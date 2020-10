Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 21.10.2020

Toto86-1 Suosikit: Vähäisestä hevosmäärästä ja kahteen hevoseen painottuvasta pelijakaumasta huolimatta illan avauskohde ei ole helppo tapaus. Hieman epäselvästä vireestä huolimatta 9 Armour As on ykkösmerkki, sillä sen kapasiteetti riittää pitkälle. Viimeksi ori menetti parijonossa väsyvän takana asemat päätöspuolikkaan alussa ja esiintyi sen jälkeen tasaisesti. Elokuussa se laukkasi voimissaan loppusuoralla ja seuraavalla kerralla kesken nousun viimeisellä takasuoralla. Jos kaikki on mallillaan, tämänkertaisten vastustajien kiertäminen onnistunee. Eniten peliä ainakin alustavasti kerännyt 1 Chumani on ottanut kaksi tyylikästä voittoa, mutta molemmat ovat tulleet samanikäisiä tammoja vastaan, joten tehtävä on siltä osin nyt tiukempi. Vaikka voltista lähteminen viimeksi onnistuikin, ei takuuta siitä voi antaa edes ykkösradalta. Åbyssä tamma näytti olevan viimeisellä takasuoralla jo aavistuksen hankaluuksissa, mutta runttasi kuitenkin lopussa varmaan voittoon. Rankingissa edellisten väliin kiilaa 2 Ornello. Se kohtasi viimeksi turhan kovia perjantaina UET GP:n vieneen Powerin johdolla, eikä kestänyt johtavan takaa enää maalisuoralla kyydissä. Färjestadin 75:ssä kuolemanpaikka oli liikaa, mutta sitä ennen tuli voitto keulasta. Tässäkin menestyminen kärkipäästä on aivan mahdollista.

Haastajat ja yllättäjät: Potentiaalisia pärjääjiä löytyy myös em. trion takaa ja peliosuudet houkuttelevat ottamaan niitäkin mukaan. 8 Hakon von Haithabu latoi viimeksi kaukaa takaa lopun alle 10-kyytiä ja vaikuttaa nousuvireiseltä. Samaa voisi ennakoida myös nopean 7 Quattro Töllin kohdalla jolle reissusta tuli viimeksi suoraan tauolta turhan vaativa. Syyskuun puolivälissä keulasta ajettuna voittoon vastannut 4 Run Brodde Run voi saada ripeänä avaajana voltin neloseltakin hyvät asemat, pitkähkön starttivälin takia alla on 16-vauhtinen hiitti. Pussiin viimeksi lopussa jäänyt 5 Champion Melon ja viime suorituksia parempaan pystyvä 6 Racing Ribb mahtuvat myös suurempaan vihjesysteemiin.

Juoksunkulku: Chumanilla pitää tähdätä ensisijaisesti virheettömään alkuun, joten Ornellon tai Run Brodde Runin ehtiminen sen edelle ei yllättäisi. Ornello lopulta keulassa? Champion Melon ja Quattro Töll avaavat hyvin takamatkalta.

Pelijakauma: Chumani (36%) on edelleen ylipelattu, mutta peliosuus on laskusuunnassa. Ornello (8%) on aliarvostettu.

Ranking: A) 9, 2, 1 B) 8, 7, 4, 5, 6 C) 3 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 9, 2, 1, 8, 7, 4 Suuri: 9, 2, 1, 8, 7, 4, 5, 6

