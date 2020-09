Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 29.9.2020 – 187 342 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteessa selvähköksi suosikiksi erottuu 1 Hill Street. Bollnäsin kultadivisioonassa avaus meni pitkäksi ja lopussa kovaluokkainen jenkki taipui viidenneksi. Viimeksi Eskilstunassa ori siirtyi johtavan takaa kärkeen viimeisellä takasuoralla, otti oudon laukan loppukurvissa ja selässään huippureissun saanut tallikaveri Reigning Moni kuittasi ohi. Nyt Daniel Rédenin suojatti kohtaa viime startteja sopivamman vastuksen ja ykkösradalta tiedossa lienee keulajuoksu. Lisäksi kuskikin paranee, kun Rédenin jälkeen puikkoihin astuu Magnus A Djuse. Hill Street jääkin yllättävän maltillisesti pelattuna systeemien tukipilariksi. Koska 5 Global Undecided palaa pitkältä tauolta, ykköshaastaja on 2 Hazard Boko joka on ollut tuoreimmissa Solvallan starteissaan niin hyvä, että pian ruuna tulee voittamaan. Toissa kerralla se teki rehdin esityksen toiselta ilman vetoapua ja viimeksi kiri hyvin viidennestä ulkoa. Juoksunkulku: Hill Street pitää keulat ja matkavauhti tuskin tulee olemaan kovaa. Pelijakauma: Hill Street (40%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-2 Toinen kohde on niin kuskien kuin hevosten osalta varsin vaatimattoman oloinen koitos. Amatööriohjastajien lähdössä vain kahdella kuskilla on voitto tältä kaudelta. Ykkösvihjeen saa 9 Get Involved, joka on tottunut juoksemaan aivan eri tason lähtöjä. 4-vuotias palasi viimeksi Eskilstunassa tauolta ja teki kolmannesta ulkoa asiallisen esityksen. Sellaisenaankin ruunan pitäisi tässä porukassa pärjätä ja oletettavasti startti alla se parantaa. Myös 11 Esther Rich on juossut kovemmissa lähdöissä Solvallassa tehden niissä asiallisia esityksiä. 2 Dancing Wilma oli mainio kesäkuun alussa voittaessaan Eskilstunassa, mutta sen jälkeen tamma ei ole ollut samanlainen ja palaakin nyt parin kuukauden huililta. Nopea avaaja saanee loistoreissun. 5 Incora Zon on suorittanut alle tasonsa, mutta viimeksi Örebrossa oli jo näkyvissä valoa tunnelin päässä, kun ruuna kiri kolmannesta ulkoa totoon. Ennakkoinfon mukaan tänään siltä riisutaan kaikki kengät pois ja Markus Hamberg lienee lähdön paras kuski. 6 One Direction tyytyi viimeksi Örebrossa vain seurailemaan takajoukoista, mutta teki sitä ennen kelpo esityksiä ja nopeana avaajana juossee kärkiporukoissa. Juoksunkulku: Dancing Wilma katsoo ensimmäiset keulat, mutta tauolta siitä ei välttämättä ajeta, vaan keulapaikka voi olla tarjolla esimerkiksi One Directionille. Juoksunkulusta voi tulla hyvin levoton, joka suosisi takarivistä lähtevää suosikkikaksikkoa. Pelijakauma: Get Involded (20%) ja Incora Zon (6%) voisivat olla enemmänkin pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9, 11 Suuri: 9, 11, 2, 5, 6

Toto64-3 3-vuotiaiden tammojen E3-bonuksessa rastaaminen aloitetaan 5 Norma Hålerydista, joka teki loistoesityksen toissa kerralla Bergsåkerissa tullen ylikovan avauksen jälkeen hienosti perille asti, vaikka joutui tasaisemman juoksun saaneelle vastustajalle taipumaankin. Viimeksi Oaks-karsinnassa tehtävä oli mahdoton viidennestä sisältä, mutta ei tammalla muutenkaan ollut paras päivänsä. Nopeana lähtijänä Ulf Ohlssonin ajokki voi päästä keulaan ja varsinkin siitä olisi mailin matkalla lähellä. Daniel Rédenin laatutallista tuleva 2 Blossom Kronos on aloittanut uransa asiallisilla esityksillä. Tamma vaikuttaa siltä, ettei tee vielä täyttä totta, mutta loikkarin päälle saadessaan tulee tekemään vielä hyvän uran. 6 Jes Angel hurjasteli Färjestadin E3-karsinnassa tähän lähtöön hurjan tuloksen 11,7aly, eikä ollut viimeksikään huono Oaksin karsinnassa. Nyt tamma kohtaa selvästi helpomman vastuksen. Neljäntenä systeemeihin kyvykäs 9 Bahama Passion, joka ravilla pystyisi pärjäämään, mutta laukka on kovasti pinnassa. Juoksunkulku: 1 Dreams Happen on ensimetreillä. Jatkossa keulaan etenee Norma Håleryd tai Blossom Kronos. Pelijakauma: Norma Håleryd (55%) on liikaa pelattu. Blossom Kronos (17%) ja Jes Angel (12%) liian vähän. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5, 2, 6, 9 Suuri: 5, 2, 6, 9

