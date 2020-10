Ravivihje: GS75 Axevalla 18.10.2020 – 452 733 euroa ekstraa

Toto75-1 Avauskohteen ykköshevonen 7 Miriam Håleryd ei ole luotettavin kilpailija, mutta haavereitta aina vaikeasti pysäytettävissä näissä sarjoissa. Axevallassa se joutui kiertämään avauspuolikkaan kolmatta rataa päästäkseen johtavan ulkopuolelle, mutta eteni raskaasta reissusta huolimatta vaivattomasti ykköseksi. Tamman lähtöpaikka on jälleen ulkona ja alkumatkaan on tiedossa jälleen reippaasti lisämetrejä. Varmistukset ovat paikallaan. Ykkösvarmistus 3 Omega Superstar on luokaltaan suosikin veroinen hevonen ja pääsee matkaan paremmalta lähtöpaikalta. Toissa kerralla se komppasi toisesta ulkoa vahvasti keulavoittajaa Ahura Mazda Fontia. Jägersron tammaderbyn karsinnassa Robert Berghin suojatti kohosi kaukaa takajoukoista vahvalla loppuvedolla neljänneksi. Uran avausvoitto on vain ajan kysymys. 1 Hillbilly Woodland on kyvykäs nelivuotias ja kahta suosikkia suoritusvarmempi kilpailija. Oscar Ginmanin ajokki on tulinen avaaja ja ykkösradalta avainroolissa lähdön juoksunkulun suhteen. Kalmarissa se joutui lopussa antautumaan keulasta kovalle kaksikolle, mutta oli itsekin hyvä. Mantorpissa tamma tykitti vaikeista asemista tulisesti kärkirintamaan ja oli heti maalilinjan jälkeen jo muita edellä. Neljäntenä mukaan elämänsä kuntoon virinnyt 6 Vikens Generate. Tamma teki Axevallassa uransa toistaiseksi parhaan juoksun runnomalla johtavan rinnalta selvään voittoon. Magnus Jakobssonin ajokki kiihtyy reippaasti ja pääsee keskeltä rataa hyviin asemiin kärjen tuntumaan. 11 Mahara Gutha juoksee ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan ja pitkästä aikaa jenkkikärryillä. Viimeksi tamma kamppaili keulasta asiallisesti neljänneksi, mutta hävisi ihan selityksittä rinnalla juosseelle Vikens Generatelle. Parannettavaa on voiton suhteen liikaa. 5 Cherry Oh Baby on kyvykäs, mutta todella epävarma tamma ja voitto tulisi suoraan pitkältä tauolta yllätyksenä. Åke Lindblomin ajokki pääsee reippaasti liikkeelle ja saattaa värittää alkumatkan tapahtumia. Juoksunkulku: Hillbilly Woodlandilla on onnistuneella kiihdytyksellä hyvät mahdollisuudet puolustaa keulapaikka. Kovin uhka tulee Cherry Oh Babylta ja Vikens Generatelta. Pelijakauma: Miriam Håleryd (62%) on turhan suuri suosikki. Omega Superstar (15%) on liian vähän pelattu, samoin Vikens Generate (5%). IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 7, 3, 1, 6 Suuri: 7, 3, 1, 6

