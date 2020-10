Ravivihje: GS75 Rättvik 11.10.2020

Toto75-1 Avauskohde on tasainen lähtö. Nostetaan rankingin kärkeen alussa kohti kärkipaikkaa suuntaava 6 Winners Lane. Petri Salmelan suojatti nappasi viimeksi toisesta ulkoa hopeaa ja nousi 11-vauhtisella kiripuolikkaalla vahvasti voittajan tuntumaan. Starttia edelsi kahden kuukauden tauko, joten ori parantanee startti alla edelleen. 7 Helio de Fromentel ei ole vielä onnistunut avaamaan voittotiliään, mutta viime esitysten perustella sekin on vain ajan kysymys. Rättvikissä ruuna tuli toisesta ulkoa väkevästi perille ja hävisi vain tappiottomalle Haitkin Amille. Bollnäsissä se laukkasi alkuun, mutta nousi vielä 14,5-vauhtisella kirilenkillä tasaiseen kakkostaistoon. Lähtöpaikka tuo haasteita juoksunkulkuun, mutta vähänkään onnistuneella reissulla ruuna pystyy korkealle. 1 Dreams Happen oli viimeksi johtavan takaa hyvä kakkonen hieman tämänpäiväistä tasokkaammassa seurassa. Reipas avaaja saa sisäradalta jälleen tarkan reissun sisäradalla, eikä ole kiritilojen löytyessä missään nimessä vaaraton. Ohjaksiin hyppäävä Rikard N Skoglund voi tuoda pientä lisäpiristystä. 5 Betulla C.R. on ollut epäonnekas kahteen viimeiseen. Färjestadissa vastassa oli tasokkaita kolmevuotiaita ja Jörgen S Erikssonin suojatin kohtaloksi tuli jäädä rintaman taakse pussiin. Rommen E3 Bonuksessa se jäi loppukaarteessa väsyvän taakse kiinni. Tamma avaa reippaasti ja juoksee alustavan ilmoituksen mukaan ilman etukenkiä ja jenkkikärryillä. Hyvä yllätyshaku. 3 Don't be Cruel kohtasi viimeksi Sahara Jaeburnin ja Beacon Kronosin kaltaisia ikäluokkahevosia ja seuraili johtavan takaa asiallisesti viidenneksi. Lähtö on nyt tasoltaan kevyempi ja Björn Röcklingerin suojatti pystyy kamppailemaan kärkisijoista. 4 Calla Frontline saa Erik Adielssonin rattailleen ja juoksee alustavan ilmoituksen mukaan jenkkikärryillä. 2 Master Of Zon kamppaili Rättvikissä kolmanneksi johtavan rinnalta. Ruuna pystyy hyvältä paikalta kamppailuun totosijoista. Juoksunkulku: Dreams Happen avaa hyvin, mutta saa avauskaarteessa kovan haasteen Winners Lanelta ja keulapaikkaa saattaa olla tarjolla. Betulla C.R. ja Master Of Zon voivat myös värittää alkumatkan tapahtumia. Pelijakauma: Betulla C.R. (3%) on jäänyt alipelatuksi. Calla Frontline (16%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6, 7, 1, 5, 3 Suuri: 6, 7, 1, 5, 3

Toto75-2 9 Global Attention on kyvykäs hevonen tähän tasoltaan varsin keskinkertaiseen lähtöön ja ravia polkiessa lähellä kärkisijaa. Ruuna teki Eskilstunassa uransa toistaiseksi parhaan juoksun, kun se punnersi johtavan rinnalta reippaan matkavauhdin päätteeksi ykköseksi. Nelivuotiaan otteet kuitenkin ailahtelevat ja kokemattomien kuskien lähdössä takarivin paikka saattaa tarjota erilaista ohjelmaa juoksunkulkuun. Varmistukset paikallaan. Haastajista selvästi mielenkiintoisin on 2 Wolverine. Jerry Strömstedtin suojatti oli mykistävän hyvä toissa startissaan Gävlessä, kun se johti koko matkan ja voitti hulppealla marginaalilla seuraaviin. Viimeksi ruuna jäi kiertämään kolmannelle koko matkan ajaksi ja sen startin voi täysin unohtaa. Tällä kertaa kakkosradan lähtöpaikalta ei tarvita suurempia ajotaktisia kikkailuja ja ravia polkiessa ruuna on kova luu tähän lähtöön. 6 Miss Brilliance on viime sijoituksiaan paremmassa iskussa ja rattaille hyppää lähdön kokeneinta kaartia edustava Ludwig Wickman. Tammalle jäi viimeksi runsaasti jossiteltavaa sisäratajuoksun jälkeen ja myös toissa startissa se jäi voimissaan porukan keskelle pussiin. Se pystyy ohjastajan satsatessa reippaaseen avaukseen ja saa hyvät iskuasemat kärjen tuntumasta. 1 Feeling Fat ailahtelee, mutta ei ole hyvänä päivänä ulkona voittokamppailustakaan. Bollnäsissä ruuna oli omaa luokkaansa keulasta. Viimeksi se oli puolestaan suuri pettymys vastaavalta juoksupaikalta. Vaikeasti arvioitavissa viime startin jälkeen. 12 Jeanne d'Arc Boko on tähän lähtöön kyvykäs nelivuotias ja olisi ollut eturivistä oikeinkin vaarallinen. Bollnäsissä tamma avasi omaa vauhtiaan keulaan ja voitti ylivoimaisesti. Viimeksi tamma kiri häntäjoukoista asiallisesti perille. Taustavoimien ennakkokommentit puhuvat melko passiivisen taktiikan puolesta, jolloin voittoon asti voi olla vaikea ehtiä. 15 Kurt Cobain on lahjakas hevonen näihin lähtöihin, mutta koko matkan ravaaminen tuottaa suuria vaikeuksia. Piippuhyllyn paikka tuo mukanaan runsaasti ulkoratojen kiertämistä ja häiriötekijöitä, joten onnistuminen tuntuu epätodennäköiseltä. Juoksunkulku: Feeling Fat ja Miss Brilliance käyvät keulakamppailun. Wolverine ja Global Attention saattavat tulla varhain eteenpäin. Pelijakauma: Wolverine (6%) on kiinnostava merkki. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 9, 2 Suuri: 9, 2, 6, 1, 12

Toto75-3 Montélähdöstä poimitaan vihjesysteemien varmaksi 6 Allez Allez. Jörgen Westholmin valmennettavalla on vyöllään parhaat näytöt ja todennäköinen juoksunkulku suosii. Viimeksi se nappasi varman keulavoiton. Myös Eskilstunassa ruuna oli kärkipaikalta aivan omaa luokkaansa ja piti Selfie Brodden selvällä marginaalilla takanaan. Reippaan avaajan tie vie suurella todennäköisyydellä taas johtopaikalle ja siitä voitto on normaaliesityksellä erittäin lähellä. Kärrylähdöissä ravivaikeuksista kärsinyt 7 Selfie Brodde on löytänyt uuden uran raviratsastuksen puolelta. Solvallassa se nappasi voiton komean kirin päätteeksi, mutta matkavauhtikin suosi tuolloin rankasti takahevosia. Eskilstunassa se jäi selvästi kakkoseksi Allez Allezin takana. Selvä ykköshaastaja. 3 Framante palaa kisaan reilun kolmen kuukauden tauolta. Kesällä se otti pari montévoittoa hyvillä esityksillä ja nappasi toukokuun lopulla muun muassa Allez Allezin päänahan. 1 Zagor Grif tekee debyytin montén puolella ja kamppailee hyvältä lähtöpaikalta totosijoituksista. Huomioitavaa on, että ohjastajalla on kokemusta vain kahden startin verran. Juoksunkulku: Allez Allez avaa reippaasti ja hakee kärkipaikan avauskaarteessa. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-4 Neljännestä kohteesta poimitaan systeemien ideavarmaksi nappipaikalle arvottu 2 Hanapier. Martin P Djusen suojatin viime startit ovat olleet huippuvahvoja, eikä se voi enää kauaa välttyä uran avausvoitolta. Viimeksi ruuna olisi todennäköisesti kiertänyt viidennestä ulkoa E3 Bonuksen voittoon ilman kalkkiviivoilla sattunutta laukkaa. Färjestadissa se jäi voimat tallella pussiin. Juoksumatka sopinee hyvin ranskalaishevoselle ja ruuna saattaa jäädä pelijakaumassa edulliseksi merkiksi parin voitokkaan kilpakumppanin kustannuksella. 3 Uto Broline on kyvykäs nelivuotias ja napsinut kevyemmissä lähdöissä vaivattomia voittoja erilaisilla juoksunkuluilla. Lindesbergissä se oli omaa luokkaansa johtavan rinnalta ja Hagmyrenin voitto irtosi keulapaikalta aivan pintakaasulla. Nyt alla on taukoa ja vastus tiukkenee, mutta ruunalla on hyvä kapasiteetti tähän lähtöön. 