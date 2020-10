Ravivihje: Toto64 Romme 20.10.2020 – 138 290 euroa ekstraa

Toto64-1 Toto64-kohteet alkavat ihan tasokkaalla 3-vuotiaiden tammojen koitoksella. Ykkösvihjeen saa lupaavilla otteilla uransa aloittanut 7 Global Black Money, joka ei ole viiden startin jälkeen vielä totosijoilta erehtynyt. Magnus Jakobssonin suojatti lopetti viimeksi Solvallassa toisesta ulkoa alle 1.12-kyytejä päätöspuolikkaan kirien napakasti toiseksi ja jättäen selvästi taakseen nytkin vastassa olevat 2 Very Gone Facen ja 9 Graces Candyn. Se palasi tuohon kisaan pieneltä huililta, joten nyt tamma voi olla entistä terävämpi. Nopeana lähtijänä Global Black Money osallistuu seiskaradasta huolimatta keulataistoon. Suosikin jälkeen tulee todella tasainen haastajalauma, joiden paremmuusjärjestykseen laittaminen on lähinnä makuasia. 1 Peachonthebeach oli Färjestadissa aiempaa parempi kestäessään reipasvauhtisessa lopetuksessa keulasta niukkaan voittoon. Ykkösradalta on tiedossa loistoreissu joko keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. 3 Magic From Hill vakuutti Bergsåkerissa, kun se runnoi toiselta ilman vetoapua varmaan voittoon ja oli huomattavasti parempi kuin ennen taukoaan. Samanlaisena tamma on nytkin kärkitaistossa. 4 Violette Face otti uransa avausvoiton Solvallassa tyylikkäästi johtavan rinnalta. Tässä lähdössä pärjätäkseen sen pitää pudottaa ennätystään roppakaupalla, mutta tamma kykenee siihen. 6 Pretty Primadonna teki viimeksi Solvallassa pitkän ja hyvän kirin kolmannesta ulkoa ja tamma tuntui saaneen selvästi lisävirtaa ammattikuskista. Torbjörn Jansson jatkaa myös tänään ohjissa Suurempaan systeemiin lähtöön revitetään kaikki hevoset. Mukana on muun muassa E3-karsinnassa tuloksen 11,7aly hurjastellut 10 Jes Angel ja Daniel Rédenin laatutallista tuleva 8 Blossom Kronos, joita ei tee mieli jättää lapulta poiskaan. Juoksunkulku: Hieman hankalasti veikattavissa, sillä monellakaan eturivin hevosella ei ole toistaiseksi satsattu lähtöön. Veikataan Peachonthebeachin pitävän sisäradalta keulat. Pelijakauma: Suosikin jälkeen oudohkosti pelattu lähtö. Ainakin Magic From Hill (5%), Violette Face (5%) ja Pretty Primadonna (3%) ovat tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7, 1, 3, 4, 6, 5 Suuri: 7, 1, 3, 4, 6, 5, 2, 10, 8, 11, 9, 12

Toto64-2 Viimeksi Rommessa toivottomaan lähtölaukkaan pilannut 6 Valle E.W. vakuutti varsinkin Gävlen ja Rommen keulavoitoissaan ja ruuna kiri hyvin totoon myös Färjestadin Klass II-lähdössä. Oskar J Anderssonin suojatti voi saada kunnioitusta 2640 metrin matkalla ja päästä tuulenhalkojaksi, ja varsinkin siinä tapauksessa ohittajat olisivat vähissä. 2 Bicc’s Avalon teki muutaman niin mainion juoksun kesän alussa, että 4-vuotias on huomioitava varhain kolmen kuukauden tauosta huolimatta. Suomalaisvärejä edustava 12 Love No Pain sai viimeksi Bollnäsissä pitkään ilmassa roikkuneen onnistumisen, kun Janne Sorosen ajokki tykitti sisäpareista vapaat väylät löydettyään täysin omaa vauhtiaan ykköseksi. Piippuhyllyn paikalta tamma toki tarvitsee tuurejakin, varsinkin jos vauhti rauhoittuu matkalla. Suosikkikolmikko erottuu selvästi muista. Isompaan systeemiin otetaan kolme täysin pelaamattomaksi jäänyttä yllätyshakua. 5 Gorgeous Lime on esittänyt viime starteissaan pirteät kirit ja nyt ruuna kokee mielenkiintoisen kuskinparannuksen, sillä tänään puikkoihin hyppää Ulf Eriksson. 10 S.G.’s Atalanta aloitti toissa kerralla Rommen pistelähdössä Joakim Elfvingin treenistä hyvällä esityksellä ruunan kiriessä helppoon voittoon. Viimeksi Rättvikissä otteissa ei ollut samanlaista terhakkuutta, mutta toki se joutui taivaltamaan johtavan rinnalla. 7 Justwalkonby on pärjännyt urallaan kovissakin lähdöissä ja tuoreimpien starttien perusteella vire alkaa taas löytyä. Viimeksikin Rommessa ruuna kiri terävästi loppumetrit saatuaan myöhään kiritilat. Juoksunkulku: 1 Jobie Storm on alussa vikkelin. 2640 metrin matkalla keulasta ei varmastikaan ajeta ja jatkossa tuulenhalkojaksi etenee Bicc’s Avalon tai Valle E.W. Pelijakauma: Varsinkin Justwalkonby (0,4%) on hämmentävän unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6, 2, 12 Suuri: 6, 2, 12, 5, 10, 7