Toto75-2 Toisessa kohteessa 6 Master Sea kohtaa nyt viime startteihin nähden huomattavan helpon vastuksen ja luotetaan ympäripyöreässä lähdössä varmaksi asti. Solvallan tasokkaassa Walter Lundbergs Memorialissa ruuna sai nappijuoksun johtavan takana ja seuraili kärkiryhmässä maaliin asti, häviten nelossijankin vasta aivan linjan kohdalla. Ruuna tuli päätöskierroksen 12,1-vauhtia hyvällä potkulla maaliin asti. Åbyssa se ei pystynyt haastamaan johtavan takaa kovaa kärkikaksikkoa, mutta jätti taakseen Speedy Tillyn kaltaisia kovia menijöitä. Nyt vastus on todella sopiva ja vähänkään onnistuneella juoksulla Stefan Perssonin ajokki on kirivaiheessa vaikeasti pideltävissä. 3 Chivas L.I. kerää komealla taululla paljon peliä, mutta lähdöt ovat olleet tasoltaan tämän kertaista kevyempiä. Mantorpissa ruuna hyökkäsi viimeisellä takasuoralla neljännestä ulkoa ja punnersi varmasti ykköseksi, vaikka voittomarginaali ei suureksi venynytkään. Ruuna pääsee voltista hyvin matkaan, mutta keulapaikka ei ole itsestäänselvyys. 1 Keylor Navas ei ole tänä vuonna vielä onnistunut lähtöä voittamaan, mutta ruuna kilpailee tasaista tauluaan huomattavasti paremmassa iskussa. Viimeksi se joutui matkaamaan hännillä, mutta nousi hienolla loppuvedolla kolmanneksi. Toissa kerralla se tykitteli ulkokautta jykevästi kakkoseksi. Färjestadissa se jäi kaikki tallella rintaman keskelle pussiin. Ennakkokommenttien perusteella tällä kertaa ei aiota jättää mitään sattuman varaan, vaan tähtäimessä on keulajuoksu. 9 Great Winner on lähdön kovaluokkaisimpia hevosia, mutta Färjestadin taukostartissa näkyi vielä selvää taukotukkoisuutta ja parannettavaa saattaa olla vielä liikaa voittoa ajatellen. Magnus Jakobssonin suojatti oli viime vuonna mukana Derby-karsinnoissa, jossa se meni epäonnistuneella juoksulla 13,1-tuloksen 2640 metrin matkalla. Tämä vuosi on ollut toistaiseksi vaikea, mutta pyörän lähtiessä pyörimään ruuna on kova luu näihin sarjoihin. 4 Lightbay esitti Åbyssa jykevän loppuvedon valuttuaan viimeisellä takasuoralla porukan hännille ja on sen perusteella tauluaan selvästi paremmassa iskussa. 7 Astro Del Nordin Ruotsin debyytti oli epäonnen sävyttämä alusta loppuun. Ori joutui alussa peruuttelemaan pitkän joukon hännille ja loppusuoran laukka sinetöi epäonnistumisen. Voltin kakkonen tuo suuria haasteita jo kiihdytykseen. Juoksunkulku: Keylor Navas ja Chivas L.I. käyvät keulakamppailun, jossa ensin mainitulla on yliote, eikä se luovu paikastaan. Pelijakauma: Master Sean (27%) kuuluisi olla lähdön suosikki. Varmistusmerkeistä kiinnostavimpia ovat Keylor Navas (8%) ja Great Winner (3%). IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-3 Kolmas kohde on äärimmäisen vaikeasti arvioitava kokemattomien ohjastajien lähtö. Alustavassa pelijakaumassa 4 Brienne Of Tarth kerää paljon peliä. Tamma siirtyi pitkän kilpailutaukonsa aikana Timo Nurmokselta David Perssonin valmennukseen ja palasi heti valmiissa kunnossa radoille tulittaen takajoukoista lujaa kakkoseksi. Tamma avaa reippaasti ja sillä on mahdollisuudet keulajuoksuun. Suosikki, mutta ei varmaksi. 5 High on Life on noussut viime kisojen perusteella hienoon syysvireeseen. Örebrossa se iski kiriin toisesta ulkoa ja karkasi selvällä marginaalilla ykköseksi. Viimeksi se oli johtavan rinnalta vahva kakkonen. Juoksun onnistuessa tässäkin lähdössä kärkikamppailussa mukana. 10 Danois Simoni on hyvä hevonen tähän porukkaan ja onnistuneella juoksulla yksi mahdollisista voittajista. Viimeksi Mantorpissa se joutui luopumaan keulapaikasta viimeisen takasuoran lopulla, mutta piti vauhtinsa hyvin maaliin asti. Valmentajan toiveissa on aktiivinen taktiikka ja se saa viime startista poiketen taas jenkkikärryt perään. Suurempaan systeemiin mukaan vielä kolme merkkiä. 9 Magic Sea palasi viimeksi sairastauolta kilpailuun ja oli siihen nähden hyvä neljäs. Ruuna voi parantaa startti alla merkittävästikin. 7 Stepping Photo on asiallinen hevonen tähän lähtöön, mutta ei mikään hurja voittokone. Viimeksi tuli voimakkaasti ajettuna hyvin perille. 1 Boss Designin ei kuuluisi olla hyvältä paikalta ihan pelaamaton. Ruuna tuli viimeksi pitkältä tauolta ja jäi loppukaarteessa täysin pussiin. 12 Wiki Waki Woo on kyvyiltään lähdön parhaimmistoa, mutta mennyt jatkuvasti laukkaa valmentajan ajamana. Tamma jää paljon pelattuna vaikealta paikalta vain varahevosen rooliin. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitavissa. Brienne Tarth lähtee kiihdytyksen onnistuessa hyvin ja on suosikki johtopaikalle. Danois Simonilla ajettaneen jo varhain eteenpäin. Värikäs juoksunkulku ei yllättäisi. Pelijakauma: Brienne of Tarth on ylipelattu suosikki. Magic Sea (3%) ja Boss Design (1%) ovat maukkaimmat yllätysmerkit. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 4, 5, 10 Suuri: 4, 5, 10, 9, 7, 1

