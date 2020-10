Ravivihje: Toto64 Örebro 6.10.2020

Toto64-1 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders’ Crown-alkuerässä yksi on ylitse muiden. 3 Hail Mary voitti vielä Derby-karsinnan äärimmäisen niukasti, mutta finaalissa se liitti nimensä suurien joukkoon hallitsemalla keulasta suvereenilla tyylillä. Robert Berghin suojattia ei varmastikaan ole tähän kisaan erikoisemmin viritetty, mutta silti orin pitää olla tässä porukassa hyvin lähellä voittoa. Varsinkin, kun pahimmista vastustajista 11 Brother Bill & 7 Rackham ovat saaneet kehnot lähtöpaikat. Prosentit ovat pilvissä, mutta niin niiden kuuluukin olla ja Hail Mary jää varmaksi. Jos sitä varmistelee, niin 4 Booze kannattaa huomioida varhain. Elämänsä kunnossa kisaava ori paikkasi viimeksikin Halmstadissa mallikkaasti alkulaukkansa ja tänään se saa rattailleen Örjan Kihlströmin. Juoksunkulku: Hail Mary etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. 2 Sweetman saa asemat johtavan takaa. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-2 Myös toisessa kohteessa Robert Berghin tallista tulee iso suosikki. 7 Kantens Rose on ollut vakuuttava viime starteissaan. Viimeksikin Halmstadissa sillä haettiin rajussa avauksessa keulat ja 11-vauhtisessa lopetuksessa tamma voitti lopulta helpon oloisesti hyvällä tuloksella 13,3ake. Sitä ennen Bergsåkerissa 5-vuotias kiri kaukaa takajoukoista hyvin toiseksi. Lähdöt kovenevat kaiken aikaa, mutta vielä näihin sarjoihin Kantens Rosen menestyskulku ei tule pysähtymään. Suurempaan systeemiin muutama varmistus, sillä vastusta ei voi väheksyä. 3 Dreamgirl Hall vaikutti uransa alkutaipaleella oikeinkin lupaavalta tapaukselta, mutta tamma on päässyt kilpailemaan varsin katkonaisesti. Se palasi Kalmarissa jälleen tauolta ja oli toiselta ilman vetoapua hyvä toinen. Starttivälin ollessa lyhyempi, Peter Untersteinerin suojatti voi olla nyt entistä terävämpi. Raviongelmista kärsinyt 9 Laleh Pellini on malttanut ravata ravata kahdessa viime startissa ja tamma onkin tehnyt positiiviset esitykset. Jägersron 75-lähdössä se tsemppasi hyvin toiselta ilman vetoapua ja viimeksi Solvallan kivikovassa Diamantstoet-finaalissa Björn Goopin suojatti oli toisesta ulkoa neljäs. Sille saattoi jäädä jopa jossiteltavaakin, sillä ainakin näytti, ettei tamma päässyt täysin vapaasti etenemään maalisuoralla. Nyt vastus helpottuu. Neljäntenä systeemeihin kolmatta peräkkäistä voittoaan jahtaava 2 You To Racer, joka vakuutti varsinkin viime Mantorpin kisassaan hallinnoimalla keulasta leikittelevän helposti. Juoksunkulku: You To Racer ja Dreamgirl Hall ovat alussa vikkelimmät. Bergh ajanee tavoilleen uskollisena Kantens Rosella aggressiivisesti kohti kärkeä ja keulapaikka voi olla suosikille tarjolla. Pelijakauma: Dreamgirl Hall (12%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7 Suuri: 7, 3, 9, 2

Toto64-3 4-vuotiaiden tammojen Breeders’ Crown-alkuerässä 2 Ganga Bae olisi normaalissa tapauksessa loistopaikaltaan lähes ”saleteissa”, mutta nyt siihen ei osaa täysin luottaa. Tammaderbyn karsinnassa Jorma Kontion ajokin otteista puuttui tuttu rähinä ja tamma jäi ulos finaalistakin. Solvallan viime startissa kolmossija tuli lähinnä loistavan ajosuorituksen ja muiden laukkojen ansiosta. Toki lähtökin oli kivikova avoin tammalähtö. Kakkosradalta Ganga Bae pääsee keulaan, josta sen pitäisi olla lähellä voittoa. Hieman liikaa pelattuna se saa isompaan lappuun pari varmistusta. 12 Mellby Harissa kuuluu ikäluokan kärkitammoihin ja ikuiseksi arvoitukseksi jää mitä olisi tapahtunut, ellei se olisi laukannut Tammaderbyn finaalissa ensimmäisessä kurvissa. Robert Berghin suojatti antaa tasoitusta lähtöpaikan muodossa, mutta Mellby Harissalla voi huoletta kääntää aikaisessa vaiheessa reissuun. Timo Nurmoksen jatkuvasti kehuma 9 Ghostintheshell kiitti Solvallassa nappijuoksusta toisessa ulkona kirmaamalla selvään voittoon hienolla tuloksella 10,4aly eikä perässään seurannut 1 Queen Of Tricks saanut mitään otetta. Juoksunkulku: Monesta luukusta lähdetään lujaa liikkeelle, mutta Ganga Bae lienee nopein. Mellby Harissalla edetään aikaisessa vaiheessa johtavan rinnalle pitämään tempoa. Pelijakauma: Ganga Bae (53%) on hieman liikaa luotettu. Ghostintheshell (7%) voisi olla tuplastikin enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2, 12, 9

Toto64-4 Lämminveristen avoimessa mailin ryhmässä 1 Romanesque ja 4 Monark Newmen iskivät täysin identtisistä lähtökohdista yhteen jo viimeksi Mantorpissa. Silloin Monark Newmen leiskautti keulaan, Romanesque sai sen takaa kiritilat vasta sata metriä ennen maalia, eikä ehtinyt kuin puolittain rinnalle. 5 Ural kiri samassa samassa lähdössä kolmannesta ulkoa viimeiset 400 metriä alle 1.10-kyytejä, mutta kovassa lopetuksessa oli lähes mahdoton nousta kolmatta sijaa korkeammalle. Nyt Jorma Kontion ajokki juossee lähempänä kärkeä. Edellä mainitun kolmikon pitäisi riittää pitkälle. Neljäntenä merkkinä lapulle vielä mukaan 2 Lucifer Lane, joka on niin luokkamenijä, että pitää ottaa vakavasti pitkästä tauosta huolimatta. 10 Tycoon Conway Hall ja 11 Click Bait ovat kovia hevosia, mutta maililla takarivin lähtöpaikoilta pitäisi olla huomattavasti tuuriakin mikäli meinaavat ihan voittoon nousta. Juoksunkulku: Monark Newmen on nytkin suosikki pääsemään keulaan, joskin Björn Goop ei Mantorpissa ihan täysillä ladannut Romanesquella. Ural jää johtavan rinnalle, jonka se kyllä kestää. Pelijakauma: Ei huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 4, 5, 2 Suuri: 1, 4, 5, 2

Toto64-5 Jäätävän hienolla tyylillä uransa aloittanut 10 Hoboken Am koki uransa ensimmäisen tappion vasta Oaks-finaalissa, jossa sitä kulunutta fraasia mukaillen voisi pitää moraalisena voittajana. Tamma teki kaikki työt johtavan rinnalla ja tuli juuri maalin tuntumassa nappireissun saaneen Eagle Eye Sherryn ohittamaksi. Huippulahjakkuus on saanut nyt takarivin lähtöpaikan, joten Jorma Kontion ajokki varmistetaan. 3 Beauty Kronos laukkasi Oaks-finaalissa loppukurvissa keulasta ja ikuiseksi arvoitukseksi jää olisiko Hoboken Am tullut ohi. Tosin laukka ei tullut yllätyksenä, sillä Örjan Kihlströmin ajokin ravi näytti koko matkan hieman hapuilevalta. Nyt sillä ajetaan kengät jalassa, ja se voi olla tässä kohdin vain pelkkää plussaa. 1 Honey Mearas on lähdön kolmas kova. Se oli vakuuttava Åbyn voitoissaan ja teki Oaks-karsinnassa varsin vahvan juoksun johtavan rinnalta, vaikka kolmanneksi jäikin. Juoksunkulku: Honey Mearas tai Beauty Kronos juoksee keulassa. Pelijakauma: Hoboken Amin (45%) prosenteista voisi antaa hieman lisää Beauty Kronosille (20%) ja Honey Mearasille (17%) IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 10, 3, 1 Suuri: 10, 3, 1

Toto64-6 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders’ Crown-alkuerä on hienotasoinen koitos. Ideasuosikiksi nousee jo viidettä peräkkäistä voittoaan hakeva 3 Bandido Gar, joka on ollut todella vakuuttava. Viimeksikin Färjestadissa sillä kierrettiin 1100 metriä ennen maalia keulaan, josta ori karkasi ilmavalla tyylillä omille teilleen. Tulokseen 13,7ake jäi vielä runsaasti varoja. Italialaismenijän pohjat ovat vielä täysin katsomatta ja vaikka nyt se juokseekin uransa kovimmassa lähdössä, niin Bandido Gar on tehnyt niin ison vaikutuksen, että sen luulisi riittävän myös ikäluokan parhaita vastaan. 9 Henry Flyer Sisu jättiyllätti Kriterium-karsinnassa kirimällä voittoon ohi Hell Bent For Amin. Finaalissa Jorma Kontion ajokki oli hienosti kolmas, mutta taustajoukoille jäi silti varmasti hieman hapan maku suuhun. Ruuna nimittäin haparoi maalisuoralla ja hyvin todennäköisesti tuohon paloi voitto. 4 Mister Hercules lukeutui ennen Kriteriumia kisan kuumimpiin suosikkeihin, mutta Henry Flyer Sisun voittamassa karsintalähdössä paikka johtavan rinnalla oli liikaa. Esitystä ei voi moittia, mutta tuttu loistokkuus puuttui otteista. Myös lyhyen matkan E3-finaalin voittanut 5 Hennessy Am oli pieni pettymys Kriterium-karsinnassa, sillä sen olisi pitänyt olla suhteellisen onnistuneen juoksun Bramblingin jälkeen toinen ja päästä finaaliin. Nyt juostava täysi matka sopii varmasti 2640 metriä paremmin ja ennakkoinfon mukaan orilta otetaan tänään ensimmäistä kertaa ainakin Pohjoismaissa kenkiä pois. Juoksunkulku: Bandido Garilla ei ole kunnolla satsattu lähtöön. Tänään voi olla sen aika, ja orilta todennäköisesti löytyy myös niin paljon lähtönopeutta, että se voi onnistua pystyä pitämään Mister Herculesin ja Hennessy Amin ulkopuolellaan. Pelijakauma: Bandido Gar (16%) on liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 3, 9, 4, 5 Suuri: 3, 9, 4, 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3

Toto64-2: 7

Toto64-3: 2

Toto64-4: 1, 4, 5, 2

Toto64-5: 10, 3, 1

Toto64-6: 3, 9, 4, 5

Hinta: 4,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-06&track=Ör&race=4&pool=T64&selections=[3],[7],[2],[1,4,5,2],[10,3,1],[3,9,4,5]&stake=0,1&price=4,8



Suuri

Toto64-1: 3

Toto64-2: 7, 3, 9, 2

Toto64-3: 2, 12, 9

Toto64-4: 1, 4, 5, 2

Toto64-5: 10, 3, 1

Toto64-6: 3, 9, 4, 5

Hinta: 57,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-06&track=Ör&race=4&pool=T64&selections=[3],[7,3,9,2],[2,12,9],[1,4,5,2],[10,3,1],[3,9,4,5]&stake=0,1&price=57,6

PieniToto64-1: 3Toto64-2: 7Toto64-3: 2Toto64-4: 1, 4, 5, 2Toto64-5: 10, 3, 1Toto64-6: 3, 9, 4, 5Hinta: 4,80 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 3Toto64-2: 7, 3, 9, 2Toto64-3: 2, 12, 9Toto64-4: 1, 4, 5, 2Toto64-5: 10, 3, 1Toto64-6: 3, 9, 4, 5Hinta: 57,60 €Tästä kupongille: