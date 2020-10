Ravivihje: Toto64 Romme 9.10.2020

Toto64-1 Seitsemällä peräkkäisellä voitolla uransa aloittanut 8 Elegant Ima oli monen papereissa suurin suosikki voittamaan Kriteriumin. Tie tyssäsi kuitenkin karsintaan, kun kierros jäljellä johtavan rinnalle kiertynyt ori tappeli kyllä tapansa mukaan rehdisti maaliin asti, mutta ei saanut johtaneesta Head Runista otetta ja tasaisessa rintamassa myös Twigs Honor kiri ohi. Esitystä ei voi moittia, mutta ehkä huippulupaus ei ollut aivan samanlainen kuin esimerkiksi heinäkuisessa Axevallan startissaan, jossa se oli erityisen vakuuttava. Pahin vastus 5 Beacon Kronos jäi aamupäivällä pois, joten Elegant Iman tehtävä helpottui oleellisesti. Pienempään systeemiin se jää varmaksi, suurempaan pari kaveria. 3 Hall Of Am on kisan jokerikortti. Jenkeissä kilpaillut ja vasta pari kuukautta sitten Ruotsiin tullut tamma aloitti kilpailut synnyinmaassaan Oaks-karsinnasta. Se oli tekemässä vahvaa kiriä kolmannesta ulkoa, mutta laukkasi toiselta sijalta loppukurvissa ja erheeseen paloi hyvin todennäköisesti finaalipaikka. Jorma Kontion ajokki liikkuu niin hienolla tyylillä, että Hall Of Am tulee tekemään vielä hyvän tilin. Kolmantena systeemeihin 7 Boston Wise L., joka Ruotsin debyyttistartissaan Big Noon Pokalenissa olisi hyvin todennäköisesti voittanut mikäli olisi saanut hiemankin aiemmin kiriväylät johtavan takaa. Viimeksi se ei ollut yhtä hyvä, toki juoksukaan ei mennyt putkeen, sillä italiaano joutui jo aikaisessa vaiheessa neljännelle eikä jaksanut kantaa pitkää kiriä perille saakka. Juoksunkulku: Beacon Kronosin poisjäännin myötä lähdössä tuskin on valjakkoa, joka Elegant Imaa vastaan lähtisi urheilemaan, joten suursuosikki pääsee niin halutessaan hakemaan keulapaikan. Matkavauhti lienee maltillista. Pelijakauma: Ei vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8 Suuri: 8, 3, 7

Toto64-2 Kahden vuoden takaisen Kriterium-sankari 4 Inti Bokon otteita ei voi suuremmin moittia, mutta jotain ruunasta on jäänyt puuttumaan. Toki lähdötkin ovat olleet tämänkertaista kovempia ja nyt olisi ainakin vastuksen puolesta tuhannen taalan paikka ottaa kauden avausvoitto. Mika Forssin ajokki lähtee niin lujaa matkaan, että on todennäköisin keulahevonen ja saa sen myötä ykkösvihjeen. 1 Hill Street tuli viimeksi Eskilstunassa keulasta 10,6-vauhtia päätöskierroksen, mutta joutui kahden hyvän hevosen ohittamaksi loppusuoralla. Ravi meni varsinkin loppumatkasta melkoiseksi sekameteliksi, eikä sellainen koskaan ole hyvä merkki. Toki Hill Streetin kohdalla raviongelmat eivät tule yllätyksenä. Ulf Ohlssonin ajokki lähtee Inti Bokon tavoin tulisesti liikkeelle ja paljon ratkeaa kiihdytyksessä kumpi onnistuu pääsemään keulaan. Viime vuonna Derbyssä toiseksi sijoittunut 8 Alone ei ole saanut tällä kaudella myllyään pyörimään, mutta ihan niin nolo ori ei ole ollut kuin surkea tulosrivistö antaa ymmärtää. Nyt se saa vaihteeksi rattailleen Örjan Kihlströmin ja luokka on niin kova, että Alone otetaan kolmantena merkkinä kuiteille. Juoksunkulku: Tulinen alkukiihdytys, kun suosikkikaksikko iskee yhteen. Alone etenee matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Inti Boko (27%) voisi olla napsun verran enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 1, 8 Suuri: 4, 1, 8

Toto64-3 13 Åsrud Vilja on jatkanut jäätäviä otteitaan. Färjestadin 75-koitoksessa se voitti ”oman lähtönsä” hurjan Odd Heraklesin takana tulemalla toisesta sisältä päätöspuolikkaan reilusti alle 1.20-vauhteja. Viimeksi Årjängin kevyessä lähdössä huipputamma kävi lähinnä maksullisella hiitillä. Åsrud Vilja voitti ylivoimaisesti, vaikka kyseisen startin ajanut Rikard N Skoglund lähinnä piteli koko matkan. Vastus vaikuttaa jälleen todella sopivalta ja Åsrud Viljalla on niin ylivertaiset kyydit, että se on liki voittoa 80 metrin pakista huolimatta. 7 Lome Storm on todella lupaava tapaus, mutta vielä tässä kohtaa uraa Åsrud Viljan lyöminen tulisi yllätyksenä, vaikka 40 metriä saakin etumatkaa. Lisäksi viime viikon Bollnäsin startissa Robert Berghin valmennettava ei ravannut tasapainoisesti. 9 Moddson on hieman yllättäenkin pelattu kakkossuosikiksi. Vaikka se lupaava onkin, niin 4-vuotiaalle tämä lähtö taitaa olla vielä liian kovaa keittoa. Juoksunkulku: Lome Stormilla ajetaan aktiivisesti keulaan avauskierroksen aikana. Åsrud Viljalla tarkkaillaan rauhassa tilanteita ja isketään lämminverikyydeillä muista ohi päätöspuolikkaalla. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 13 Suuri: 13

