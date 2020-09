Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Boden 24.9.2020 – 170 609 euroa ekstraa

Toto64-1 Ensimmäisessä Mäster Gustafs Pokalin karsinnassa yksi hevonen erottuu selkeästi muista. 10 Just A Flirt on tehnyt koronatauon jälkeen pelkästään hyviä esityksiä ja tahti tuntuu vain kiihtyvän. Jyväskylässä se näytti vielä loppusuoran alussakin olevan toivottoman kaukana kärjestä, mutta oli ehtiä tykkikirin päätteeksi voittoon. Viimeksi Vermon 65-lähdössä ruuna teki kaiketi elämänsä juoksun. Hannu Torvisen ajokki eteni kovan avauksen päätteeksi keulaan, veti tasaisen reipasta ja voitti helpon oloisesti täysin pystyyn hienolla tuloksella 11,4aly. Jos aikavertailua harrastetaan, niin yksikään illan vastustajista ei ole alittanut urallaan edes 1.14-rajaa. Just A Flirt on tehnyt sen seitsemän kertaa. Maililla takarivi on toki aina hankala ja karsinnassa ei välttämättä ajeta täysin hampaat irvessä. On kuitenkin muistettava, että Just A Flirt on epävarma volttilähdöissä ja edellisen kerran sellaista on ajettu yli vuosi sitten. Karsinnan voitolla pääsisi valitsemaan ensimmäisenä finaaliin lähtöradan ja saada sellainen paikka, mistä laukkariski olisi pienimmillään. Joka tapauksessa Jasmiina Ahon valmennettava vaikuttaa niin erisarjalaiselta muihin nähden, että jää yllättävänkin sopivasti pelattuna systeemien tukipilariksi. 2 Krutov Sund palasi heinäkuun lopussa Skellefteåssa pitkältä tauolta ja voitti heti uudella ennätyksellään, mutta ruuna ei ole ollut samanlainen kahteen seuraavaan starttinsa. Viimeksi Skellefteåssa se toki sai hieman myöhään kiritilaa johtavan takaa, mutta ei mitenkään erikoisemmin spurtannut. Nyt starttiraketti pääsee keulaan, josta otti myös tuoreimman voittonsa. 5 Greenwich keikkuu jatkuvasti kärkipäässä ja ravia polkiessaan se on sijoittunut seitsemän kertaa peräkkäin totoon. Voitot ovat olleet harvassa ja ruunalle pitäisikin saada jostain enemmän leijonaa loppumetreille. 9 Yoshi Ness oli varsinkin toissa kerralla Bodenissa hyvä, kun ruuna tsemppasi pitkän kirin kolmatta ilman vetoapua rehdisti perille asti. Alustavan tiedon mukaan siltä riisutaan nyt kaikki kengät pois ja kuskikin vahvistuu. 3 Helix tuskin on terävimmillään yli puolen vuoden tauolta ja valmentaja rattailla laskee odotuksia entisestään. Ennakkoinfon mukaan se juoksisi ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä. Juoksunkulku: Krutov Sund juoksee keulassa ja matkavauhti voi olla mailista huolimatta maltillista. Pelijakauma: Just A Flirt (54%) voisi olla jopa hivenen enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 10 Suuri: 10