Toto64-4 4 Fenix Brick on tehnyt lyhyellä urallaan vaikutuksen aina kun on vain ravannut. Lindesbergin voitossaan se lopetteli keulasta 11-kyytejä helpon oloisesti ja viimeksikin Solvallassa suurimman osan matkasta toisella ilman selkää juossut ruuna tuli oikein rehdisti perille. Vastus näyttää varsin sopivalta ja Jörgen Westholmin suojatti on ansaitusti iso suosikki. 14 D. Day Zet otti viimeksi Rommessa uransa avausvoiton hallittuaan keulapaikalta tapahtumia niukasti loppuun asti. Kolmosrivistä 4-vuotiaalle tulee luonnollisesti hikinen iltapuhde, mutta ruuna vaikuttaa niin lahjakkaalta, että voi sieltäkin nousta kärkimatsiin. 6 Solkattens Ferrari ei voi enää pitkään välttyä voitolta. Örebrossakin ensimmäistä kertaa ilman kenkiä kilpaillut ruuna paikkasi alun laukkansa todella vahvasti. 1 Barca Docin pitäisi parantaa edellisistä starteista mikäli meinaa menestyä, mutta lisäpuhtia voi tuoda kengättömyys. Nappipaikalta tiedossa on ainakin loistoreissu. Juoksunkulku: Hieman vaikea arvioitava, sillä esimerkiksi Fenix Brick lähtee ensimmäistä kertaa auton takaa. Veikataan Barca Docin tai 5 Macarenan ottavan ensimmäiset keulat ja jatkossa sinne etenee Fenix Brick tai Solkattens Ferrari. D. Day Zetillä on pakko lähteä aikaisin reissuun. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 4, 14, 6, 1 Suuri: 4, 14, 6, 1

Toto64-5 Viidennessä kohteessa kannattaa ensimmäisenä huomioida kyseessä olevan volttilähtö. 10 Cyrano De B. on pitkin kesää tehnyt loistavia esityksiä. Toissa kerralla ruuna oli Derby-karsinnassa ehkä pieni pettymys toisesta ulkoa, mutta toki vastuskin oli eri luokkaa kuin tänään. Viimeksi Gävlessä se palasi ”omiensa” pariin ja voitti keulapaikalta miten tahtoi. Tänään sinne ei liene asiaa, mutta Per Lennartssonin suojatille se ei ole mikään elinehto ja varsin sopivan näköisessä Cyrano De B. on iso suosikki. Pienempään lappuun se jää varmaksi, suurempaan pari kaveria. 2 Lyx Håleryd on tehnyt mainiot juoksut viime startteihin. Toissa kerralla Eskilstunassa tamma kiri toisesta ulkoa mallikkaasti häviten ainoastaan yhdelle loistoreissun saaneelle vastustajalle. Viimeksi Rommessa sillä haettiin kierroksen juoksun jälkeen keulapaikka, josta Rikard N Skoglundin ajokki kirmasi omille teilleen. 3 Expensive River teki viimeksi Eskilstunassa vahvin lopetuksen kiriessään viimeiset 700 metriä 09,2-kyytiä ja se oli ainoa, joka pystyi haastamaan keulasta voittanutta Zeta Kronosia. Samanlaisena ruuna palaa pikapuolin takaisin voittokantaan. Juoksunkulku: 7 Beartime avaa juoksuradalta keulaan. Jatkossa tuulenhalkojaksi etenee Lyx Håleryd tai Expensive River. Pelijakauma: Ei isompia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 10 Suuri: 10, 2, 3

Toto64-6 3 Mellby Hoffan kausi käynnistyi lupaavasti 300 000 kruunun ykköspalkinnolla ajetun Margaretas Unghästserie -lähdön voitolla, mutta tuon jälkeen Timo Nurmoksen suojatille ei ole onnistumisia tullut ja 4-vuotias on päässyt kilpailemaan katkonaisesti. Jälleen paussilta palaavan ruuna kohtaa niin sopivan näköisen vastuksen, että on ansaitusti suosikki ja Nurmos tapaa tunnetusti tuoda treenattavansa iskussa radoille. Lähdön toinen kova 4-vuotias on 6 Juncio Boko. Se ei riittänyt viimeksi Derbyn karsinnassa, mutta tuskin mikään muukaan lähdön hevonen olisi. Räväkkä lähtijä päässee Melby Hoffan etupuolelle ja se on maililla iso etu. Lähdön luulisi olevan tukossa näillä kahdella, mutta otetaan kolmantena merkki kuiteille vielä 4 Hennig Lixarve, joka parhaimmillaan ollessaan pystyy koviin esityksiin. Juoksunkulku: Juncio Boko lähtee niin lujaa, että voi avata kutosradaltakin heti keulaan. Pelijakauma: Mellby Hoffan (39%) ja Juncio Bokon (26%) välinen prosenttiero on liian suuri. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 3, 6, 4 Suuri: 3, 6, 4

