Ravivihje: Toto75 Solvalla 26.9.2020

Suosikit: 3-vuotiaiden tammojen Oaksin niukka ykkösrankkaus on toistaiseksi lyömätön 3 Hoboken Am. Timo Nurmoksen suojatti on edennyt nousujohteisesti ja hoiteli karsintansa hallittuun tyyliin johtopaikalta 11,9-lopetuksessa. Keulaan selvitessään Jorma Kontion ajokki olisi tässäkin vaikeasti kukistettavissa. Varmaksi siitä ei kuitenkaan ole, sillä näissä lähdöissä Örjan Kihlströmin saaminen sisäpuolelle kiihdytyksessä aiheuttaa aina huolen voiton suhteen. 2 Beauty Kronos voitti pitelemällä kuun alussa, mutta karsinnassa tamman tyyli ei vahvasta kiristä huolimatta ollut pienestä murheesta johtuen aivan priima. Tällä kertaa siltä voidaankin nähdä vielä selvästi parempi suoritus. Autolähdön eturivistä Daniel Redénin valmennettavalla ei ole kilpailukokemusta, mutta vaikutelma on, että jenkkikärryt peräänsä saava tamma pystyy avaamaan rivakasti. Siltä kuten Hoboken Amiltakin on tarkoitus riisua kenkiä ensimmäistä kertaa. Kova tekijä on myös 4 Barbro Kronos, jolta löytyy rutiinia jo kovista lähdöistä. Kesän E3-voittaja esiintyi tasaisemmin Mantorpin startissa, mutta karsinnassa Svante Båthin suojatti oli taas erinomainen irroteltuaan 08-avauksesta huolimatta vielä lopussa helppoon voittoon. Erik Adielsson joutuu seuraamaan tässä edellä mainittujen edesottamuksia alussa, mutta tarvittaessa vaativampikin juoksu onnistuu.



Haastajat ja yllättäjät: Vihjesysteemit rakennetaan vain suosikkitrion päälle, vaikka hyviä hevosia löytyy niiden takaakin. 1 Eagle Eye Sherry vei karsintalähdön selvästi keulasta, mutta tyytynee tällä kertaa juoksuun kärjen tuntumassa. Tuurien käydessä voittokaan ei tietysti ole täysin poissuljettu. 7 Chablis Ribb nousi karsinnassa takaa vahvasti Hoboken Amin tuntumaan. Nopealla lähtijällä satsataan varmasti ulkoakin hyvän paikan toivossa heti alkuun, mutta voitto vaatisi kaiken onnistumista aivan nappiin. 9 Ester Wibb ei ollut karsintavoitossaan erityisen vakuuttava, mutta tuli kisaan puutteellisella valmistautumisella ja parantanee tuntuvasti finaaliin.



Juoksunkulku: Eagle Eye Sherry lähtee hyvin, mutta tyytynee hyvään selkään. Hoboken Am on osoittanut suosikkitriosta parasta lähtönopeutta, mutta Beauty Kronos voi pystyä vastaamaan sille sisäpuolelta. Ulompaa myös 6 Beware Kronos ja varsinkin Chablis Ribb voivat osallistua kiihdytykseen. Barbro Kronos hivuttautuu toiselle radalle lähelle kärkeä. Keulassa lopulta Beauty Kronos tai Hoboken Am.



Pelijakauma: Oikeat suosikit, joista Beauty Kronos (20%) on hieman alipelattu.



Ranking: A) 3, 2, 4 B) 1, 7, 9, 6 C) 12, 8, 5, 10, 11