Toto64-2 Rahakkaampien menijöiden Mäster Gustafs Pokalin karsinta on suosikkien osalta varsin hyvätasoinen koitos. 1 NoLimitJimMit on ollut viime starteissa vakuuttava ja vaikuttaa saaneen lisää suoritusvarmuutta otteisiinsa. Viimeksi Bodenissa ruuna eteni 600 metrin juoksun jälkeen keulaan ja hallitsi siitä kovavauhtisessa lopetuksessa leikittelevän helposti. Sitä ennen Solängetissä kuskikin taisi jo luulla voittavansa, eikä huomannut tarpeeksi ajoissa ulkoa rakettikirin kehittänyttä vastustajaa, joka tuli juuri maalilinjalla ohi. Marcus Melanderin ajokki lähtee niin lujaa, että on niukka suosikki pääsemään sisäradalta keulaan ja saa ykkösvihjeen. Mainittakoon mahdollista finaalia varten, että NoLimitJimMit on juossut urallaan volttilähdössä kolmesti laukaten joka kerta lähtöön. Jäätävällä voittoprosentilla Norjassa operoinut 3 Syoss on aloittanut hyvillä otteilla myös Ruotsissa ja Daniel Wäjerstenin treenistä. Viimeksikin Bergsåkerin pronssidivisioonassa takajoukoissa matkannut ruuna sai kunnolla kiritilaa vasta reilut sata metriä ennen maalia tulittaen lopun todella terävästi. Rikard N Skoglundin ajokki kykenee lähtemään lujaa matkaan ja on täysin mahdollista, että se pääsee alussa NoLimitJimMitin ohi tuulenhalkojaksi. Edellisen tavoin Norjassa voitokkaasti kulkenut 4 Fabian B.R. aloitti Bodenissa positiivisella esityksellä Aleksi Kytölän treenistä ruunan mankeloidessa johtavan rinnalta toiseksi. Starttiväli on nyt lyhyempi, joten oletettavasti se parantaa. Toki niin pitääkin tehdä jos suosikkikaksikon meinaa kukistaa. Optimitilanteessa Mika Forssin ajokki saa unelmareissun toisessa sisällä/ulkona. Suosikit erottuvat selvästi muista ja olisi yllätys mikäli voittaja löytyy tuon kolmikon ulkopuolelta. Seuraavana lapulle tulisi tämän kyseisen kisan karsinnan viime vuonna voittanut 2 Lexington Tooma, joka on hyväluokkainen tapaus, mutta viime starteissa siltä on puuttunut paras terä. Juoksunkulku: Tiukka alkukiihdytys, kun NoLimitJimMit ja Syoss iskevät yhteen. Alun reippailun jälkeen vauhti todennäköisesti rauhoittuu oleellisesti. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1, 3, 4 Suuri: 1, 3, 4

Toto64-3 Kolmannen kohteen 4-vuotiaiden tammojen kohtaamisesta löytyy kierroksen eniten pelatuin hevonen. 10 Zola Soft on tehnyt hienoa jälkeä ja todennäköisesti sillä olisi nyt kolme voittoa peräkkäin, ellei olisi kompuroinut Ylivieskassa laukalle loppusuoralle. Tuon jälkeen Kajaanissa tamma hallitsi keulasta 11-vauhtisessa lopetuksessa varmoin ottein perille. Viimeksi Oulussa Kari Alapekkala tarjoili suojatilleen loistoreissun ensin johtavan takana ja sitten toisessa ulkona, ja Zola Soft kiitti kirimällä helposti ykköseksi. Jo lyhyen uransa kahdeksatta voittoaan hakeva tamma on itseoikeutetusti suursuosikki ja pienemmän systeemin varma. Prosentit ovat kuitenkin niin pilvissä ja sarjat kovenevat kaiken aikaa, joten isompaan muutama varmistus. 5 Crazy Honey vaikuttaa kyvykkäältä, mutta vielä epävarmalta menijältä. Lyckselen voittojuoksussaan tamma teki upean juoksun, kun se jäi alussa pomppimaan paikalleen jääden todella kauas muista, mutta voitti silti vielä helposti. Viimeksikin Skellefteåssa rautias laukkasi pahasti lähtöön ja kiri takajoukoista vahvasti kolmanneksi. Kyseisten starttien välissä Bodenissa se kulki takaporukoista päätöskierroksen 14,8-kyytiä. Ravia polkiessaan Sandra Erikssonin ajokki pystyy haastamaan suosikkia. 8 Ellen DeGeneres voitti viimeksi Bodenissa keulapaikalta hallitusti heikkotasoisen pistelähdön. Sitä edellisen kisan samalla radalla voi ainakin sijoituksen puolesta unohtaa, kun tamma menetti väsyvän takana asemiaan ja kiri kulisseissa loppua hyvin. Edellisen kerran Zola Softin kohdatessaan Skellefteåssa heinäkuun lopussa Jorma Särkinivan ajokki jäi ainakin hieman pussiin. Kykyjään Ellen DeGeneres väläytteli keväällä noteeraten täydellä matkalla tuloksen 14,6ake, joka on tähän lähtöön kovaa valuuttaa. 6 Bag In Box menetti viimeksi Bodenissa asemansakin väsyneen takana, mutta siinä ei ollut muutenkaan samanlaista potkua kuin edeltävissä starteissa. Samanlaisena kuin elokuun Skellefteån kisoissaan tamma pystyy kärkikahinoihin. 4 Snaskin uran ainoa voitto on peräisin viime joulukuulta Solvallasta, jossa jätti taakseen ihan hyviäkin hevosia. Nyt tamma tekee mielenkiintoisen debyytin Roger Nilssonin treenistä. Toki lähes seitsemän kuukauden tauolta se tuskin on terävimmillään. Juoksunkulku: Paalun kolmikosta 1 Girl On Fire lähtee vetämään joukkoa. Sille kelvannee selkäjuoksu jos esimerkiksi Ellen DeGeneres tai Zola Soft tulevat aikaisin keulapaikkaa kyselemään. Pelijakauma: Zola Soft (72%) on liikaa luotettu. Crazy Honey (8%) ja Ellen DeGeneres (6%) voisivat olla tuplastikin enemmän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 10 Suuri: 10, 5, 8, 6, 4