Toto75-4 Huippukuntoinen 11 Gal Gadot Racing kohtaa neljännessä kohteessa niin sopivan vastuksen, että se luotetaan riskeistä huolimatta vihjesysteemeissä varmaksi. Viimeksi Vaggerydissa se pakeni leikittelevän helppoon voittoon johtavan rinnalta ja kellotti viimeiset 700 metriä 10,9-kyytiä. Åbyssa se parsi pahan alkulaukan vahvasti ja tuli viimeiset 1100 metriä 11,6-vauhtia. André Eklundhin suojatilla on voltin kakkoselta selvä laukkariski, mutta kunto on kiviaitaa ja ravilla Axevallan pitkä maalisuora pelaa sen pussiin. 3 Easy Peak on epäonnistumisherkkä, mutta pystyvä tamma. Viimeksi se oli etenemässä juoksuradalta kohti kärkipaikkaa, mutta laukkasi. Lopussa tamma ajautui vielä pussiinkin, mutta tuli lopulta hyvin maaliin asti. Ravilla Jorma Kontion ajokki hakee kärkipaikan ja vetää pitkään. 1 Livi Precious starttaa hyvältä paikalta ja juoksee alustavan tiedon mukaan ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan. Mantorpissa vastus oli kovempaa tasoa ja tamma seuraili 13,8-vauhtisella päätöstuhannella hyvin perille, vaikka ei kärkihevosia uhannutkaan. Tarkalla juoksulla kärkisijat eivät yllättäisi. 10 Quickly S.W. on tähän porukkaan hyvä hevonen, mutta voittaa harvoin ja alla on pientä starttiväliä. Taukoa edeltäneet startit kielivät hyvästä vireestä, eikä totosija yllättäisi lainkaan tässä lähdössä. Tamma avaa voltista reippaasti ja voi imaista paalun etumatkan nopeasti kiinni. 4 Juni Rapid ja 5 Stens Remind eivät ole suurempia esittäneet, mutta kehityskelpoiset kolmevuotiaat pystyvät onnistuneilla juoksuilla kärjen tuntumaan. Juni Rapidin kengitystä kevennetään tähän starttiin ja ennakkokommentit kielivät aktiivisesta taktiikasta. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava kiihdytys. Livi Precious, Easy Peak ja Juni Rapid pystyvät teräviin avauksiin ja eiköhän kaikilla tavoitella keulajuoksua lyhyellä matkalla. Gal Gadot Racing lähtee alun selvittäessään varhain tien päälle. Pelijakauma: Gal Gadot Racing (23%) on riskitkin huomioiden alipelattu. Quicky S.W. (20%) on liikaa pelattu, samoin Stens Remind (9%). IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto75-5 Kolmivuotislähdön perusmerkki on takarivin paikalta starttaava 11 Yuvaraj. Peter Untersterinerin valmennettava on haastanut kahdessa viimeisessä johtavan rinnalta vahvasti keulahevosta, vaikka on jäänytkin molemmilla kerroilla kakkoseksi. Oriin kehityskäyrä tuntuu tällä hetkellä oikeansuuntaiselta ja vahvalla aloittelijalla voi kohennella asemia jo matkan aikana. Ori nousee ehjällä juoksulla voittokamppailuun mukaan. 2 Conrads Kingfisher on paljon tauluaan kyvykkäämpi aloittelija ja ravia polkiessa yksi vahvoista voittajakandidaateista lähtöön. Toissa kerralla se sai vasta loppukaarteessa ison vaihteen silmään ja vei voiton maalikamerakuvaan, vaikka oli kaukana kärjestä vielä 300 metriä ennen maalia. Voltin kakkonen tuo laukkariskiä alkuun ja hyppy voi yllättää missä kohtaa tahansa. 5 Valrhona Face teki Åbyssä komean juoksun johtavan rinnalta ja hävisi keulavoittajalle vasta maalikamerakuvassa. Ravilla Niclas Stenquistin ei ole missään nimessä aliarvioitavissa ja alustava peliosuus on mukavan maltillinen. 1 Västerbo Bankir tulee Robert Berghin tallista, mutta ei ole esittänyt mitään erityisen säihkyvää uran avausstartteihin. Viimeksi se kohosi parijonosta asiallisesti kolmanneksi, mutta hävisi kärkikaksikolle selvästi. Alustava peliosuus on turhan korkealla. 12 Father Fashion oli viimeksi vuoden tauko huomioiden hyvä neljäs ja parantaa takuulla rutkasti tähän starttiin. Rattailla vahvistaa Jorma Kontio ja ennakkotietojen mukaan ruunan kengitystäkin kevennetään. 10 Larissa Band on asiallinen aloittelija, mutta totosija tuntuu realistisimmalta tavoitteelta parin kuukauden tauolta. 3 Wilhelm Tell ja 9 Silpinge Speeder ovat menneet asiallisesti kevyemmissä lähdöissä, mutta nyt vastus tuntuu liian kovalta. Juoksunkulku: Wilhelm Tell ja Speed Sense kiihtyvät parhaiten. Västerbo Bankir lienee ensimmäisenä kysymässä keulapaikkaa. Yuvarajilla voidaan tehdä aikaisia ratkaisuja. Pelijakauma: Västerbo Bankir (30%) on ylipelattu. Valrhona Face (6%) kiinnostaa. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 11, 2, 5 Suuri: 11, 2, 5

