 400 metriä, mutta takajoukoista oli mahdoton nousta korkeammalle. Nyt kuski paranee valmentaja Peter Untersteinerin palatessa rattaille ja ruunalla on hyvä sauma päästä keulaan, josta vetää mailin matkalla pitkään. 9 Cheri De Vie pystyy kehittämään kiukkuisen loppuvedon oikeanlaisen juoksun saadessaan ja ori on perushevosia tähän tehtävään. 3 Tengil Face on saanut tulosrivistönsä synkkään kuntoon, mutta se ei kerro koko totuutta. Toissa kerrallakin Åbyn 86-lähdössä ruuna joutui tarpomaan alussa pitkään kolmatta ja tuli kovan kärkikolmikon takana mukavasti maaliin. Viime viikon Jägersron startissa se laukkasi viimeisellä takasuoralla juuri kun oli lähtenyt kiriin. Kyvykäs 2 Taiga Woodland on mennyt hyvin montessa, mutta kärrylähdöissä huumori ei ole viime aikoina riittänyt. Jättiyllätysten metsästäjien kannattaa huomioida 1 Call Me Brodda, joka toissa kerran Åbyn startissa lopetti hyvin johtavan takaa. Kalmarissa juoksu meni liian raskaaksi. Juoksunkulku: Call Me Brodda ja Taiga Woodland lähtevät lujaa liikkeelle. Molemmille kelvannee L’amour Bonanzan selkä. Pelijakauma: Devs Daffodil (49%) ja Taiga Woodland (17%) ovat liian paljon pelattuja. Varsinkin L’amour Bonanza (13%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6 Suuri: 6, 5, 9, 3, 2, 1

