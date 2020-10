Ravivihje: GS75 Årjäng 4.10.2020

Toto75-1 Avauskohteessa suosikkikolmikko erottuu selvästi muista. 4 Athos Race jatkoi Örebrossa huippusuorituksia runnomalla kärkeen johtavan rinnalta. Axevallassa se piti keulapaikalta kurissa rinnalta ohitusta yrittäneen Vikens High Yieldin. Carl Johan Jepsonin ajokki pystyy menestymään monenlaisilla juoksunkuluilla ja saa ykkösvihjeen. 2 Bag's Simoni tekee alussa kaikkensa torjuakseen ulkopuolelta kiihdyttävät ja siinä onnistuessaan ruuna on tiukasti voittokamppailussa mukana. Viimeksi Färjestadissa tehtävä oli toivoton joukon hänniltä ja sen startin voi unohtaa. Åbyssa se vastasi keulapaikalta todella sitkeästi, vaikka näytti jo hetkittäin jäävän alakynteen. Kolmas merkki systeemeihin on tasaista tauluaan paremmassa vireessä kilpaileva 3 Final Dream, joka voittaa piakkoin juoksun onnistuessa. Rommessa se joutui kirimään takajoukoista kolmatta rataa ilman selkää, mikä ei ole ruunan ominta aluetta. Axevallassa se hävisi toisesta ulkoa pari hevosenmittaa keulassa juosseelle Athos Racelle. Suosikkikolmikkoa komppaavat tauolta palailevat 5 Love Voice ja 8 Conrads Wilhelm, mutta niiden voitot olisivat tässä kohtaa suuria yllätyksiä. Juoksunkulku: Keskiradat ovat Årjängissä parhaita paikkoja kiihdyttää, joten Athos Racella on alussa pieni etu, vaikka lähtörata on uloimpana. Avauksesta voi silti odottaa reipasta, mutta vauhti rauhoittuu sen jälkeen. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4, 2, 3 Suuri: 4, 2, 3

Toto75-2 11 Åsrud Vilja lukeutuu maailman kylmäverieliittiin oriit ja ruunatkin huomioiden, eikä ole haavereitta lyötävissä tässä tehtävässä. Färjestadissa edelle jäi vain maailman ykkönen Odd Herakles, mutta Åsrud Vilja seuraili sen takaa selvällä marginaalilla kakkoseksi. Bollnäsin kuraradalla se ei ollut parhaimmillaan, mutta punnersi silti johtavan rinnalta varmaan voittoon. Normaalia pidemmällä juoksumatkalla pitkä pakkikaan tuskin osoittautuu liian suureksi esteeksi. Varma. 9 Rappnor menee väkevästi pidempiä matkoja ja kärkkyy ensimmäisenä suursuosikin epäonnistumista. Bergsåkerissa se oli hyvä kakkonen johtavan rinnalta, vaikka voittaja menikin lopussa menojaan. Ole Johan Östre voi parannella vahvalla jyrällä asemia jo hyvissä ajoin. 7 Björnemyr Dennis on tehnyt vahvaa jälkeä tällä kaudella, mutta tällä kertaa suosikit ovat eri planeetalta aiempien kisojen vastukseen verrattuna. Viimeksi se sai nappijuoksun toisessa ulkona ja oli 700 metrin kirillä paras. Paalun 2 Furderud Prinsen on niin ikään mennyt matalissa sarjoissa hyvin, mutta 60 metrin etumatka ei normaalisti riitä Åsrud Viljaa vastaan. Totosijoille saumat huippuonnistumisella. Juoksunkulku: Björnemyr Dennis edennee alkumatkasta joukon johtoon, mutta saattaa jatkossa luovuttaa paikkansa eteenpäin kiertäville suosikeille. Pelijakauma: Rappnorin (7%) kuuluisi olla kakkossuosikki Björnemyr Dennisin (13%) sijaan. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto75-3 Kolmas kohde ei häikäise tasollaan. Nostetaan rankingin niukaksi ykköseksi 8 Black Alex, jolla on allaan hyvät kuntonäytöt. Viimeksi se liikkui loppukaarteessa reipasta kyytiä ja punnersi suoralla kolmanneksi. Myös Örebrossa kiriherkkyys oli kohdillaan, kun ruuna nousi maalisuoran matkalla porukan hänniltä ykköseksi. Juoksu saattaa mennä taas hankalaksi ulkoradan lähtöpaikalta, mutta ruuna pystyy jälleen kohentelemaan lopussa asemiaan. Alustavasti lähdön kiinnostavin peli-idea on 2 Joe's Glory, joka kokee tähän starttiin klassiset varustevirittelyt, kun se juoksee ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä. Viimeksi se sai myöhään tilat johtavan takaa, eikä ehtinyt vaihtaa rytmiä. Ruuna juoksee nyt kolmannen startin kilpailutauon jälkeen, eikä uran avausvoitto yllättäisi lainkaan näistä lähtökohdista. 3 Berra Bus lopetti Rättvikissä 12,7-vauhtia keulapaikalta ja voitti tyylikkäällä esityksellä. Nopea avaaja on hyvältä paikalta jälleen keulapaikassa kiinni ja vetää siitä pitkään. Ruuna juoksee kuitenkin nyt viime starteista poiketen kengät jalassa, mistä on syytä hieman rokottaa. 7 Simb Medici on napsinut kärkipään sijoituksia kärjen tuntumassa aina kun ravi on maittanut koko matkan. Viimeksi se tuli open-stretchiä pitkin asiallisesti kolmanneksi. Tamma juoksee tällä kertaa ilman takakenkiä ja Carl Johan Jepson tuonee rattailla jonkin verran ekstraa sen menoon. Systeemeiltä pudotetaan paljon pelatut 10 Edler, joka on mennyt viime starteissa vain tasaisesti, eikä ole kakkossuosikkina kovinkaan kiinnostava merkki, sekä 6 Job American, jolla ei myöskään ole yhtä keulavoittoa lukuunottamatta suurempia urotekoja viimeisistään. Juoksunkulku: Berra Bus on nopea ja nappaa keulapaikan. Johtavan rinnalle ei välttämättä ole tunkua ja matkavauhti on maltillista. Pelijakauma: Joe's Gloryssa (7%) on peli-ideaa. Edler (17%) ja Job American (15%) eivät maistu. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 8, 2, 3, 7 Suuri: 8, 2, 3, 7

Toto75-4 8 Ådne Odin kohtasi elokuun puolivälissä Bollnäsissä rodun parhaita ja tsemppasi johtavan rinnalta vahvasti viidenneksi. Viimeksi Leangenissa se runnoi parhaaksi toisesta ulkoa. Komearaaminen ori on ensiaskeleilla nopea ja saattaa onnistuneella kiihdytyksellä imaista muiden etumatkaa kiinni jo lähtösuoran aikana. Voittoputken jatkamiseen on tässä porukassa hyvät saumat. 3 Aas Balder on nopea avaaja ja pyrkii koko matkan johtoon. Viimeksi se näytti keulassa pitkään voittajalta, mutta kyykähti juuri linjan kohdalla kakkoseksi. Dannerossa se piti porukan kurissa koko matkan. Nyt takaa tulee kovia vastustajia ja loppuun tarvitaan lisää puristusta. 5 Emil Mollyn ei ole järin hanakka voittamaan, mutta lähtö on suosikin takana sopiva. Viimeksi vastus oli Odd Heraklesin johdolla hurjaa luokkaa ja ori seuraili asiallisesti porukan mukana. Bjerkessä se sai tarkan juoksun sisäradalla ja toisessa ulkona, ja punnersi juuri linjalla ykköseksi. 2 Mjölner Spik räväytti Bollnäsissä komealla loppuvedolla totosijoille. Nyt alla on kahden kuukauden tauko ja ori sen myötä hieman vaikea veikattava. Vireen ollessa kohdillaan se pystyisi voittamaankin tämän lähdön. 4 Voje Piril on juossut viime kisoissa Ruotsin ja Norjan Derbyissä. Jälkimmäisessä se komppasi hyvin Öystein Tjomslandin kärkikaksikkoa ja punnersi niiden tuntumassa totoon. Huomioitavaa on, että tuon palkinnon myötä sarjat nousivat nopeasti. Juoksunkulku: Aas Balder nappaa alussa johtopaikan. Ådne Odinilla lähdetään aikaisin reissuun. Pelijakauma: Ådne Odin (36%) on alipelattu suosikki. Voje Piril (17%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 8 Suuri: 8, 3, 5, 2, 4