Toto75-6 Kuudennen kohteen suosikki 3 Four Guys Dream väläytteli alkuvuodesta hetkittäin jopa ikäluokkahevosen otteita, mutta kesä meni sairastelujen vuoksi pilalle. Ruuna voitti palattuaan Axevallassa 75-lähdön ja meni toisesta ulkoa huipputuloksen. Viimeksi sillä ajettiin tauolta passiivisesti joukon hänniltä, josta ruuna osoitti 12-vauhtisella päätöstuhannella oivaa kilpailuvirettä. Tähän starttiin se saa jenkkikärryt perään Axevallan voiton tapaan ja ravilla Stefan Perssonin ajokki on tiukasti mukana voittokamppailussa. 1 Mellby Guard on napannut uransa kuudesta keulajuoksusta yhtä monta voittoa ja tässä sillä on kelpo mahdollisuus kasvattaa tuota saldoa. Viimeksi hevonen palasi hienossa vireessä reilun kahden kuukauden paussilta ja runnoi johtavan ulkopuolelta kakkoseksi. Ruunan uran huippuhetket ovat pääosin lyhyiltä matkoilla, mutta sopivalla vauhdinjaolla normaalimatkakaan ei ole este menestymiselle. 7 Man Of Steel nappasi Mantorpista ansaitusti kauden avausvoiton. Linda Sedströmin ajokki avasi vastaavista asemista lujaa toiseen ulos ja oli kirissä aivan omaa luokkaansa. Ruunan voitontahto ailahtelee ja onnistunut juoksu vaatii jälleen tuuria alkumatkan tapahtumiin. Päivän kunto on aivan huipussaan. 9 Vulcano O.P. on asiallinen kilpahevonen, mutta ei mikään varsinainen voittokone. Viimeksi ruuna oli maalisuoralle kaarruttaessa kaukana kärjestä, mutta ratkaisi pelin vielä selvästi edukseen ja nappasi ensimmäisen kärrylähdön ykkösen Ruotsissa. Vastus on nyt suosikkien osalta huomattavasti tasokkaampi. 11 Sato on oikein kyvykäs viisivuotias, mutta takarivi ja vuoden tauko eivät houkuttele pelaamaan. Juoksunkulku: Mellby Guard on suosikki keulapaikalle. Man Of Steel pääsee lujaa matkaan ohjastajan satsatessa, mutta tuskin pääsee edelle. Matkavauhti tasaantuu paikkojen haun jälkeen. Pelijakauma: Four Guys Dream (26%) ja Mellby Guard (22%) voisivat erottua hieman selvemmäksi suosikkikaksikoksi. Vulcano O.P. (16%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3, 1 Suuri: 3, 1

