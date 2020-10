Ravivihje: Toto64 Mantorp 5.10.2020 – 150 447 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteessa suosikiksi kohoaa kovaluokkainen 9 Velten Limelight, vaikka se ei viime starteissa olekaan pystynyt lunastamaan pelaajien kovia odotuksia. Åbyssa ruuna tuli hyvän 11,5-vauhtisen 700 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja oli tasaista sijoitustaan parempi. Alkukesästä se teki huippuesityksiä nappaamalla muun muassa Solvallasta finaalikakkosen hurjan Don Fanucci Zetin takana. Rick Ebbingen ajokki kohtaa nyt todella sopivan vastuksen ja hyvänä päivänä se on tässä porukassa vaikeasti pideltävissä. Varmistusmerkkinä mukaan 5 B.T.'s Viclando, joka on uhkunut viime kisoissa hienoa virettä tasokkaissa lähdöissä. Elokuun lopulla Bergsåkerissa se kiri vinhaa kyytiä sisäratajuoksun jälkeen kakkoseksi. Viimeksi se jäi rintaman taakse vaille kiriväyliä. Ulf Ohlssonin ajokki on haavoittuvainen juoksunkulun suhteen, mutta todennäköisellä keulajuoksulla se pystyy johtamaan lähtöä pitkään. 7 Man Of Steel on kyvyiltään laatukilpuri, mutta loppuun vaadittaisiin hieman lisää puristusta. Mantorpissa se tuli kolmannesta ulkoa asiallisen kirin ja nousi kärkikaksikon tuntumaan. Tasainen avaaja on juoksunkulun suhteen ongelmissa ulkoradan lähtöpaikalta, eikä ole tässä kiinnostavimpia pelihevosia. 8 Real Caviar on luokkatamma, mutta lähtökohdat ovat haastavat voittoa ajatellen. Hans-Owe Sundbergin suojatti palaa starttiviivalle puolentoista kuukauden tauolta ja ulkoradan lähtöpaikalta tarvitaan paljon tuuria juoksunkulkuun. Totosija olisi näistä asemista kelpo onnistuminen. 2 Paganon kuntokäyrä saattaa olla edelleen nousussa pienen tauon jälkeen. Halmstadissa se tuli kolmannesta ulkoa asiallisesti totoon. Hyvältä lähtöpaikalta sijoitus kolmen joukossa ei yllättäisi. 10 Amazing Dream N.O. on saanut startteja pitkän tauon jälkeen ja kärkkyy hyvänä päivänä totosijojen tuntumaan. Viimeksi se oli kakkonen johtavan takaa. Juoksunkulku: Prince F.P.Romsås ja Symphonic Ida avaavat hyvin, mutta B.T.'s Viclando etenee lopulta keulaan. Matkavauhti lienee melko rauhallista. Pelijakauma: Man Of Steel (18%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 9, 5 Suuri: 9, 5

Toto64-2 Kolmevuotislähdössä rankingin kärkeen nousee paljon sekavaa riviään kyvykkäämpi 9 I.D.Dig Deeper. Erik Berglöfin suojatti on sotkenut alku-urallaan paljon laukkoihin, mutta osoittanut kovaa kapasiteettia aina ravia polkiessaan. Viimeksi Färjestadissa vastus oli pistelähdön tapaan heppoinen ja voitto suvereenin ylivoimainen. Keväällä se voitti E3 Bonuksen aivan pystyyn kärkipaikalta ja meni täyden matkan 14,5-vauhtia läpi uransa toiseen starttiin. Ravin rullatessa vaikeasti lyötävissä. 7 Whistler Broline juoksi toissa kerralla tasokkaassa Kriterium-karsinnassa ja kellotti sisäratajuoksulla päätöstuhannen 12,6-kyytiä seuraillen hyvin kärkiporukan tuntumassa maaliin. Elokuun puolivälissä Solvallassa edelle jäi vain hirmuluokkainen Head Run. Tällä kertaa vastus on huomattavasti sopivampi ja ori pystyy jyräämään kärkisijoille vähän haastavammallakin juoksulla. Suosikkikaksikko erottuu selvästi muista. 6 Honey B. on aloittanut uransa kelpo sijoituksilla, mutta tällä kertaa vastus kovenee. Åmålissa sillä ajettiin passivinen juoksu joukon hännillä ja sen startin voi unohtaa. 3 Charlotta S.H. sai viimeksi johtavan takaa täyden mahdollisuuden ja nousi keulavoittajan tuntumaan. Tarkalla juoksulla totosijoitus ei yllättäisi tässäkään, mutta alustava pelikannatus on kummallisen korkealla. 2 S.G.Kingstone on tahkonnut Solvallan kovia lähtöjä ja kamppailee nappipaikalta sijoituksesta kolmen joukkoon. Viimeksi se sai tulla kiertelemättä perille ja puristi asiallisesti neljänneksi. Juoksunkulku: Charlotte S.H. kiihtyy satsatessa hyvin ja nappaa ensimmäisen keulapaikan. Kärkipaikka saattaa olla tarjolla Whistler Brolinelle, jos sillä ajetaan aktiivisesti. Pelijakauma: I.D.Dig Deeper (20%) on kakkossuosikkina maukas merkki. Charlotta S.H. (18%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9 Suuri: 9, 7

