Ravivihje: Toto64 Bergsåker 8.10.2020 – 199 906 euroa ekstraa

2 All Cash näytti viime lauantain Skellefteån 75-lähdössä jättihienolta kolmannessa sisällä, mutta kiritilat eivät auenneet missään vaiheessa ja lopussa tamma vielä laukkasi törmätessään paineissaan keulahevoseen. Sellainen vaikutelma ainakin jäi, että kiritiloja saadessaan se olisi voittanut pystyyn. Edelliskerralla Hagmyrenissa Robert Skoglundin suojatti runnoi pitkällä kirillä selvästi ykköseksi. Starttitilanteessa on pieni lähtölaukan vaara, mutta alun selvittäessään All Cash on korkealla.

10 Global Wizard on juossut kovempia lähtöjä ja Ulf Ohlssonin ajokki on tauluaan vaarallisempi. Solängetin Klass I-lähdössä se joutui vetämään keulassa ylikovaa ja lopussa tuli ymmärrettävä väsy. Viimeksi Solvallassa ruuna laukkasi päälleajon seurauksena. 7 Let’s Go Ernie on kyvyiltään niin hyvä menijä, että on tauosta huolimatta lappukamaa. Robert Berghin kaksikolle 3 Springbank & 12 Vulcano O.P. 2640 metrin matka on etu ja molemmat on huomioitava varhain.

5 Huddlestone jäi viimeksi Dannerossa kaikki voimat tallella pussiin. Nyt voi olla keulataktiikan vuoro. 6 S.G. Flying Diaval paikkasi toissa kerralla Östersundissa mainiosti alun laukkansa nousemalla vielä neljänneksi. Viimeksi Umåkerissa se laukkasi viimeisellä takasuoralla kuskin ajaessa edellä menevän selkään. 8 Sweet Eddie kehitti toissa kerralla Bergsåkerissa terävän kirin saatuaan kiritilat. Tuon startin tavoin ruunalta riisutaan nyt kengät pois.

Juoksunkulku: Huddlestone on alussa nopein ja sillä voidaan hyvinkin ajaa keulasta. All Cash, Global Wizard & Vulcano O.P. lähtevät varhain reissuun.

Pelijakauma: Let’s Go Ernie (31%) on tauolta liikaa luotettu. S.G. Flying Diavalin (3%) pitäisi olla huomattavasti enemmän pelattu.