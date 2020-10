Ravivihje: Toto64 Kalmar 2.10.2020 – 196 465 euroa ekstraa

Neljäs kohde on suhteellisen pienestä ykköspalkinnosta huolimatta yllättävän tasokas 4-vuotiskoitos. 7 Four Guys Dream on hyväluokkainen tapaus, joka Axevallassakin kiri suoraan tauolta komeasti Klass I-lähdön voittoon uudella ennätystuloksellaan 10,9aly. Samanlaisena ruuna olisi liki voittoa, mutta kahden viime startin perusteella siihen on suhtauduttava nyt varauksella. Stefan Perssonin ajokki näytti Åbyssa todella epävarmalta jo ennen ensimmäisen kurvin laukkaansa. Myös Solängetissa se laukkasi ensimmäiseen kurviin. Kaksi keskeytystä alla nyt on koelähtöuhka päällä, ja se voi näkyä ajosuorituksessa varovaisuutena.

9 Kick The Dust Ås on saanut taulunsa murheellisen kuntoon, mutta kahdessa viime startissa se on juossut kovissa Klass I-koitoksissa ja sitä ennen tuli pari laukkastarttia. Ennakkoinfon mukaan tänään Johan Untersteinerin suojatilta raapaistaan vaihteeksi kengät pois. Sprintterimestaruuden karsinnassa ajettiin ilman tossuja ja silloin Kick The Dust Ås näytti loppusuoralla pitävän takanaan niinkin kovan hevosen kuin Click Bait, kunnes laukkasi kakkostaistosta 150 metriä ennen maalia.

3 Hillbilly Woodland on aloittanut lupaavilla otteilla Magnus Fermskogin treenistä. Se teki mainion juoksun suoraan pitkältä tauolta Kalmarissa jo elokuun lopussa, kun oli pitää keulasta takanaan kovan Aragorn Asin. Jägersron laukkastartin jälkeen raamikas tamma voitti täysin pystyyn seuraavan kerran Kalmarissa juostuaan. Viimeksi Mantorpissa kuski myöhästyi kiriinlähdössä, eikä ehtinyt tulisesta loppuvedosta huolimatta aivan voittoon asti. Hillbilly Woodlandissa on todella paljon luokkahevosen leimaa, eikä tulisi yllätyksenä jos se pystyisi pitämään kovat takamatkalaiset takanaan.

Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla kolmikolla, vaikka mukana on muitakin hyviä kuten 5 Gravity Pace ja 6 Upstate Face.

Juoksunkulku: Jos Hillbilly Woodland lähtee voltista yhtä rivakasti kuin auton takaa, niin se nakkaa keulaan. Upstate Facella voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle pitämään vauhtia.

Pelijakauma: Hillbilly Woodlandin (11%) prosenteissa olisi nousun varaa.