Ravivihje: Toto64 Östersund 15.10.2020

Toto64-1 9 Buzzer Beater ei ollut aivan letkeimmillään kummassakaan syyskuun Hagmyrenin startissa, mutta viimeksi Skellefteån pronssidivisioonassa ruunan otteissa oli jälleen samanlaista rähinää kuin esimerkiksi Solängetin voittostartissa. Viidennestä ulkoa oli mahdoton nousta kärkeen kovassa lähdössä kiihtyvässä tempossa, mutta Per Linderothin suojatti kiri terävästi loppua ja noteerasi uudet ennätysnumeronsa 11,8aly. Nyt vastus helpottuu tuntuvasti ja Buzzer Beater on vielä tuore hevonen tähän lähtöön. 5-vuotiaalla parhaat päivät ovat todennäköisesti vielä edessä, kaikilla muilla ne alkavat olla jo takanapäin. Vaikka maililla takarivi aina ikävä onkin, niin vastus on niin sopivan näköinen, että Buzzer Beater saa ykkösvihjeen. Aamupäivän pelijakaumassa se on jäänyt niin maistuvaksi, että ruunasta leivotaan systeemien ainoa läpivarma. 5 Cobourg Hanover on kesätaukonsa jälkeen suorittanut sijoitusten puolesta hyvin, mutta edelleenkään ruuna ei ole ollut sellainen kuin parhaimmillaan pystyisi olemaan. Östersundissa se sai vetää keulassa hölkkää ja oli lähes velvoitettukin voittamaan sillä juoksunkululla. Rommen esitys oli kolmossijasta huolimatta toisesta ulkoa kovin tasapaksu. Toki Magnus A Djusen ajokki päässee illan koitoksessa mielipaikalleen keulaan, maili suosii ja vastus ei ole kovimmasta päästä. Roger Nilssonin tallista aloittava 1 Night Rhythm on suuri mysteeri. Kovaluokkainen menijä oli viime vuonna vielä Sprintterimestaruuden karsinnassa johtavan rinnalta toinen, mutta sen jälkeen alkoivat isot vaikeudet ja tulosrivistö on nyt pelkkää risuaitaa. Bodenin koelähdössä se ainakin ravasi koko matkan hyvin ja näytti muutenkin moitteettomalta, mutta ensimmäisessä startissa ensisijainen tarkoitus lienee vain ajaa ehjä startti. Juoksunkulku: Night Rhythm ja 2 Kövras So Far lähtevät hyvin matkaan, mutta molemmille kelvannee Cobourg Hanoverin selkä. Pelijakauma: Buzzer Beater (20%) on isossa tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-2 Illan suurimmat setelit ovat jaossa 3-vuotiaiden kylmäveristen lähdössä, jossa voittaja kuittaa 100 000 kruunua. 3 Finseth Faksen polki jo elokuun Gävlen voittostartissaan hienon 3-vuotisajan 25,6ke ja viimeistään Norjan Kriterium-finaalissa se näytti kuuluvansa ikäluokan eliittiin. Ori teki johtavan rinnalta mainion juoksun ollen ainoa, joka edes vähän pystyi haastamaan keulasta voittanutta Tangen Borkia. Nyt ei ole sellaisia hevosia vastassa ja illan koitoksessa lahjakkuudella on hyvä sauma päästä keulaan. Varsinkin sen jälkeen ohittajat olisivat vähissä ja Finseth Faksen onkin ansaitusti iso suosikki. Suurempaan systeemiin ori saa pari varmistusta. Puolet lähdön kahdeksasta hevosesta tulee Jan-Olov Perssonin tallista. Selvästi vahvin lenkki niistä on 2 Oppgårdsdrängen, joka selvitti tiensä karsintavoittajana niin Ruotsin kuin Norjan Kriterium-finaaleihin. Molemmissa tuli laukka, Ruotsissa maalisuoran alun laukkaan paloi vähintään kakkossija, mutta Norjassa se tuskin olisi menestynyt ilman loppukurvin harha-askeliaankaan. Ori piti Norjan karsinnassa Finseth Faksenin takanaan keulasta, mutta nyt joutunee yrittämään ohitusta sen ulkopuolelta, sillä Mats E Djusen ajokki on ainakin toistaiseksi lähtenyt verkkaisesti liikkeelle. Suosikkikaksikon pitäisi riittää pitkälle, mutta paikan lapulla saa vielä 6 Nelson Anton. Ruotsin Kriteriumissa neljänneksi sijoittunut ori piti viimeksi Bergsåkerin rahasarjassa vanhempia hevosia pilkkanaan voittamalla keulajuoksun jälkeen ylivoimaisesti. Öystein Tjomslandin laatutallista tuleva menijä pystyy petraamaan ennätystään huomattavasti ja nyt kuskikin vahvistuu, sillä Tjomslandin jälkeen ohjat ottaa Magnus A Djuse. Suomalaisväriä lähdössä edustaa Pekka Lillbackan kasvattama ja omistama 4 Wolt. Ori on aloittanut uransa asiallisilla otteilla, mutta vielä tässä kohtaa uraa ainakin suosikkikaksikon lyöminen tulisi isona yllätyksenä. Juoksunkulku: Finseth Faksen ja Nelson Anton kilvoittelevat keulapaikasta. Ensin mainittu on todennäköisempi pääsemään tuulenhalkojaksi. Oppgårdsdrängenilla voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3 Suuri: 3, 2, 6

Toto64-3 7 Let's Go Ernie teki viime viikolla Bergsåkerissa suoraan kolmen kuukauden tauolta hyvän esityksen kamppailemalla keulasta toiseksi tämänkertaista kovemmassa lähdössä. Startti alla hyväluokkainen ruuna pystyy parantamaan entisestään ja saa niukan ykkösvihjeen. 10 Axl Brown oli Rättvikissä vielä loppukurvissa viimeisenä kaukana kärjestä, mutta oli ehtiä tykkikirin päätteeksi voittoon asti. Viimeiset 400 metriä ruuna kiskaisi 10,2-vauhtia ja siitä maalisuoran osuus oli varmasti huomattavasti kovempaa. Nyt kuskikin vahvistuu tuohon starttiin nähden Rikard N Skoglundin palatessa rattaille. 14 Orongo on juossut viime starttinsa huomattavasti kovemmissa lähdöissä tehden niissä hyvät esitykset. Karusta lähtöpaikasta huolimatta 4-vuotias on huomioitava tässä porukassa varhain. Paalun hevosista parhaalta vaikuttaa norjalaisvieras 6 Panama Rags, joka varsinkin keulaan päästessään voi olla yllättävän paha ohitettava takamatkan kovanaamoille. Juoksunkulku: Paalun hevosista tuskin mikään lähtee vastailemaan Panama Ragsille, joka edenneekin keulaan viimeistään ensimmäisellä takasuoralla. Let’s Go Erniella voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7, 10, 14, 6 Suuri: 7, 10, 14, 6

Toto64-4 12 Silver Jossan voitti Hagmyrenissa ajetun Ruotsin kylmäveritammojen mestaruuslähdön tyylikkään esityksen päätteeksi, kun se nuiji johtavan rinnalta väkevästi ykköseksi. Bergsåkerin montessa tuli laukka kierroksen juoksun jälkeen. Viimeksi Skellefteån 75-sarjassa sillä kierrettiin alkumatkasta johtavan rinnalle, josta tamma tuli hyvin perille asti eikä hävinnyt kakkossijaakaan paljoa. Nyt Silver Jossan kohtaa aiempia startteja sopivamman vastuksen ja Peter Erikssonin ajokki on itseoikeutetusti suosikki. 8 Tangen Elvira voi olla peruskyvyiltään jopa suosikkiakin kovempi menijä, mutta epävarmuus riivaa. Se joutui hylkäyksien myötä koelähtöönkin, jonka tamma polki valiovauhtia läpi. Skellefteåssa tuli ensimmäisellä takasuoralla paha laukka, jonka jälkeen Öystein Tjomslandin treenattava kulki lujaa perille tullen viimeisen kierroksen 22,5-vauhtia. Silver Jossanillekin se hävisi lopulta vain kymmenyksen, vaikka oli siitä matkan aikana todella kaukana. Lähdön kolmas kova on norjalaisvieras 10 Torpa Oda, joka keikkuu jatkuvasti kärjen tuntumassa, mutta voitot ovat olleet harvassa. Kauden ainoa täysosuma tuli syyskuun alussa Birissa, jossa tamma leiskautti porukan hänniltä 21-vauhteja kärkeen. 13 Optandsfröken järjesti jättiyllätyksen Bollnäsissä, kun vain 0,54 prosenttia pelattuna piti ihan tasokkaassa lähdössä muut keulapaikalta takanaan. Nyt juoksu tuskin menee yhtä suotuisasti ja tamma jää varahevoseksi. Juoksunkulku: 5 Kavata voi vitosradasta huolimatta päästä keulaan. 40 metrin pakkilaiset saavat kärjen kiinni nopeasti ja iskevät lopussa luokallaan ohi. Pelijakauma: Tangen Elvira (17%) on liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 12, 8, 10 Suuri: 12, 8, 10

Toto64-5 1 Carry Cash kiri viimeksi Solvallan 86-lähdössä neljännestä ulkoa asiallisesti 13,2-vauhtia viimeisen kierroksen. Tamma pystyy parempaan, se on voittanut urallaan kovempiakin tehtäviä ja perusluokaltaan Ready Cashin tytär lienee lähdön paras. Nopeana lähtijänä 4-vuotias voi onnistua torjumaan ykkösradalta muut ja saa ykkösvihjeen. 2 Mission Beach seurasi Solvallan 86-lähdössä ylivoimaisen Eddy Westin takaa toiseksi mainiolla ajalla 13,3ake. Sitä ennen Rättvikissä tamma jäi umpipussiin ja tuon startin voi unohtaa. Kakkosradalta tiedossa lienee nappireissu. 3 Juliana Rags vakuutti elokuun voittokisoissaan Östersundissa ja Leangenissa. Molemmilla kerroilla tamma sai kohtuullisen vaativan reissun, mutta oli silti suvereeni. Kaksi viime starttia voi täysin unohtaa. Bjerkessä se jäi pussiin ja viimeksi Leangenissa laukkasi lähtösuoralla. Jo kauden seitsemättä voittoaan jahtaava 10 Bwt Devil oli oikein hyvä Solvallan 75-lähdössä, kun jatkuvasti keulassa painetta saanut tamma sitkisteli kolmanneksi ja noteerasi hienon ajan 12,7ake. Veikko Haapakankaan ajokki nousee samanlaisena takarivistäkin kärkitaistoon, tosin ennakkoinfon mukaan sillä ajetaan nyt viime starteista poiketen kengät jalassa. 11 Your Dreamlove on tauluaan paljon paremmassa tikissä. Toissa kerralla Solvallassa tamma kiri takajoukoista hyvin loppua ja viimeksi Bollnäsissä se joutui matkalla spurttailemaan useampaankin kertaan kestäen polveilevan juoksunkulun rehdisti perille asti. Optimitilanteessa 4-vuotias pääsee nauttimaan kirissä Bwt Devilin vetoavuista. Yllätysmerkkinä lapulle vielä täysin pelaamattomaksi jäänyt 6 Listas Thaitanic, joka luokkansa puolesta pitäisi olla riittävä hevonen tähän lähtöön. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa ainakin radoilta 1,2 ja 3 ammutaan lujaa matkaan. Carry Cash on niukasti todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Juliana Rags (12%) on lähdön paras merkki. Listas Thaitanic (1,9%) on liian unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 2, 3, 10, 11, 6 Suuri: 1, 2, 3, 10, 11, 6

Toto64-6 12 Ängsborken palasi Bergsåkerissa hienossa vireessä pitkältä tauolta. Alkumatkan johtavan takana matkanneella orilla käännettiin 800 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta 5-vuotias runnoi helposti ohi keulassa juosseesta Våler Nikolaista. Päätöskierroksen se kulki 21,0-vauhtia. Huippulahjakkuuden ei pitäisi juosta enää näin ”matalissa” sarjoissa ja se on ansaitusti jättisuosikki, mutta muutama asian takia Ängsborken tekee mieli varmistaa isommassa systeemissä. Radalta 12 ori antaa luonnollisesti hieman tasoitusta muille, Jimmy Jonsson ei ole kaikista luotettavin kuski ja Bergsåkerissa laukka oli todella lähellä muutamaankin otteeseen. 4 B.W. Rune laukkasi viimeksi Bergsåkerissa pahoin lähtöön kulkien sen jälkeen hyvin tullessaan 20,7-kyytiä viimeisen kierroksen ja voimia saattoi jäädä hieman varastoonkin. Sitä ennen ori kiri Rättvikissä terävästi toiseksi. Kolmantena merkkinä lapulle 6 Lukas Rauen, jolla on todella kova kilpailupää ja nopeana lähtijänä 13-vuotias veteraani voisi päästä keulaan. Juoksunkulku: 1 Guli Storm on alussa nopein, mutta sille kelvannee selkäjuoksu. Lukas Rauen on todennäköisin keulahevonen. Änsgborkenilla lähdetään varhain reissuun. Pelijakauma: Ängsborkenin (71%) pinnoista voisi antaa osan B.W. Runelle (9%) ja Lukas Rauenille (3%). IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 12 Suuri: 12, 4, 6

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 9

Toto64-2: 3

Toto64-3: 7, 10, 14, 6

Toto64-4: 12, 8, 10

Toto64-5: 1, 2, 3, 10, 11, 6

Toto64-6: 12

Hinta: 7,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-15&track=Ös&race=4&pool=T64&selections=[9],[3],[7,10,14,6],[12,8,10],[1,2,3,10,11,6],[12]&stake=0,1&price=7,2



Suuri

Toto64-1: 9

Toto64-2: 3, 2, 6

Toto64-3: 7, 10, 14, 6

Toto64-4: 12, 8, 10

Toto64-5: 1, 2, 3, 10, 11, 6

Toto64-6: 12, 4, 6

Hinta: 64,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-15&track=Ös&race=4&pool=T64&selections=[9],[3,2,6],[7,10,14,6],[12,8,10],[1,2,3,10,11,6],[12,4,6]&stake=0,1&price=64,8

PieniToto64-1: 9Toto64-2: 3Toto64-3: 7, 10, 14, 6Toto64-4: 12, 8, 10Toto64-5: 1, 2, 3, 10, 11, 6Toto64-6: 12Hinta: 7,20 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 9Toto64-2: 3, 2, 6Toto64-3: 7, 10, 14, 6Toto64-4: 12, 8, 10Toto64-5: 1, 2, 3, 10, 11, 6Toto64-6: 12, 4, 6Hinta: 64,80 €Tästä kupongille: