Ravivihje: Toto64 Jägersro 13.10.2020 – 103 050 euroa ekstraa

4 Guiding Lightin totosijaputki katkesi viimeksi Visbyssa, kun se menetti lähdössä asemiaan ja pyöreällä radalla porukan hänniltä oli vaikea nousta hyvästä kiristä huolimatta neljättä sijaa korkeammalle. Sitä ennen Mantorpissa 4-vuotias näytti olevan vaikeuksissa jo viimeisellä takasuoralla, mutta sai uudelleen juonen päästä kiinni ja kiri lopulta hyvin toiseksi. Vastaavanlaisilla suorituksilla ollaan tässä lähdössä korkealla ja Stefan Perssonin ajokki saa ykkösvihjeen. Tosin ennakkoinfon mukaan tänään Guiding Lightilla ajettaisiin viime starteista poiketen kengät jalassa.

7 Nadal Coger teki viimeksi Åbyssa uransa toistaiseksi parhaan juoksun. Fredrik Persson tarjosi suojatilleen loistoreissun johtavan takana, josta ruuna kiri open stretchia pitkin toiseksi ikäluokkavarsa Global Benchmarkin jälkeen. Taakse jäi muun muassa lupaavat Kurri Jari Boko ja Mellby Ironman. Nyt tuollaisia hevosia ei ole likimainkaan vastassa, ruuna jatkaa kengittä ja uran toinen voitto voisikin tulla tänään.

Odensessa varmoin ottein johtavan rinnalta voittanut 3 Royal Blue on juossut Christian Lindhardtin treenistä seitsemän kertaa. Kolme kertaa se on voittanut, neljä kertaa laukannut eli pelin henki on ollut joko-tai. Tamma on perushevosia tähän lähtöön. 2 Up To Face ei vakuuttanut viimeksi Jägersrossa amatööriohjastajan ajamana, mutta teki sitä ennen hyviä juoksuja ja ainakin vastuksen puolesta uran avausvoitto voisi tulla tänään. Nopeana lähtijänä ruuna päässee keulaan. 1 Titan Face oli viime startissaan Jägersrossa aiempaa huomattavasti pirteämpi. Ensimmäistä kertaa ammattimiehen kyytiinsä saanut ori kiri kolmannesta ulkoa pirteästi toiseksi lupaavan Velten Swarovskin jälkeen ja vastaavanlaisena se pystyy kärkipäähän nytkin.

Juoksunkulku: Up To Face on alussa vikkelin ja todennäköisesti sillä myös ajetaan keulassa.

Pelijakauma: Nadal Coger (12%) ja Titan Face (2%) ovat tarjouksessa.