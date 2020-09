Ravivihje: Toto75 Solvalla 27.9.2020

9 Exaudio Vici on stayermatkojen erikoishevonen ja vähänkään onnistuneella juoksulla takuulla kärkikamppailussa. Viimeksi Solvallassa se ei saanut mitään ilmaiseksi, vaan runttasi johtavan rinnalta väsymättömästi ykköseksi ja piti ulkoa ohitusta yrittäneen Ble du Gersin varmasti takanaan. Taktiikka on tässäkin aktiivinen, mutta juoksun onnistuminen ei ole mitenkään itsestäänselvää.

2 Danilo Brick on kärsinyt urallaan vaikeuksista ja kapasiteetin puolesta sarjat olisivat reilusti ylempänä. Kolmivuotiskaudella Kriterium-karsinnassa se koki vain niukan tappion Campo Bahiaa vastaan, mikä kertoo oleellisen ruunan kapasiteetista. Tällä kaudella se on päässyt vihdoin hyvään starttirytmiin ja tehnyt iltaravisarjoissa hienoa jälkeä. Lähtökiihdytyksen onnistuessa se on valmis menestymään 75-tasollakin.

15 Ble Du Gers ei päässyt Solvallassa Exaudio Vicin ohi loppumetreillä, mutta tällä kertaa se juoksee siitä startista poiketen ilman kaikkia kenkiä. Näistä asemista voittoon asti nouseminen vaatii hurjaa esitystä, joten alustavan suosikkiaseman voi kyseenalaistaa.

11 Armour As on todella kovaluokkainen nelivuotias. Toukokuussa ori kävi hienon voittokamppailun hurjaa Ecurie D.:tä vastaan, mutta jäi keulasta loppumetreillä hopealle. Viimeksi Jägersrossa se ampui viimeisellä takasuoralla tulisesti omaan kiriinsä, mutta sotkeutui askelissaan. Jerry Riordanin on tehnyt ravatessaan aina huippuesityksiä ja pystyy menestymään tässäkin juoksun onnistuessa.

14 Vagabond Bi on kilpaillut elämänsä kunnossa läpi kesän, eikä ole mahdoton voittajakaan, jos suosikit intoutuvat matkalla liian varhaiseen kilvanajoon. 1 Ready To Roll kohtaa elämänsä kovimman vastuksen, mutta lähtökohdat ykkösradalla suosivat. Ruuna juoksee nyt toista kertaa ilman kaikkia kenkiä ja rattaille hyppää Björn Goop. 13 Alone on viime vuoden derbykolmonen. Pasi Aikiolla oli suojatistaan hyviä odotuksia jo toissa kerran Jubileumspokaleniin, mikä pilaantui kuitenkin laukkaan. Oriilla on parhaimmillaan vihainen kiri juoksun onnistuessa.

Juoksunkulku: Danilo Brickillä varmasti mielittäisiin alkumatkasta vetotöihin. Exaudio Vicillä kierretään varhain eteenpäin, eikä Ble du Gersilläkään voida kovin passiivisesti ajella pitkältä takamatkalta. Juoksunkulussa voidaan nähdä monelaisia vaiheita, mikä avaisi saumoja yllätysosastolle.

Pelijakauma: Ble du Gers (31%) on kyseenalainen suosikki ja sen pinnoista osa kuuluisi Exaudio Vicille (21%). Armour As (7%) saattaa jäädä unohdetuksi.