Ravivihje: Toto75 Åby 10.10.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Avoimen luokan Ruotsin mestaruus voi ratketa lähtöpaikkoihin, sillä ravatessaan 4 Very Kronoksella on erinomaiset mahdollisuudet edetä keulaan, josta sen lyöminen ei olisi tasokkaille vastustajillekaan helppoa. Viime lauantain kisa kävi hyvästä hiitistä, sillä Erik Adielsson luovi oriin kaukaa takaakin hyvissä ajoin kärkeen, eikä muista ollut ymmärrettävästi vastusta sen jälkeen. Kengittä tällä kertaa menevällä 6-vuotiaalla on aina jonkinlainen laukkariski olemassa, mutta tasaisesti pelatusta suosikkiparista se vaikuttaa silti todennäköisemmältä voittajalta ja jää varmaksi. 5 Who's Who laukkasi Färjestadin lähtösuoralla pienen häiriön seurauksena. Edellisellä kerralla sisältä hyvin loppua pujotellut ori ei pääse normaalisti edellä mainitun ohi alussa ja toiselta radalta tehtävä on vaativa. Jos Very Kronos sattuisi laukkaamaan, tie keulaan ja voittoon olisi auki.



Haastajat ja yllättäjät: 11 Cyber Lane on noussut uskomattoman hyvään vireeseen syksyllä ja hyvästeli viimeksi keulasta vastustajansa tulisella 03,5-vauhtisella loppusuoralla. Voittoon yltäminen vaatisi nyt joko edellä mainittujen keskinäistä kovaa kilvanajoa tai niiden yllättämistä jotenkin heti alussa. Vaikea sarka takaa huippuvireestä huolimatta. 1 Milliondollarrhymen suoritukset Rommen kirivoiton jälkeen ovat olleet taas ponnettomia, mutta ehkä tiedossa oleva sisäratajuoksu voisi taas lisätä potkua? 9 Forfantone Amin tulosrivi osoittaa, miten vaikeaa kovakuntoisenakin ykkössarjoissa on pärjätä takaa. Hyviä sijoituksia kyllä irtoaa, mutta aina joku tai jotkut saavat suotuisamman juoksun. 3 Global Welcome on myös kasvamassa avoimiin sarjoihin, mutta voitto tulisi vielä hyvälläkin juoksulla yllätyksenä.



Juoksunkulku: Very Kronos pitää ravilla Who's Whon ulkopuolellaan ja hakee keulat Milliondollarrhymelta tai mahdollisesti sen eteen pääsevältä 2 Digital Inkiltä. Who's Who on lopulta johtavan rinnalla.



Pelijakauma: Very Kronoksen (32%) kuuluisi olla suhteellisen selväkin suosikki Who's Whon (33%) sijasta.



Ranking: A) 4, 5 B) 11, 1, 9, 3 C) 12, 10, 7, 8, 2, 6