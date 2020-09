Ravivihje: Toto64 Halmstad 28.9.2020

Toto64-1 Avauskohteen suosikeilla riittää kysymysmerkkejä. Nostetaan ykköshevoseksi 4 Matteo, joka on kyvyiltään lähdön parhaimmistoa ja kilpailee tauluaan paremmassa iskussa, vaikkakin ihan viimeinen terävyys esityksistä onkin puuttunut. Viimeksi hevonen jäi parijonoon, kun takaa hyökättiin ja asemat valahtivat hetkessä porukan hännille. Sieltä se polki asiallisesti maaliin. Rättvikin 75-kisassa ruuna näytti kärkirintaman takana erittäin hienolta, mutta kiriväylät pysyivät turhan pitkään kiinni. Starttiväliä on kertynyt reilu viisi viikkoa ja Helén Blombergin suojatti joutui olemaan yhdestä välistartista poiskin, mutta normaaliesityksellä hevosen kapasiteetti riittää tässä lähdössä korkealle. 1 Das Auto olisi normaaliesityksellä paalulta lähellä koko matkan johtoa, mutta päivän vire on tällä kertaa suuri kysymysmerkki. Kahdessa edellisessä kilpailussa ruuna esiintyi erittäin vaisusti keulajuoksuilla. Nyt alla on reilun kuukauden hengähdystauko, mikä on voinut tuoda uutta puhtia nelivuotiaan otteisiin. 9 Verdetto R.L. kilpailee hyvällä statistiikalla ja vireen terävöityessä voittokaan ei suuremmin yllättäisi. Vaggerydissä olosuhteet olivat hankalat, mutta ruuna polki takajoukoista ihan asiallisesti maaliin ja startti täytti varmasti tehtävänsä pitkän tauon jälkeen. Johan Untersteiner vahvistaa rattailla. 8 Karibean Dreams on kyvykäs tamma tällaiseen sarjaan ja alustavasti lähdön maukkain yllätysidea. Karl Stolt on kilpailuttanut suojattiaan ennakkoluulottomasti todella kovissa tehtävissä ja tamma on sijoittunut niissäkin tasaisesti terävimmän kärjen tuntumaan. Tavallisissa rahasarjoissa uran avausvoitto on vain ajan kysymys ja alle kahden prosentin peliosuus onkin hieno tarjous. Systeemeihin mukaan vielä 5 Ståhlebos King, joka runnoi viimeksi lounasravilähdössä johtavan rinnalta todella vahvasti kakkoseksi. Åbyn pistelähdön voitto tuli puolestaan sitkeällä kirillä parijonosta. 11 Bellzapp joutui viimeksi rykäisemään kovan välispurtin keulaan päästäkseen ja kesti siihen nähden positiivisesti kakkoseksi. 10 Digital Crunchin ohjastaja heikkenee nyt merkittävästi ja alla on poisjäänti yhdestä välistartista. Viimeksi se kilpaili Derby-karsinnassa, jossa loppukaarteen laukka pilasi pelin. Toki kärkisijoille ei olisi muutenkaan ollut asiaa kivikovassa porukassa. Näistä lähtökohdista taktiikka haiskahtaisi ennakkoon aika passiiviselta ja ruuna putoaa korkealla peliosuudellaan ulos systeemeiltä. Juoksunkulku: Das Auto lähtee viemään joukkoa. Matteo tai Ståhlebos King juoksee johtavan rinnalla. Pelijakauma: Matteo (32%) on oikea suosikki. Digital Crunch (17%) on ylipelattu. Karibean Dreams (2%) on lähdön paras merkki. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 1, 9, 8, 5, 11 Suuri: 4, 1, 9, 8, 5, 11

Toto64-2 Toisen kohteen selvä ykkösmerkki on 5 Aragorn As. Erwin Botin valmentama ori on paljastanut luokkansa kahdessa Ruotsin kilpailussaan ja vähänkään onnistuneella juoksulla viime startin hopea on tässä lähellä kirkastua. Silloin se haastoi johtavan rinnalta Global Agreementin, mutta ei päässyt hyvästä yrityksestä huolimatta edelle. Kalmarin ykkönen irtosi varmasti kolmannesta ulkoa. Juoksunkulkuun saattaa liittyä haasteita nopeiden avaajien ulkopuolelta, joten otetaan suursuosikille varmistuksiakin mukaan. 7 Booze kilpailee elämänsä vireessä, mutta lähtöpaikka on tukala lyhyen matkan pikapyrähdykseen. Toissa kerran Derby-karsinnassa se jäi voimissaan kiinni johtavan kantaan ja olisi tilojen avautuessa ollut pomminvarma finalisti. Viimeksi se lähti kolmannen radan kiertoon jo ennen kierroksen täyttymistä ja tuli 11,8-vauhtisella päätösringillä vahvasti perille asti. Adrian Kolgjinin ajokki voi nykykunnossaan jyrätä voittoon vähän raskaammallakin juoksunkululla. 3 Reddington pakeni Vaggerydissä johtavan rinnalta murskaavasti ykköseksi ja osoitti huippuvireen olevan hiljalleen löytymässä. Ruuna on kyvyiltään riittävä näihin lähtöihin ja haastaa suosikit tiukasti. 1 Bravo Santana on tulisena kiihdyttäjänä avainroolissa lähdön juoksunkulun suhteen. Vaggerydin esitys jäi parijonosta vain tasaiseksi, mutta kuraiset olosuhteetkin saattoivat olla vastaan. Mantorpissa se seuraili johtavan takaa hienosti neljänneksi todella kovassa Breeders’ Crownin karsinnassa. Tarkalla reissulla ei ulkona voittokamppailustakaan. 2 Galewindsonthepath sai Halmstadin lounasravilähdössä johtavan takaa tilat liian myöhään, eikä aivan ehtinyt voittoon asti. Åbyssa se riuhtaisi hänniltä tulisen loppuvedon open-stretchiä pitkin. Kuski heikkenee hieman, mutta hyvältä lähtöradalta ei tarvita mitään suurempia taktisia hienouksia juoksunkulun suhteen. Juoksunkulku: Bravo Santana pystyy puolustamaan sisäradalta keulapaikan ja saa Galewindsonthepathin peräänsä. Make A Dream H.C. pääsee myös tulisesti matkaan ja saattaa maustaa kiihdytystä. Aragorn As juossee johtavan rinnalla, jos ei pääse keulaan. Pelijakauma: Aragorn As (65%) on turhan reilu suosikki. Booze (8%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5, 7 Suuri: 5, 7, 3, 1, 2

Toto64-3 7 Elle Titation paikkasi Kalmarissa pahan alkumatkan laukkansa kellottamalla viimeiset 1900 metriä 1.14-kyytiä ja nousi vielä tyylikkäästi lähdön ykköseksi. Toissa kerralla se kamppaili keulasta kovalla tuloksella kakkoseksi. Johan Untersteiner ajanee nopealla kiihdyttäjällä jälleen kohti keulapaikkaa ja siitä se osallistuu tiukasti voittomatsiin. 4 Ninia's Boy on vetomielessä pelaajien painajainen. Ruuna voittaa näissä sarjoissa lähes aina ravatessaan, mutta äärimmäinen epävarmuus tekee arvioinnista mahdotonta. Christoffer Erikssonin suojatin uran laukkaprosentti on 65, joten laukka on tänäänkin todennäköisempi vaihtoehto. Vaikea sitä on hurjan potentiaalin takia täysin ohipelatakaan. 8 Jambers vaikuttaa kovalta tekijältä näihin sarjoihin, vaikka viimeksi suursuosikkina puhti puuttuikin. Jägersrossa se kiri kulisseista hienosti kolmanneksi tasokkaassa lähdössä. Heikolla viime esityksellä ja kahden kuukauden tauolla lienee jonkinlainen yhteys, joten eiköhän ori kilpaile tänään paremmalla tasolla. Juoksupaikan löytyessä pärjääminenkään ei yllättäisi. Neljäntenä mukaan 14 Draft One, joka on repaleisen viime kauden jälkeen löytämässä takaisin huippukuntoon. Kalmarissa se jäi keulasta kakkoseksi juuri maalilinjan kohdalla. Kent Knutssonin suojatti juoksee tällä kertaa hybridikärryillä tavallisten kärryjen sijaan ja poimii kirissä monta vastustajaa. 11 Utah Broline on alustavassa jakaumassa outo suosikki ja putoaa ulos systeemeiltä. Viimeksi se oli lopussa täysin puhditon, vaikka sai hyvän reissun kärjen tuntumassa. Toissa kerralla ori suoritti asiallisesti johtavan rinnalta, mutta ei häikäissyt siinäkään. 15 Borntowin kilpailee hienolla statistiikalla, mutta näistä asemista voittaminen vaatisi hurjan parannuksen Ålborgin starttiin nähden. Siellä se pääsi tulemaan toisesta ulkoa kiertelemättä ja nappasi lopussa maksimisijoituksen. 6 Wrecking Ball oli paluussaan ihan asiallinen joukon hänniltä, mutta huomioitavaa toki on, että lähdössä vain viisi hevosta teki laukattoman suorituksen. Matka suosii ja juoksupaikan löytyessä totosijasaumat. Juoksunkulku: Elle Titationilla on hyvät mahdollisuudet polkaista ulkoakin keulapaikalle. Jambersin taktiikka on kysymysmerkki. Ninia's Boylla voidaan ravin rullatessa tehdä aikaisia ratkaisuja. Pelijakauma: Elle Titationin (20%) kuuluisi olla suosikki. Utah Broline (26%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7, 4, 8, 14 Suuri: 7, 4, 8, 14

Toto64-4 Dream Night Paleman aamupäivän poisjäänti helpotti tuntuvasti 6 Quick Lanen tehtävää ja se on nyt lähellä koko matkan johtoa. Johan Untersteinerin suojatti on kilpaillut viime ajat kivikovissa 75-lähdöissä ja riittänyt niissäkin korkealle. Viimeksi se nappasi totosijan kolmannesta sisältä. Åbyn finaalissa se juuttui tukevaan pussiin, mutta noteerasi siitä huolimatta hurjan täyden matkan tuloksen. Nopealla avaajalla on tie auki keulapaikalle ja normaalijuoksulla se on siitä vaikeasti kukistettavissa. Ainoa varmistusmerkki kupongille on 4 Gun Palema, joka voittaa verrattain harvoin, mutta pystyy etenkin ilman kaikkia kenkiä juostessaan sitkeisiin suorituksiin. Örebrossa se jäi täysissä voimissa pussiin toiseen ulos. Viimeksi kurainen rata ei ollut tamman mieleen ja se kompuroi laukalle kolmannesta sisältä. Onnistuneella juoksulla se pystyy heittämään lopussa kovan haasteen suosikillekin. Kim Eriksson vahvistaa rattailla. 8 Gambit Brodde on palannut hyvässä iskussa takaisin kilparadoille, mutta juoksulla on suuri vaara mennä turhan haastavaksi ulkoradan lähtöpaikalta. Jägersron kovassa 75-kisassa se oli hyvä kolmas johtavan takaa. Ennakkoilmoituksen mukaan ruuna juoksee tällä kertaa kengät jalassa. 9 Hurricane River polki Mantorpissa sisärataa pitkin asiallisesti neljänneksi. Halmstadin esitys oli huomattavasti vahvempi johtavan rinnalta. 10 D'Laina on löytänyt hienon vireen Peter G Norman valmennuksessa, mutta takarivi hankaloittaa tuntuvasti senkin tehtävää. Totosijasaumat. 2 Aros Line ei tasaisena kiihdyttäjänä hyödy sisäradan paikasta. Ruuna on mennyt viime ajat asiallisesti Tanskassa ja sijoitus kärjen tuntumassa lienee realistisin tavoite tässäkin. Juoksunkulku: Quick Lane erottuu kiihdytyksessä edukseen. Ulkoa Gambit Brodde pääsee myös lujaa matkaan ja saattaa pyrkiä johtavan kantaan. Pelijakauma: Aros Line (10%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6, 4 Suuri: 6, 4

Toto64-5 7 Custom Cheval teki fantastisen juoksun Norjan Kriterium-finaalissa kirimällä porukan hänniltä kierroksen kirillä väkivahvasti kakkoseksi. Lähtöasemat eivät tälläkään kertaa tarjoa mitään varsinaista paraatimarssia ja selvää on, että Kriteriumin ja pitkän kauden jälkeen tämä lähtö ei välttämättä ole kauden suurimpia maaleja. Ansaitusti suosikki, mutta alustava jakauma on todella rankasti kallellaan sen suuntaan. Kokeillaan vastapeliä suursuosikille ja luotetaan ykköshaastaja 9 Hulken Sisu maltillisella peliosuudellaan varmaksi asti. Ori ei ollut viimeksi Ruotsin Kriterium-karsinnassa parhaimmillaan, mutta kapasiteettia on rutkasti parempaan. Juoksunkulku meni piippuhyllyn paikalta ja hiljaisessa matkavauhdissa toivottomaksi , mutta ei oriin esityksessäkään ollut totuttua ruutia. Heinäkuussa Axevallassa se oli todella hyvä ja nousi takajoukoista hienolla kirillä hurjan Elegant Iman tuntumaan. Mantorpissa se olisi kamppailut johtavan rinnalta totosijoituksista ilman loppusuoran alun laukkaa. Ennakkoilmoituksen mukaan se juoksee tällä kertaa ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja jatkaa viime startin tapaan jenkkikärryillä. Tuurien käydessä se voi päästä nopean avaajan takaa pahimman haastajansa etupuolelle ja silloin voimasuhteet kääntyisivät täysin päälaelleen. Ideavarma. 2 Brilliant Smile on tulisena kiihdyttäjä avainroolissa lähdön juoksunkulun suhteen. Viimeksi se vei pienessä lähdössä kirikamppailun varmasti nimiinsä. Voitto on tiukassa kovaa suosikkikaksikkoa vastaan, mutta totosija ei yllättäisi. 8 Eye on the Hillillä ajettiin viimeksi suursuosikkina passiivinen säästöjuoksu takajoukoissa ja tamma ylitti maalilinjan täysissä voimissa. Peter Untersteinerin suojatti on väläytellyt hienoa kapasiteettiaan, mutta viime startin perusteella kasiradalta lienee luvassa säästeliäs reissu takajoukoissa. 5 Dennis K. on ottanut viimeisistään kaksi hienoa keulavoittoa. Halmstadissa se lähti omaa vauhtia matkaan ja johti alusta loppuun. Nopea avaaja pyrkii jälleen kärkipaikalle, mutta tällä kertaa sille voi tulla korkeampi hintalappu. 4 Kaj di Quattro on vaihtanut viime startin jälkeen Robert Berghin valmennukseen ja sen otteita kannattaa ainakin tulevaisuutta ajatellen seurailla. 11 Forever Melon väläytteli alkukeväästä ikäluokkahevosen otteita, mutta kausi ei jatkunut sen jälkeen niin ruusuisissa merkeissä. Nopea avaaja kärsii takarivistä ja tarvinnee startteja huippukunnon löytääkseen. Juoksunkulku: Brilliant Smile ja Dennis K. ovat eturivin nopeimmat, ensin mainittu pystynee puolustamaan keulapaikan halutessaan. Custom Cheval lähtee asiallisesti ja edennee vähintään johtavan rinnalle. Hulken Sisu saattaa pyrkiä Brilliant Smilen takaa läpi ja etenee silloin kyselemään kärkipaikkaa. Pelijakauma: Hulken Sisulle (12%) kuuluisi aimo annos Custom Chevalin (61%) prosenteista. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-6 Päätöskohteena ajettava HällandsMästaren on urheilullisesti erittäin hieno lähtö. 2 Stoletheshow teki Jubileumspokalenissa yhden ravivuoden kovimmista juoksuista hopeasijastaan huolimatta. Ori joutui avaamaan täydellä matkalla avauspuolikkaan 05,7-vauhtia ja kierroksenkin vielä 08,7-kyytiä, mutta silti se taisteli kalkkiviivoille asti voitosta ja joutui antautumaan vain aidanvierttä kirineen Missle Hillin edessä. Raju startti ja sitä seurannut viiden viikon tauko asettavat pienen kysymysmerkin päivän vireen suhteen, mutta lähellekään samanlaisena se tuskin häviää tätä lähtöä. 4 Zarenne Fas löi edellä mainitulle kunnon alkulöylyt Jubileumspokalenissa, mutta taipui loppumatkasta pahoin. Viimeksi Finlandia-ajossa se löi Double Exposuren mahtavalla esityksellä johtavan rinnalta. Santtu Raitala vaihtuu ohjastajavaihdoksen myötä Rick Ebbingeen, mutta tuskin se suuremmin heikentää valjakon iskukykyä. Ykköshaastaja. 9 Heart Of Steel räväytti Tingrydissä rataennätystuloksen johtavan rinnalta. Viimeksi Finlandia-ajossa se seuraili asiallisesti neljänneksi, mutta hävisi Zarenne Fasille selvästi, vaikka sai selvästi säästeliäämmän juoksun. Ruunan korkea kapasiteetti on tiedossa sen voitettua keväällä Copenhagen Cupin ja oltua lähellä Elitloppet-lippuakin. Tällä kertaa takarivistä menestyminen vaatisi kuitenkin ylivauhtista juoksua. 12 Slide So Easy on armoton tolppakone ja pystyy parhaana päivänään voittamaan lähtöjä johtavan rinnaltakin, kuten viimeksi Charlottenlundissa nähtiin. Flemming Jensen ei yleensä arkaile parannella asemiaan jo matkan aikana, jos juoksun tempo sen vain mahdollistaa. 10 Volnik Du Kras on huippukyvykäs hevonen ja voi piakkoin yllättää jossain. Viimeksi se punnersi vahvan kirin kolmatta ilman selkää. 11 Pastore Bob on kyvyiltään järeää kultadivarimateriaalia, mutta tältä paikalta tehtävä tuntuu ennakkoon melko toivottomalta voiton suhteen. Juoksunkulku: Stoletheshow ottaa lähdön vetotyöt hallintaansa. Slide So Easyn varhainen hyökkäys eteenpäin ei yllättäisi. Pelijakauma: Stoletheshow (36%) voisi olla hieman selvempikin suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2, 4, 9

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 1, 9, 8, 5, 11

Toto64-2: 5, 7

Toto64-3: 7, 4, 8, 14

Toto64-4: 6, 4

Toto64-5: 9

Toto64-6: 2

Hinta: 9,60 €



Suuri

Toto64-1: 4, 1, 9, 8, 5, 11

Toto64-2: 5, 7, 3, 1, 2

Toto64-3: 7, 4, 8, 14

Toto64-4: 6, 4

Toto64-5: 9

Toto64-6: 2, 4, 9

Hinta: 72,00 €



