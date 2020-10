Ravivihje: Toto64 Umåker 16.10.2020 – 103 500 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteen stayer-matkan rastaaminen aloitetaan 8 Xanthis Brasilista. Todella kovan luokan omaava ruuna palasi kesällä yli vuoden tauolta ja varsinkin Rättvikin voittokisassaan se oli vakuuttava. Tuon jälkeen Nicklas Westerholmin suojatti joutui jäämään jälleen hetkeksi huilille. Umåkerin kisan perusteella vire on nyt vähintään pieni arvoitus, sillä ruuna ei näyttänyt ennen lähtöäkään täysin priimalta ja laukkasi ensimmäiseen kurviin mentäessä. Vastus näyttää nyt varsin sopivalta ja pitkä matka ei ainakaan haitta ole, joten Xanthis Brasil saa ykkösvihjeen. Kovimmat haastajat tulevat Hanna Olofssonin tallista. 4 Master Sånna kiitti Bodenissa nappijuoksusta kirimällä ylivoimaiseen voittoon. Tallipäällikön itsensä ajama ruuna palasi tuohon kisaan yli kolmen kuukauden tauolta, joten oletettavasti parannusta lienee entisestään luvassa. Optimitilanteessa se voi päästä hakemaan jo alkumatkasta keulapaikan. 11 Mr Sånna vakuutti elokuisessa Bodenin startissaan, jolloin se voitti tasokkaan 86-koitoksen, mutta sen jälkeen ruuna ei ole ollut yhtä hyvä. Solängetissa kiri suuntautui lähinnä taaksepäin, eikä se vakuuttanut alkulaukka huomioidenkaan viimeksi Skellefteåssa. Toki ne olivat 75-lähtöjä, joten vastus helpottuu ja kuski paranee Mats E Djusen hypätessä tänään kyytiin. 6 Mellby Fog riittäisi peruskyvyiltään kevyesti tässä porukassa, mutta ruuna on ollut molemmissa tämän kauden starteissaan niin kaukana tasostaan, että se jää varahevoseksi. Juoksunkulku: 1 Lyckans Olov lähtee vetämään joukkoa, mutta todennäköisesti sille kelpaa pitkällä matkalla selkäjuoksu. Se voi tarkoittaa keulajuoksua Master Sånnalle. Pelijakauma: Master Sånna (17%) voisi olla rahtusen enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8, 4, 11 Suuri: 8, 4, 11

Toto64-2 Myös toisen kohteen ykkösrankkaus tulee Nicklas Westerholmin tallista. 6 Going For Gold Zaz oli oikein mainio toissa kerralla Rättvikissä, kun ori leiskautti toisesta ulkoa selvään voittoon ennen On Track Piratenia ja noteeraten hienon tuloksen 12,5ke. Viime viikon Bergsåkerin startissa se ei ollut aivan yhtä letkeä, mutta ei esitystä voi liikaakaan moittia. 12-vuotias konkari tekee nyt ensiesiintymisensä montessa, joten luonnollisesti siihen liittyy kysymysmerkkejä miten tämä kilpailumuoto sopii. 7 Assaultin kohdalla sellaisia kysymysmerkkejä ei ole, sillä voitokas menijä on juossut viimeisen kahden vuoden aikana pelkästään montelähtöjä. Kolmatta peräkkäistä voittoaan hakeva ruuna oli keulajuoksujen jälkeen suvereeni Leangenissa ja Skellefteåssa. Koventuvasta vastuksesta huolimatta Nathalie Edlundin ajokki on vakava voitontavoittelija myös nyt. 4 Cupido Sisu on ollut hyvä taukonsa jälkeen ja erityisen vakuuttava se oli viimeksi Torniossa nuijiessaan ykköseksi johtavan rinnalta ihan tasokkaassa lähdössä. Petri Salmelan treenattavalta löytyy uralta yksi montestartti. Keväällä Bergsåkerissa se haastoi tiukkaan matsiin viime lauantaina monten Ruotsin mestaruuden vienyttä Galacticaa, joten laji sopivuutta ei tarvitse pohtia. Neljäntenä merkkinä lapulle Ruotsissa debytoiva ja pitkältä tauolta palaava 3 Bellinissimo, joka on pärjännyt urallaan kovissakin porukoissa. Toki viime voitosta alkaa olla jo hyvä tovi. Juoksunkulku: Cupido Sisu on alussa nopein. Assaultilta voi tulla kovaakin painetta. Pelijakauma: Going For Gold Zaz (22%) on niin maistuva merkki, että se jää pienemmän systeemin varmaksi. Samoin Bellinissimo (4%) on liian vähän luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6 Suuri: 6, 7, 4, 3

