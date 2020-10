Ravivihje: Toto64 Bollnäs 1.10.2020

Toto64-1 Avauskohteen tammojen 2640 metrin ryhmäajossa ykkösvihjeen saa 9 Aper Mede S.M., joka vakuutti varsinkin toissa kerralla Färjestadissa kirimällä kolmannesta ulkoa 12-kyytejä omille teilleen ja italiaano otti samalla ensimmäisen voittonsa Ruotsista. Viimeksikin Årjängissa Björn Goopin valmennettava teki hyvän kirin häviten ainoastaan nappireissun saaneelle. Takarivistä huolimatta hieman omintakeisella tyylillä askeltava Aper Mede S.M. nousee kärkitaistoon. 4 Jasmine De Veluwe teki hyvän startin viime viikolla Solvallan 86-lähdössä tsemppaamalla Tullibardino Boen takaa toiseksi. Nyt vastassa ei ole sellaisia hevosia ja muutenkin Einari Vidgren Oy:n omistama tamma juoksee nyt aiempaa hieman sopivammassa tehtävässä. Hienot juoksut Gävlen kahden hiitin kisassa tehnyt 3 Isa ei riittänyt viimeksi Tammaderbyn karsinnassa ja jäi sen jälkeen kerran poiskin eli vire on nyt pieni kysymysmerkki. Mika Forss on juoksunkulun kannalta merkittävässä roolissa, sillä Isa ampunee ensimmäiseen keulaan, mutta eri asia on ajetaanko siitä keskipitkällä matkalla. Seuraavana lapulle Fredrik Wallinin kaksikko 1 Ies Juvel & 7 Your Dreamlove. Ensin mainittu ei ole tämän kauden neljässä startissaan sijoittunut totoon ja palaa nyt tauoltakin, mutta luokaltaan se on porukan kärkipäätä. Your Dreamlove oli hyvästä lopetuksesta huolimatta neljännestä ulkoa toivottoman tehtävän edessä Solängetin Breeders’ Crownin alkuerässä hitaan matkavauhdin jälkeen. Viimeksi Solvallassa tamma kierteli kaukaa takaa oikein hyvin kolmanneksi. Jättiyllätyshakuna systeemeihin täysin pelaamattomaksi jäänyt 12 Love No Pain, joka taipui Örebrossa liian pahoin johtavan rinnalta, mutta teki sitä ennen jatkuvasti sijoituksiaan parempia esityksiä. Janne Sorosen ajokin luokka on niin hyvä, että periaatteessa sen ei pitäisi enää näin matalissa sarjoissa juosta. Juoksunkulku: Isa on alussa nopein. Ainakin Jasmine De Veluwella tullaan keuloja kyselemään ja ne voivatkin olla sille tarjolla. Pelijakauma: Your Dreamlove (8%) ja Love No Pain (6%) ovat maistuvia merkkejä. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 9, 4, 3, 7, 1, 12 Suuri: 9, 4, 3, 7, 1, 12

Toto64-2 Kylmäveristen 4-vuotiaiden kohtaamisessa selväksi suosikiksi erottuu 4 Tangen Tore. Jo kauden seitsemättä voittoaan hakeva lupaus näytti toissa kerralla Bjerkessä vauhtivarojaankin tulemalla keulasta päätösringin alle 1.26-kyytejä ja hallitsemalla varmoin ottein perille asti. Viimeksi samalla radalla tehtävä oli jo ennakkoon todella haastava 60 metrin pakilta tasokkaassa lähdössä ja ori joutui tyytymään ynnämuut-sijoitukseen, vaikka asiallisen kirin takajoukoista kehittikin. Vastus on nyt niin sopivan oloinen, että Tangen Tore jää pienempään lappuun varmaksi. 1 Åsasindy on malttanut ravata kahdessa viime startissa ja tamma on voittanutkin ne kelpo tyylillä. Nyt se mitataan tosissaan, sillä lähdöt olivat huomattavasti tämänkertaista kevyempiä. Paalupaikalta Jan-Olov Perssonin valmennettava vetänee pitkään. Muista lähdön hevosista kahdeksan kohtasi toisensa jo pari viikkoa sitten Bollnäsissä. Silloin parhaimmaksi osoittautui 13 G.G. Qurre, joka kiri kolmannesta ulkoa viimeisellä takasuoralla palan matkaa 25-kyytejä ja oli toinen Järvsö Tordin jälkeen. Nyt vastassa ei ole ainakaan suosikkia lukuun ottamatta sen tason hevosia. Suurimman vaikutuksen kyseisessä lähdössä teki silti 6 Blixen. Se laukkasi sekä alussa että runsas kierros jäljellä kirien sen jälkeen tuulispäänä neljänneksi. Toki silloin ajettiin kengittä, ennakkoinfon mukaan tänään niin ei toimita. 8 Klack Tore kepitti selityksittä Blixenin Dannerossa ja myös se oli tekemässä Bollnäsissä laukan jälkeen vahvaa kiriä, kunnes laukkasi loppukurvissa uudestaan. Ruunalta riisutaan ennakkoinfon mukaan tänään ensimmäistä kertaa kenkiä pois. Hyvän 3-vuotiskauden tehnyt 14 Klack Ymer on päässyt tänä vuonna vasta kaksi kertaa starttiin ja ainakin Bollnäsin suorituksesta pitää parantaa. Toki ruuna varmasti tekee niin, mutta parantaako riittävästi? 12 B.W. Kungen laukkasi ja keskeytti Bollnäsissä, joten tauolta palanneen ruunan vire jäi täysin hämärän peittoon. Alku-urallaan se esitti niin lupaavia otteita, että pystyy sellaisenaan nousemaan kärkitaistoon. Juoksunkulku: Åsasindy lähtee vetämään joukkoa. Tangen Tore ilmestyy nopeasti rinnalle pitämään tempoa yllä. Laukat näyttelevät tyypilliseen tapaan lähdössä isoa roolia. Pelijakauma: Blixen (2%) ja G.G. Qurre (1%) ovat oudon vähän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4 Suuri: 4, 1, 6, 8, 14, 13, 12

Toto64-3 Solvallan tasokkaassa 3-vuotislähdössä neljännestä ulkoa asiallisesti perille tullut 2 Excellent Liss vakuutti sekä Östersundin että Bollnäsin voitoissaan. Vaikka suhteellisen heikkotasoisia koitoksia olivatkin, niin ori otti ne niin jykevällä tyylillä, että siinä voi olla ainesta pitkällekin. Nyt kuski vahvistuu, kun valmentaja Daniel Wäjerstenin jälkeen kyytiin hyppää Mats E Djuse, pahimmalla vastustajalla on karu lähtöpaikka ja Excellent Lissilla on hyvä sauma päästä keulaan. Se on jäänyt niin paljon suosikin varjoon, että jää systeemien ideavarmaksi. Tuo suosikki ja luonnollisesti pahin vastus on 12 Versace Face, joka on aloittanut uransa myöskin mainiolla tavalla. Gävlen debyyttistartissa ruuna laukkasi selvästä johtoasemasta voittonsa loppukurviin. Solvallassa se haastoi vauhdikkaassa lopetuksessa hyvin keulasta voittanutta Persos Otelloa muiden jäädessä ”kilometrin”. Hagmyrenissä olikin jo ansaitun uran ensimmäisen täysosuman vuoro, kun Daniel Rédenin treenattava mankeloi johtavan rinnalta helppoon voittoon. Todennäköisesti samalle paikalle Ulf Ohlsson ajaa myös nyt, muuten Excellent Lissin lyöminen voi olla liian haastavaa. Wäjerstenin toinen hevonen, 1 Berra Steel ei ole aivan yhtä lahjakkaita otteita esittänyt kuin tallikaverinsa. Toki viimeksi sen ei pitänytkään riittää Kriterium-karsinnassa ja tulos 14,4akp on kovaa valuuttaa tähän lähtöön. Juoksunkulku: 5 Fiery avaa ensin kärkeen. Jatkossa sinne etenee Excellent Liss. Vercase Facella ajetaan varhain johtavan rinnalle. Pelijakauma: Versace Facen (43%) ja Excellent Lissin (18%) prosentit kuuluisivat olla huomattavasti lähempänä toisiaan. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto64-4 11 Alfie on juossut viime starttinsa Ruotsin mestaruuslähdöissä oriita ja ruunia vastaan, tammoissa ja montessa. Ensin mainitussa se oli kelpo kuudes, keskimmäisessä haastoi nappireissun jälkeen tiukasti voittanutta Silver Jossania ja jälkimmäisessä kiri merkityksettömän laukan jälkeen hyvin toiseksi Don Vikingin jälkeen. Näillä näytöillä Alfieta voisi pitää isonakin suosikkina tässä porukassa, mutta kovin usein se ei ole enää turpaansa ensimmäiseksi työntänyt. Tänään puikoissa nähtävän valmentaja Lars-Erik Karlssonin ajamana tamma ei ole voittanut 25 viime starttiin. Ylivieskassakin hurmaamassa käynyt 10 Granetta on luokaltaan eittämättä lähdön paras hevonen, mutta laukka on todella pinnassa tällä hetkellä. Viime viikon Bergsåkerin startissakin tamma oli koko ajan kuin tulisilla hiilillä ja lopulta sillä keskeytettiin kahden laukan jälkeen. Sitä ennen tammojen Ruotsin mestaruuslähdössä suosikiksi pelattu Granetta pääsi kierros juostuna keulaan, mutta ei olisi pärjännyt ilman viimeisen takasuoran laukkaakaan. 7 Valle Tina oli oikein mainio elokuisissa Bjerken ja Bollnäsin voitoissaan. Samanlaisena tamma olisi kärkipäässä, mutta viime Bollnäsin startissaan se oli oudon kesy. Pitää kuitenkin muistaa, että tuona päivänä rataolosuhteet eivät olleet optimaaliset ja silloin nähtiin useita muitakin floppaamisia. 6 Lill Brisa on vahva tamma, joka viimeksikin Bollnäsissä paikkasi alun laukkansa mallikkaasti nousemalla hänniltä vielä totoon. Paljon peliä keräävä 5 Järvsö Majlis jää varahevoseksi, niin vastenmielistä sille tuntuu tällä hetkellä lopun tuleminen olevan. Juoksunkulku: 1 Klack Alva lähtee vetämään joukkoa mikäli vain ravaa. Jatkossa tuulenhalkojaksi etenee Valle Tina tai Lill Brisa. Pelijakauma: Etenkin Järvsö Majlisin (16%) prosenteista pitäisi antaa Valle Tinalle (9%) ja Lill Brisalle (8%). IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 11, 10, 7, 6 Suuri: 11, 10, 7, 6

Toto64-5 Avoin lämminverimaili on tasoltaan hieno lähtö. Jo kuudesti tällä kaudella kultadivarin voittanut 4 Disco Volante on itseoikeutettu suosikki, mutta varauksetta siihen ei osaa nyt luottaa. Ruuna alkoi kummallisesti laukkailla lähtöön kevään ja kesän harvoissa kisoissaan ja palaakin nyt tauolta. Vire tuskin on siis täysin optimi ja se voi joutua juoksemaan toisella ilman vetoapua. 2 Bucks To Burn paransi kevään mittaan jatkuvasti otteitaan ja ruuna on tehnyt kivikovissa lähdöissä hyvää jälkeä. Viimeksi Jägersron 75-lähdössä se sai vihdoin kauden avausvoiton kirimällä kolmannesta ulkoa lopulta helpon oloisesti ykköseksi ennen Night Broddea. Mats E Djusen ajokki lähtee niin rivakasti matkaan, että voi hyvinkin päästä keulaan. 1 On Track Piratenin koneesta ei menovesi tunnu loppuvan koskaan. 12-vuotias veteraani palasi Rättvikissä viiden kuukauden tauolta ja ruuna kiri kolmannesta ulkoa oikein positiivisesti toiseksi. Startti alla parannusta lienee entisestään luvassa ja Emilia Leon ajokki tulee saamaan loistoreissun ykkösradalta. Kohde koitetaan selvittää tällä kolmikolla, vaikka 8 From The Mine ja 6 Queer Fish hienoja hevosia ovatkin. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun monesta luukusta lähdetään lujaa liikkeelle. Bucks To Burn on niukasti todennäköisin keulahevonen. Toisella puolikkaalla vauhti tulee rauhoittumaan. Pelijakauma: Disco Volanten (49%) prosenteista voisi antaa huomattavasti Bucks To Burnille (14%) ja On Track Piratenille (8%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4, 2, 1 Suuri: 4, 2, 1

Toto64-6 Päätöskohteen DubbelCupen-karsinta on 75-tasoinen koitos. Selväksi suosikiksi erottuu 6 Lome Storm. Vakuuttavaa jälkeä Robert Berghin treenistä tehnyt huippulupaus sai muuten ykkössijoja koristavaan tulosrivistöönsä särön toissa kerralla Rättvikissä. 5-vuotias laukkasi ensimmäiseen kurviin ja se oli nousemassa kovassa Våler Nikolain voittamassa lähdössä kakkosmatsiin kunnes laukkasi loppusuoralla uudestaan. Viimeksi Bollnäsissä ruuna palasi päiväjärjestykseen leiskauttamalla 12-radasta huolimatta jo ensimmäisellä takasuoralla keulaan, josta hallitsi helposti perille asti. Illan tehtävässä Lome Storm päässee jälleen tuulenhalkojaksi ja varsinkin silloin muille tulee olemaan hikinen iltapuhde mikäli meinaavat suosikin lyödä. Rivin todennäköisimpänä voittajana Lome Storm jää myös systeemien läpivarmaksi. Vastusta ei sovi missään tapauksessa kuitenkaan vähätellä. Molemmat Jan-Olov Perssonin hevoset eli 3 Häsen Räsern ja 4 Prins C.K. ovat voitokkaita luokkamenijöitä. 5 T.B.'s Tröllgut oli hyvä Momarkenin voitoissaan. 11 S.T.C.C.Faksen teki vahvan loppuvedon viimeksi Hagmyrenin DubbelCupen-finaalissa. Kuskinparannuksen kokeva 14 Kaksen N.O. kiri viime Bollnäsin vierailullaan vihaisesti ykköseksi. Juoksunkulku: Lome Storm avaa juoksuradalta nopeasti keulaan. Pelijakauma: Ei isompia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6 Suuri: 6