Toto64-4 Kohteiden ainoassa kylmäverilähdössä osallistujat jakaantuvat kahden kerroksen väeksi. 14 Torpa Pål kiitti Skellefteåssa loistoreissusta johtavan takana kirimällä valiotuloksella ilmavalla tyylillä ykköseksi. Sitä ennen Dannerossa ruuna oli tasapaksuhko, mutta meni kuitenkin tähän lähtöön hyvän tuloksen 26,2ke. Janita Luttusen treenattava pystyy nousemaan kolmosrivistä huolimatta korkealle ja saa niukan ykkösvihjeen. 12 Guli Vinn jäi roikkumaan Solängetissa alussa kolmannelle ja hännille pakitettuaan ei syttynyt enää laisinkaan, vaan lähinnä hölkkäili muiden perässä. Sitä ennen ruuna teki molemmissa Bodenin starteissaan vahvat juoksut johtavan rinnalta ja samanlaisena se on spårtrappa-lähdön surkeimmasta lähtöpaikasta huolimatta kärkihevosia. 13 Lillfax kiri terävästi kolmanneksi Skellefteåssa saatuaan kiritilat vasta sata metriä ennen maalia Torpa Pålin voittamassa lähdössä. Sitä ennen Solängetissa lähtö oli ylikova 75-koitos, jossa ei pitänytkään riittää. 2 Hauan Odin oli vain tasainen viimeksi Umåkerissa, mutta voitti sitä ennen Skellefteåssa todella helposti keulasta, jonne ori päässee myös tänään. Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla nelikolla. 7 Storspjuverin ja 15 Norsjö Kongenin kyvyt riittäisivät helposti tässä lähdössä, mutta molemmat palaavat enemmän tai vähemmän pitkiltä tauoilta ja tuskin ovat letkeimmillään. Juoksunkulku: 3 Ros Svarten on alussa vikkelin. Jatkossa keulaan etenee 2 Hauan Odin. Isojen numeroiden hevosista ainakin Guli Vinnilla voidaan ajaa matkalla varhain kohti kärkeä. Pelijakauma: Guli Vinn (15%) on kohteen paras merkki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 14, 12, 13, 2 Suuri: 14, 12, 13, 2

