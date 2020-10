Ravivihje: Toto64 Färjestad 12.10.2020

Toto64-1 5 Anthara Bi on kerännyt tammalähdöistä komean tilin kirkkaimpina kruunuina kevään Diamandstoet-finaalin ykkönen ja kesäkuun lopun Breeders' Crownin karsintavoitto. Björn Goopin suojatti palaa kilparadoille kahden kuukauden tauolta ja juoksunkulkuun liittyy omat haasteensa reippaan avaajan ulkopuolelta, eikä keulaan taida olla nyt asiaa. Balanssipuolikin on vielä kysymysmerkki, kun se on alustavasti ilmoitettu kengät jalassa, mutta tuota kannattaa vielä päivän mittaan seurailla. Alustava reilu 70 prosentin peliosuus on jokatapauksessa reippaasti yläkantissa. 1 Enzo Am on jäänyt varhaisessa jakaumassa aivan liikaa suursuosikin varjoon ja nykyisillä peliosuuksilla siinä olisi jopa ideavarman ainesta. Per Nilssonin ajokki on juossut jatkuvasti tasokkaissa lähdöissä ja tehnyt vahvaa työtä kärjen tuntumassa. Viimeksi ruuna jäi 75-lähdössä johtavan taakse pussiin. Rommen sprintterikisassa se leiskautti kasiradaltakin omaa vauhtiaan johtopaikalle ja veti porukkaa varmasti maaliin asti. Bengt Oltopin valmennettava on ykkösradalta todennäköinen keulahevonen lähtöön ja pystyy hyvänä päivänään vetämään siitä maaliin asti. Suosikkikaksikon takana 10 I'm a Believer on noussut hienoon syysvireeseen ja pystyy takarivistäkin totosijakamppailuun mukaan. Viimeksi Solvallassa se pääsi tulemaan kiertelemättä ja paranteli voittajan imussa hienosti hopealle. 8 Ottens Dibaba on kapasiteetiltaan kova tamma, mutta lähtöpaikka vie suurimmat toiveet. Magnus Jakobssonin suojatti on ottanut valtaosan voitoistaan keulapaikalta, eikä sinne ole nyt normaalioloissa asiaa. Juoksunkulku: Sisärata ei ole Färjestadissa herkkupaikka kiihdyttää, mutta Enzo Am on silti suosikki puolustamaan keulapaikan. Anthara Bi pystyy satsatessaan heittämään kovan haasteen. Pelijakauma: Enzo Am (15%) on jäänyt liikaa suursuosikin varjoon ja kuuluu kaikille kupongeille. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 1 Suuri: 5, 1

Toto64-2 Nelivuotislähdön suosikiksi nousee kahdesta perättäisestä epäonnistumisesta huolimatta 9 Equal to None. Viimeksi ruuna juuttui koko kirikierroksen ajaksi kolmannelle, joten lopun taipuminen oli täysin ymmärrettävää. Solvallassa se irroitti keulapaikalta todella helppoon voittoon ja varaa jäi vielä runsaasti. Tällä kertaa lähtöpaikka on hyvä nopean kiihdyttäjän takana ja Björn Goopin suojatti kirii lopussa voittomatsiin. 7 Being Jolly on tehnyt hienoa jälkeä siirryttyään Mikael J Anderssonin valmennukseen. Axevallassa ruuna kiersi vahvan kirin neljännestä ulkoa, mutta kärsi maalikameratappion Halifax Mearasia vastaan. Årjängissa se polki keulasta hulppealla tyylillä muilta karkuun, eikä antanut takaa yrittäneille Missing Toomalle ja kumppaneille mitään mahdollisuuksia. Juoksun onnistuessa tiukasti kärkikamppailussa mukana. 5 Vikens Fernand ei ole vielä täysin valmis kilpahevonen, mutta kapasiteettia riittää pitkälle. Viimeksi se haki avauskaarteessa keulapaikan ja piti maalikameravoittoon, vaikka loppusuoran ravi ei silmiä hivellytkään. Toissa kerralla se ei päässyt yhtä lujaa matkaan, mutta hoiteli homman varmasti johtavan ulkopuolelta. Terävällä avauksella se voisi päästä nyt porukan johtoon. 