9 Grand Canyon Sisu palaa kymmenen kuukauden tauolta takaisin kilparadoille, joten päivän vire on luonnollisesti suuri arvoitus. Ennakkokommenttien mukaan ruunalla on ajettu viimeistelyissä 1.20-vauhtia täysi matka läpi, jonka se suoritti asiallisella tyylillä. Ruuna on kyvykäs hevonen, mutta alustavasti turhan reilusti pelattu. 1 Digital Pen on väkivahva jyrä, mutta ykkösradalta koko matkan ravaaminen tuntuu mahdottomalta tehtävältä. Solvallan voitossa se kierteli alkumatkasta pitkään kolmatta, kävi hetken huilaamassa parijonossa ja jatkoi sen jälkeen ulkoratojen kautta väljään voittoon. Fredrik Linderin suojatti riittäisi hienosti kykyjensä puolesta, mutta onnistumiset ovat harvassa. 6 Pelas Orthos saa Ulf Ohlssonin rattailleen, mutta kärkisijat ovat tiukassa. Viimeksi se suoritti virkamiesmäisen kirin neljännestä ulkoa. 5 Garri Westwood tuli viimeksi lopun 700 metriä kolmatta ilman selkää ja kamppaili vahvasti kärkirintamaan mukaan. Esitys uhkui nousukuntoa, eikä se ole onnistuneella juoksulla aivan ulkona tässäkään. 4 Esprit d'Inverne siirtyi alkukeväästä Timo Nurmokselta uusiin maisemiin. Pari ensimmäistä starttia uusista käsistä ovat olleet vielä tasaisia esityksiä ja niiden perusteella voitto tulisi tässäkin yllätyksenä. Jorma Kontio iso vahvistus rattailla. Juoksunkulku: Uto Broline on todennäköinen keulahevonen. Hanapier saattaa hakea asemat sen rinnalta. Pelijakauma: Hanapierin (27%) kuuluisi erottua suosikiksi. Grand Canyon Sisu (27%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-5 2 Mo Sjur kilpailee hurjassa iskussa ja lähellä voittokantaan paluuta näistä lähtöasemista. Norjan Derby-finaalissa ori kamppaili sitkeästi johtavan rinnalta, mutta maalisuoralla tuoreemmat voimat jyräsivät edelle. Viimeksi se komppasi mallikkaasti hurjan Grisle Odin G.L:n tuntumassa muiden jäädessä selvästi ja kellotti viimeiset 700 metriä 21,5-vauhtisiksi. Tällä kertaa oriilla on hyvät saumat edetä joukon johtajaksi, josta se vetäisi lähtöä pitkään. 5 U.R.Faxe on parhaimmillaan puolta kierrosta lyhyemmällä matkalla, mutta pystyy onnistuneella juoksulla pärjäämään normaalimatkoillakin. Bergsåkerissa se matkasi neljännessä sisällä ja spurttasi lopussa hyvin tilojen löydyttyä. Voimia saattoi jäädä varastoonkin. Toissa kerralla se piti keulasta kurissa hurjan Våler Nikolain ohitusyritykset. 4 Gott Klirr laukkasi Rommen 75-lähdössä hyvän sijoituksen loppukaarteeseen. Oriilla on hyvä kapasiteetti tähän lähtöön ja takamatkan sisäradalta se pääsee iskuasemiin kärjen tuntumaan. 9 Vestpol Gladiator on aloittanut pätevästi uusista käsistä ja tällä kertaa Ulf Ohlsson vahvistaa rattailla. Viimeksi ruuna seuraili maksimisijoitukseen johtavan takaa. Takamatkan juoksurata avittaa nopeaa kiihdyttäjää, mutta lähtö on nyt tasokkaampi kuin sen voittostarteissa. 1 Nordby Kuling on hyvällä paikalla ja juoksee nyt ilman kaikkia kenkiä, mikä on ennakkokommenttien mukaan plussaa. Viimeksi paikka johtavan rinnalla oli liikaa. Elokuun puolivälissä Rommen 75-kisassa se tuli kovan kärkikolmikon tuntumassa maaliin sisäratajuoksun jälkeen. 11 Brenne Järven otti viimeksi kakkosen johtavan takaa ja edelle jäi vain kova Pydin. Nyt se saa pitkästä aikaa startin hieman lyhyemmällä välillä ja pystyy varmasti parantamaan. Juoksunkulku: Mo Sjur ottaa lähdön vetotyöt haltuun. Vestpol Gladiator pääsee takamatkan juoksuradalta lujaa matkaan. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Gott Klirr (11%) voisi olla hieman enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2, 5, 4 Suuri: 2, 5, 4

