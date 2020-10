Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 7.10.2020

Suosikki: 1 Comand on parhaimmillaan esittänyt varsin vakuuttaviakin otteita, mutta 3-vuotiaan suorituksissa on starttien välillä ollut melko lailla vaihteluakin. Jos esitys tässä olisi sitä luokkaa kuin Solvallassa elokuussa, muiden tehtävä olisi hankala. Keulavoitto irtosi sillä kertaa hallitusti 11,6-lopetuksella. Seuraavalla kerralla Åbyssä suoritus samalta paikalta oli paljon kesympi ja pari nytkin mukana olevaa nousi lopussa selvästi ohi. Takakenkien riisuminen ei käynyt viimeksi laatuun ja tuloksena oli laukka 2. ulkoa viimeisellä takasuoralla. Treenitiedot ovat nyt varsin lupaavia ja keulat pitäessään ruuna voi vetää perille asti. Ailahtelevuuteen peilaten peliosuus on kuitenkin kivunnut korkeaksi, joten parin mielenkiintoisen haastajankin mukaan ottaminen on perusteltua.



Haastajat ja yllättäjät: Kovia lähtöjä kolunneelle 6 Global Benchmarkille paikka johtavan rinnalla oli Oaks-karsinnassa lopulta liikaa, mutta viimeksi tamma ehti sisältä selvään voittoon erittäin kevyellä askeleella, toki muiden vauhdinpidon avittamana. Johan Untersteinerin valmennettava pystyy avaamaan mukavasti ja kärkeen tai sen tuntumaan päästessään se voisi tarjota suosikille tiukankin haasteen. Myös 3 Lucifer Sam on väläytellyt kelpo otteita ja kiri mm. toissa kerralla lopun pirteästi alle 12-vauhtia. Kriterium-karsinnassa sillä oli ongelmia kaarteissa, mutta reilummalla starttivälillä asia korjaantunee. Etukenkien riisuminen voi myös tuoda otteisiin lisäterävyyttä. Porukka on suosikin takana varsin tasainen muutenkin, eikä kenenkään voitto tunnu täysin utopistiselta. Carl Johan Jepsonin tällä kertaa vahvistama 5 Saonoi on tehnyt asiallista työtä läpi kauden. Pelaamattomaksi jäänyt 9 Hugo Journey puolestaan omaan hyvät vauhdit ja olisi elokuussa Solvallassa tehnyt täydellä matkallakin 14-tuloksen ilman loppusuoran laukkaa. 10 Dollar Docin kesä meni pieleen, mutta alkuvuonna lupaavasti aloittanut ruuna nappasi viimeksi taas varman keulavoiton. 4 Caramelle T.T. ei ehkä ole aivan niin hyvä kuin tulosrivi antaa ymmärtää. Viimeksi puolimatkassa johtavan rinnalle noussut tamma peri voiton keulahevosen laukattua lyhyesti lopussa.



Juoksunkulku: Comand on osoittanut asiallista lähtönopeutta ja räväköiden avaajien puutteessa johtopaikan puolustaminen voi onnistua. Suosikki voi toki päästä vetotöihin, vaikka joku ehtisikin alussa edelle. Global Benchmark pystyy avaamaan ulompaa hyvin, uusi kuski saattaa saada myös Saonoin aiempaa ärhäkämmin liikkeelle.



Pelijakauma: Comandin (46%) kannatus on jo liian suuri, myös Caramelle T.T. (14%) on liikaa pelattu. Lucifer Sam (8%) on aliarvostettu, samoin suuremmista yllättäjistä Hugo Journey (1%).



Ranking: A) 1, 6, 3 B) 5, 9, 10, 4, 12 C) 7, 2, 8, 11