Toto64-5 Täysin eri luokan lähtöjä juossut 5 Mindyourvalue W.F. kiri Åby Stora Prisissa terävästi ja tuli stayer-matkalla päätöskierroksen alle 1.10-vauhteja. Sijoitukseksi jäi tasaisessa rintamassa kahdeksas, mutta kolmossijaakaan se ei hävinnyt kuin kymmenyksen. Tuon jälkeen ruuna voitti johtavan rinnalta Solängetin kultadivisioonan. Viimeksi Bollnäsin tavallisessa lähdössä Robert Berghin treenattava olikin suursuosikkina iso pettymys jäädessään kolmanneksi. Se ei pystynyt edes pitämään keulapaikkaa kierros jäljellä ja vaikutti muutenkin haluttomalta. Toki tuohon saattoi olla monta syytäkin. Rata oli liejuinen, hevonen teutaroi ennen lähtöä ja kuskin ajosuoritustakaan ei voi kehua. Nyt on uusi päivä ja tasollaan suorittaessaan Mindyourvalue W.F. on liki voittoa. Pitkään alle kykyjensä mennyt 4 Selmer I.H. on parissa viime startissa alkanut vihdoin suorittaa tasollaan tai ainakin lähellä sitä. Bodenissa se eteni alkumatkasta keulaan ja irtosi 12,7-vauhtisen kirikierroksen päätteeksi horisonttiin vastustajiltaan. Viimeksi Umåkerissa ruuna kiri toisesta sisältä lujaa loppua ja saa täysin puhtaat paperit, vaikka tykkikirin esittänyt Apollon de Kacy ohi tulikin. Samu Sundqvistin ajokilla on hyvä sauma päästä keulaan, josta se pystyy tarjoamaan suosikille ainakin erittäin vakavan haasteen. Olisi iso yllätys jos voitto karkaa suosikkikaksikon ulkopuolelle. Jos lähtöön ottaa enemmän merkkejä, niin ei kannata unohtaa alustavassa pelijakaumassa vain puolen prosentin kannatukselle jäänyttä 3 Marcianoa. Se on tehnyt takajoukoista hyvät kirit kahteen viime starttiinsa, vaikka sijoitukset ovatkin jääneet kehnoiksi. Nyt lähtöpaikka on poisjäännin myötä paras mahdollinen. Juoksunkulku: Selmer I.H. avaa keulaan ja Mindyourvalue W.F. etenee rinnalle. Matkavauhti on tasaisen kovaa läpi kisan. Pelijakauma: Suosikkikaksikon välinen prosenttiero 64 vs 20 on liian iso. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5, 4 Suuri: 5, 4

Toto64-6 Toto64-kohteet päättyvät 100 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettavaan 3-vuotislähtöön. 8 Lara Luca palasi kahden laukkastartin jälkeen päiväjärjestykseen Oulu Express-karkeloissa. Karsinnassa tamma kiri toisesta ulkoa viimeiset 700 metriä 12,9-vauhtia ja nousi reipasvauhtisessa lopetuksessa toiseksi Star Town Kempin jälkeen. Finaalissa se oli kolmannesta ulkoa hyvä kolmas edellään juosseiden An-Dorran ja Stonecapes Thorin takana. Vaikkei vastusta voi nytkään väheksyä, niin lähtö on silti helpompi ja Lara Luca saa kehnosta lähtöpaikasta huolimatta ykkösvihjeen. Petri Salmelan treenattava on ehtinyt näyttämään, ettei se ensimmäisenä masennu, vaikka juoksu menisikin raskaaksi. 4 Rally Ida teki viimeksi Solängetin kovatasoisessa Breeders’ Crownin alkuerässä varsin positiivisen juoksun. Neljännessä ulkona juossut tamma tuli hitaahkon avaustuhannen jälkeen 12,6-vauhtia viimeisen kierroksen ja nousi kuudenneksi jättäen taakseen hyviäkin menijöitä. Illan koitoksessa se voisi päästä keulaan. 6 Fox Star on aloittanut uransa lupaavasti ja varsinkin viimekertainen esitys Bodenissa teki vaikutuksen. Alussa pahan laukan ottanut ruuna kiri joukon hänniltä tuulispäänä ja oli ehtiä voittoon asti. Viimeiset 400 metriä se kiskaisi 12,1-kyytiä. Ennakkoinfon mukaan Roger Nilssonin suojatilta raapaistaan tänään ensimmäistä kertaa kengät pois. 12 Amperage Hanoverin Bergsåkerin ja Solängetin heikkoihin sijoituksiin ei pidä liikaa tuijotella, sillä kyseessä oli kivikovat avoimet 3-vuotiskoitokset. Viimeksi Bodenissa ori juoksi sopivammassa lähdössä ja se olikin pitkällä kirillä ilman vetoapua asiallinen toinen. 11 Liquify'em on hävinnyt kahdessa viime kisassaan sinänsä selityksittä Rally Idalle, mutta Bodenissa se lähti 20 metriä taaempaa ja Solängetissa tammalle taisi iskeä loppukurvissa uskonpuutekin, kun edellään matkanneet täysin erisarjalaiset Bank Wise As ja Fabulous Pellini alkoivat juosta tosissaan ”isoa kovaa”. Juoksunkulku: 5 Abraxas ottaa ensimmäiset keulat, jotka luovutetaan pois. Ensimmäisenä niitä voi olla kysymässä Rally Ida. Pelijakauma: Lara Luca (16%) on liian vähän pelattu. Liquify’em (3%) on kummallisen unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 8, 4, 6, 12, 11 Suuri: 8, 4, 6, 12, 11

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 10

Toto64-2: 1, 3, 4

Toto64-3: 10

Toto64-4: 14, 12, 13, 2

Toto64-5: 5, 4

Toto64-6: 8, 4, 6, 12, 11

Hinta: 12,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-09-24&track=Bo&race=4&pool=T64&selections=[10],[1,3,4],[10],[14,12,13,2],[5,4],[8,4,6,12,11]&stake=0,1&price=12



Suuri

Toto64-1: 10

Toto64-2: 1, 3, 4

Toto64-3: 10, 5, 8, 6, 4

Toto64-4: 14, 12, 13, 2

Toto64-5: 5, 4

Toto64-6: 8, 4, 6, 12, 11

Hinta: 60,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-09-24&track=Bo&race=4&pool=T64&selections=[10],[1,3,4],[10,5,8,6,4],[14,12,13,2],[5,4],[8,4,6,12,11]&stake=0,1&price=60

PieniToto64-1: 10Toto64-2: 1, 3, 4Toto64-3: 10Toto64-4: 14, 12, 13, 2Toto64-5: 5, 4Toto64-6: 8, 4, 6, 12, 11Hinta: 12,00 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 10Toto64-2: 1, 3, 4Toto64-3: 10, 5, 8, 6, 4Toto64-4: 14, 12, 13, 2Toto64-5: 5, 4Toto64-6: 8, 4, 6, 12, 11Hinta: 60,00 €Tästä kupongille: Todennäköisyysarviot Toto64-1

10 Just a Flirt 59%

2 Krutov Sund 12%

5 Greenwich 10%

3 Helix 4%

9 Yoshi Ness 4%

1 Dreams Patric 2%

4 Weasel W.F. 2%

11 Erase the Law 2%

12 Chevy to the Levy 2%

6 Grimaldi 1%

7 Aphex A.F. 1%

8 Neymar 1%



Toto64-2

1 NoLimitJimMit 34%

3 Syoss 32%

4 Fabian B.R. 15%

2 Lexington Tooma 6%

11 B.W.L.Ruthless 4%

6 Pinewood Man 2%

9 Yieldson 2%

5 Clear Eyes 1%

7 El Senor Deo 1%

8 Denver Brodde 1%

10 Kentucky 1%

12 Kabanoss 1%



Toto64-3

10 Zola Soft 53%

5 Crazy Honey 15%

8 Ellen DeGeneres 13%

6 Bag in Box 7%

4 Snask 5%

3 Lucias Dotter 3%

1 Girl on Fire 2%

7 Appearance W.F. 1%

9 Honky Tonk Angel 1%





Toto64-4

12 Guli Vinn 20%

14 Torpa Pål 20%

2 Hauan Odin 13%

13 Lillfax 13%

7 Storspjuver 8%

15 Norsjö Kongen 6%

1 Järvsötekno 5%

4 Trö Fax Stjärna 3%

3 Ros Svarten 2%

8 Blixten E.S. 2%

9 Willodin 2%

10 Vindpärla 2%

11 Kjärs Emil 2%

5 Attack 1%

6 Storstjärna 1%



Toto64-5

5 Mindyourvalue W.F. 50%

4 Selmer I.H. 31%

11 Eder Bob 5%

10 Hesiod 4%

3 Marciano 3%

6 Top of the World 3%

8 Stay Alert 2%

1 Västerbo Fantast 1%

9 Rhapsody Ås 1%





Toto64-6

8 Lara Luca 23%

4 Rally Ida 21%

6 Fox Star 15%

12 Amperage Hanover 10%

11 Liquify'em 9%

2 Gazoline 5%

5 Abraxas 4%

1 Midnight at Home 3%

3 A Cupcake 3%

10 Vendetta Face 3%

7 Icegirl L.A. 2%

9 A.W.'s Fastlight 2%