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa yhteen iskevät 4-vuotiaat tammat. 4 Qrystal Roc näytti viimeksi Rommessa jättihienolta koko matkan ja kirimerkin saatuaan se lennähtikin komealla tyylillä ykköseksi, vaikka oli loppukurvissa kaukana kärjestä neljännessä ulkona. Viimeiset 700 metriä tamma tuli 12,3-kyytiä, josta viimeiset sadat metrit olivat vielä kovavauhtisemmat. Rikard N Skoglundin ajokki tulee tekemään vielä ison nousun sarjoissaan ja saa ykkösvihjeen. 3 Break Through on saanut tulosrivistönsä heikkoon kuntoon, mutta vireessä ei ole mitään vikaa. Kahdessa viime startissakin se on tehnyt alkulaukkojensa jälkeen varsin vahvat juoksut. Luokkaansa tamma näytti erityisesti vieläkin taulussa näkyvässä Örebron startissa, jossa lopetti keulasta alle 1.10-vauhteja voittaen ylivoimaisesti tasokkaan lähdön. 2 Aurora Borealis on luokaltaan niin kova menijä, että on huomioitava yli kolmen kuukauden tauoltakin. Jorma Kontion ajokki lähtee liukkaasti matkaan ja voisi päästä keulaan. 1 Juvelens Miss F. oli vakuuttava elokuisessa Eskilstunan voitossaan ja tamma on ollut hyvä myös kahdessa tuoreimmassa Solvallan kisassaan. Viimeksi se teki 86-lähdössä toisesta ulkoa pitkän kirin ilman vetoapua ja hävisi vain piikkiselkä-parille. Kim Erikssonin ajokki on saanut loistopaikan ja huomioitava varhain. Viidentenä systeemeihin jo ikitipsi-osastoa edustava 11 Gloria Sisu. Täysin sattumalta uralla ei ole voittoja kuin yksi. Toissa kerran Gävlen startissakin se näytti maalisuoralla pitkään voittajalta, mutta ”nuuhkaisi” lopussa sen verran, että jäi toiseksi. Nyt tamman kyytiin kyppää Ulf Ohlsson, jonka tasoista narumiestä ei ole Gloria Sisulla ollut aikoihin. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa Aurora Borealis on nopein ja saa keulapaikan hallintaansa. Pelijakauma: Qrystal Roc (17%) saisi olla enemmän pelattu. Myös Juvelens Miss F. (6%) on tarjouksessa. Ninepoints Lucky (10%) on kummallisen paljon luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4, 3, 2, 1, 11 Suuri: 4, 3, 2, 1, 11

Toto64-4 Neljännestä kohteesta löytyy kierroksen selvästi todennäköisin voittaja. Elämänsä kuntoon virinnyt 7 Dark Roadster on tehnyt ison vaikutuksen viime starteissaan. Viimeksi Solvallassa toisesta ulkoa hyvin toiseksi kirinyt ruuna vakuutti etenkin Färjestadin Klass I-lähdössä, jossa se oli mukana hulppeassa 05,1-vauhtisessa avauksessa, mutta jaksoi siitä huolimatta kiriä johtavan takaa mainiosti kolmanneksi. Nyt vastus helpottuu tuntuvasti ja Ida Riesterer on hyvä kuski viime vuonna enintään sata starttia ohjasteneiden lähtöön. Varmaksi. Jos suosikki erottuu muista selkeästi, niin haastajalauman selvä ykkönen on 3 Bunch of Budgies. Hieman vaikearavinen ruuna on tehnyt viime starteissaan vahvoja kirejä takajoukoista, viimeksikin Solvallassa se kiskoi neljännestä ulkoa 13,5-vauhtia päätöskierroksen ja tuli rehdisti maaliin asti kolmanneksi. Optimitilanteessa Pasi Aikion suojatti pääsee hakemaan paalun turvin keulapaikan. Jos lähtöön ottaa yhtään enempää merkkejä, niin ei kannata unohta 10 Captain My Captainia. Ruuna ei ole vielä tällä kaudella voittanut, mutta luokaltaan se on lähdön kärkipäätä ja viime startit ovat kielineet nousukunnosta. Juoksunkulku: 1 Bear My Dream lähtee vetämään joukkoa. Kokemattomien ohjastajien 15 hevosen lähdössä juoksunkulku voi olla hyvinkin levoton. Pelijakauma: Dark Roadster (67%) on aamupäivän pelijakaumassa liiankin iso suosikki, mutta prosentit tulevat todennäköisesti tippumaan päivän aikana. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-5 Toto64-kohteiden ainoa kylmäverikoitos on hienotasoinen lähtö. 4 Valle Hugo ei ole tehnyt huonoa juoksua miesmuistiin ja 5-vuotiaan kunto on pitänyt jo ihailtavan pitkään. Toissa kerralla Hagmyrenin DubbelCupen-finaalissa ruuna tuli keulasta hyvin sisään asti ja esimerkiksi viime lauantain 75-sankari S.T.C.C.Faksen jäi kauas taakse. Voiton vei tuossa lähdössä Spikfaks, joka olisi iso suosikki tähän lähtöön. Skellefteån viime startissa Valle Hugo laukkasi viimeisellä takasuoralla kesken kirinsä ja lopettaen erheensä jälkeen terävästi maaliin. Öystein Tjomslandin treenattava on jäänyt niin omituisen vähälle huomiolle, että se laitetaan pienempään systeemiin ideavarmaksi. Isompaan systeemiin vain yksi maistuva täsmävarmistus. 1 Aas Balder voitti komealla tyylillä elokuussa Dannerossa T75-lähdön eikä esityksiä voi moittia sen jälkeenkään. Ennakkoinfon mukaan ruunalle laitetaan tänään jenkkikärryt ja tulisena avaajana se pitänee keulapaikan, josta vetää mailin matkalla pitkään. Kuski toki heikkenee viime startteihin nähden, mutta ilmeisesti juuri siihen on reagoitu aivan liikaa, koska Aas Balder on niin vähän pelattu. 7 Bokli Rapp N.O. kerää jatkuvasti paljon peliä ja kehuja, ja siihen nähden Daniel Rédenin treenattava on ollut pettymys. Tosin viimeksi Hagmyrenissa ori antoi viitteitä paremmasta vastatessaan keulasta voittoon, mutta nyt vastus kovenee ja ulkoradan paikalta juoksu voi mennä vaikeaksi. 8 Månremus on kiittänyt Magnus A Djusen auringontarkoista ajolinjoista kirimällä kahdessa viime startissaan voittoon. Nyt juoksu ei kasiradalta onnistu välttämättä niin hyvin. 5 Hugo Bäck kiri elokuun Rommen startissaan niukasti ohi Valle Hugon. Tuon jälkeen ruuna oli Bollnäsissä huono eikä liiemmin vakuuttanut myöskään viimeksi Rommessa, joten kunto on nyt kysymysmerkki. 3 Kaksen N.O. teki niin kovan esityksen Bollnäsin voittokisassaan syyskuussa, että eilen ajasta ikuisuuteen siirtyneen Järvsöfaksin poikaa ei kannata unohtaa, vaikka parissa viime startissa se on ollutkin vaisumpi. Juoksunkulku: Aas Balder pitää keulapaikan. Matkavauhti tulee pysymään reippaana läpi kisan. Pelijakauma: Valle Hugo (7%) ja Aas Balder (7%) ovat käsittämättömän vähän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4 Suuri: 4, 1

Toto64-6 Päätöskohteen ideasuosikiksi nousee 2 In Line Tooma. Kyseessä on sikäli hämmentävä tapaus, että selästä ori ei suorita, mutta taso nousee ainakin kahdella pykälällä, kun se pääsee keulaan. Olennaisen kertoo, että kaikki pitkän uran 11 voittoa ovat tulleet johtopaikalta. Illan koitoksessa Ulf Ohlssonin ajokilla on hyvä sauma päästä mielipaikalleen ja juuri mailin matka sopii täydellisesti In Line Toomalle. Toissa kerralla Örebrossa voitto meni yllättävän tiukoille, mutta silloin matkavauhti saattoi olla turhankin maltillista, sillä 8-vuotias pitää reippaasta temmosta. Vaikka 3 Whelk, 4 In Love Boko ja 8 Västerbo HighScore kunnioitettavia vastustajia ovatkin, niin In Line Tooma on jäänyt niin rapsakasti alipelatuksi, että siitä leivotaan systeemien toinen tukipilari. Juoksunkulku: In Line Tooma torjuu Whelkin ja pääsee keulaan. Matkavauhti pysynee reippaana läpi kisan. Pelijakauma: In Line Tooman (20%) pitäisi olla huomattavasti enemmän luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7, 1, 3, 4, 6, 5

Toto64-2: 6, 2, 12

Toto64-3: 4, 3, 2, 1, 11

Toto64-4: 7

Toto64-5: 4

Toto64-6: 2

Suuri

Toto64-1: 7, 1, 3, 4, 6, 5, 2, 10, 8, 11, 9, 12

Toto64-2: 6, 2, 12, 5, 10, 7

Toto64-3: 4, 3, 2, 1, 11

Toto64-4: 7

Toto64-5: 4, 1

Toto64-6: 2

