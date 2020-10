Ravivihje: Toto64 Åby 22.10.2020 – 137 063 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteen maililla niukaksi ykkösvihjeeksi nousee 4 Valour Kronos. Ruunan tulosrivistö ei viime starteista paljoa lupaile, mutta nyt se on saanut hyvän lähtöpaikan, josta liukkaalla lähtijällä on sauma päästä mielipaikalleen keulaan. Siitä se kasvaa pykälällä, Håkan B Johanssonin ajokki on päässyt urallaan keulaan kuudesti. Niistä on tullut viisi voittoa ja yksi kakkossija. Tuo tuli Åbyssa heinäkuun lopussa, jossa Valour Kronos teki silloinkin reippaan matkavauhdin jälkeen kovan esityksen. 9 Zipolo teki varsinkin viime vuonna Italiassa hyvää jälkeä, mutta tänä vuonna kuparinen on vielä rikkoutumatta. Se avasi Ruotsissa ja Björn Goopin tallista kuukausi sitten Åbyssa, jossa ori laukkasi (x-merkintä puuttuu käsiohjelmatiedoista) loppukurvissa. Tosin menestystä siihen ei palanut. Joka tapauksessa Zipolossa on luokkahevosen leimaa ja ennakkoinfon mukaan nyt siltä raapaistaan kengät pois ja lyödään jenkkikärryt perään. 2 Zelante C.R. on ihanteellinen kilpahevonen, sillä Hanna Lähdekorven suojatti sijoittuu jatkuvasti kärkipäähän ja hakee jo yhdeksättä peräkkäistä totosijaa. Nappipaikalta sellainen on todennäköinen tänäänkin, mutta voitot ovat toki olleet uralla yllättävän harvassa. 1 Key West Snapper pommitti viimeksi Åbyn 86-lähdössä kasiradalta keulaan ja revitys näkyi lopussa, kun ruuna väsähti maalisuoralla pahoin. Nyt ei tarvitse revitellä niin paljoa ja peruskyvyiltään sen on lähdön parhaimmistoa. Ennakkoinfon mukaan 6-vuotiaalta riisutaan ensimmäistä kertaa uralla takakengät pois. 3 Fighting Gehör kiri viimeksi Åbyn 86-lähdössä kolmannesta sisältä asiallisesti kolmanneksi jättäen selvästi taakseen muun muassa Key West Snapperin. Alustavan infon mukaan ruuna saa tänään ainakin ensimmäistä kertaa tällä kaudella peräänsä jenkkikärryt. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun ainakin radoilta 1,2,4,6,7 ja 8 isketään kovat piippuun. Valour Kronos on niukasti todennäköisin keulahevonen ennen Key West Snapperia. Matkavauhti pysynee reippaana läpi kisan. Pelijakauma: Fighting Gehör (3%) on liian unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 9, 2, 1, 3 Suuri: 4, 9, 2, 1, 3

Toto64-2 Toisen kohteen 2640 metrin matkalla ajettavan montelähdön ykkösrankkaukseksi nousee 9 Palais Bourbon, jonka päivän ei virettä ainakaan tarvitse arvuutella, sillä se juoksi vasta viime sunnuntaina kilpaa Axevallassa. Ruuna eteni takamatkan takarivistä huolimatta keulaan avauskierroksen aikana ja irtosi lopussa näyttävästi selvään voittoon ihan tasokkaassa GS75-koitoksessa. Mathilda Lövgrenin ajokki on juossut montessa kerran aiemmin, syyskuun lopussa Jägersrossa, jolloin se oli hyvä kolmas. Eli homma toimii myös ratsastaja selässä. Axevallassa tauolta palannut 10 Doyouknow laukkasi viimeisellä takasuoralla ja vire jäi arvoitukseksi. André Eklundhin treenattavat toki tapaavat olla aina tikissä radoille tullessaan ja tamma voi hyvinkin olla peruskyvyiltään lähdön paras menijä. Lajin sopivuuttakaan ei tarvitse pohtia, sillä se on juossut montessa kolmesti voittaen kaksi ensimmäistä yritystä ja kolmannella kerralla Tova Bengtssonin ajokki ei ollut terve, ja jäikin tauolle kyseisen kisan jälkeen. 13 Evan Williams Sisu aloitti pirteällä esityksellä Malin Anderssonin treenistä Jägersron kärrylähdössä, kun ruuna kiri kaukaa takapareista terävästi kolmanneksi. Viimeiset 400 metriä se tuli 12,2-kyytiä ja maalisuoran osuus oli varmasti huomattavastikin kovempaa. Kyvyiltään 6-vuotias on porukan parhaimmistoa ja on huomioitava varhain karusta lähtöpaikasta huolimatta. 11 Edmund ja 12 Kicki Lagö voittivat viime starteissaan montedebyyttinsä, eikä sellaisia hevosia tee mieli jättää lapulta poiskaan. Juoksunkulku: Todella vaikea arvioitava. Palais Bourbon ja Doyouknow etenevät takamatkan juoksuradalta varhain kärkiporukoihin. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9, 10, 13, 11, 12 Suuri: 9, 10, 13, 11, 12