Toto86-2 Suosikit: 7 No Limit Royalty kohoaa toisen kohteen ykköshevoseksi. Jos Örjan Kihlströmin vahvistaman ruunan tietäisi selviävän juoksuradalta keulaan asti, olisi siinä tasaiseen lähtöön varma-ainestakin. Sisäpuolelta kiihdyttävä hevonen voi olla kuitenkin asiasta eri mieltä. Kun Pekka Korven suojatti ei ole esittänyt mitään supervirettä, ei se saa luottamusta. 5-vuotiaan viime suoritukset ovat olleet varsin tasaisia, vaikka se viimeksi johtaneen Gardner Shawn takaa kakkossijalle ylsikin. 1 Optimum Terminator on tehnyt ikäluokkatasollakin muutamia kelpo suorituksia ja uusiin käsiin siirryttyään ruunalla on ajettukin kuin paremmalla hevosella ikään. Viimeksi se vastaili johtavan rinnalta jo voittoon, ja tällä kertaa takakengittä ja vetolapuilla voi löytyä vielä lisää potkua. Ulf Ohlssonin vahvistama 4-vuotias olisi erityisen vaarallinen, mikäli saisi pidettyä keulapaikan hallussaan. 2 Kasper Trotin vire vaikuttaa viime starttien perusteella mainiolta ja vuoden avausvoittokin voisi sopivalla juoksulla tulla. Kovassa seurassa syyskuun lopussa 3. sisällä juossut ruuna punnersi viime metreillä voittaneen Vagabond Bin tuntumaan. 4 Mellby Granatin paukut eivät riittäneet viimeksi keulasta Västerbo Pokerfacea vastaan ja tällä kertaa johtopaikasta ei nelosradan takia voi luultavasti haaveillakaan. Ei Robert Berghin suojatti toki ulkona kärkikuvioista ole muillakaan juoksuilla, mutta juoksupaikka voi kuitenkin jäädä edellä mainittujen taakse.

Haastajat ja yllättäjät: 9 Qvidja's First kukisti toissa kerralla selvästi tallikaverinsa No Limit Royaltyn ja kiri viimeksi takaa pirteästi varmaan voittoon. Viikkoa myöhemmin ori jäi pois, mutta jos vire on entisellään, ei ensimmäistä kertaa kengittä kokeileva 5-vuotias ole ulkona kuvioista. Juoksun avainhevosiin lukeutuu 6 Gold Twister, joka mielii juoksuradalta kärkeen. Ihan reippaat lopetukset viime starteissa esittänyt ori ei ole täysin mahdoton tässäkään seurassa.

Juoksunkulku: Optimum Terminator avannee hyvin, mutta juoksuradan hevosten torjuminen voi tehdä tiukkaa. Rinta rinnan Gold Twister voi pystyä pitämään No Limit Royaltyn ulkopuolellaan, eikä Göran Jansson luultavasti ole valmis sen jälkeen luopumaan keulapaikasta. Mellby Granat jossain vaiheessa johtavan rinnalle?

Pelijakauma: Optimum Terminator (9%) on jäänyt aivan liikaa muiden suosikkien varjoon. Mellby Granat (26%) on kerännyt liikaa kannatusta.

Ranking: A) 7, 1, 2, 4 B) 9, 6 C) 5, 3, 10, 8, 11 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 7, 1, 2 Suuri: 7, 1, 2, 4, 9, 6

Toto86-3 Suosikit: Hieman sekavassa oppilas-/tammalähdössä rankingin kärkeen nostetaan lyhyestä matkasta huolimatta takarivin 11 G.R.Winnie. Alkuvuonna voitokkaasti kulkenut tamma kohtasi ongelmia kesällä, mutta koelähdön jälkeen meno on ollut taas parempaa. Sen ravi ei ole vieläkään kaikkein sulavinta, mutta rullasi viimeksi paremmin ja kuolemanpaikaltakin kohtalaisen hyvin maaliin saakka. Gustav Johanssonin ajokki pisteli 11-vauhtisessa lopetuksessa juosten perille, vaikka keula jäikin ohittamatta. Eturivissä on nyt liuta reippaita avaajia ja levottomassa kisassa G.R.Winnie voi niputtaa koko porukan lopussa. 4 M.T.Odakotan peliosuus tuntuu voittosarakkeeseen peilaten hieman kovalta, mutta hyväraaminen 4-vuotias on esittänyt kelpo virettä. Viimeksi se nousi 3. sisältä toisen radan kärkihevoseksi viimeisellä takasuoralla, mutta hyytyi keulaan edettyään sen verran lopussa, että Chumani tuli ohi. Hiipuminen oli ehkä enemmän henkistä laatua, joten nyt varustukseen lisättävät vetolaput voivat hyvinkin olla puuttuva palanen. Sen keskittyminen itse asiaan on aiemminkin juuri lopussa ollut vähän puutteellista. Vapaalta radalta kahdesti syksyllä voittanut 10 Tidore Degato oli Mantorpissa kuolemanpaikalta erinomainen, mutta takarivistä normikärryillä ja kokemattomammalla kuskilla ei ehkä ole luvassa samanlaista suoritusta. Paljon peliä kerännyt menijä jää tällä kertaa ulos lapulta.