2 Roc Star Joli on nappipaikalta avainhevonen juoksunkulun suhteen. Örebrossa se oli keulapaikalla hieman turhan innokas ja taipui loppumetreillä kakkoseksi. Mantorpissa ruuna otti vastaavalta paikalta suvereenin voiton. Sofia Aronssonin suojatti joutui jäämään välissä yhdestä startista pois ja on pieneltä tauolta nyt arvoitus. Viidentenä mukaan Kenneth Haugstadilla vahvistuva 6 Homeland Pellini. Ruuna on kärsinyt urallaan ravivaikeuksista, mikä on hidastanut tilipussin karttumista. Viimeksi se meni keulassa koko matkan ravia ja piti lopussa niukkaan voittoon. Örebrossa se jäi voimat tallella rintaman keskelle pussiin. Juoksunkulku: Roc Star Joli on nopea ja pääsee valitsemaan keulapaikan tai johtavan selän välillä. Vikens Fernand avasi viimeksi lujaa ja samanlaisena se on ensimmäisenä kysymässä kärkipaikkaa. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9, 7, 5, 2, 6 Suuri: 9, 7, 5, 2, 6

Toto64-3 Kolmannen kohteen selvä suosikki 3 Brenda Grif nappasi Solvallasta kauden avausvoittonsa nappijuoksulla johtavan takaa. Keulahevonen laukkasi loppukaarteessa vieläpä sopivasti edestä ja italialaistamman kiriruuti oli lopussa selvästi kuivinta. Tällä kertaa vastassa on muutama erittäin kyvykäs vastustaja, joten Björn Goopin suojatti saa pistellä kärkipaikaltakin parastaan. Suosikin selvä ykköshaastaja 10 Orlando järjesti jymypaukun tammaderbyn karsintaan tykittämällä sisäratajuoksun jälkeen ykköseksi. Tamma kellotti silloin viimeisen tuhannen 11,6-vauhtia ja maalisuoralla kyyti nousi 07-lukemiin. Finaalissakin se tuli viimeiset 700 metriä 08,6-vauhtia, vaikka ei parijonosta aivan kärkisijoille pystynytkään. Tällä kertaa tamma joutuu tekemään juoksuaan ulkoradoilla, mutta vetävien selkien sattuessa se on kirivaiheessa äärimmäisen vaikeasti pideltävissä. 5 Swisha teki Oaksin karsinnassa uransa toistaiseksi parhaan juoksun, kun se kiri porukan hänniltä sitkeästi kolmatta ja neljättä rataa pitkin mukaan kärkikuvioihin. Viimeiset 700 metriä Markus B Svedbergin suojatti kellotti 12,1-vauhdilla. Nyt se juoksee alustavan tiedon mukaan taas kengät jalassa, mikä laskee hieman pelillistä mielenkiintoa. 6 Havana Boko tuli Solvallassa porukan hänniltä hyvän 13,2-vauhtisen päätöskierroksen ja esitys oli keskikastin sijoitusta parempi. Hagmyrenin 75-lähdössä se oli johtavan rinnalta viides. 8 Apple Rose ei ole vielä avannut voittosaldoaan tämän vuoden osalta, mutta sen etsikkoaika onkin vasta alkamassa iltojen pimentyessä ja ratojen hieman hidastuessa. Viimeksi tamma jäi voimat tallella pussiin sisäratajuoksun jälkeen. Axevallassa paikka johtavan rinnalla oli yksinkertaisesti liikaa. 7 Princess Corner on voitokas tamma ja kamppailee onnistuessaan totosijoituksista. Jarlsbergissa se jäi sisäradalle kiinni ja voimia jäi rutkasti varastoon. Jägersrossa tamma seuraili maksimisijoituksen sisäratajuoksun jälkeen. Voitto on kovia suosikkeja vastaan tiukassa. Juoksunkulku: Brenda Grif hakee ravatessaan johtopaikan ja lähtee vetämään mieleistään vauhtia. Orlando iskee vasta kirissä. Pelijakauma: Brenda Grif on (54%) liian suuri suosikki Orlandoon (17%) nähden. Yllätysosaston kiinnostavin on Apple Rose (3%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3, 10 Suuri: 3, 10, 5, 6, 8

Toto64-4 Nuorten ohjastajien lähdössä rankingin kärkeen nousee 2 Livi Oboy. Ruuna palasi Axevallaan valmiissa vireessä kolmen kuukauden tauolta ja on näistä asemista vahvasti jälleen kärkikamppailussa mukana. Ruuna matkasi tuolloin sisäradan jonossa kolmantena, josta spurttasi terävästi vain Ahuza Mazda Fontille häviten. Jonas Mobergin suojatti pystynee startti alla vieläkin parempaan. 5 O.M.Easton palasi viimeksi kymmenen kuukauden tauolta radoille ja tuli passiivisen ajon jälkeen voimia uhkuen maaliin asti. Torbjörn Maltessonin suojatti on juossut urallaan huomattavasti tasokkaammissakin tehtävissä ja menestynyt niissäkin hyvin. Startti vei kilpailuterävyyttä takuulla kohisten ylöspäin ja tässä porukassa menestys ei yllättäisi. 3 Epic Victory on tehnyt kaksi nousujohteista starttia siirryttyään tauon aikana Eric Martinssonin valmennukseen. Viimeksi se nousi neljännestä ulkoa 800 metriä jäljellä kolmannen radan jonoon ja paranteli maalisuoralla keulavoittajan takana toiseksi. Ruuna tekee tasaisen hyvää jälkeä ja voisi keulaan päästessään napata voitonkin pitkästä aikaa. 1 Jetstream Rapida ei pysty alussa hyödyntämään sisäradan paikkaansa, mutta kunto riittäisi pärjäämiseen. Axevallassa se oli keulasta asiallinen kolmas ja Mantopin ykkönen irtosi tyylikkäästi johtavan ulkopuolelta. 11 Pique on sekavaa tauluaan paremmassa iskussa, eikä ylivauhtisella juoksulla lainkaan mahdoton menestyjä. Viimeksi juoksu meni aivan poskelleen sen jäätyä alussa parijonon ulkopuolelle, eikä pitkän letkan hänniltä ollut enää asiaa kärkisijoille. Toissa kerralla ruuna kiri loppumetrit lujaa ja ehti juurin linjan kohdalla kakkoseksi. 9 Kitsune on tasainen sijoittuja, mutta voittaa harvoin. Voitto tulisi yllätyksenä suoraan tauolta. 6 Kom Leia ei sekään ole hanakka voittamaan, mutta juoksee nyt alustavan ilmoituksen mukaan optimibalanssillaan ja jenkkikärryillä. Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys. Livi Oboy kiihtyy asiallisesti, samoin Epic Victory. Kom Leia voi maustaa kiihdytyksen tapahtumia, jos sillä satsataan. Pelijakauma: O.M.Easton on (7%) on huippumerkki. Myös Pique (2%) on alipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2, 5, 3 Suuri: 2, 5, 3, 1, 11

Toto64-5 Vihjesysteemien ideavarmaksi luotetaan elämänsä kuntoon virinnyt 9 Vikens Brummer. Ruuna kisasi viimeksi hirmutasoisessa Solvallan stayerlähdössä, jossa tuli neljännestä sisältä vahvasti perille pitäen rinnalla kirineet hirmut Alonen ja Ble du Gersin lopussa takanaan. Färjestadissa Mikael Fellbrandtin suojatti oli pitkään pussissa kolmannessa ulkona, josta syöksyi loppumetreillä kärkikamppailuun mukaan ja voimiakin jäi runsaasti varastoon. Ruuna on takarivistä hieman juoksunkulun armoilla, mutta toisaalta asemat ovat vähintään kohtuulliset nopean avaajan takana. Alustava alle kymmenen prosentin peliosuus on huipputarjous, johon on tässä kohtaa pakko tarttua. 5 Fredrik Palema on kyvyiltään lähdön eliittiä, mutta suoritustaso ailahtelee. Färjestadin esitystä ei pääse sijoituksesta huolimatta moittimaan. Ruuna tuli kiivasvauhtisella maililla takajoukoista minkä pystyi ja paranteli vielä maalisuorallakin asemiaan. Toissa kerralla Axevallassa se oli ponneton johtavan ulkopuolelta. Hyvänä päivänä se pystyy ilman muuta voittamaan tällaisen iltaravilähdön, mutta alustava peliosuus on voltin vitonenkin huomioiden turhan korkealla. 2 Riptide R.D. puolusti viimeksi sisäradalta keulat ja johti kevyttä lähtöä varmasti maaliin asti. Toissa kerralla se seuraili kakkoseksi keulasta voittaneen Gardner Shawn takaa. Oriilla on vasta kolme starttia pitkän tauon jälkeen, joten vire voi olla edelleen nousussa. Se on ollut viimeisissään ainakin auton takaa ensimetreillä todella nopea ja saattaa pystyä voltin kakkoseltakin rivakkaan avaukseen. 6 Next Game sai tulla Årjängissä kiertelemättä maalisuoran alkuun asti ja punnersi lopussa ykköseksi. Vastus tiukkenee, mutta juoksuradalta se voi saada jälleen onnistuneen reissun. 10 G.R.J.'s Wolverine saavutti talvella totosijoja 75-tasollakin, joten kyvyt riittävät takuulla tähän lähtöön. Kolmen kuukauden tauolta ja kengät jalassa totosija tuntuu kuitenkin realistisimmalta tavoitteelta. 12 Euklid A.T. tekisi parhaat esityksensä kengittä, eikä lähtöpaikkakaan herätä nyt hurraahuutoja. Juoksunkulku: Juoksuradoilta avataan parhaiten. Next Game on todennäköinen ensimmäinen keulahevonen. Riptide R.D. tai Fredrik Palema ilmaantuvat kysymään keulapaikkaa. Pelijakauma: Vikens Brummer (8%) on kanuunarasti. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-6 Päätöskohteessa 7 Zenzero Jet on vaikeasti pysäytettävissä, jos se löytää normaalin iskukyvyn viime startin ravivaikeuksien jälkeen. Toissa kerralla Solvallassa se oli aivan jäätävän hyvä kierrettyään koko päätösringin kolmatta ilman selkää ja edeten lopussa ylivoimaiseen voittoon. Myös Axevallassa se liikkui kirivaiheessa aivan erisarjan hevosen tavoin. Voltin kakkonen tuo laukkariskin alkuun, mutta ehjällä juoksulla se on tässä porukassa erittäin lähellä voittoa. Otetaan suurempaan systeemiin suosikin rinnalle pari maltillisesti pelattua varmistusmerkkiä. 11 Milord ei ole kevään jälkeen päässyt voittajaseremonioihin, mutta vauhtien hidastuessa sen mahdollisuudet jälleen kohenevat. Solvallassa ruuna jäi porukan keskelle hyvännäköisenä pussiin. Axevallassa se nousi kaukaa takaa aivan kärkiparin tuntumaan. Mielenkiintoinen merkki matalalla peliosuudellaan. 2 Amigo Racer punnersi Årjängissä sitkeän 900 metrin kirin ja nousi aivan voittajan Monfalconen tuntumaan. Morgan Ivarssonin suojatti kohtaa kovemman vastuksen kuin aikoihin, mutta kunto tuntuisi olevan juuri nyt aivan tapissaan ja suosikin epäonnistuessa sekin pystyisi heittämään lusikkansa voittomatsiin. 6 Nisse Sånna voittaa harvoin, mutta kunto on mallillaan. Viimeksi se kiri kovaa kyytiä open-stretchiä pitkin, mutta voittaja oli jo ehtinyt karkuun. Jägersron 75-kisassa se seurasi johtavan takaa maksimisijoitukseen. Suosikin epäonnistuessa ruuna on yksi monista mahdollisista, mutta korkealla peliosuudella ei mikään kiehtovin merkki 64-peliin. 12 Townshend Broline nauttii normaalia pidemmästä juoksumatkasta, mutta ravaavan suosikin lyöminen on sillekin tukala tehtävä. Viimeksi ruuna kellotti hänniltä viimeiset 700 metriä 1.12-vauhtia ja nousi viidenneksi. Takamatkan juoksuradalta juoksu voi jälleen äityä turhan vaikeaksi voittoa ajatellen. 3 Bailamos on kyvykäs nelivuotias, mutta voitto tulisi yllätyksenä suoraan tauolta. Totosijoille saumat onnistuneella reissulla. 10 Wir Ideal on asiallisessa kunnossa, mutta voittaa harvoin. Kauden avausvoitto yllättäisi tässäkin. 8 Ferrell juoksee nyt ilman kaikkia kenkiä monen vuoden tauon jälkeen ja kuntokin on asiallisella mallilla. Vastus on tosin sen mittapuulla nyt todella tiukka. Juoksunkulku: Bailamos on paalun nopein, mutta Zenzero Jet hakee ravatessaan keulapaikan haltuunsa. Pelijakauma: Zenzero Jet (44%) voisi olla hivenen reilumpikin suosikki. Milord (4%) on maistuva merkki. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 7 Suuri: 7, 11, 2