Toto64-3 Kolmas kohde on hyvätasoinen 3-vuotiskoitos. Selväksi suosikiksi erottuu 7 Global Boom. Se hallitsi toissa kerralla Halmstadissa keulasta helposti perille asti, vaikka haparoikin hieman ennen maalia. Tuomarit olivat tylyinä ja tuloksena oli hylky. Åbyssa tuli nopea hyvitys, kun kolmannessa sisällä matkannut ruuna kiri open stretchia pitkin näyttävästi ykköseksi. Johan Untersteinerin suojatissa vaikuttaa olevan kykyjä pitkällekin ja varsinkin viimekertaisen kaltaisen kirin esittäessä muut ovat helisemässä Global Boomin kanssa. Suurempaan systeemiin suosikki saa yhden täsmävarmistuksen. 3 Alessia on vielä täysin kääntämätön kortti ja ainakin Örebron startti oli lupauksia herättävä, kun Björn Goopilta debytoinut tamma kiri hyvällä potkulla toiseksi saatuaan kiritilat johtavan takaa. Startti alla parannusta lienee luvassa ja Onkel Invest Oy:n omistama ja kasvattama menijä päässee keulaan. Jos se menee paalulta 15-tuloksen, niin kovaa pitää pakkilaistenkin pinkoa. 6 Horizon du Gers kävi hölkkäilemässä viimeksi Åbyssa keulasta ylivoimavoiton kevyessä lähdössä. Sitä ennen samalla radalla Global Boom kiri selityksittä ohi johtavan takaa juosseesta ruunasta. 9 Profit Tile vaikuttaa kehityskykyiseltä tapaukselta. Ori karsiutui vain niukasti Norjan Kriterium-finaalista ja Åbyn viime startissa se meni sisäratajuoksun jälkeen hyvän 3-vuotistuloksen 13,9ake. Suosikin tallikaveri 5 Best In Show As kiri viimeksi kolmannesta ulkoa 12,0-kyytiä viimeiset 700 metriä nousten positiivisesti toiseksi. Peter Ingvesin ajokki kannattaakin huomioida todella vähän pelattuna jos suosikkia varmistelee. Juoksunkulku: Alessia etenee keulaan ohi 1 Follow My Tilen. Horizon du Gers edennee johtavan rinnalle pitämään vauhtia. Pelijakauma: Global Boom (62%) on aamupäivän pelijakaumassa turhankin paljon luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7 Suuri: 7, 3

Toto64-4 Neljännen kohteen tammalähdöstä löytyy systeemien ainoa läpivarma. 2 Gaagaa Rivnerin taulussa ei voittoja näy, mutta tamma on tehnyt jatkuvasti hyviä juoksuja tämänkertaista kovemmissa porukoissa. Varsinkin toissa kerralla Halmstadissa se säesti hyvin kärkipari Hector Eckia ja Speed Vicia, joiden kaltaisia hevosia ei ole nyt vastassa. Viimeksi Åbyn 86-lähdössä aivan parasta Gaagaa Rivneria ei nähty, mutta ei esitystä sovi liikaakaan moittia. Nyt tamma kokee ennakkoinfon mukaan todella mielenkiintoisen balanssimuutoksen, kun 4-vuotiaalta riisutaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Ainakin takakenkien riisuminen on tuntunut sopivan. Kakkosradalta on tiedossa loistoreissu, vaikka Johan Unstersteinerin suojatti ei kaikista nopein kiihdyttäjä olekaan. Gaagaa Rivner on jäänyt aamupäivän pelijakaumassa niin maltillisesti pelatuksi, että se jää systeemien ideavarmaksi. 5 Mellby Hawaii lienee peruskyvyiltään lähdön kyvykkäin menijä ja on myös todennäköisin voittaja, mutta tammalla on ollut lähes jatkuvasti enemmän tai vähemmän ongelmia ravinsa kanssa. Myös pieni tauko laskee hieman odotuksia, vaikka Björn Goop toki suojattinsa radoille kunnossa tuokin. 4 Alcione Font ei ole vielä Ruotsissa voittanut, mutta pikapuolin kuparinen tulee rikkoutumaan. Liukkaana lähtijänä edessä on todennäköisesti tänään keulareissu. 7 Lovely O.O. on hyvä 4-vuotias ja perusmerkkejä tähän lähtöön, mutta seiskaradalta tiedossa voi hyvinkin olla reissu johtavan rinnalla, josta se ainakin toissa kerralla oli kesy. Juoksunkulku: Alcione Font on alussa vikkelin. Lovely O.O. etenee nopeasti rinnalle ja ainakin avauspuolikas voi olla vauhdikas. Pelijakauma: Mellby Hawaii (55%) on aivan liikaa pelattu. Gaagaa Rivner (16%) ja Alcione Font (6%) ovat tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-5 Kovissa lähdöissä surkeita lähtöpaikkoja saanut ja myös laukkoihin pilannut 9 Kick The Dust Ås otti Kalmarissa kauden avausvoittonsa ansaitusti, kun ori sai toisessa ulkona täydellisen reissun ja kiri loppusuoralla ilmavalla tyylillä ylivoimavoittoon. Kengät riisutaan tuon startin tavoin tänäänkin pois ja varsin sopivan näköisessä seurassa Johan Untersteinerin suojatti on lähellä jatkaa kultakannassa. Suurempaan systeemiin pari varmistusta, sillä takarivi tuo aina omat haasteensa ja aina 4-vuotiaan ravi ei stemmaa täydellisellä tavalla. Keväällä Italiasta saapuneen 1 Zucchero Rocin Ruotsin-taival on ollut melkoista vastustusta ja taulu on pelkkää risuaitaa. Se ei kerro mitään 5-vuotiaan kyvyistä ja toissa kerralla Jägersrossa umpipussiin jääneen orin pitäisi riittää luokkansa puolesta tässä sakissa kevyesti. Jättiyllätysmerkkinä kuitille vielä täysin pelaamattomaksi 2 Alvena Vagaboy, joka kiri toissa startissa Axevallassa pirteästi toiseksi johtavan takaa ja tuon startin tavoin ruunalla ajetaan myös tänään kengittä. Nopeana lähtijänä kakkosradalta on tiedossa loistoreissu kärjen välittömässä läheisyydessä. Juoksunkulku: Alvena Vagaboy katsoo ensimmäiset keulat. Jatkossa tuulenhalkojan paikka voi olla tarjolla esimerkiksi 4 D'Lainalle tai 8 Imagine Bokolle. Pelijakauma: Alvena Vagaboy (1%) on kiehtova yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 9 Suuri: 9, 1, 2

Toto64-6 7 Point Zero on noussut elämänsä kuntoon. Axevallassa ruuna eteni kierroksen juoksun jälkeen keulaan ja tuli hyvin perille vaikka kova Zoccoloduro O.P. ohi tulikin. Viimeksi Åbyn 75-lähdössä se pääsi nousemaan sisäpareista toiseen ulos, josta esitti pirteän loppuvedon ollen hyvä neljäs. Nyt vastus helpottuu siitä startista ja kuski ainakin paranee kovasti Thomas Uhrbergin palatessa jälleen rattaille. Mikko Ahon treenattava saa ykkösvihjeen, vaikka lähtöpaikka toki hieman ulkona onkin. 6 Leon Zon piti Hampurissa kuuden hevosen lähdössä vähiten pelatuimpana niukkaan voittoon keulajuoksun päätteeksi. Peter Ingvesin ajokki esitti sellaista lähtönopeutta, että 4-vuotias voi hyvinkin päästä illan koitoksessa jälleen tuulenhalkojaksi. 12 Gazza B.R. voi olla kyvyiltään lähdön selvästikin paras menijä, mutta spårtrappa-lähdössä rata 12 on enemmän kuin synkkä paikka. Perushevosia silti. 1 Starbec's A.to Z. kokeili rahkeitensa riittävyyttä viimeksi Solvallan UET GP-karsinnassa, jossa oli kolmannesta sisältä asiallinen viides ja meni tähän lähtöön hienon tuloksen 12,3ake. Luonnollisesti iltaravilähdössä vastus helpottuu tuntuvasti ja Anders Svanstedtin suojatti on hyvältä lähtöpaikaltaan vaarallinen. Viidentenä kuiteille mukaan 5 I Come In Peace, joka olisi voittanut viime viikolla Jägersrossa tasokkaan lähdön jos olisi saanut hieman aiemmin kiritilat. Juoksunkulku: 2 Milos Ganador ottaa ensimmäiset keulat. Siitä tuskin ajetaan ja jatkossa Leon Zon voisi päästä tuulenhalkojaksi. Point Zero tai Gazza B.R. etenee johtavan rinnalle. Pelijakauma: Starbec's A.to Z. (8%) on kohteen paras merkki. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 7, 6, 12, 1, 5 Suuri: 7, 6, 12, 1, 5