Haastajat ja yllättäjät: Sen sijaan kolmantena hevosena mukaan nousee 6 La Cerise, vaikka suoritusvarmuus on ollutkin vähän niin ja näin. Kykyjä nykysarjoihin kuitenkin on ja rauhallisena pysyessään 5-vuotias voi osallistua voitto-otteluun monenlaisella juoksulla. Tämän vuoden molemmat voitot ovat tulleet takaa, vaikka tamma kyllä avaakin tarvittaessa reippaasti. 2 Power Vacationkaan ei ole hevosena pöllömpi tähän seuraan, vaikka edellisestä kärkisijasta onkin jo tovi. Toisessa kaarteessa parijonosta viimeksi laukannut 4-vuotias tuli sitä ennen 86-kisassa hänniltä asiallisesti. 9 Oliveria ylsi samaisessa kisassa edempää parempaan sijoitukseen, mutta laukkasi viimeksi lähtöön. Eturivistä nopealle lähtijälle olisi tarjolla ollut erinomaiset asemat, mutta nyt juoksusta voi tulla mutkikkaampi. Täysin voitosta ei arvoituksellisessa lähdössä kannata silti yllättyä, kuten ei ehkä muidenkaan kohdalla.

Juoksunkulku: Kiihdytys voi olla värikäs ja mennä pitkäksikin, sillä moni mielii heti kärkipäähän. Sisimmiltä radoilta avataan hyvin, myös kolme ulointa pystyvät ripeään starttiin. M.T.Odakota ei lukeudu aivan liukkaimpiin ensi metreillä, mutta johtopaikan hakeminen myöhemmässä vaiheessa voi olla mahdollista.

Pelijakauma: G.R.Winnie (15%) maistuu, samoin La Cerise (8%). M.T.Odakota (31%) on hieman liikaa pelattu, Tidore Degato (21%) selvemmin.

Ranking: A) 11, 4, 6 B) 10, 2, 9, 3 C) 1, 5, 7, 8 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 11, 4, 6 Suuri: 11, 4, 6

Toto86-4 Suosikki: Kierroksen ensimmäinen tukipilari on otolliseen tammalähtöön Solvallassa päässyt 6 Dreamgirl Hall. Jenkki oli suosikkeja kesällä Stosprintern-karsintalähtöönkin, mutta rulli keulasta laukalle avauskurviin mentäessä. Kalmarissa sinnikkäästi johtavan rinnalta tsempannut 4-vuotias ei voinut viimeksi kärkipaikalta mitään kovalle Kantens Roselle, mutta tuli kuitenkin juosten maaliin asti. Peter Untersteinerin suojatti avaa auton takaa niin räväkästi, että keulapaikka irronnee, ja siitä Örjan Kihlströmin tällä kertaa ajama tamma on tiukasti voiton syrjässä kiinni.

Haastajat ja yllättäjät: Erinomaiset esitykset syksyn kahdessa startissa tehnyt 10 Tullibardine Boe ei ole hevosena suosikkia huonompi, mutta juostava matka kääntää voimasuhteet Dreamgirl Hallin puolelle. Keulasta reippaaseen tulokseen pystyvää menijää voi olla takaa vaikea tavoittaa, vaikka Tullibardine Boella onkin edellytykset vahvaan loppuvetoon. Muu joukkio on varsin tasainen. Viimeksi lähtöön laukannut 3 Marres Diva esiintyi Färjestadin Klass II-lähdössä asiallisesti ja voisi kärjen tuntumasta olla totomatsissa. Keulasta kärkisijat viime starteissa napannut 12 Mellby Hope on ilman muiden apua vaikean tehtävän edessä. Derbystoet-karsinnassa elokuussa vaisusti esiintynyt 7 Bling Bling on kapasiteetiltaan lähdön parhaimmistoa, mutta senkin onnistuminen huonolta paikalta voi jäädä haaveeksi. 5 First Mel Hope ja 1 Titania R.L. pyrkivät hyviin asemiin kärjen lähelle, jolloin kummallakin voisi olla pieni totosauma.

Juoksunkulku: Eturivissä on kauttaaltaan kelpo avaajia, mutta Dreamgirl Hallille kenenkään rahkeet eivät luultavasti riitä vastaamaan. Titania R.L. tai Marres Diva johtavan kantaan.

Pelijakauma: Dreamgirl Hall (52%) on ansaitusti selvä suosikki, pinnat ovat toki vielä nousussa.

Ranking: A) 6 B) 10, 3, 12, 7, 5, 1 C) 9, 2, 8, 11, 4 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-5 Suosikki: 1 Elephant laukkasi melko tarkkaan vuosi sitten uransa avauskilpailussa heti menosuuntaan käännyttäessä, mutta sen jälkeen ori on mennyt ravia ja ollut joka kerta kolmen parhaan joukossa. Juoksujen suhteen kaikkiruokainen 4-vuotias punnersi toissa kerralla johtavan rinnalla sitkeästi ja jäi viimeksi keulan taakse kaikki tallella pussiin. Steen Juul pyrkii nyt keulaan pitämään tasaista vauhtia yllä ja nähdyn perusteella 1.15-aikaan pystyvä ori voi vetää pitkään, ehkä maaliinkin saakka. Sarja on kuitenkin tuntuvasti aiempaa kovempi ja pienessä lähdössä takamatkan miljoonahevoset voivat olla nopeasti ”iholla”. Suurena suosikkina ei siis varmaksi asti.

Haastajat ja yllättäjät: Nimivastustajien ongelmaksi voi tosin muodostua se, kuka tekee työt toisella radalla. Jos sellainen löytyy, suosikin kukistamiseen on useammallakin mahdollisuudet. 7 Cobbys Olifantilta odotettiin viimeksi jo paljon, mutta kiri 2. ulkoa ei irronnut. Voltista liukkaasti matkaan liikahtava ruuna pääsee 40 metrin hevosista aluksi etummaiseksi ja on hyvällä juoksulla vaarallinen tässä. 10 Counterfeightrin alku on tuskin yhtä ripeä, mutta yksinäinen juoksurata taannee kuitenkin ravilla matkaan pääsyn. Mantorpissa sillä ei haluttu ajaa pitkää kiriä 2. ulkoa ja lopussa kiritilat eivät enää auenneet. 5 Vincent Asin käyttäytyminen toisten takana on ajoittain todella nihkeää, mutta maalisuoralla ruuna on usein syttynyt uudestaan. Näin kävi Örebrossakin puolen vuoden tauolta, ilman lopun pussiin jäämistä ruuna olisi voinut olla ainakin neljäs. Uusi kuski on varsin mielenkiintoinen, vaikutus voi sen kohdalla olla tietysti molempiin suuntiin. Takaa myös 6 Panamera omaa mahdollisuuksia kärkeen sopivalla reissulla. Viimeksi se nousi takaa kelvollisesti totoon, selässä liftannut Cobbys Olifant kuittasi edelle. 2 Coogalin viime suoritukset ovat olleet hieman tasapaksuja, mutta jos Mantorpissa kisan kroppaansa saanut 4-vuotias olisi tässä vähän virkeämpi, voisi sillä olla yllätyssauma. Juoksusta suosikin takana tulee väkisinkin suotuisa.

Juoksunkulku: Elephant lähtee vetämään porukkaa ja saa Coogalin taakseen. Cobbys Olifant on takahevosista alussa ripein, mutta sillä tuskin halutaan ajaa kuolemanpaikalta. Vincent As ja 4 Typhoeus Face ovat potentiaalisimmat siihen tehtävään.

Pelijakauma: Elephantin (58%) suosikkiasema tuntuu liian suurelta. Cobbys Olifant (11%) ja Vincent As (8%) ovat ainakin alipelattuja.

Ranking: A) 1, 7, 10, 5 B) 6, 2 C) 3, 4, 8, 9 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 1, 7 Suuri: 1, 7, 10, 5, 6, 2

Toto86-6 Suosikki: 4 Hunt Amin kohdalla rimaa nostettiin elokuun keulavoiton jälkeen, mutta syyskuun alussa Timo Nurmoksen valmennettava laukkasi tätä kovemmassa 3-vuotiskisassa kiihdytyksessä. Se oli suosikkeja myös Kriterium-karsinnassa, mutta parijonosta oriin eväät eivät kirissä riittäneet ulkoratoja pitkin kärkeen. Pienen huilin jälkeen kyvykäs menijä laskeutuu nyt taas selvästi sopivampaan seuraan ja keskeltä keulavoitto on ulottuvilla kun treenitiedotkin ovat lupaavia. Varma.

Haastajat ja yllättäjät: 6 Umberto Tillyllä ei ole vielä kiirehditty ikäluokan kovimpiin lähtöihin, mutta ruunassa on kyllä ainesta. Uran avausvoitto tuli Mattias Djusen kierrätettyä sen toissa kerralla takaakin ajoissa johtoon, viimeksi viimeiselle kierrokselle lähdettäessä toisen radan vetäjäksi edennyt varsa kesti toiseksi. Aktiivinen taktiikka voi tulla kyseeseen tässäkin. 1 The Engine ei voinut viimeksi keulasta mitään ärhäkästi kirineelle Kirsi Bokolle. Suosikin peesistä totosija olisi tiukasti hyppysissä. Hunt Amin tallikaveri 3 Queen Ratzeputz on ottanut syksyllä selviä harppauksia eteenpäin. Toissa kerralla takaa voittoon kiertänyt tamma kulki viimeksikin hänniltä lopun mallikkaasti, vaikkei noussutkaan ottelemaan kärkisijoista. Puutteellisen lähtönopeuden omaava tamma on oriita ja ruunia vastaan kuitenkin vain haastaja. Takaa edellytyksiä kärkipäähän voisi olla ehkä 10 Kryptonite Hanoverilla, mikäli Ulf Ohlsson onnistuu luovimaan sen suosikin perästä kelvollisiin asemiin. Etukengittä nyt kokeilevan jenkin suoritukset takaa ovat olleet hyviä. 2 Trumpielta loppui henki Kriterium-karsinnassa, viimeksi ruuna nappasi tasaisella suorituksella keulasta kakkosrahat. Alustava peliosuus tuntuu hyvältä paikaltakin liian suurelta.

Juoksunkulku: The Engine avaa sisältä mukavasti, mutta Hunt Am lienee silti nopeasti keulassa. Myös 5 Zack Bris pystyy lähtemään ripeästi, mutta pyrkimys lienee tauolta suojaisaan juoksuun. Umberto Tilly kiertyy toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Hunt Am (52%) on ehkä aavistuksen liian suuri suosikki. Umberto Tilly (8%) ansaitsisi muutaman lisäpinnan, Trumpie (16%) on vahvasti ylipelattu.

Ranking: A) 4 B) 6, 1, 3, 10, 2, 5, 7, 12 C) 8, 11, 9 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto86-7 Suosikit: Jägersron huipennuksessa erottuu selkeä suosikkipari, johon myös luotetaan, mutta kummankaan puolesta ei oteta kantaa. 7 Pastore Bob nousee näistä ykköshevoseksi, sillä sen juoksusta tullee luultavasti kovinta kilpakumppania sujuvampi. Kelpo otteita syksyllä esittänyt ruuna ei riittänyt viimeksi kovassa montékisassa sisältä aivan kärkeen, mutta ensimmäiseksi montékilpailuksi esitys oli kuitenkin hyvä. Rivakka starttari voi napata nyt keulapaikankin ja vauhdin tasoittuessa veto voi riittää voittoon asti. 8 Wild Love on lähdön osallistujista selvästi kovavireisin, mutta ulkoradalta verkkaiselle avaajalle ei voi luvata voittoa, sillä ns. välistartissa taktiikka ei välttämättä ole kaikkein aggressiivisin. Tamma joutuu usein töihin, viimeksi se kiri 3. ulkoa viimeiset 700 metriä 08,8-vauhtia nousten Hevin Bokon tuntumaan Ruotsin mestaruudessa. Jos juoksu ei mene kärjen osalta taktikoinniksi, väkevän tamman osakkeet nousevat. Toki sillä voi tehdä ratkaisuja jo matkallakin.

Haastajat ja yllättäjät: Muu porukka on erittäin tasainen. 9 Zio Tom Jetissä voisi olla hieman ideaakin, mikäli 5-vuotiaan vireen tietäisi olevan sillä tolalla kuin loppukesällä. Vaggerydissä sen menossa ei ollut aivan parasta vetoa ja starttiväli on nyt pitkänlainen. Kuskinvaihdoskaan ei ole plusmerkkinen. 4 Toddler kilpailee edellisen tavoin rahallisesti hieman ylisarjassa, mutta ruuna meni viimeksi laukan jälkeen varsin virkeällä otteella ja voisi sisältä venyä kärkipäähänkin. 6 Mulligan tuli yli puolen vuoden tauolta suoraan tammojen Ruotsin mestaruuteen, eikä puhti riittänyt sisältä aivan päätyyn asti. Startti vei virettä varmasti eteenpäin. Monelle osallistujalle voittaminen alkaa olla nykyisin jo harvinaista herkkua, mutta onnistuneella juoksulla joku muukin voi yltää kolmen parhaan joukkoon.

Juoksunkulku: 2 Star Advisor Joli lähtee normaalisti sen verran kovaa, ettei sen ohittaminen ulkopuolelta omin avuin onnistu. Keskiratojen hevosille André Eklundh luultavasti pyrkii vastaamaan, mutta Pastore Bobin selkä voisi kelvata. Mikä on alussa taustalle jäävän Wild Loven taktiikka sen jälkeen? Paikka johtavan rinnalle jäänee vapaaksi.

Pelijakauma: Juoksunkulku arvioiden Pastore Bobin (31%) kuuluisi ehkä olla niukka suosikki Wild Loven (36%) sijaan. 5 Comanche Moon (11%) on yliarvostettu.

Ranking: A) 7, 8 B) 9, 4, 6, 2, 1, 5, 10 C) 3 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 7, 8 Suuri: 7, 8

Toto86-8 Ideavarma: Kierroksen päätteeksi kokeillaan tasaiseen ja varsin mielenkiintoiseen avoimen sarjan lähtöön ideavarmaksi 4 Esprit Sisua. Tämän vuoden statistiikka näyttää kehnolta, mutta vastuskin on ollut pääsääntöisesti erittäin kova. Ruunalta odotettiin muutamaan otteeseen jo voittoakin kultadivaritasolla, mutta laukat tai muuten liian vaikeiksi menneet juoksut ovat suuremman menestyksen estäneet. Daniel Wäjerstenin valmennukseen hiljattain siirtynyt 6-vuotias oli viimeksi johtavan rinnalta ehkä matkalla kohti voittoa laukatessaan loppusuoralla. Kuski otti erheen omaan piikkinsä ja tällä kertaa jenkeillä varustettava ruuna voi keskeltä kovimpien avaajien puuttuessa edetä keulaankin. Voittosauma tuntuu joka tapauksessa selvästi alustavaa peliosuutta suuremmalta.

Suosikit: 3 Alonen tilanne on ollut tänä vuonna hieman saman tyyppinen kuin Esprit Sisulla sillä erotuksella, että Pasi Aikion suojatti onnistui kuparisen rikkomaan viimeksi 2. ulkoa. Ei voitto mahdottomuus ole tässäkään, mutta luultavasti 5-vuotias jää hyvältä paikaltakin hieman hitaaksi alussa jonka jälkeen tehtävä ei välttämättä ole aivan simppeli. 6 Voltaire Gifontin käyrä vaikutti syksyllä jo vahvasti nousevalta, mutta Färjestadin suoritus oli kuitenkin hieman tasainen, vaikka voiton suhteen tehtävä olikin takaa mahdoton. Italialaisella on edellytyksiä pärjätä näissä sarjoissa ja tällä kertaa se voisi selvitä kohtalaisen hyvälle juoksupaikallekin.

Haastajat ja yllättäjät: 1 Usain Henna on osoittanut vahvaa kuntoa, vaikka vastus voittostarteissa onkin ollut huomattavasti tätä kesympi. Juoksusta tullee nyt suotuisa, eikä kärkisija yllättäisi. 8 On Track Piratenin parhaat päivät ovat jo luultavasti takana päin, muttei veteraania kannata silti unohtaa kokonaan, jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä. Se on kulkenut syksyn kahdessa kisassa lopun ihan juosten. 11 Antonio Trotilla on talvikaudella varmasti edellytykset voittaa tällaisia lähtöjä varsinkin normaalia pidemmillä matkoilla, mutta ehkä suoraan kahdeksan kuukauden paussilta ykkössija on vielä tässä liikaa vaadittu takaa. Starttien myötä otteitaan luultavasti parantava 9 Digital Ink voi kiriä lopussa totokamppailuun, mikäli juoksupaikka Usain Hennan takaa löytyy suht' läheltä kärkeä.

Juoksunkulku: Kovat avaajat loistavat poissaolollaan. Usain Henna lähtee sisältä asiallisesti, mutta Esprit Sisulla on saumat keskeltä sen ohittamiseen. Voltaire Gifont voi tulla ulompaa heti kärkiporukkaan.

Pelijakauma: Esprit Sisun (15%) prosentit ovat nousussa, mutta se on edelleen edullinen. Alone (35%) on liikaa pelattu, samoin 2 Hard Times (8%).

Ranking: A) 4, 6, 3 B) 1, 8, 11, 9 C) 10, 5, 2, 12, 7 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto86-1: 9, 2, 1, 8, 7, 4

Toto86-2: 7, 1, 2

Toto86-3: 11, 4, 6

Toto86-4: 6

Toto86-5: 1, 7

Toto86-6: 4

Toto86-7: 7, 8

Toto86-8: 4

Toto86-1: 9, 2, 1, 8, 7, 4, 5, 6

Toto86-2: 7, 1, 2, 4, 9, 6

Toto86-3: 11, 4, 6

Toto86-4: 6

Toto86-5: 1, 7, 10, 5, 6, 2

Toto86-6: 4

Toto86-7: 7, 8

Toto86-8: 4