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa 3 Protector Tile kerää alustavasti selvästi suurimman peliosuuden. Ori palasi viimeksi Solvallaan pieneltä hengähdystauolta ja jäi voimat tallella pussiin kolmanteen sisälle. Kolmevuotias on laatuhevonen tähän porukkaan ja tehtävä näyttää alustavasti melko suoraviivaiselta keulajuoksulta, mutta vastassa on muutama ihan kelpo haastajakin. Ulf Ohlssonin ajokki jatkaa viime startin tapaan ilman kaikkia kenkiä. 11 Hurricane N.L. on tähän lähtöön erittäin kyvykäs hevonen ja ravilla pystyy heittämään kovan haasteen suosikillekin. Viimeksi ruuna liikkui hyvin ensimmäisen takasuoran laukan jälkeen, mutta loppumatkan toinen laukka pilasi pelin lopullisesti. Nyt se voi olla lyhyellä starttivälillä vieläkin terävämpi. 2 Mäster Sauron nappasi Vaggerydissä uransa avausvoiton vahvalla esityksellä johtavan rinnalta. Olosuhteet olivat tuolloin äärimmäisen raskaat, joten voittoaikaan ei kannata suuremmin tuijottaa. Elokuun lopulla Solvallassa se oli loppukaarteessa vielä todella kaukana kärjestä, mutta leiskautti hienolla loppuvedolla mukaan totokolmikkoon. Näistä asemista se saa tarkan juoksun kärjen läheisyydessä ja on lopussa vaarallinen. 6 Googal näytti viimeksi olevan voimissaan vielä loppukaarteessa, mutta viimeinen puristus jäi uupumaan päätössatasella kiritilojen auettua. Mantorpissa se tuli 700 metrin kirin kolmannella radalla hyvin maaliin asti ja vastus oli tuolloin tämän kertaista tasokkaampi. 10 Ashram on tasaista riviään jonkin verran paremmassa iskussa. Elokuun lopulla Eskilstunassa se kellotti porukan hänniltä viimeiset 800 metriä 12,5-kyytiä ja nousi vahvasti neljänneksi. Kenneth Haugstad hyppää tuon startin tapaan rattaille, eikä tamma olisi onnistuneella juoksulla ihan ulkona voittokamppailustakaan. 5 G.K.Yippi kamppaili viimeksi niukan keulavoiton. Tällä kertaa juoksu menee haastavammaksi, eikä se ole kiinnostavimpia pelihevosia. Juoksunkulku: Protector Tilella haetaan keulapaikka etusuoralle kaarruttaessa. Johtavan rinnalle tuskin on suurempaa tunkua, joten suosikki saa tehdä keulassa oman juoksun. Pelijakauma: Hurricane N.L. (8%) on alipelattu, samoin Ashram (2%). Googal (15%) ja G.K.Yippi (10%) ovat ylipelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3, 11, 2 Suuri: 3, 11, 2, 6, 10

