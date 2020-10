Ravivihje: Toto75 Skellefteå 3.10.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Todennäköiseen juoksukulkuun perustuva kannanotto on paikallaan myös toisessa kohteessa. Toki keulaan on kaksi melko tasavahvaa ehdokasta, jotka molemmat rastataan lapulle. Kolmen kilometrin 75-ryhmät ovat usein olleet hieman tapahtumaköyhiä ja keulahevonen on vienyt voiton. 8 Prime Lini on ulkoakin niukasti tallikaveri 1 One Kind Of Artia todennäköisempi hevonen johtoon ja nousee rankingin kärkeen. Elokuun ykkössija tuli johtopaikalta ja nyt ajavalla Björn Goopillakin on myöhään uransa aloittaneen ruunan kanssa jo voittoisaa kokemusta. One Kind Of Art on hevosena samaa tasoa, mutta viimeksi heti kiihdytyksessä laukanneelle 4-vuotiaalle sisärata tuo pienen riskin, vaikkei ulkopuolelta lähdekään erityisen ripeitä hevosia. Ravatessaan 4-vuotias on esiintynyt tänä vuonna vahvasti edukseen ja keulasta se olisi voiton suhteen vahvoilla.



Haastajat ja yllättäjät: Kun valtaosalla hevosista ei ole pitkästä matkasta aiempaa kokemusta, on taktiikkakin luultavasti sen mukainen, ja edellä mainitut takaa tehtävä hankaloituu. 2 Shut Up And Dance jätti erittäin positiivisen vaikutelman Hagmyrenissä runnottuaan johtavan rinnalta rehdisti maaliin asti. Loppukurvissa Robert Dunderin suojatilla oli jo otekin Bridge Jumperista. Vaatimaton lähtönopeus tietänee taas toista rataa. 11 Golden Boy Sisu on vielä hieman keskeneräinen tapaus, mutta osoitti sisäratajuoksulla Färjestadissa olevansa jo kilpailukykyinen tällekin tasolle. 75-finaalipaikan varmistamiseen sille riittää nyt rahasijakin, joten aggressiiviseen taktiikkaan on tuskin aihetta ja viritykset jäävät vielä tulevaisuuteen. 10 Leave Your Sox On tulee 75-kisaan viisi peräkkäistä voittoa alla ja varaakin on jäänyt. Ykkösistä neljä viimeisintä on tullut vapaalta radalta, kaksi keulasta ja kaksi kuolemanpaikalta. Riman nouseminen ei tunnu mahdottomalta, mutta töitä tekemällä edellisten kukistaminen ei ole silti helppoa. Vähän pelatuista realistisimmat mahdollisuudet omaa 6 Ingesson, jonka viime juoksu meni täysin pieleen sen jumituttua kolmannelle radalle. Aiemmin 4-vuotias osoitti sinnikkäitä otteita. Myös 7 Zodiac Kronos on kelpo hevonen sarjoihinsa. 12 Joyness vaatisi kärkipäähän noustakseen muiden liiallista vauhdinpitoa.



Juoksunkulku: Prime Lini on osoittanut eturivin hevosista selvästi parasta lähtönopeutta ja voi olla ulkoakin nopeasti keulassa. Myös One Kind Of Art lähtee varsin hyvin ja on toinen ehdokas vetotöihin. Alun jälkeen vauhti rauhoittuu. Ingesson tai Leave Your Sox On lopulta kuolemanpaikalle?



Pelijakauma: Prime Lini (16%) on selvästi alipelattu, mutta myös One Kind Of Art (21%) ansaitsisi pari lisäpinnaa. Leave Your Sox On (19%) ja Golden Boy Sisu (14%) ovat liikaa pelattuja.



Ranking: A) 8, 1 B) 2, 11, 10, 6, 7, 12 C) 5, 4, 9, 3