Toto64-3 Kolmannessa kohteen nuorten kuskien lähdössä Djusen veljesten ajokit erottuvat selkeästi muista. Jo kauden kuudetta voittoaan hakeva 7 No Business osoitti Rättvikissä ettei sillä tarvitse väistellä mitään ikäluokkalähtöjä, kun 3-vuotias voitti keulajuoksun jälkeen Breeders’ Crownin alkuerän todella helposti. Toki vastassa ei ollut aivan parhaimpia kilpasisaria, mutta tuollaisten lähtöjen voittaminen vaatii aina hevosta. Normaalissa tapauksessa Magnus A Djusen ajokki hoitelisi illan koitoksen, mutta nyt noin neljän kuukauden tauolta vire ei varmastikaan ole täysin sataprosenttinen ja lähtöpaikkakin aiheuttaa omat haasteensa. Mats E Djusen ajokki 1 Alcala pilasi viimeksi Solvallassa pelinsä tuttuun perisyntiinsä laukkaan, mutta sitä ennen tamma näytti luokkaansa voittamalla sekä Gävlessä ja Bollnäsissä. Varsinkin jälkimmäisessä Robert Berghin valmennettava oli erityisen vakuuttava. Se myös osoitti niin hyvää lähtönopeutta, että ykkösradalta 4-vuotias voi onnistua pitämään keulapaikan. Juoksunkulku: Alcala pystyy torjumaan muut ja sillä ajetaan takuulla keulasta, vaikka No Business tulisikin niitä kyselemään. Pelijakauma: No Businessin (63%) ja Alcalan (21%) prosenttien kuuluisi olla lähempänä toisiaan. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7, 1 Suuri: 7, 1

Toto64-4 Neljännen kohteen vähäverinen lähtö ei tasollaan huimaa päätä. Elämänsä kuntoon kohonnut 1 Xanthis Excalibur kiri viimeksi Skellefteåssa kolmannesta ulkoa päätöspuolikkaan pirteästi alle 1.13-kyytejä toiseksi. Sitä ennen samalla radalla ruuna kiitti nappijuoksusta johtavan takana leiskauttamalla ilmavalla tyylillä uransa avausvoittoon ja noteeraten tähän lähtöön hyvän tuloksen 14,6aly. Stefan Johanssonin suojatti lähtee niin hyvin matkaan, että ykkösradalta tiedossa voi olla keulajuoksu ja 2640 metrin matkalla vauhdinvaatijat lienevät vähissä. Suomalaisvärejä edustava 8 Hercules Star joutui viimeksi Oulussa suorittamaan yli kierroksen kirin kolmatta ilman vetoapua, mutta rehti ruuna kamppaili loppuun asti voitosta. Päätöskierroksen se kulki 14,8-vauhtia. Myös toissa kerralla Kaustisella Kennet Särsin treenattava joutui tekemään pitkän kirin ilman vetoapua ja silloin 5-vuotias tsemppasi niukkaan voittoon. Niin hyvä Hercules Star on ollut, että tässä lähdössä se pystyy kärkitaistoon vaikka jäisi johtavan rinnallekin. Robert Dunderin tallista debyytin tekevä 3 Albert Zonett ei ole mennyt huiman sukunsa edellyttämällä tavalla, mutta on huomioitava tässä sakissa varhain tauosta huolimatta. Neljäntenä kuitille 7 Galak Beji, joka ei ole toistaiseksi ihmeitä esittänyt, mutta ennakkoinfon mukaan ruunalta raapaistaan tänään ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Pitkä matka sopii ranskalaisverta omaavalle menijälle. Juoksunkulku: Xanthis Excalibur pitää keulat ja jatkossa matkavauhti voi mennä todella maltilliseksi. Pelijakauma: Hercules Star (24%) on kohteen paras merkki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 8, 3, 7 Suuri: 1, 8, 3, 7

Toto64-5 Kylmäveristen DuppelCupen-karsinta on jälleen kerran hienotasoinen lähtö. Huippuiskuun virinnyt 14 Hvalstad Odin on napsinut kovia päänahkoja viime starteissaan. Bollnäsin montelähdössä se kiri ohi Don Vikingista, joka voitti seuraavassa startissa monten Ruotsin mestaruuden. Viimeksi Bergsåkerissa ruuna kiri todella tasokkaassa lähdössä toisesta ulkoa ykköseksi, eikä edes Ruotsin mestaruuden voittanut Månlykke A.M. päässyt ohi. Nyt vastus helpottuu oleellisesti ja kurjista lähtöasetelmista huolimatta Magnus A Djusen ajokki on itseoikeutettu suosikki. Varahevoset kannattaa katsoa erityisen tarkkaan, sillä Hvalstad Odin on ajoittain kärsinyt oudoista käytösongelmista. Ylivieskan ruunaruhtinas-kilpailun toisella matkalla se ei meinannut suostua lähtemään auton taakse lainkaan ja seuraavassa kisassa Bergsåkerissa ruuna löi stopin päälle voltissa ja kuski jätti hevosen lähdöstä pois. 6 Orvar Mollyn on yksi illan mielenkiintoisempia seurattavia. Lähes puolet uransa starteista voittanut ruuna tekee nyt debyyttinsä taitavan Nicklas Westerholmin treenistä, joka tapaa tuoda suojattinsa aina kunnossa radoille. 10 Gott Klirin viime startit eivät kerro hevosen vireestä. Rommessa ori laukkasi vahvasta noususta loppukurvissa ja viimeksi Rättvikissä se jäi hienon näköisenä umpipussiin. Perusluokaltaan 5-vuotias ei häviä tässä kenellekään. 5 Sundbo Nova oli oikein hyvä Umåkerin ja Bergsåkerin voitoissaan ja viimeksi Skellefteån 75-sarjassa se teki kaiketi elämänsä esityksen. Alkuhaparointiensa myötä kuudenteen ulos tippunut tamma kiri vahvasti voittotaistoon jättäen taakseen koviakin nimiä. Päätöstuhannen Robert Skoglundin suojatti kulki 23,1-kyytiä. Juoksunkulku: 2 Torpa Pål on alussa vikkelin, mutta sille kelvannee tässä porukassa ja 2640 metrin matkalla selkäjuoksu. Orvar Mollyn voi juoksuradan turvin päästä keulapaikalle. Pelijakauma: Gott Klirin (16%) prosenteissa olisi nousun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 14, 6, 10, 5 Suuri: 14, 6, 10, 5

Toto64-6 Illan suurimmat setelit ovat jaossa päätöskohteen Umåkermästaren-lähdössä, jossa voittaja kuittaa 100 000 kruunua. 15 Selmer I.H. on vihdoin alkanut suorittaa tasollaan ja ruuna on ollutkin jättihyvä viime starteissaan. Bodenissa se eteni alkumatkasta keulaan, josta hallitsi loppukurvin haparoinnista huolimatta hienolla tyylillä perille asti eikä kultadivareiden kestomenestyjä Mindyourvalue W.F. saanut mitään otetta. Tulokseen 11,5ake saattoi jäädä jopa varojakin. Viimeksi Umåkerissa tämän kisan karsinnassa Samu Sundqvistin ajokki kävi verryttelemässä todella helpon voiton. Täysin varauksetonta luottoa Selmer I.H. ei silti saa, sillä 14 hevosen kiertäminen ei ole koskaan yksinkertainen tehtävä 40 metrin pakilta ja voltin vitosrata aiheuttaa laukkariskin. Suurempaan systeemiin Selmer I.H. saakin yhden varmistuksen. 8 S.G. Charpentier on tehnyt käytännössä koko kauden pelkästään vahvoja esityksiä. Tosin viimeksi Umåkerissa tämän kisan karsinnassa voitto meni yllättävän tiukoille, vaikka ruuna sai vetää keulassa hiljaa, mutta silloin ajettiin kengät jalassa ja nyt tossut jäävät jälleen startin ajaksi narikkaan. Mats E Djusen ajokki voi hyvinkin päästä hakemaan alkumatkasta keulapaikan ja silloin se pystyisi tarjoamaan suosikillekin tiukan haasteen. Juoksunkulku: 1 Mr Swish lähtee vetämään joukkoa. Sille saattaa kelvata esimerkiksi S.G. Charpentierin selkä. Selmer I.H. lähtee reissuun hyvissä ajoin. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 15 Suuri: 15, 8

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8, 4, 11

Toto64-2: 6

Toto64-3: 7, 1

Toto64-4: 1, 8, 3, 7

Toto64-5: 14, 6, 10, 5

Toto64-6: 15

Hinta: 9,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-16&track=Um&race=4&pool=T64&selections=[8,4,11],[6],[7,1],[1,8,3,7],[14,6,10,5],[15]&stake=0,1&price=9,6



Suuri

Toto64-1: 8, 4, 11

Toto64-2: 6, 7, 4, 3

Toto64-3: 7, 1

Toto64-4: 1, 8, 3, 7

Toto64-5: 14, 6, 10, 5

Toto64-6: 15, 8

Hinta: 76,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-16&track=Um&race=4&pool=T64&selections=[8,4,11],[6,7,4,3],[7,1],[1,8,3,7],[14,6,10,5],[15,8]&stake=0,1&price=76,8

