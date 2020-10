Ravivihje: Toto64 Halmstad 19.10.2020 – 127 761 euroa ekstraa

Kolmannessa kohteessa on vahvaa kaksinkamppailun makua. 5 Ovation L.A. on esittänyt luokkatamman otteita ja paremman lähtönopeutensa turvin selvä suosikki voittamaan lähdön. Viimeksi Hampurissa se karkasi näyttävällä tyylillä kärkipaikalta jättäen loppukaarteessa muut kuin seisomaan. Normaalisuorituksella koko matkan johto on jälleen lähellä, mutta 80 prosenttia hipova peliosuus tolkuttoman korkea.

Haastajista selvästi vaarallisin 7 Asso Errenne ei ole vielä kyennyt lunastamaan kovia odotuksia Ruotsin maaperällä, mutta Jerry Riordanin käsissä menestysputkeen iskeminen on lähinnä vain ajan kysymys. Äbyssa suoritus oli suosikkiasema huomioiden vain kohtuullinen johtavan takaa. Solvallan startissa se oli suoraan tauolta asiallinen keulahevosen rinnalta. Ori on hyvän hevosen maineessa ja parantanee starttien myötä edelleen otteitaan. Alustavassa jakaumassa se on jäänyt liikaa suursuosikin varjoon.

9 Boston Bore saa näistä asemista onnistuneen juoksun sisäradan jonossa ja pystyy tilojen löytyessä totosijakamppailuun. Viimeksi tamma karkasi heppoisessa pistelähdössä johtopaikalta ylivoimavoittoon. 12 Olympic Blue Chip kilpaili pari vuotta takaperin Suomessa oikein laatuhevosen leimalla, mutta ei ole löytänyt uudessa kotimaassaan vielä samanlaista lentoa. Jägersrossa ruuna oli johtavan takaa hyvä toinen. Lähtöpaikka vie nyt suurimmat menestystoiveet. 1 Il Vole avaa hyvin ja saa nappijuoksun sisäradalla. Kalmarissa se oli oikein vahva johtavan ulkopuolelta, mutta vastuskin oli sopivampi. Voitto olisi yllätys, mutta totosija ei. 6 Bellinogal oli saamaton Ruotsin avauksessaan, mutta pystyy varmasti parempaan.

Juoksunkulku: Ovation L.A. hakee kiihdytyksessä johtopaikan. Asso Errenne kiertyy rinnalle. Il Vole saa paikan johtavan takaa.

Pelijakauma: Asso Errenne (13%) on jäänyt liikaa suosikin varjoon.