Toto64-4 3 I Am Rapida oli vakuuttava elokuun alun Lindesbergin startissaan, kun pitkältä tauolta tamma kiri neljännestä ulkoa 11,6-vauhtia viimeiset 800 metriä ja erkani ylivoimaiseen voittoon. Taukoa on taas takana yli kaksi kuukautta, mutta jos Per Nordlund tuo suojattinsa paussilta yhtä hyvässä vireessä kuin viimeksi niin se on väkisin kärkihevosia. 1 Madame Af Djupmyra kiri viimeksi Bollnäsissä toisesta ulkoa helposti jo kauden viidenteen voittoonsa. Tamman voittosumma ei kohtaa vielä laisinkaan kykyjen kanssa, mutta ykkösrata ei varmasti ollut ensimmäisenä toiveissa tasaiselle avaajalle. 5 Bone Hard Flash teki hyviä juoksuja kesällä kovissakin porukoissa ja on huomioitava tauosta huolimatta. Neljäntenä systeemeihin viimeksi Rättvikissä helposti johtavan rinnalta voittanut 10 Gorgeous Lime, joka teki varsin teräviä kirejä jo aiemmissa starteissaan. Juoksunkulku: 2 Get Winning katsoo ensimmäiset keulat. Jatkossa tuulenhalkojaksi etenee joko I Am Rapida tai Bone Hard Flash. Pelijakauma: Gorgeous Lime (2%) on oudon unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3, 1, 5 Suuri: 3, 1, 5, 10

Toto64-5 4 Missing Tooma on aloittanut lupaavilla otteilla Paw Mahonyn treenistä. Årjängissa se kiri hyvin porukan hänniltä kolmanneksi ja viimekertainen Rommen esitys oli suorastaan jäätävä. Ruunalle heitettiin keskiporukoista neljännelle runsas 500 metriä ennen maalia ja 4-vuotias leiskautti hetkessä muiden edelle voittaen ylivoimaisesti. Viimeiset 400 metriä se tuli 10-kyytejä. Nyt ylisarjassa vastus kovenee ja kengätkin ilmeisesti pysyvät viime startista poiketen jalassa, mutta silti Missing Tooma saa ykkösvihjeen. 1 Strong Heartbeat lienee kyvyiltään lähdön paras hevonen, mutta ori on kärsinyt ravivaikeuksista viime starteissaan. Toissa kerralla Solvallassa se ravasi koko matkan, mutta silloinkin ravi mureni loppukurvissa ja siihen paloi todennäköisesti voitto. Nopeana lähtijänä Jörgen Westholmin voi onnistua sisäradalta puolustamaan keulapaikan. 11 Ivan B.R. hallitsi helposti keulapaikalta Norjan Derby-karsintaa, mutta finaalissa ori laukkasi alussa ja jäi takajoukkoihin. Se tuli lopulta rintaman takana maaliin kahdeksantena eikä hävinnyt kuin kaksi kymmenystä voittajalle. Kyvyistä kertoo olennaisen, että Magnus Teien Gundersenin ajokki on voittanut lähes puolet starteistaan. 6 Simb Murdoch ei ole vakuuttanut kahdessa viime startissaan, mutta niitä ennen ruuna teki hyviä juoksuja ja hyvänä avaajana sillä on sauma päästä keulaan ohi Strong Heartbeatin. Juoksunkulku: Radoilta 1,6 ja 7 lähdetään rivakasti matkaan. Simb Murdoch on niukasti todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Simb Murdoch (2%) on liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4, 1, 11 Suuri: 4, 1, 11, 6

Toto64-6 1 Hilltop Hawk vaikuttaa lahjakkaalta 3-vuotiaalta, jonka viime starttien sijoituksiin ei pidä tuijottaa. Toissa kerralla Solvallassa ori jäi pussiin ja viimeksi samalla radalla kiri takajoukoista hyvin, mutta viidettä sijaa korkeammalle oli vaikea nousta. Ennakkoinfon mukaan Örjan Kihlströmin ajokilta riisutaan tänään ensimmäistä kertaa kenkiä pois ja yksin paalulta lähtevänä se vetää pitkään. 9 Van Gogh Z.S. on luokaltaan todella kovan luokan menijä, mutta se oli tuoreimmissa starteissaan epävireisen oloinen ja palaakin nyt parin kuukauden paussilta. Toki Robert Bergh ei tuo treenattaviaan ikinä keskenkuntoisina radoille. 5 Valle E.W. voitti keulapaikalta hyvien esitysten päätteeksi sekä Gävlessä että Rommessa. Viimeksi Färjestadin Klass II-karsinnassa ruuna oli toisesta sisältä kolmas. 7 Down And Dirty teki todella terävät kirit kakkossijaan päättyneissä Bergsåkerin ja Gävlen starteissaan. Viimeksi Solvallassa tehtävä oli porukan hänniltä toivoton ja sen kisan voi unohtaa. Ori maistuisi enemmänkin, mutta viime starteista poiketen tänään sillä ajetaan ilmeisesti kengät jalassa. Juoksunkulku: Hilltop Hawk lähtee vetämään joukkoa. Vauhti voi olla ensimmäisen kierroksen osalta rauhallista ellei Van Gogh Z.S. kierrä nopeasti johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei isompia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1, 9, 5, 7 Suuri: 1, 9, 5, 7

IS-pelisuositus Pieni

Hinta: 10,80 €



Suuri

Hinta: 57,60 €