Toto75-5 8 Maestro Zonin kolmivuotiskaudelta oli lupa odottaa enemmänkin kevään ja alkukesän esitysten perusteella. Ruuna starttasi Bergsåkerissa E3-finaaliin suosikkien joukossa, mutta jäi siellä epäonnisesti voimissaan pussiin. Viimeksi Mantorpissa ruunalla ajettiin passiivinen juoksu sisärataa pitkin takajoukoissa ja se tuli voimissaan maaliin. Ennakkokommentit lupaavat positiivista suoritusta parin kuukauden tauosta huolimatta ja vastus on tällä kertaa todella sopiva. Varma. 3 Black Hill kilpaili viimeksi ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja hybridikärryillä ja jäi täysissä voimissa pussiin. Ori jatkaa tässä samalla balanssilla. Toissa kerralla se teki hyvän juoksun johtavan ulkopuolelta, vaikka 7 Vision Face ohi ehtikin suojajuoksun jälkeen. 4 Fighter Simoni otti viimeksi tyylikkään kirivoiton kolmannesta ulkoa. Suosikki on sillekin liian kova luu, mutta se pystyy kamppailemaan muista totosijoista. 6 Mangas Coloradas voitti viimeksi maalisuoran mittaisella kirillä toisesta ulkoa. Ori on avannut uransa hyvillä sijoituksilla ja pystyy sellaiseen tässäkin. 2 Lucky Point on mennyt voitokkaasti helpommissa lähdöissä. 5 Paramount Tile nappasi viimeksi maksimisijoituksen johtavan takaa. Juoksunkulku: Black Hill avaa reippaasti ja hakee ensimmäisen keulan, mutta eiköhän paikka ole jatkossa tarjolla suursuosikille. Pelijakauma: Black Hill (3%) on aliarvostettu. Fighter Simoni (14%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto75-6 Kuudennessa kohteessa haetaan suosikkivoittoiseen riviin hieman elävyyttä rastaamalla 15 Monfalcone rohkeasti varmaksi. Oriin vire on huomattavasti tulosriviä paremmalla mallilla ja vastus on viime startteihin nähden erittäin sopivaa luokkaa. Viimeksi Färjestadin 75-stayermatkalla tehtävä oli toivoton porukan hänniltä, mutta ori kellotti 11,9-vauhtia viimeisen kilometrin ja osoitti vireen pitävän. Åbyn 75-finaaleissa se oli parijonossa pitkään vailla kiritilaa ja tuli hienolla tyylillä perille kellottaen koko päätöstuhannen 09,8-kyytiä. Pitkä takamatka ja rattaille hyppäävä valmentaja Peter Strömberg aiheuttavat toki omat kysymysmerkkinsä matkaan, mutta ennakkokommenttien perusteella luvassa on aktiivinen taktiikka ja vähänkään onnistuneella juoksulla huippukuntoinen Monfalcone osallistuu tiukasti voittomatsiin. Varmaidean haastajista selvästi kovin on Norjan Derby-finalisti 7 Millmighty. Karsinnassa se nousi jo varhain vetämään toisen radan letkaa ja punnersi kolmantena finaaliin. Finaalissa Paw Mahonyn suojatti kompuroi puolimatkassa laukalle, jonka ori paikkasi vielä hyvällä tyylillä, vaikka kärkisijoille ei ymmärrettävästi ollut enää asiaa. Tällä kertaa se hakenee lähdön vetotyöt haltuunsa ja vetää pitkään. 13 Souvenir d'Inverne tuli Färjestadin 75-lähdössä hyvin perille kolmatta ilman selkää ja osoitti kunnon olevan kohdillaan. Janne Svartin suojatti pystyy ainakin totosijakamppailuun mukaan. 6 Destroyer N.O. menee matkan ja punnertaa rehdisti perille, mutta voitto on tiukassa kovaa suosikkikaksikkoa vastaan. Åbyssa tehtävä oli joukon hänniltä toivoton, mutta nyt matka on sopivampi. Carl Johan Jepson vahvistaa rattailla. 10 Global Approval on tasaisen hyvä rahasarjojen menijä, mutta peliosuus on tauko huomioiden aivan liian korkealla. Rommessa se eteni loppukaarteessa toisesta ulkoa jo keulaan asti, mutta taipui lopun kamppailussa kolmanneksi. Juoksunkulku: Millmighty ja Global Approval parantelevat asemiaan jo avauspuolikkaan aikana ja Millmighty on lopullinen keulahevonen. Monfalcone kiertää jatkossa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Monfalcone (10%) on maltillisesti pelattu. Global Approvalin (22%) peliosuus on liian korkealla. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 15 Suuri: 15

Toto75-7 5 Bransbys Jukebox on kohonnut häikäisevään vireeseen siirryttyään Hans Crebasin valmennukseen. Färjestadissa se tippui kiihdytyksessä aivan porukan hännille, mutta oli ehtiä vielä hirmuisella loppuvedolla voittoon asti. Viimeiset 700 metriä se tuli 11,7-kyytiä. Ruuna ei ole mikään luotettavin pelikohde tasaisen lähtönopeuden ja laukkaherkkyden takia, mutta vähänkään onnistuneella reissulla se tykittää lopussa mukaan voittokamppailuun. 11 Niklas M.J. on aloittanut hienoilla esityksillä Magnus Jakobssonin tallista ja kiinnostava pelikohde vaikeasta lähtöpaikasta huolimatta. Viimeksi se eteni hyvällä kirillä voittajan tuntumaan muiden jäädessä selvästi. Årjängin voitto tuli varmasti kolmannesta ulkoa. Kuntokäyrä saattaa olla edelleen nousujohteinen. 10 Del Ray Pellini on kova tekijä tähän porukkaan. Tamma on mitannut kykyjään ikäluokkatasollakin ja oli lähellä päästä mukaan StoChampionatetin finaaliin. Viimeksi Jägersrossa se oli keulasta asiallinen toinen, mutta suosikilta olisi voinut odottaa loppuun vähän terävämpääkin puristusta. Takarivi on laskettava selväksi miinukseksi tarkan juoksun vaativalle tammalle. 2 Briljant Sensation voitti viimeksi nappijuoksun jälkeen johtavan takaa. Hyvä paikka mahdollistaa jälleen tarkan reissun sisäradan jonossa, mutta alustava peliosuus tuntuu turhan korkealta. 4 Monbaleno sai viimeksi kiriväylät johtavan takaa maalisuoran alussa ja punnersi niukasti ykköseksi. Tarkalla juoksulla yksi mahdollisista. 9 Upcoming Artist tekee rehtejä esityksiä ja kamppailee tässäkin totosijoituksista. Viimeksi se tuli kolmannesta ulkoa hyvin perille ja nousi voittajan takana selvällä marginaalilla kakkoseksi. Uusi kuski voi tuoda piristysruiskeen ruunan menoon. 3 Dream Of Winner väläytteli nousukuntoa kirimällä Örebrossa kolmannesta ulkoa kolmanneksi, eikä hävinnyt voittoakaan kuin hevosen mitan. Henna Halme on hyvä vahvistus rattailla. Juoksunkulku: Dream Of Winner pääsee leikkaamaan ensin sisäradalle, mutta lopullinen keulahevonen on Briljant Sensation tai Monbaleno. Bransbys Juke Boxilla saatetaan tähyillä johtavan rinnalle. Pelijakauma: Bransbys Juke Box (11%) ja Niklas M.J. (6%) ovat maukkaimmat pelikohteet. Del Rey Pellini (27%) haiskahtaa ylipelatulta, samoin Briljant Sensation (24%). IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 5, 11, 10, 2, 4, 9, 3 Suuri: 5, 11, 10, 2, 4, 9, 3