Toto75-6 Lyhyellä matkalla alkukiihdytys on ratkaisevassa roolissa. 1 Isa on ottanut tauluunsa kaksi nollaa viimeisistään, mutta saa molemmista esityksistä puhtaat paperit. Bollnäsissä se sai matkan aikana kovaa prässiä ja taipui aikaisin. Tammaderbyn karsinnassa vastus oli todella kova, eikä Fredrik Linderin suojatti pystynyt tarkalla juoksullakaan kärkikamppailuun mukaan. Taulussa näkyvän voiton se otti hienolla esityksellä johtavan rinnalta ja silloin lähtö oli tasoltaan pitkälti vastaavankaltainen. Keulapaikan puolustaessaan tamma vetäisi pitkään. 2 Lamona Håleryd on parhaimmillaan keulapaikalta ja sillä lyödään auton irrotessa taatusti kaikki peliin. Taulussa näkyvä voitto Eskilstunassa irtosi keulasta kymmenien metrien marginaalilla. Edellämainittujen välistä kilvanajoa kyttää 10 Beluga Winner. Ruuna on edelliskisojen perusteella aivan elämänsä kunnossa. Viimeksi se juoksi kovassa lähdössä ja jäi kaikki voimat tallella sisäradalle kiinni. Örebrossa se tuli ulkokautta hyvin Hefner Amin tuntumaan. Ruunan voitontahto on luonnollisesti suuri kysymysmerkki, mutta onnistuneella reissulla sillä on oiva sauma uran avausvoittoon. 12 Invented Sund on kammopaikalla, josta lyhyen matkan voittaminen vaatii aina hurjasti tuuria. Bergsåkerissa se tuli vaikeista asemista hyvin perille. Sitä edeltäneessä startissa se oli nappijuoksulla kakkonen. 8 Bottnas Future on kunnossa, mutta kasiradalta tehtävä on todella tukala, eikä tamma ole muutenkaan voitontahtoisimmasta päästä. Viimeksi sille tarjottiin voittoa nappijuoksun jälkeen, mutta lopun puristus jäi uupumaan. 3 Easy Pace nappasi Bollnäsissä voiton ilman kenkiä juostessaan. Nyt se juoksee kengät jalassa, eikä ole sillä balanssilla kovinkaan kiinnostava merkki hyvästä lähtöpaikasta huolimatta. Juoksunkulku: Isa ja Lamona Håleryd ovat nopeita ja kamppailevat alussa keulapaikasta. Pitkäksi mennyt avaus ei yllättäisi ja se suosisi takarivistä starttaavia. Pelijakauma: Beluga Winner (6%) on lähdön kiinnostavin merkki. Easy Pace (14%) on ylipelattu IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1, 2, 10 Suuri: 1, 2, 10

Toto75-7 Päätöskohteessa nähdään kahden superhevosen paluu kilparadoille. 10 Coin Perdu oli aikansa nuorisotähti sijoittuen muun muassa Kriteriumin kakkoseksi. Derby-karsinnassa se laukkasi ja on viettänyt sen jälkeen hiljaiseloa yli kahden vuoden ajan. Ori on kuitenkin vasta kuusivuotias ja sillä on terveyden salliessa vielä paljon annettavaa kaviourilla. Svante Båthin suojatti on ansaitusti selvä suosikki ja ravatessaan voittaa suurella todennäköisyydellä tämän porukan. Toinen supertähti 8 Sauveur voitti Solvallassa Harpers Hanoverin ennen pitkää taukoaan. Ruuna palaa kilparadoille Mercedes Baloghin käsistä ja koelähdön perusteella ihan asiallisessa vireessä. Jos kymmenenvuotiaaksi varttuneen huippuhevosen kilpailuhuumori on edelleen kohdillaan, se taistelee heti kärkisijoituksista. 6 Global Tailwind palaa kolmen kuukauden paussilta positiivisten treentietojen saattelemana. Ruuna kyttää ensimmäisenä takamatkan hirmujen epäonnistumista. 2 Bally T.N. on kyvykäs, eikä olisi suosikkien epäonnistuessa mahdoton voittajakaan reilun etumatkansa turvin. Juoksunkulku: Bally T.N. lähtee vetämään joukkoa. Global Tailwind saattaa edetä kyselemään johtopaikkaa. Myös Coin Perdulla saatetaan tulla jo varhain eteenpäin. Pelijakauma: Global Tailwind (8%) on jäänyt liikaa suosikkien varjoon. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 10 Suuri: 10, 8, 6, 2

