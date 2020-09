Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 30.9.2020

Suosikit: 4 Global Warriorin heinäkuun suorituksissa ei ollut takaa aivan parasta puhtia, mutta pari kuukautta huilannut ruuna palasi erinomaisessa tikissä tositoimiin pari viikkoa sitten kotiradallaan. Johan Untersteinerin 5-vuotias ratkaisi johtavan rinnaltakin erittäin vaivattomalla tyylillä lopussa. Kyseessä on nykyisiin sarjoihinsa varsin hyvätasoinen menijä, ja ainakin keulaan päästessään se olisi voitonsyrjässä nytkin kiinni. Lähtönopeuden riittäminen sinne on kuitenkin arvoitus, joten muitakin otetaan mukaan. 1 Dream Kåsgård on kokenut muodonmuutoksen siirryttyään takaisin kotimaahansa. Elokuussa tuli kaksi hallittua voittoa oriin edettyä aikaisessa vaiheessa toisen radan vetäjäksi. Lähtönopeus ei ole terävin sen paremmin hevosella kuin kuskillakaan, joten juoksun juontumiseen liittyy senkin osalta kysymyksiä. Ilman pussitusta voitto on kuitenkin mahdollinen. 3 Princess Kloster on kerännyt alustavasti jopa eniten peliä, joka ei ole kuitenkaan mainiosta vireestä huolimatta oikeutettua. Viimeksi se oli johtavan rinnalla turhankin virkeä, mutta jaksoi vastata silti takaa yrittäneille maaliin asti. Silloin vastassa oli kuitenkin vain 4-vuotiaita tammoja kun nyt auton takana on myös vanhempia oriita ja ruunia. Mahdollinen, muttei paljon pelattuna erityisen kiinnostava.



Haastajat ja yllättäjät: Muutama käsittämättömän vähälle pelille jäänytkin lähdöstä löytyy, ja vaikka lähtöasemat ovat suosikkeihin nähden hankalia, nostetaan pari mukaan isompaan systeemiin. 8 O.M.Faststeep voitti juhannuksena 75-lähdön keulasta ja teki elokuun finaalissakin parijonosta kelpo suorituksen. Viimeksi suoritus oli ponneton, mutta kehnolla kuskillakin oli siihen osuutensa. Tällä kertaa sillä ajetaan mitä luultavammin ulkoakin heti eteenpäin, ja jos alku ei aivan yltiövaikeaksi mene, ei kärkisijoitus olisi megaluokan yllätys. 12 The Gambler on myös kovaluokkainen tekijä näihin sarjoihin, mutta onnistumisista on jo aikaa. Derbyn karsinnassa avauskurviin laukannut ruuna ei saanut viimeksi takaa tiloja missään vaiheessa. Ravilla voitto ei olisi mahdoton ajatus, mikäli suosikit eivät saa edestä aivan ilmaisia juoksuja. 9 Another Dreamin askellus on ollut voittostarteissakin melko hapuilevaa ja ainakin samanlaisella tyylillä kaikkien kukistaminen tässä tuntuu kaukaa haetulta. 2 Tyson Dimanche kadotti viimeksi ravinsa toisessa kaarteessa ja senkin yllä tuntuisi olevan kysymysmerkkejä. Parhaana päivänään ruuna on kylläkin riittävä tämänlaiseen kisaan.



Juoksunkulku: 5 Lee Sånna voi ladattaessa napata keskeltä ensimmäiset keulat, mutta antaa ne pois. Suosikit ovat keskenään melko tasaveroisia avaajia, ehkä Untersteinerit räväkämpinä kuskeina pääsevät kärkipaikoille? Ulkoa O.M.Faststeep voi myös osallistua keulakuvioihin.



Pelijakauma: Princess Kloster (31%) on liikaa pelattu ja väärä suosikki. Lähdön edullisimmat merkit ovat yllätysosaston O.M.Faststeep (2%) ja The Gambler (2%).



Ranking: A) 4, 1 B) 3, 8, 12, 9, 2 C) 10, 7, 6, 5