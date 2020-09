Ravivihje: Toto64 Bergsåker 25.9.2020 – 155 473 euroa ekstraa

Päätöskohteen 150 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettava Sleipners Nordiska Kamp on hieno lähtö. 12 Månlykke A.M. saa täysin puhtaat paperit toissa kerran Solvallan esityksestään, vaikka toiseksi jäikin. Toisessa ulkona juossut ori kiri 20,5-vauhtia viimeiset 700 metriä, mutta keulassa juossut Våler Nikolai liukui samaa vauhtia alta pois. Bergsåkerin Ruotsin mestaruudessa Gunnar Melander haki suojatillaan vauhdikkaalla spurtilla keulapaikan 1500 metriä ennen maalia, jonka jälkeen Månlykke A.M. voitti täysin pystyyn. Joskin vastuskaan ei ollut niin kova kuin hienosta tittelistä voisi kuvitella. Ori on ansaitusti suursuosikki, mutta takamatka on aina takamatka, Melander ei ole luotettavin kuski ja vastusta ei voi väheksyä, joten suurempaan systeemiin Månlykke A.M. saa paalulta muutaman varmistuksen.

2 Stumne Fyr kohtasi suosikin Solvallassa häviten tälle selkeästi, mutta joutui taivaltamaan toisella ilman vetoapua ja silloin ne lähtivät samalta viivalta. Nyt ruuna saa 20 metriä etumatkaa. Solvallan jälkeen Stumne Fyr on ollut mainio molemmissa starteissaan. Bergenissä se raatoi 1400 metriä kolmatta ilman vetoapua tullen todella sitkeästi perille asti ja oli kolmas. Bjerkessäkin Ole Johan Östren ajokki kiri hyvin toiseksi neljännestä ulkoa.

1 U.R. Faxe on noussut hyvään vireeseen. Viimeksi Umåkerin maililla ori sai vetää avauskierroksen kohtuullisen hiljaa 24-vauhtia, jonka jälkeen irrotteli 20-kyytejä helppoon voittoon eikä Våler Nikolai saanut siitä hippaa. Lyhyempi matka sopisi paremmin kuin 2640 metriä, mutta U.F. Faxella on hyvä sauma päästä keulaan hallinnoimaan lähdön tapahtumia ja sillä on näyttöjä tämänkin matkan suorittamisesta.

6 Vestpol Gladiator voitti hienolla tyylillä kevyet lähdöt sekä Hagmyrenissä että Östersundissa. Viikko sitten Östersundissa ruunalla oli edellisistä starteista poiketen kengät jalassa ja ruuna oli tasapaksumpi, vaikka menikin kelpo tuloksen 23,8ke. Ennakkoinfon mukaan nyt on merkki päällä ja kaikki kengät jäävät startin ajaksi narikkaan.

Juoksunkulku: Vestpol Gladiator nakkaa juoksuradalta keulaan. Siitä tuskin ajetaan ja jatkossa tuulenhalkojan paikalle etenee joko U.R. Faxe tai 5 Pyrmo.

Pelijakauma: Månlykke A.M. (77%) on aivan liikaa luotettu, mutta todennäköisesti prosentit tulevat laskemaan päivän mittaan. Stumne Fyr (1%) on jostain syystä täysin unohdettu.