Toto64-4 Lord Flaxin poisjäänti muutti merkittävästi neljännen kohteen voimasuhteita. Sen myötä 3 Sandsjöns Enzo kohtaa nyt varsin sopivan vastuksen ja ori on lähellä voittoa kaikilta juoksupaikoilta. Syyskuun alussa Åbyssa se haastoi johtavan rinnalta tiukasti keulahevosen, mutta ei saanut hyvästä yrityksestä huolimatta otetta. Johan Untersteinerin suojatti on pärjännyt kauden mittaan 75-tasollakin ja lähtökohdat ovat tällä kertaa selvästi pahimpia haastajia paremmat. 2 Counterfeightr oli Rättvikissä toivottoman tehtävän edessä joukon hänniltä ja sen startin voi unohtaa. Jägersrossa se pääsi tulemaan kiertelemättä maalisuoran alkuun asti ja ratkaisi pelin ratkaisumetreillä edukseen. Ruuna on kova hevonen tähän porukkaan, mutta kahden kuukauden tauko ja välistartin poisjäänti tekevät päivän vireestä arvoituksen. 6 Smokey Herman on vahvasti keulariippuvainen menijä, joten sen taktiikkaa ei tarvitse arvailla. Viimeksi ruunan ravi mureni loppukurviin johtopaikalta ja laukka pilasi pelin. Kengät jalassa laskevat tällä kertaa kosolti pelimielenkiintoa, vaikka se on talvella pystynyt voittamaan silläkin balanssilla. 5 Everton tekee debyyttistartin Kim Hagströmin valmennuksesta. Ruuna on lyhyen matkan spesialisti, mutta päivän kunto on suuri kysymysmerkki melkein vuoden tauolta. Ruuna avaa satsatessa todella lujaa ja se saattaa värittää ainakin alkumatkan tapahtumia. 1 Lady Zappa ja 9 Ti Punch Broline ovat asiallisia tammoja hyvillä lähtöpaikoilla, mutta voittavat verrattain harvoin. Totosijat eivät yllättäisi kummankaan kohdalla. Juoksunkulku: Evertonin taktiikka lienee passiivisempi pitkältä tauolta, joten Smokey Hermanilla on paikka edetä keulaan. Sandsjöns Enzo saattaa hakea paikan johtavan rinnalta. Pelijakauma: Pelijakauma elää paljon Lord Flaxin poisjäännin myötä. Counterfeightr (2%) saattaa jäädä lopulta aliarvostetuksi. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-5 Saksalaistamma 11 Jessy Schermer on aloittanut Ruotsin kilpauransa hyvillä sijoituksilla ja nousee jälleen kärkikamppailuun juoksun onnistuessa. Kahdessa viimeisessään se on saanut tehdä oman juoksun kärkipaikalla ja voittanut varmoin ottein. Tällä kertaa kilpailusta tulee erilainen ja vastassa on tasainen joukko ihan kelpo tammoja. Alustava 65 prosentin peliosuus on reilusti yläkantissa. 8 Happy Celebration ei häviä kyvyiltään suosikillekaan ja nousee ykkösvarmistuksena mukaan kupongeille. Halmstadissa se kiersi hänniltä kierros jäljellä johtavan rinnalle ja eteni myöhemmin johtavan kantaan, josta seuraili asiallisesti kolmanneksi. Charlottenlundissa Peter Untersteiner ajoi suosikkiasemasta huolimatta passiivisesti ja tamma pääsi kiriin vasta maalisuoralla joukon hänniltä. 3 Eye for Showtime tulitti Färjestadissa sisäratareissun jälkeen kevyesti ykköseksi ja tamman vire saattaa edelleen terävöityä kolmen kuukauden kesätauon jälkeen. Oskar Svanberg pyrkinee ajokillaan keulaan ja ajamaan siitä tasaisen reippaalla vauhdilla takamatkalaisilta karkuun. 10 Allagash Nancy ei kyennyt Solvallassa kirimään kolmannesta ulkoa kärkikamppailuun mukaan, mutta vastus on nyt kokonaisuutena kevyempi. Eskilstunassa se kiri kepein askelin kärkeen sisäratajuoksun jälkeen. Kenneth Haugstadin ajokki jatkaa kengittä ja alustava peliosuus on tamman kykyihin nähden tolkuttoman alhainen. 9 Aroseforyou löysi viimeksi tilat maalisuoran alussa ja kiri muutaman laukanneen avittamana kolmanneksi. Örebron voitossa se oli huippuhyvä kirimällä 700 metriä ilman selkää edeten maalisuoralla helponnäköisesti ykköseksi. Kuponkitavaraa tässäkin. 4 Indra Silas oli Halmstadissa erittäin hyvä kakkonen Almond Pasten ulkopuolelta. Voltin nelosen selvittäessään tamma pystyisi lähdön kärkipäähän, mutta viimeksi se ei ollut lähelläkään lähteä oikealla askellajilla matkaan. Melko pelaamattomana silti mukava yllätysmerkki. Juoksunkulku: Eye for Showtime hakee kiihdytyksessä johtopaikan. Jessy Schermerillä saatetaan ajaa aktiivisesti eteenpäin. Pelijakauma: Jessy Schermer (70%) on ylipelattu ja haastajat sen varjolla alipelattuja. Allagash Nancy (1%) on kanuunarasti. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 11, 8, 3, 10, 9, 4 Suuri: 11, 8, 3, 10, 9, 4

Toto64-6 Päätöskohteen perusmerkki on viimeksi hienon 12,6-vauhtisen päätöstuhannen joukon hänniltä esittänyt 4 Zorro Kronos. Svante Båthin valmennettava kierteli koko viimeisen tuhannen kolmannen ja neljännen radan välillä ja nousi maalisuoralla väkevästi kärkiryhmään mukaan. Bollnäsissä se haastoi johtavan rinnalta vahvasti Bridge Jumperin, eikä antanut missään vaiheessa periksi. Tällä kertaa lähtöpaikka mahdollistaa monenlaiset taktiikat ja ravilla Ulf Ohlssonin ajokki on vaikeasti pysäytettävissä. Lähdön ideahevoseksi poimitaan 2 Deliver, joka on todennäköisesti ensimmäisen keulahevonen lähtöön. Viimeksi Svante Ericssonin suojatin loppusuoran puristus ei ollut suoraan tauolta vielä terävimmillään, mutta ruuna petrannee merkittävästi startti alla ja ennakkoilmoituksen mukaan tähän starttiin riisutaan kaikki kengät pois. Eskilstunan startin se voitti keulasta ihan pystyyn, mikä saattaa rohkaista ohjastajaa tälläkin kertaa aktiiviseen taktiikkaan. 3 Olle Då seuraili viimeksi kolmanneksi johtavan takaa ja meni hyvän täyden matkan tuloksen. Axevallassa se oli keulasta aivan pitelemätön. Ruuna avaa reippaasti ja juossee joko keulassa tai johtavan takana. 7 The Special Man F. tekee vahvoja juoksuja aina ravatessaan, mutta seiskaradalta tehtävästi tulee vaikea. Toissa kerralla se paikkasi alkuhaparoinnin hienolla loppuvedolla porukan hänniltä. 8 Linares tuli viimeksi neljännestä ulkoa hienon 13-vauhtisen päätöskierroksen ja nousi totosijakamppailuun mukaan. Paikka on tosi paha, mutta kyvyiltään ruuna ei kalpene tämän lähdön vastustajilleen. 5 Raoel Attack on tasaisen hyvä kilpuri, mutta voitot ovat tiukassa. 9 Ole palaa kolmen kuukauden tauolta radoille. Kyvyt riittäisivät, mutta vire on arvoitus. Juoksunkulku: Deliver ja Olle Då käyvät keulakamppailun. Zorro Kronosilla ei kaihdeta paikkaa johtavan rinnalla. Pelijakauma: Deliver (7%) on kiinnostava merkki. The Special Man F. (18%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 2 Suuri: 4, 2, 3, 8

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 9, 5

Toto64-2: 9

Toto64-3: 3, 11, 2

Toto64-4: 3

Toto64-5: 11, 8, 3, 10, 9, 4

Toto64-6: 4, 2

Hinta: 7,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-05&track=Mp&race=4&pool=T64&selections=[9,5],[9],[3,11,2],[3],[11,8,3,10,9,4],[4,2]&stake=0,1&price=7,2



Suuri

Toto64-1: 9, 5

Toto64-2: 9, 7

Toto64-3: 3, 11, 2, 6, 10

Toto64-4: 3

Toto64-5: 11, 8, 3, 10, 9, 4

Toto64-6: 4, 2, 3, 8

Hinta: 48,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-05&track=Mp&race=4&pool=T64&selections=[9,5],[9,7],[3,11,2,6,10],[3],[11,8,3,10,9,4],[4,2,3,8]&stake=0,1&price=48

PieniToto64-1: 9, 5Toto64-2: 9Toto64-3: 3, 11, 2Toto64-4: 3Toto64-5: 11, 8, 3, 10, 9, 4Toto64-6: 4, 2Hinta: 7,20 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 9, 5Toto64-2: 9, 7Toto64-3: 3, 11, 2, 6, 10Toto64-4: 3Toto64-5: 11, 8, 3, 10, 9, 4Toto64-6: 4, 2, 3, 8Hinta: 48,00 €Tästä kupongille: