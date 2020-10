Ravivihje: Toto75 Gävle 17.10.2020

Suosikit: Tasaisen Klass I:n monet pelihevoset aloittavat takarivistä, joten ideavarmaksi kohoaa etuvoltista kiihdyttävä 4 Dream Creation. 4-vuotias on tehnyt Svante Ericssonille siirryttyään vahvaa jälkeä ottamalla neljässä kisassa kolme voittoa. Ainoa kehnompi sijoitus tuli Norjan Derbykarsinnassa kun tiloja oli huonosti. Viimeksi ykkössija tuli johtavan rinnalta hallittuun tyyliin, myös edellisellä kerralla vahva menijä kiertyi päätöskierroksen alussa keulan kupeelle. Örjan Kihlström voi päästä voltista melko hyvin avaavalla oriilla johtoonkin, mutta ennen kaikkea kovimpien vastustajien etupuolelle kontrolloimaan lähtöä. Nähtyä parempaakin voi olla luvassa ja entistä kovemmassa porukassakin voitto olisi kärkipäästä ulottuvilla. 11 Gardner Shaw voi olla hevosena edellä mainittua parempikin, mutta asetelmat hankaloittavat, vaikka toissa kerralla Jörgen Westholmin valmennettava kiersikin takaa vakuuttavaan voittoon. Viime kerralla ruuna hallitsi keulasta, joten vire on mallillaan. Sama tilanne on myös vuotta vanhemmalla 12 Speedy Tillyllä, joka tuntuu löytäneen oikean sävelen viime starteissaan. Toissa kerran ärhäkän kirin jatkoksi 5-vuotias irrotteli viimeksi keulasta helppoon voittoon. Tässäkin ruuna pystyy kirimään korkealle.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmälle pelille jääneistä poisjäännin myötä sisäradalle päässyt 2 Faster Than You voisi pystyä yllätykseen. Viimeksi se uupui kirissä selvästi loppua kohti, mutta on lyhyemmällä starttivälillä varmasti parempi. 3 Jareth Bokon viime esitys oli kova, sillä liiallinen virtavuuskaan ei ollut este kuolemanpaikkavoitolle. Färjestadissa ruuna oli samalta paikata lyöty jo aikaisin. Varustuksessa joudutaan tällä kertaa hieman pakittamaan, eikä voltista lähteminen ole ollut aikaisemmin sille erityisen simppeli juttu. Oppilaskuskilla ei kiehtovimpia pelihevosia. 9 Royce Rollsilla on edellytykset 75-tasolle, jonka se viimeksi osoittikin kestettyään keulasta reippaan tahdin jälkeen toiseksi. Starttiväli on nyt pitkänlainen ja takarivikin tuntuu miinukselta. 5 Swaggerin viime suoritus takajoukoista oli kelvollinen, parhaat juoksunsa ruuna on tehnyt vapaalta radalta. Vitosradan selvittäessään ei aivan ulkona, mutta startista voi tulla verkkainenkin.



Juoksunkulku: Hieman kimurantti kiihdytys. Faster Than You voi avata sisältä asiallisesti, samoin juoksuradalta 6 Big Cactus Zet. Dream Creation käynnistyi vitosradalta viimeksi asiallisesti ja on Jareth Bokon ohi päästessään varmasti kysymässä keulaa nopeasti. Paikka johtavan rinnallakaan ei sitä haittaisi.



Pelijakauma: Dream Creation (20%) on aliarvostettu, samoin yllättäjistä Faster Than You (2%). Jareth Boko (13%) on liikaa luotettu.



Ranking: A) 4, 11, 12 B) 2, 3, 9, 5, 8, 6, 10 C) 7