Toto75-7 Päivän ykkössarjan ideasuosikiksi nosteen 6 Eldorado B., joka kohtaa tällä kertaa sopivan vastuksen ja oriilta riisutaan kaikki kengät pois ensimmäistä kertaa Joakim Lövgrenin valmennuksesta. Viimeksi Kalmarissa se paranteli vahvasti asemiaan joukon hänniltä ja tuli päätöstuhannen 12,4-vauhtia. Ori on juossut kovempiakin vastaan ja reipas avaaja saa kiihdytyksessä iskuasemat kärkipäästä. 8 Island Lifella on hurja rutiini kovista 75-tason lähdöistä ja juoksun yhtään onnistuessa se on kova luu tähän porukkaan. Viimeksi Solvallassa kiritilat avautuivat liian myöhään ja ruuna ylitti maalilinjan voimissaan. Robert Bergh ajanee ulkoradalta tapansa mukaan aktiivisesti, mutta sillä kolikolla on aina kääntöpuolensa ja juoksu voi mennä raskaaksi. Årjängissä johtavan rinnalta väkevästi kakkoseksi taistellut 1 Final Dream on kohonnut hienoon syysvireeseen, mutta vastus on nyt tasokasta luokkaa ja alustava suosikinasema tuntuu kyseenalaiselta. Linda Sedström lataa alussa kovat piippuun keulapaikkaa puolustaakseen ja sopivalla vauhdinjaolla se vetää lähtöä pitkään. 10 Hierro Boko on elämänsä kunnossa ja Axevallan pitkä maalisuora suosii vahvaa kirihevosta. Åbyssä ruuna paranteli neljännestä ulkoa vahvasti kakkoseksi. Solvallassa se otti saman sijoituksen johtopaikalta. Takarivistä Hanna Lähdekorven suojatti on täysin matkavauhdin armoilla. Luokkahevonen 9 M.T.Joinville palasi Solvallaan vuoden tauolta maltillisin valmisteluin ja se näkyi vaisussa esityksessäkin. Ruunan kengitystä on tarkoitus keventää tähän kilpailuun, mutta voitto vaatisi toki merkittävää parannusta. 2 Västerbo Exact on kohdannut kovia ja hyvältä paikalta nopea avaaja tähtää nappijuoksuun sisäradalla. Voittokaan ei mahdottomuus nappijuoksulla. Juoksunkulku: Final Dreamilla pyritään puolustamaan sisärataa. Rinnalta Västerbo Exact lähtee myös lujaa. Ulkoa tulevat Eldorado B. ja Island Life. Reipas alkumatka ei yllättäisi. Pelijakauma: Final Dream (28%) on hieman liikaa pelattu, samoin Hierro Boko (26%). IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 6, 8 Suuri: 6, 8, 1, 10, 9, 2

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 7, 3, 1, 6

Toto75-2: 6

Toto75-3: 4, 5, 10

Toto75-4: 11

Toto75-5: 11, 2, 5

Toto75-6: 3, 1

Toto75-7: 6, 8

Hinta: 14,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-18&track=Ax&race=4&pool=T75&selections=[7,3,1,6],[6],[4,5,10],[11],[11,2,5],[3,1],[6,8]&stake=0,10&price=14,4



Suuri

Toto75-1: 7, 3, 1, 6

Toto75-2: 6

Toto75-3: 4, 5, 10, 9, 7, 1

Toto75-4: 11

Toto75-5: 11, 2, 5

Toto75-6: 3, 1

Toto75-7: 6, 8, 1, 10, 9, 2

Hinta: 86,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-18&track=Ax&race=4&pool=T75&selections=[7,3,1,6],[6],[4,5,10,9,7,1],[11],[11,2,5],[3,1],[6,8,1,10,9,2]&stake=0,10&price=86,4

PieniToto75-1: 7, 3, 1, 6Toto75-2: 6Toto75-3: 4, 5, 10Toto75-4: 11Toto75-5: 11, 2, 5Toto75-6: 3, 1Toto75-7: 6, 8Hinta: 14,40 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 7, 3, 1, 6Toto75-2: 6Toto75-3: 4, 5, 10, 9, 7, 1Toto75-4: 11Toto75-5: 11, 2, 5Toto75-6: 3, 1Toto75-7: 6, 8, 1, 10, 9, 2Hinta: 86,40 €Tästä kupongille: