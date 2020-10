Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 14.10.2020

Suosikit: Varsin mielenkiintoisessa lähdössä ykkösmerkiksi nostetaan pelihevosista sisimpää starttaava 2 Night Brodde. Kovien avaajien ulkopuolella pitäminen ei ole aivan sanottua, mutta kokolapuilla varustettavalla oriilla on siihen mahdollisuudet. Solvallassa 5-vuotiaan suoritus takaa oli kesätauosta huolimatta erittäin hyvävireinen ja voitto irtosi vaivatta alle 10-vauhtisella loppuvedolla. Jägersron kurakelissä se ei saanut otetta edellä kirineestä Bucks To Burnista vaikka vahvasti tulikin. Keulasta nyt vahvoilla. 3 Urban Kronos on kerännyt alustavasti eniten peliä. Oriin suoritukset ovat olleet hieman vaihtelevia, eikä keulajuoksu ole tässä selviö, kuten moni ehkä ajattelee. Färjestadin ennätyskisassa se jäi lopussa pussiinkin, mutta Solvallan finaalissa parasta potkua ei takaa löytynyt. Örjan Kihlström voi tietysti onnistua tarjoilemaan sille sopivan juoksun, joten liiallisesta pelikannatuksesta huolimatta sitä ei kannata jättää huomiotta.



Haastajat ja yllättäjät: 9 Vichy Grif on erinomaisessa iskussa. Syyskuun alussa se kairasi voiton johtavan rinnaltakin ja kiri viimeksi kovimpia tammoja vastaan takapareista 08-vauhdilla neljänneksi. Voittoon vaaditaan eturivin hevosilta reipasta matkavauhtia, eikä se mahdottomuus olekaan, kun useampi liukas lähtijä on rinnatusten. Vähän pelatuista kiinnostaa eniten 4 Jaques Noir, vaikka sen onnistumiset ovatkin olleet harvassa. Bollnäsin kisassa voimissaan pussiin jääneeltä ruunalta odotettiin menestystä elokuussa, mutta laukat astuivat taas kuvaan. Jos vire on pienen huilin jälkeen tallella, ei menestyksestä sovi yllättyä. 10 Ad Hoc onnistui syyskuussa kahdesti vapaalta radalta, mutta tämänkertainen tehtävä takarivistä tuntuu melko vaativalta. 8 Global Wise Guy sairasteli valmentajan mukaan kesällä ja suoritukset jäivät sen takia vaatimattomiksi. Viime vuoden derbynelonen on rahasarjaan varteenotettava menijä, mutta vielä tällä kertaa suurempi menestys huonolta paikalta maililla yllättäisi. Sama tilanne on 7 Exclamation Markin kohdalla, jolla alla on vielä huomattavasti pidempi paussi. Pärjäämisedellytykset sarjoihin on, mutta menestys jäänee vielä tulevaisuuteen. 5 Ebony Bokon otteet eivät viime aikoina ole olleet erityisen reippaita. Lyödäkseen näin kovat hevoset ruunan tarvitsisi olla aivan huippuiskussa. Sisäpuolen hevosten ohittaminenkin on epävarmaa ja voi maksaa.



Juoksunkulku: Night Brodde pyrkii torjumaan Urban Kronoksen ensi metreillä, keskeltä Ebony Boko pyrkii myös kärkeen alussa. Ensin mainittu on todennäköisin keulahevonen. Jaques Noir osoitti myös aiemmin hyvää lähtönopeutta, mutta tässä tyydyttäneen etsimään iskuasemia kärjen lähettyviltä.



Pelijakauma: Urban Kronos (40%) on liikaa luotettu, Night Brodde (21%) liian vähän. Myös Jaques Noir (4%) on aliarvostettu.



Ranking: A) 2, 3 B) 9, 4, 10, 8, 7, 5 C) 6, 1, 11